Torso Pro EA

Torso EA es un sistema de seguimiento de tendencia totalmente automatizado diseñado para operar con el impulso del mercado limpio utilizando la estructura Heiken Ashi, la dirección MA y la confirmación de la pendiente.
Se adapta dinámicamente a la volatilidad utilizando stop loss basado en ATR, trailing stop y escalado de riesgo, por lo que es adecuado para scalping, intradía y swing trading en Forex, Metales, Índices y pares Crypto.

Torso se centra en entradas de calidad, cuando el precio pasa de un retroceso a la continuación de la tendencia. Sin rejilla, sin martingala, sin promedios.
Sólo operaciones precisas, gestión de riesgos limpia y un motor de salida inteligente.

Características principales

Heiken Ashi + MA Confirmación de Tendencia Filtro de Ángulo de Pendiente (ignora mercados planos)
 ATRStop Loss / TP / Trailing Stop
 Break-Even + Cierre de Señal Opuesta
 ATR Dinámico Riesgo Scaopcional)
 SL+TP Oculto (modo virtual)
Filtro de Sesión (Tokio, Londres, Nueva York)
Protección de Spready Volatilidad
Número Auto-Mágico por Símbolo/Tiempo

Sin rejilla, martingala, cobertura o promediado.
Cada operación está protegida.

Cómo opera Torso

Torso espera:

  1. Una dirección de tendencia confirmada por Medias Móviles
  2. Un cambio de momentum usando Heiken Ashi
  3. Ángulo de pendiente positivo para evitar un precio plano o lateral
  4. Condiciones de diferencial/volatilidad para garantizar entradas de calidad
  5. Sólo entonces, Torso ejecuta una operación con un stop ATR calculado.

Las salidas se controlan mediante

  • Riesgo/Recompensa TP
  • ATR trailing stop
  • Protección del punto de equilibrio
  • Cierre de señal opuesta

Por qué Torso es diferente

La mayoría de los EA entran con frecuencia e intentan sobrevivir a la volatilidad. Torso hace lo contrario:

Filtra la mayoría de las malas operaciones
Sólo entra cuando la tendencia ha confirmado la estructura
 Adapta el riesgo a la volatilidad del mercado
 Nunca expone la cuenta a un drawdown ilimitado.

Esto hace que Torso


Estable durante la volatilidad
 Eficazdurante las tendencias
Más seguro para carteras a largo plazo

Uso recomendado

Plazos: TODOS
Pares: Todos los principales Forex, Crypto, Sopt metales , Índices, Acciones

Broker: Estándar o ECN, preferible spread bajo
Tipos de cuenta: Cent, Standard, ECN, Raw Spread
Sugerencia de Riesgo: 1-2% (Escala opcional)

Opciones de gestión del riesgo

Característica

Descripción

SL Fijo

ATR, Swing o Pips

Modos TP

Pips, Riesgo Múltiple, ATR o Ninguno

Seguimiento

Pips o ATR

Punto de equilibrio

Mover para asegurar el beneficio

SL/TP virtual

Oculto al broker

Escalado de riesgo ATR

Auto-lote basado en la volatilidad

Herramientas incluidas

Cuadro de mandos integrado (spread, tendencia, estado, sesión)
Auto-Magic por símbolo/marco temporal
Monitor P/L flotante en tiempo real
Control de sesión (3 sesiones principales )

Seguridad

Cada operación tiene un stop loss
Sin martingala ni rejilla
Filtros de diferencial + volatilidad
Primero la calidad de la operación, no la frecuencia

Torso EA opera sólo cuando el mercado merece la pena.

Versión Tipo

  • Asesor Experto totalmente automatizado
  • Para MetaTrader (la versión MT4/MT5 depende del listado)


Contacto : Crashspec Tech

Correo electrónico: info@crashspec.co.za



