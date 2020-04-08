Order Blocks SMT MT5

Order Blocks SMT no es "un indicador más".

Es la herramienta que le permite leer el flujo de órdenes institucionales y tomar decisiones con la misma lógica utilizada por bancos y fondos - directamente en MetaTrader 5 (MT5).

Qué hace por usted este indicador de bloques de órdenes de MT5

Con Order Blocks SMT (un avanzado indicador Smart Money / ICT Order Blocks para MT5), usted puede:

Dejar de adivinar la oferta y la demanda y empezar a operar niveles claros, objetivos y repetibles .

Ver en un gráfico los Bloques de Órdenes de hasta 4 marcos temporales (M15, H1, H4, D1, etc.).

Aplique la metodología Smart Money Concepts (SMC) / ICT sin pasar horas dibujando zonas manualmente.

Céntrese en la planificación de las operaciones y la gestión del riesgo, mientras que el indicador se encarga de la detección, el dibujo y las actualizaciones en tiempo real.

El héroe no es el código. El héroe es usted, el trader, utilizando Order Blocks SMT para ejecutar su ventaja Smart Money en el mercado.

Por qué son importantes los Bloques de Órdenes en Smart Money / Trading TIC

Un Order Block es la última vela opuesta antes de un movimiento impulsivo fuerte.

Según Smart Money Concepts / ICT, es donde las instituciones colocan grandes órdenes.

Estas zonas tienden a actuar como:

Zonas de oferta y demanda

Niveles de reacción de alta probabilidad

Puntos de entrada premium con una atractiva relación riesgo-recompensa

Este indicador Order Blocks MT5 encuentra y dibuja automáticamente esas zonas por usted, para que pueda centrarse en:

Dónde entrar

Dónde poner el stop

Cómo gestionar la operación

Cómo Order Blocks SMT cambia su flujo de trabajo diario

Imagine su sesión de trading en MetaTrader 5:

Usted abre su gráfico y al instante ve Bloques de Órdenes Diarios, H4, H1 y M15 asignados para usted. Conoce el sesgo del marco temporal superior y espera a que se produzcan retrocesos limpios en las zonas institucionales. Cuando el precio toca un Bloque de Órdenes importante, recibe una alerta en pantalla y/o una notificación push en su teléfono. Usted decide si toma la operación basándose en sus reglas, pero ya no está entrando en medio de la nada.

Order Blocks SMT no sustituye a su estrategia.

Te da estructura, claridad y precisión para operar con Smart Money / TIC en MT5.

Características clave - Diseñado alrededor del Trader

1. Bloques de Órdenes Multi-Tiempo (hasta 4 TFs)

Monitoriza 4 timeframes a la vez (ej. M15, H1, H4, D1).

Los bloques de órdenes de plazos superiores se muestran en los gráficos de plazos inferiores , para que siempre vea el contexto institucional.

El filtrado automático evita la duplicación de marcos temporales y mantiene su gráfico legible.

👉 No necesitas saltar entre múltiples gráficos - obtienes tu mapa de Smart Money en un solo lugar.

2. Interfaz de panel inteligente (control con un solo clic)

Order Blocks SMT incluye un panel compacto y profesional construido para tomar decisiones rápidas:

Un botón por marco temporal para alternar la visibilidad de sus Bloques de Órdenes.

Señales visuales de negociación en el panel: Borde verde = Precio dentro de OB bajista → zona de COMPRA potencial Borde rojo = Precio dentro de OB alcista → zona de VENTA potencial Gris = Sin señal activa

El panel es minimizable para liberar espacio en la pantalla.

Los estados persisten cuando cambias de timeframe - tu layout se queda como lo configuraste.

👉 Usted controla lo que ve: vista scalper, vista swing o vista completa SMC / TIC.

3. Detección inteligente de bloques de órdenes

Order Blocks SMT se centra en zonas significativas, no en el ruido:

Valida los Bloques de Órdenes utilizando el comportamiento de la acción del precio .

Elimina automáticamente los OBs invalidados cuando el precio cruza completamente la zona.

Opcional: Elimina OB en el primer toque si sólo opera la reacción inicial.

Línea de nivel del 50% opcional para ayudar con entradas de precisión en el punto medio.

👉 Trabajas con zonas institucionales limpias y actuales en lugar de un gráfico desordenado.

4. Lookback Flexible (Live Trading & Backtesting)

Elija cuánto historial escanea Order Blocks SMT:

Última semana

Último mes

Último año

O una fecha de inicio personalizada para backtesting específico

El algoritmo de escaneo está optimizado para el rendimiento, por lo que puede utilizar el indicador en múltiples símbolos y marcos de tiempo sin ralentizar su MT5.

5. Sistema de Alertas Integrado (Escritorio + Móvil)

Usted no tiene que mirar el gráfico todo el día. Este indicador MQL5 MT5 le notifica cuando el precio alcanza una zona institucional:

Alertas emergentes dentro de MetaTrader 5

Notificaciones push a su dispositivo móvil

Mensajes claros y legibles, por ejemplo: "EURUSD H1: El precio ha entrado en bloqueo de orden alcista"

👉 Usted puede alejarse y aún así reaccionar cuando aparezca su configuración.

Cómo interpreta SMT los bloques de órdenes

Bloqueo de orden alcista (Zona de venta)

Última vela alcista antes de un fuerte movimiento bajista .

Cuando el precio vuelve a esta zona, puede actuar como una zona de oferta / venta (órdenes de venta institucionales).

Bloqueo de orden bajista (zona de compra)

Última vela bajista antes de un fuerte movimiento alcista .

Cuando el precio vuelve a esta zona, puede actuar como zona de demanda / compra (órdenes de compra institucionales).

Bloqueo de órdenes SMT:

Detecta automáticamente estas zonas

Las dibuja como rectángulos en el gráfico

Utiliza el panel para mostrar cuando el precio actual está en una zona potencial de compra o venta

Parámetros - Configuración rápida y flexible

Puede adaptar fácilmente el indicador a su propio estilo Smart Money / ICT:

Parámetros Por defecto Qué hace por usted Marco temporal 1-4 M15 / H1 / H4 / D1 Elija los 4 marcos temporales que desea supervisar. Periodo Retroactivo Último mes Establezca desde cuándo desea buscar los bloques de órdenes. Fecha de inicio personalizada - Ideal para backtesting y estudios específicos. Color OB alcista Azul Color de los bloques de órdenes alcistas (demanda). Color OB bajista Rojo Color de los bloques de órdenes bajistas (oferta). Mostrar Nivel 50% falso Dibuja una línea de punto medio para entradas refinadas. Eliminar al Primer Toque falso Eliminar un OB después de su primer toque. Activar alertas falso Activar alertas emergentes cuando el precio entra en un OB. Activar Push falso Enviar las mismas alertas a su teléfono móvil.

Ideas de estrategia con Smart Money Concepts (SMC / ICT)

Bloques de ÓrdenesSMT es un potente indicador de Bloques de Órdenes para MetaTrader 5, pero usted decide cómo utilizarlo.

1. Zonas de Confluencia

Busque Bloques de Órdenes superpuestos a través de los marcos temporales:

Ejemplo: Bloques de Orden M15, H1 y H4 en la misma zona.

Estas zonas de confluencia a menudo se convierten en áreas de reversión o continuación de alta probabilidad.

Puedes añadir tus propias confluencias: tendencia, liquidez, Fibonacci, etc.

2. Sesgo HTF + Entrada LTF

Utilice bloques de órdenes H4 / D1 para definir el sesgo institucional principal. Espere el retroceso en un Bloque de Orden en M15 / H1. Utilice su disparador de entrada (BOS, CHoCH, rechazo, etc.) en línea con la dirección del marco de tiempo superior.

3. Combine con otras herramientas SMR / ICT

Mejore sus configuraciones combinando los Bloques de Orden SMT con:

Fair Value Gaps (FVG)

Barridos de liquidez / stop hunts

Ruptura de Estructura (BOS)

Cambio de carácter (CHoCH)

Order Blocks SMT le proporciona las zonas; usted elige el desencadenante y la gestión del riesgo.

Mejores prácticas para maximizar los resultados