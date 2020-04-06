Torso Pro EA

Torso EA es un sistema de seguimiento de tendencia totalmente automatizado diseñado para operar con el impulso del mercado limpio utilizando la estructura Heiken Ashi, la dirección MA y la confirmación de la pendiente.

Se adapta dinámicamente a la volatilidad utilizando stop loss basado en ATR, trailing stop y escalado de riesgo, por lo que es adecuado para scalping, intradía y swing trading en Forex, Metales, Índices y pares Crypto.

Torso se centra en entradas de calidad, cuando el precio pasa de un retroceso a la continuación de la tendencia. Sin rejilla, sin martingala, sin promedios.

Sólo operaciones precisas, gestión de riesgos limpia y un motor de salida inteligente.

Características principales

Heiken Ashi + MA Confirmación de Tendencia Filtro de Ángulo de Pendiente (ignora mercados planos)

ATRStop Loss / TP / Trailing Stop

Break-Even + Cierre de Señal Opuesta

ATR Dinámico Riesgo Scaopcional)

SL+TP Oculto (modo virtual)

Filtro de Sesión (Tokio, Londres, Nueva York)

Protección de Spready Volatilidad

Número Auto-Mágico por Símbolo/Tiempo

Sin rejilla, martingala, cobertura o promediado.

Cada operación está protegida.

Cómo opera Torso

Torso espera:

Una dirección de tendencia confirmada por Medias Móviles Un cambio de momentum usando Heiken Ashi Ángulo de pendiente positivo para evitar un precio plano o lateral Condiciones de diferencial/volatilidad para garantizar entradas de calidad Sólo entonces, Torso ejecuta una operación con un stop ATR calculado.

Las salidas se controlan mediante

Riesgo/Recompensa TP

ATR trailing stop

Protección del punto de equilibrio

Cierre de señal opuesta

Por qué Torso es diferente

La mayoría de los EA entran con frecuencia e intentan sobrevivir a la volatilidad. Torso hace lo contrario:

Filtra la mayoría de las malas operaciones

Sólo entra cuando la tendencia ha confirmado la estructura

Adapta el riesgo a la volatilidad del mercado

Nunca expone la cuenta a un drawdown ilimitado.

Esto hace que Torso



Estable durante la volatilidad

Eficazdurante las tendencias

Más seguro para carteras a largo plazo

Uso recomendado

Plazos: TODOS

Pares: Todos los principales Forex, Crypto, Sopt metales , Índices, Acciones

Broker: Estándar o ECN, preferible spread bajo

Tipos de cuenta: Cent, Standard, ECN, Raw Spread

Sugerencia de Riesgo: 1-2% (Escala opcional)

Opciones de gestión del riesgo

Característica Descripción SL Fijo ATR, Swing o Pips Modos TP Pips, Riesgo Múltiple, ATR o Ninguno Seguimiento Pips o ATR Punto de equilibrio Mover para asegurar el beneficio SL/TP virtual Oculto al broker Escalado de riesgo ATR Auto-lote basado en la volatilidad

Herramientas incluidas

Cuadro de mandos integrado (spread, tendencia, estado, sesión)

Auto-Magic por símbolo/marco temporal

Monitor P/L flotante en tiempo real

Control de sesión (3 sesiones principales )

Seguridad

Cada operación tiene un stop loss

Sin martingala ni rejilla

Filtros de diferencial + volatilidad

Primero la calidad de la operación, no la frecuencia

Torso EA opera sólo cuando el mercado merece la pena.

Versión Tipo

Asesor Experto totalmente automatizado

Para MetaTrader (la versión MT4/MT5 depende del listado)





Contacto : Crashspec Tech

Correo electrónico: info@crashspec.co.za



