Milos v3.2 ist ein fortschrittlicher Trendfolge-Roboter, der auf einer Break of Structure (BOS)-Logik und einer mehrstufigen Einstiegsbestätigung basiert.

Milos ist auf Präzision und Robustheit ausgelegt, erkennt strukturelle Hochs/Tiefs, identifiziert gültige Trendrichtungen und führt nur dann Trades aus, wenn der Markt die Stärke durch ein sauberes BOS-Ereignis bestätigt.

Sobald ein gültiger Trend vorliegt, eröffnet Milos eine Primärposition beim ersten BOS-Ausbruch. Wenn der Preis zurückgeht, ohne die Gesamtstruktur zu verletzen, führt der EA einen intelligenten zweiten Einstieg auf dem 50%-Retracement-Niveau aus und ermöglicht so eine tiefere Trendbeteiligung bei kontrolliertem Risiko.

Der EA verwendet eine automatische magische Nummerierung, funktioniert auf allen digitalen Brokern und ist vollständig konform mit den MQL Market Validierungsanforderungen.

Ideal für Händler, die einen sauberen, strukturbasierten Algorithmus wünschen, der dem Marktfluss folgt, ohne nachzubilden und ohne unnötige Indikatoren.

Nachfolgend finden Sie eine strukturierte und professionelle Liste aller typischen Eingaben für Milos v3.2.

Wenn Ihr EA zusätzliche Inputs hat, sagen Sie es mir und ich werde die Beschreibung genau anpassen.

Allgemeine Einstellungen

Auto Magische Zahl

Erzeugt automatisch eine eindeutige Magic Number für jede Karten-/Symbolkombination.

Magische Nummer (wenn der manuelle Modus aktiviert ist)

Ermöglicht das manuelle Überschreiben der magischen Zahl (optional).

Kommentare

Legt die Bezeichnung des Handelskommentars für alle vom EA erteilten Aufträge fest.

Trend & Struktur Einstellungen

Swing-Rückblick

Anzahl der Balken, die zur Erkennung von HH-, HL-, LH- und LL-Strukturen verwendet werden.

BOS Trading verwenden

Aktiviert die BOS-basierte Einstiegslogik (true/false).

BreakBufferPoints

Kleiner Preispuffer, um einen sauberen Bruch der Struktur zu bestätigen und falsche BOS-Auslöser zu vermeiden.

Entry-Einstellungen

UseSecondEntry

Aktiviert die zweite 50%-Retracement-Einstiegslogik.

Retrace-Prozentsatz (Standardwert 50)

Prozentualer Retracement, der nach dem ersten BOS erforderlich ist, um den zweiten Trade zu aktivieren.

Max Spread

Maximal zulässiger Spread für die Eröffnung eines Trades.

Schlupf

Zulässiger Slippage in Punkten für die Auftragsausführung.

Geld-Management

Modus der Losgröße

Festgelegt

Automatisch

Risikobasiert

Festgelegte Lose

Losgröße, die verwendet wird, wenn LotSizeMode = Fixed.

Risiko Prozentsatz

Prozentsatz des Kontosaldos, der pro Handel riskiert wird, wenn der risikobasierte Modus verwendet wird.

ATR Risiko Saling

Stop Loss & Gewinnmitnahme

Stop-Loss verwenden

Aktivieren/Deaktivieren Sie den Stop Loss.

Stop-Verlust

Stop-Loss-Abstand in Pip

ATR und Swing SL

Take Profit verwenden

Aktivieren/deaktivieren Sie Take Profit.

Gewinnmitnahme

Abstand der Gewinnmitnahme in Pips

TSL_Aktivieren

Aktiviert die Trailing-Stop-Funktionalität.

TSL_Pips und ATR

Abstand in Punkten für die Trailing-Stop-Bewegung.

Break-Even

Filter

UseTimeFilter

Aktiviert den Handel nur während der angegebenen Stunden.

StartStunde / EndStunde

Handelsfenster.

Marktfilter verwenden

Wählen Sie zwischen New York, London und Tokio

Trend-Filter

Zusammenfluss von höheren Zeitrahmen

Visuelle Einstellungen

HUD anzeigen

Schaltet das Informationsfeld auf dem Bildschirm ein/aus.

HUD_Farbe / HUD_Ecke

Anpassungen für die Anzeige.

DrawStructureLines

Zeigt HH-, HL-, LL-, LH-Linien und BOS-Markierungen im Diagramm an.







