Order Blocks SMT MT4

Order Blocks SMT no es "un indicador más".
Es la herramienta que lepermite leer el flujo de órdenes institucionales y tomar decisiones con la misma lógica utilizada por bancos y fondos - directamente enMetaTrader 5 (MT5).

Qué hace porusted este indicador de bloques de órdenes de MT5

ConOrder Blocks SMT ( un avanzado indicador Smart Money / ICT Order Blocks para MT5), usted puede:

  • Dejar de adivinar la oferta y la demanda y empezar a operarniveles claros, objetivos y repetibles.

  • Ver enun gráfico los Bloques de Órdenes de hasta 4 marcos temporales ( M15, H1, H4, D1, etc.).

  • Apliquela metodología Smart Money Concepts (SMC) / ICT sin pasar horas dibujando zonas manualmente.

  • Centrarse en laplanificación de las operaciones y la gestión del riesgo, mientras que el indicador se encarga de la detección, el dibujo y las actualizaciones en tiempo real.

El héroe no es el código.El héroe es usted, el trader, utilizando Order Blocks SMT para ejecutar su ventaja Smart Money en el mercado.

Por qué son importantes los Bloques de Órdenes en Smart Money / Trading TIC

UnBloque de Orden es laúltima vela opuesta antes de un movimiento impulsivo fuerte.
Según Smart Money Concepts / ICT, es dondelas instituciones colocan grandes órdenes.

Estas zonas tienden a actuar como:

  • Zonas de oferta y demanda

  • Niveles de reacción de alta probabilidad

  • Puntos de entrada premium con una atractiva relación riesgo-recompensa

Esteindicador Order Blocks MT5 encuentra y dibuja automáticamente esas zonas por usted, para que pueda centrarse en:

  • Dónde entrar

  • Dónde poner el stop

  • Cómo gestionar la operación

Cómo Order Blocks SMT cambia su flujo de trabajo diario

Imagine su sesión de trading en MetaTrader 5:

  1. Usted abre su gráfico y al instante veBloques de Órdenes Diarios, H4, H1 y M15 asignados para usted.

  2. Conoce elsesgo del marco temporal superior y espera a que se produzcan retrocesos limpios en las zonas institucionales.

  3. Cuando el precio toca un Bloque de Órdenes importante, recibe unaalerta en pantalla y/o una notificación push en su teléfono.

  4. Usted decide si toma la operación basándose en sus reglas, pero ya no está entrandoen medio de la nada.

Order Blocks SMT no sustituye a su estrategia.
Le proporcionaestructura, claridad y precisión para operar con Smart Money / TIC en MT5.

Características clave - Diseñado alrededor del Trader

1. Bloques de Órdenes Multi-Tiempo (hasta 4 TFs)

  • Monitoriza4 timeframes a la vez ( ej. M15, H1, H4, D1).

  • Los bloques de órdenes de plazos superiores se muestran en los gráficos de plazos inferiores, para que siempre vea el contexto institucional.

  • El filtrado automático evita la duplicación de marcos temporales y mantiene su gráfico legible.

👉 No necesitas saltar entre múltiples gráficos - obtienes tumapa de Smart Money en un solo lugar.

2. Interfaz de panel inteligente (control con un solo clic)

Order Blocks SMT incluye un panel compacto y profesional construido paratomar decisiones rápidas:

  • Un botón por marco temporal paraalternar la visibilidad de sus Bloques de Órdenes.

  • Señales visuales de negociación en el panel:

    • Borde verde = Precio dentro de OB bajistazona de COMPRA potencial

    • Borde rojo = Precio dentro de OB alcistazona de VENTA potencial

    • Gris = Sin señal activa

  • El panel esminimizable para liberar espacio en la pantalla.

  • Los estados persisten cuando cambias de timeframe - tu layout se queda comolo configuraste .

👉 Usted controla lo que ve: vista scalper, vista swing o vista completa SMC / TIC.

3. Detección inteligente de bloques de órdenes

Order Blocks SMT se centra enzonas significativas, no en el ruido:

  • Valida los Bloques de Órdenes utilizandoel comportamiento de la acción del precio.

  • Elimina automáticamente los OB invalidados cuando el precio cruza completamente la zona.

  • Opcional:Elimina OB en el primer toque si sólo opera la reacción inicial.

  • Línea de nivel del 50% opcional para ayudar con entradas de precisión en el punto medio.

👉 Trabajas conzonas institucionales limpias y actuales en lugar de un gráfico desordenado.

4. Lookback Flexible (Live Trading & Backtesting)

Elija cuánto historial escanea Order Blocks SMT:

  • Última semana

  • Último mes

  • Último año

  • O unafecha de inicio personalizada para backtesting específico

El algoritmo de escaneo está optimizado para el rendimiento, por lo que puede utilizar el indicador en múltiples símbolos y marcos de tiempo sin ralentizar su MT5.

5. Sistema de Alertas Integrado (Escritorio + Móvil)

Usted no tiene que mirar el gráfico todo el día. Esteindicador MQL5 MT5 le notifica cuando el precio alcanza una zona institucional:

  • Alertas emergentes dentro de MetaTrader 5

  • Notificaciones push a su dispositivo móvil

  • Mensajes claros y legibles, por ejemplo:

    "EURUSD H1: El precio ha entrado en bloqueo de orden alcista"

👉 Usted puede alejarse y aún así reaccionar cuandoaparezca su configuración.

Cómo interpreta SMT los bloques de órdenes

Bloqueo de orden alcista (Zona de venta)

  • Última vela alcista antes de un fuerte movimiento bajista.

  • Cuando el precio vuelve a esta zona, puede actuar como unazona de oferta / venta ( órdenes de venta institucionales).

Bloqueo de orden bajista (zona de compra)

  • Última vela bajista antes de un fuerte movimiento alcista.

  • Cuando el precio vuelve a esta zona, puede actuar comozona dedemanda / compra ( órdenes de compra institucionales).

Bloqueo de órdenes SMT:

  • Detecta automáticamente estas zonas

  • Las dibuja como rectángulos en el gráfico

  • Utiliza el panel para mostrar cuando el precio actual está en unazona potencial de compra o venta

Parámetros - Configuración rápida y flexible

Puede adaptar fácilmente el indicador a su propio estilo Smart Money / ICT:

Parámetros Por defecto Qué hace por usted
Marco temporal 1-4 M15 / H1 / H4 / D1 Elija los 4 marcos temporales que desea supervisar.
Periodo Retroactivo Último mes Establezca desde cuándo desea buscar los bloques de órdenes.
Fecha de inicio personalizada - Ideal para backtesting y estudios específicos.
Color OB alcista Azul Color de los bloques de órdenes alcistas (demanda).
Color OB bajista Rojo Color de los bloques de órdenes bajistas (oferta).
Mostrar Nivel 50% falso Dibuja una línea de punto medio para entradas refinadas.
Eliminar al Primer Toque falso Eliminar un OB después de su primer toque.
Activar alertas falso Activar alertas emergentes cuando el precio entra en un OB.
Activar Push falso Enviar las mismas alertas a su teléfono móvil.

Ideas de estrategia con Smart Money Concepts (SMC / ICT)

Bloquesde ÓrdenesSMT es un potenteindicador de Bloques de Órdenes para MetaTrader 5, perousted decide cómo utilizarlo.

1. Zonas de Confluencia

Busque Bloques de Órdenes superpuestos a través de los marcos temporales:

  • Ejemplo: Bloques de Orden M15, H1 y H4 en la misma zona.

  • Estas zonas de confluencia a menudo se convierten enáreas de reversión o continuación de alta probabilidad.

Puedes añadir tus propias confluencias: tendencia, liquidez, Fibonacci, etc.

2. Sesgo HTF + Entrada LTF

  1. Utilice bloques de órdenes H4 / D1 para definir el sesgo institucional principal.

  2. Espere el retroceso en un Bloque de Orden enM15 / H1.

  3. Utilice su disparador de entrada (BOS, CHoCH, rechazo, etc.) en línea con ladirección del marco de tiempo superior.

3. Combine con otras herramientas SMR / ICT

Mejore sus configuraciones combinando los Bloques de Orden SMT con:

  • Fair Value Gaps (FVG)

  • Barridos de liquidez / stop hunts

  • Ruptura de Estructura (BOS)

  • Cambio de carácter (CHoCH)

Order Blocks SMT le proporciona las zonas;usted elige el desencadenante y la gestión del riesgo.

Mejores prácticas para maximizar los resultados

  1. Respete los OBs de plazos superiores
    Los Bloques de Órdenes Diarios tienden a ser más fuertes que los H4, y los H4 más fuertes que los H1.

  2. Céntrese en zonas frescas
    Elprimer toque de un Bloqueo de Orden suele ser el más limpio.

  3. No haga clic en mercado sólo porque ve una casilla
    Espere a sus reglas de confirmación y siga su plan de trading.

  4. Opere con la tendencia general cuando sea posible
    Los Bloques de Órdenes alineados con la tendencia principal suelen ser más fiables.

  5. Proteja su capital
    Coloque stops más allá del Bloque de Órdenes y mantenga controlado su riesgo por operación.


