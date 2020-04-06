JPY Trend EA ProTrading MT4

USDJPY Trend EA ProTrading (Optimizado para USDJPY)

JPY Trend EA ProTrading es unAsesor Experto profesional decontinuación de tendencia USDJPY para MetaTrader 5 y MetaTrader 4, diseñado para capturar movimientos limpios impulsados por rupturas durante condiciones alcistas establecidas.

Este EA se centra enconfiguraciones de continuación de tendencia de alta probabilidad con riesgo estructurado y un proceso de ejecución basado en reglas. Estáoptimizado para USDJPY en H1 y construido para los operadores que quieren un enfoque disciplinado y automatizado con una configuración clara y un comportamiento predecible.

Principales características

Optimizado para USDJPY (H1)

Estrategia de tendencia a largo plazo

Entradas de ruptura utilizando órdenes pendientes en niveles clave

Stop Loss adaptado a la volatilidad

Lógica de salida optimizada incorporada

Protección de beneficios basada en ATR

Dimensionamiento de posiciones basado en el riesgo

Panel de control limpio y fácil de usar

Rendimiento comprobado (2015-2025)

Los resultados de las pruebas históricas muestran unas características de rendimiento estables a largo plazo:

+380% Rendimiento total

1,66 Factor de beneficio

3,88 Ratio de Sharpe

18,64% Reducción máxima

555 operaciones

100% calidad histórica

Las pruebas retrospectivas son simulaciones históricas. Los resultados reales pueden diferir debido a los diferenciales, el deslizamiento, la liquidez y las condiciones de ejecución.

Visión general de la estrategia

El EA está diseñado para operarla continuación de la tendencia en USDJPY por:

Detectando la alineación de la tendencia alcista en H1 Identificarzonas clave de ruptura Colocandoórdenes pendientes Buy Stop Utilizandoel control de riesgo adaptado a la volatilidad Gestionando la posición con unobjetivo de toma de beneficios optimizado y una protección dinámica basada en el ATR.

Este enfoque se centra enentradas estructuradas basadas en reglas en lugar de órdenes de mercado reactivas, lo que ayuda a reducir las entradas impulsivas o tardías durante movimientos rápidos.

Ajustes de usuario (sencillos y transparentes)

Puede personalizar el comportamiento de negociación utilizando las entradas disponibles:

Modo Estrategia

Sensibilidad de la señal: Alta / Normal / Baja

Controla lo selectivo que es el filtro de entrada.

Modo Stop Loss: Ajustado / Normal / Amplio

Ajuste la tolerancia al riesgo en función de las condiciones de volatilidad.

Validez de la Orden: Rápida / Estándar / Extendida

Defina cuánto tiempo permanecen activas las órdenes pendientes.

Hold Duration: Short / Standard / Long

Controla el comportamiento temporal en escenarios donde se aplica la lógica de gestión temporal.

Ajustes de Riesgo

Riesgo por operación (%)

Modo Saldo: Saldo de Cuenta Saldo Fijo

Saldo fijo ( si está seleccionado)

Otros

Número mágico ( para configuraciones multiEA)

Mostrar panel

Configuración recomendada

Símbolo: USDJPY

Marco de tiempo: H1

Riesgo : 1-2% por operación

Saldo mínimo: $200+

Adecuado para operadores que buscan unEA de tendencia USDJPY estructurado sin martingala ni comportamiento de cuadrícula.

Para quién es este EA