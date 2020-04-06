Gonzonator EA
- Asesores Expertos
- Garner Edward Bennie
- Versión: 5.0
- Activaciones: 12
Gonzonator Pro - Smart Fibonacci Trend EA - No es solo un EA- Es un completo Sistema de Trading
Gonzonator Pro es un sistema de trading totalmente automatizado diseñado en torno a reacciones de nivel Fibonacci, filtros de tendencia, filtros de volatilidad. Está diseñado para una ejecución estable, análisis de volatilidad ATR y filtrado multi-MA. Incluye un potente escáner integrado que muestra la tendencia y las condiciones de volatilidad a través de los símbolos de MarketWatch. El EA identifica zonas de reversión y continuación de alta probabilidad utilizando niveles de retroceso Fibonacci, confirmación de tendencia
Sistema de negociación de niveles de Fibonacci
Las operaciones se pueden activar/desactivar independientemente para cada nivel de Fibonacci:
- 0.0%
- 23.6%
- 38.2%
- 50.0%
- 61.8%
- 78.6%
- 100%
Los objetivos pueden fijarse utilizando:
- TP fijo en pips
- Niveles de expansión Fibonacci (0.618, 1.000, 1.272, 1.618)
Modos ATR, Swing, Pips o Fib Stop Loss
Cinco opciones de stop-loss permiten la máxima flexibilidad:
- Stop Loss ATR
- Swing Alto / Swing Bajo
- Pips fijos
- SL basado en Fibonacci
- Sin Stop Loss
Filtrado de tendencia real
Incluye dos tipos de filtrado MA:
- Filtro de tendencia MA primario
- Filtro direccional secundario 50/200 EMA
Filtro de volatilidad ATR
Bloquea las entradas cuando la volatilidad es demasiado baja o demasiado alta.
Utiliza el ATR% relativo al precio (umbral mínimo/máximo).
Control total del riesgo
Soporta:
- Lote fijo
- % Riesgo de balance (tamaño de lote automático basado en stop loss)
- Máximo de operaciones abiertas
- Máxima protección del spread
Filtro de sesión incorporado
Control de sesión opcional
- Tokio
- Londres
- Nueva York
- Horarios de sesión personalizados
Evita entradas no deseadas fuera de sesión.
Opciones de Trailing Stop
Soporta:
- Trailing stop de pips
- Trailing stop ATR
- Activación multietapa
Break Even + Cierre parcial
Herramientas de reducción del riesgo incluidas
- Break Even con compensación de +pips
- Cierre parcial a la activación de beneficios definida
- Desplazamiento automático del BE tras el cierre parcial
Escáner de tablero
Escanea múltiples símbolos de MarketWatch dando:
- Estado de la tendencia
- Estado de la volatilidad
- Estado de la sesión
Excelente para confirmación discrecional.
Paneles gráficos y etiquetas en el gráfico
Muestra:
- Tendencia
- Diferencial
- Operaciones activas
Contacto: Desarrollador: Crashspec Tech
info@crashspec.co.za