SmartTrend Pro

Smart Trend Pro - Sistema inteligente de navegación por tendencias (oferta limitada compre uno y llévese otro gratis)

Solución de Tendencia Definitiva: Obtenga el Sistema de Trading Completo por $69

Compre Smart Trend Pro y reciba inmediatamente BreakoutIgnition Pro (valorado en 69 $) ¡GRATIS! Dos indicadores profesionales con un precio original de $138, ¡ahora sólo $69!

¿Por qué elegir Smart Trend Pro?

Tres ventajas principales

  1. Navegación visual de tendencias - Vea la dirección del mercado de un vistazo

  2. Filtrado inteligente de señales - Opere sólo con oportunidades de alta probabilidad

  3. Todos los plazos y símbolos - Un indicador satisface todas las necesidades de negociación

🌈 Sistema inteligente de colores de tendencia

  • 🔵 Línea Azul Sólida: Fuerte tendencia alcista - Ir largo, montar la onda principal

  • 🔵 Línea azul discontinua: Tendencia alcista débil - Largos cautelosos, atentos a los retrocesos

  • Línea gris sólida: Mercado de rango - Comprar bajo, vender alto, capturar las oscilaciones

  • Línea roja continua: Tendencia bajista fuerte - Ir en corto, capturar beneficios a la baja

  • Línea roja discontinua: Tendencia bajista débil - Cortos cautelosos, atentos a los rebotes

Cada línea de tendencia se calcula en tiempo real por algoritmo, no simples medias móviles

Sistema de Parámetros Profesional: Algoritmo Dorado de Fibonacci

Filosofía de configuración de parámetros

Combinaciones inteligentes basadas en la secuencia de Fibonacci (13, 21, 34, 55, 89):

  • Configuración agresiva: Combinación 13/34 - Rápida respuesta a los cambios de tendencia

  • Configuración equilibrada: combo 21/55 - Sensibilidad y estabilidad equilibradas

  • Configuración conservadora: 34/89 combo - Filtra el ruido, captura las tendencias principales

  • Configuración personalizada: Combinación libre de dos números Fibonacci cualesquiera

Ajuste de sensibilidad de tendencias

  • Alta sensibilidad: Identificación más temprana de los cambios de tendencia, adecuado para operadores a corto plazo

  • Sensibilidad baja: Mejor filtrado de señales falsas, adecuado para inversores a medio/largo plazo

  • Adaptación inteligente: Ajusta automáticamente los parámetros en función de la volatilidad del mercado

Sistema inteligente de señales de negociación

Modo de seguimiento de tendencias

  • Tendencia alcista (Zona azul):

    • Flecha verde ascendente: Señal de compra al final del retroceso

    • Sugerencias automáticas de stop loss y take profit

    • Sólo posiciones largas, no cortas, evitar operaciones contra tendencia

  • Tendencia bajista (Zona roja):

    • Flecha roja descendente: Señal de venta al final del rebote

    • Sugerencias automáticas de stop loss y take profit

    • Sólo posiciones cortas, no largas, siga la dirección de la tendencia

Modo Range Trading

  • Mercado de Rango (Zona Gris):

    • Marca claramente los límites superior e inferior del rango

    • El límite superior sugiere oportunidades de venta

    • El límite inferior sugiere oportunidades de compra

    • Señales de advertencia cuando se traspasan los límites

Oferta limitada】 Compre uno y llévese otro gratis: Combo perfecto con BreakoutIgnition Pro

🎁 Obtenga dos indicadores profesionales por $69

  • Compre Smart Trend Pro (valor de $69)

  • Recibe GRATIS BreakoutIgnition Pro (valor $69)

  • Valor total $138 → ¡Ahora sólo $69!

Flujo de trabajo Golden Combo

  1. Paso 1: Dirección de la tendencia (Smart Trend Pro)

    • Determine la dirección del mercado (alcista/bajista)

    • Identificar el nivel de fuerza de la tendencia

    • Decidir si ir largo, corto o esperar

  2. Paso 2: Entrada precisa (BreakoutIgnition Pro)

    • Encuentre puntos de entrada óptimos en la dirección de la tendencia

    • Identifique las zonas de convergencia de precios y de acumulación de energía

    • Capture el momento exacto de la ignición de la ruptura

  3. Paso 3: Gestión del riesgo

    • La confirmación de dos indicadores aumenta la tasa de ganancias

    • Niveles claros de stop loss y take profit

    • Supervisión del cambio de tendencia en tiempo real

Ventajas de las operaciones combinadas

  • Aumento de la tasa de ganancias en un 40%+: Filtrado de dirección + doble confirmación de entrada precisa

  • Reducción del riesgo en un 50%+: Evita las operaciones contra tendencia y las falsas trampas de ruptura

  • Reducción del tiempo de decisión 70%: La negociación sistemática elimina las interferencias emocionales

Adaptabilidad total al mercado

📊 Compatible con todos los instrumentos de negociación

  • Divisas: 28 pares principales + pares exóticos

  • Metales preciosos: Oro, Plata, Platino, Paladio

  • Índices: Principales índices bursátiles mundiales

  • Criptodivisas: Bitcoin, Ethereum y otras grandes divisas

  • Materias primas: Petróleo, gas natural

⏰ Soporta todos los plazos

  • Scalping: Señales precisas en los marcos temporales M1, M5

  • Day trading: Identificación de tendencias en plazos M15, M30, H1

  • Swing trading: Seguimiento de tendencias en plazos H4, D1

  • Inversión a largo plazo: Análisis de tendencias en plazos W1, MN

Apto para todos los operadores

  • Principiantes: Sistema de color intuitivo, fácil de usar

  • Intermedios: Configuración flexible de los parámetros, ajustes personalizados

  • Profesionales: Se integra con las estrategias existentes, mejora el rendimiento del sistema

Cómo conseguir su regalo

Tres sencillos pasos:

  1. Compre Smart Trend Pro ahora (precio: $69)

  2. Póngase en contacto conmigo a través del sistema de mensajería MQL5, proporcione su número de pedido

  3. Dentro de 24 horas recibirá la licencia de la versión completa de BreakoutIgnition Pro

Notas importantes:

  • El regalo es la versión completa, licencia ilimitada de por vida

  • Mismas actualizaciones y soporte técnico que el producto principal

  • Oferta sólo para compras directas a través de esta página

  • La oferta puede finalizar en cualquier momento, actúe ahora

Testimonios de clientes reales

"Smart Trend Pro eliminó por completo mi confusión direccional. Combinado con el BreakoutIgnition Pro gratuito, ahora tengo un sistema de trading completo. Obtener dos indicadores superiores por $ 69 es la mejor inversión de este año!" - Sr. Zhang, Trader Profesional

"¡El sistema de colores es tan intuitivo! Azul para largo, rojo para corto, gris para esperar. Cristalino. El indicador libre me ayuda a cronometrar las entradas perfectamente, este combo es inmejorable." - Sra. Li, Gestora de fondos

"He probado más de una docena de indicadores de tendencia en el mercado. El sistema de parámetros Fibonacci de Smart Trend Pro es el más científico. La oferta de compre uno y consiga otro gratis hizo que mi decisión fuera inmediata." - Sr. Wang, Desarrollador de Trading Cuantitativo

Especificaciones técnicas y soporte

Requisitos del sistema

  • Plataforma: MetaTrader 4 (MT4)

  • Versión: Última MT4, Build 1400+

  • SO: Windows 8/10/11, macOS (a través de máquina virtual)

Características de rendimiento

  • Algoritmo sin repintado: Todas las señales se fijan una vez que aparecen

  • Bajo consumo de recursos: Funciona sin problemas incluso con ambos indicadores

  • Cálculo en tiempo real: Actualizaciones de señal en milisegundos

  • Compatible con varios gráficos: Utilizable en todos los gráficos de la misma cuenta

Servicio postventa

  • Actualizaciones gratuitas de por vida

  • Soporte técnico profesional (respuesta en 24 horas)

Tres razones para actuar ahora

Razón 1: Ventaja de precio

Dos indicadores profesionales originalmente 138 $, ahora sólo 69 $ - ¡ahorra un 50% inmediatamente!

Razón 2: Funcionalidad completa

Identificación de tendencia + entrada precisa = sistema de trading completo, sin necesidad de otros indicadores.

Razón 3: Tiempo limitado

La oferta "compre uno y reciba uno gratis" puede terminar en cualquier momento, la oportunidad no esperará.

Comparación de decisiones de compra

Opción Precio Productos recibidos Valor
Comprar Smart Trend Pro solo $69 1 indicador de tendencia $69
Comprar BreakoutIgnition Pro solo $69 1 indicador de ruptura $69
Este paquete especial $69 2 indicadores top $138

¡La elección inteligente es obvia!

Oportunidad final

El coste de tiempo de un operador supera con creces el coste monetario.

¿Cuántas oportunidades perdió el mes pasado debido a un juicio erróneo sobre la dirección? ¿Cuántas pérdidas innecesarias sufrió debido a un mal momento de entrada?

Hoy, una inversión de $69 le trae:

  1. Un claro sistema de navegación de tendencias

  2. Captura precisa del momento de entrada

  3. Completo marco de decisiones de negociación

  4. Soporte técnico de actualización continua

No espere a que termine la oferta. No espere a perderse otro movimiento del mercado.

Haga clic en el botón "Comprar", ¡y consiga su sistema de trading de doble indicador ahora!

Recuerde ponerse en contacto conmigo después de la compra para obtener su código de licencia BreakoutIgnition Pro gratis.

*Términos: La interpretación final de esta oferta pertenece al desarrollador. Smart Trend Pro y BreakoutIgnition Pro son productos independientes, distribuidos a través de los canales oficiales de MQL5 Market. Operar implica riesgo, opere con cautela.*


