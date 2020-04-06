Milos EA
- Experten
- Garner Edward Bennie
- Version: 3.20
- Aktivierungen: 5
Milos v3.2 ist ein fortschrittlicher Trendfolge-Roboter, der auf einer Break of Structure (BOS)-Logik und einer mehrstufigen Einstiegsbestätigung basiert.
Milos ist auf Präzision und Robustheit ausgelegt, erkennt strukturelle Hochs/Tiefs, identifiziert gültige Trendrichtungen und führt nur dann Trades aus, wenn der Markt die Stärke durch ein sauberes BOS-Ereignis bestätigt.
Sobald ein gültiger Trend vorliegt, eröffnet Milos eine Primärposition beim ersten BOS-Ausbruch. Wenn der Preis zurückgeht, ohne die Gesamtstruktur zu verletzen, führt der EA einen intelligenten zweiten Einstieg auf dem 50%-Retracement-Niveau aus und ermöglicht so eine tiefere Trendbeteiligung bei kontrolliertem Risiko.
Der EA verwendet eine automatische magische Nummerierung, funktioniert auf allen digitalen Brokern und ist vollständig konform mit den MQL Market Validierungsanforderungen.
Ideal für Händler, die einen sauberen, strukturbasierten Algorithmus wünschen, der dem Marktfluss folgt, ohne nachzubilden und ohne unnötige Indikatoren.Eingabeparameter (Beschreibungen)
Nachfolgend finden Sie eine strukturierte und professionelle Liste aller typischen Eingaben für Milos v3.2.
Allgemeine Einstellungen
Auto Magische Zahl
Erzeugt automatisch eine eindeutige Magic Number für jede Karten-/Symbolkombination.
Magische Nummer (wenn der manuelle Modus aktiviert ist)
Ermöglicht das manuelle Überschreiben der magischen Zahl (optional).
Kommentare
Legt die Bezeichnung des Handelskommentars für alle vom EA erteilten Aufträge fest.
Trend & Struktur Einstellungen
Swing-Rückblick
Anzahl der Balken, die zur Erkennung von HH-, HL-, LH- und LL-Strukturen verwendet werden.
BOS Trading verwenden
Aktiviert die BOS-basierte Einstiegslogik (true/false).
BreakBufferPoints
Kleiner Preispuffer, um einen sauberen Bruch der Struktur zu bestätigen und falsche BOS-Auslöser zu vermeiden.
Entry-Einstellungen
UseSecondEntry
Aktiviert die zweite 50%-Retracement-Einstiegslogik.
Retrace-Prozentsatz (Standardwert 50)
Prozentualer Retracement, der nach dem ersten BOS erforderlich ist, um den zweiten Trade zu aktivieren.
Max Spread
Maximal zulässiger Spread für die Eröffnung eines Trades.
Schlupf
Zulässiger Slippage in Punkten für die Auftragsausführung.
Geld-Management
Modus der Losgröße
-
Festgelegt
-
Automatisch
-
Risikobasiert
Festgelegte Lose
Losgröße, die verwendet wird, wenn LotSizeMode = Fixed.
Risiko Prozentsatz
Prozentsatz des Kontosaldos, der pro Handel riskiert wird, wenn der risikobasierte Modus verwendet wird.
ATR Risiko Saling
Stop Loss & Gewinnmitnahme
Stop-Loss verwenden
Aktivieren/Deaktivieren Sie den Stop Loss.
Stop-Verlust
Stop-Loss-Abstand in Pip
ATR und Swing SL
Take Profit verwenden
Aktivieren/deaktivieren Sie Take Profit.
Gewinnmitnahme
Abstand der Gewinnmitnahme in Pips
TSL_Aktivieren
Aktiviert die Trailing-Stop-Funktionalität.
TSL_Pips und ATR
Abstand in Punkten für die Trailing-Stop-Bewegung.
Break-Even
Filter
UseTimeFilter
Aktiviert den Handel nur während der angegebenen Stunden.
StartStunde / EndStunde
Handelsfenster.
Marktfilter verwenden
Wählen Sie zwischen New York, London und Tokio
Trend-Filter
Zusammenfluss von höheren Zeitrahmen
Visuelle Einstellungen
HUD anzeigen
Schaltet das Informationsfeld auf dem Bildschirm ein/aus.
HUD_Farbe / HUD_Ecke
Anpassungen für die Anzeige.
DrawStructureLines
Zeigt HH-, HL-, LL-, LH-Linien und BOS-Markierungen im Diagramm an.