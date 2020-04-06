Torso Pro EA
- Asesores Expertos
- Garner Edward Bennie
- Versión: 1.0
- Activaciones: 5
Torso EA es un sistema de seguimiento de tendencia totalmente automatizado diseñado para operar con el impulso del mercado limpio utilizando la estructura Heiken Ashi, la dirección MA y la confirmación de la pendiente.
Se adapta dinámicamente a la volatilidad utilizando stop loss basado en ATR, trailing stop y escalado de riesgo, por lo que es adecuado para scalping, intradía y swing trading en Forex, Metales, Índices y pares Crypto.
Torso se centra en entradas de calidad, cuando el precio pasa de un retroceso a la continuación de la tendencia. Sin rejilla, sin martingala, sin promedios.
Sólo operaciones precisas, gestión de riesgos limpia y un motor de salida inteligente.
Características principales
Heiken Ashi + MA Confirmación de Tendencia Filtro de Ángulo de Pendiente (ignora mercados planos)
ATRStop Loss / TP / Trailing Stop
Break-Even + Cierre de Señal Opuesta
ATR Dinámico Riesgo Scaopcional)
SL+TP Oculto (modo virtual)
Filtro de Sesión (Tokio, Londres, Nueva York)
Protección de Spready Volatilidad
Número Auto-Mágico por Símbolo/Tiempo
Sin rejilla, martingala, cobertura o promediado.
Cada operación está protegida.
Cómo opera Torso
Torso espera:
- Una dirección de tendencia confirmada por Medias Móviles
- Un cambio de momentum usando Heiken Ashi
- Ángulo de pendiente positivo para evitar un precio plano o lateral
- Condiciones de diferencial/volatilidad para garantizar entradas de calidad
- Sólo entonces, Torso ejecuta una operación con un stop ATR calculado.
Las salidas se controlan mediante
- Riesgo/Recompensa TP
- ATR trailing stop
- Protección del punto de equilibrio
- Cierre de señal opuesta
Por qué Torso es diferente
La mayoría de los EA entran con frecuencia e intentan sobrevivir a la volatilidad. Torso hace lo contrario:
Filtra la mayoría de las malas operaciones
Sólo entra cuando la tendencia ha confirmado la estructura
Adapta el riesgo a la volatilidad del mercado
Nunca expone la cuenta a un drawdown ilimitado.
Esto hace que Torso
Estable durante la volatilidad
Eficazdurante las tendencias
Más seguro para carteras a largo plazo
Uso recomendado
Plazos: TODOS
Pares: Todos los principales Forex, Crypto, Sopt metales , Índices, Acciones
Broker: Estándar o ECN, preferible spread bajo
Tipos de cuenta: Cent, Standard, ECN, Raw Spread
Sugerencia de Riesgo: 1-2% (Escala opcional)
Opciones de gestión del riesgo
|
Característica
|
Descripción
|
SL Fijo
|
ATR, Swing o Pips
|
Modos TP
|
Pips, Riesgo Múltiple, ATR o Ninguno
|
Seguimiento
|
Pips o ATR
|
Punto de equilibrio
|
Mover para asegurar el beneficio
|
SL/TP virtual
|
Oculto al broker
|
Escalado de riesgo ATR
|
Auto-lote basado en la volatilidad
Herramientas incluidas
Cuadro de mandos integrado (spread, tendencia, estado, sesión)
Auto-Magic por símbolo/marco temporal
Monitor P/L flotante en tiempo real
Control de sesión (3 sesiones principales )
Seguridad
Cada operación tiene un stop loss
Sin martingala ni rejilla
Filtros de diferencial + volatilidad
Primero la calidad de la operación, no la frecuencia
Torso EA opera sólo cuando el mercado merece la pena.
Versión Tipo
- Asesor Experto totalmente automatizado
- Para MetaTrader (la versión MT4/MT5 depende del listado)
Contacto : Crashspec Tech
Correo electrónico: info@crashspec.co.za