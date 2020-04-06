Gonzonator EA

Gonzonator Pro - Smart Fibonacci Trend EA - No es solo un EA- Es un completo Sistema de Trading

Gonzonator Pro es un sistema de trading totalmente automatizado diseñado en torno a reacciones de nivel Fibonacci, filtros de tendencia, filtros de volatilidad. Está diseñado para una ejecución estable, análisis de volatilidad ATR y filtrado multi-MA. Incluye un potente escáner integrado que muestra la tendencia y las condiciones de volatilidad a través de los símbolos de MarketWatch. El EA identifica zonas de reversión y continuación de alta probabilidad utilizando niveles de retroceso Fibonacci, confirmación de tendencia

Sistema de negociación de niveles de Fibonacci

Las operaciones se pueden activar/desactivar independientemente para cada nivel de Fibonacci:

  • 0.0%
  • 23.6%
  • 38.2%
  • 50.0%
  • 61.8%
  • 78.6%
  • 100%

Los objetivos pueden fijarse utilizando:

  • TP fijo en pips
  • Niveles de expansión Fibonacci (0.618, 1.000, 1.272, 1.618)

Modos ATR, Swing, Pips o Fib Stop Loss

Cinco opciones de stop-loss permiten la máxima flexibilidad:

  • Stop Loss ATR
  • Swing Alto / Swing Bajo
  • Pips fijos
  • SL basado en Fibonacci
  • Sin Stop Loss

Filtrado de tendencia real

Incluye dos tipos de filtrado MA:

  • Filtro de tendencia MA primario
  • Filtro direccional secundario 50/200 EMA

Filtro de volatilidad ATR

Bloquea las entradas cuando la volatilidad es demasiado baja o demasiado alta.
Utiliza el ATR% relativo al precio (umbral mínimo/máximo).

Control total del riesgo

Soporta:

  • Lote fijo
  • % Riesgo de balance (tamaño de lote automático basado en stop loss)
  • Máximo de operaciones abiertas
  • Máxima protección del spread

Filtro de sesión incorporado

Control de sesión opcional

  • Tokio
  • Londres
  • Nueva York
  • Horarios de sesión personalizados
    Evita entradas no deseadas fuera de sesión.

Opciones de Trailing Stop

Soporta:

  • Trailing stop de pips
  • Trailing stop ATR
  • Activación multietapa

Break Even + Cierre parcial

Herramientas de reducción del riesgo incluidas

  • Break Even con compensación de +pips
  • Cierre parcial a la activación de beneficios definida
  • Desplazamiento automático del BE tras el cierre parcial

Escáner de tablero

Escanea múltiples símbolos de MarketWatch dando:

  • Estado de la tendencia
  • Estado de la volatilidad
  • Estado de la sesión
    Excelente para confirmación discrecional.

Paneles gráficos y etiquetas en el gráfico

Muestra:

  • Tendencia
  • Diferencial
  • Operaciones activas

Contacto: Desarrollador: Crashspec Tech

info@crashspec.co.za

Productos recomendados
GA Paraboli SAR
Osama Echchakery
3.5 (2)
Asesores Expertos
"GA Moving Average" ("GA Media Móvil") es un Asesor Experto (EA) que ha sido desarrollado para automatizar el trading basado en la estrategia de cruce de medias móviles. Con sus ajustes personalizables, este EA permite a los operadores crear la estrategia perfecta adaptando diferentes parámetros a sus preferencias de trading. El concepto central del EA "GA Moving Average" se basa en el uso de indicadores de medias móviles para identificar posibles oportunidades de trading. Mediante el análisis
FREE
Ea 555
Aleksandr Nadein
Asesores Expertos
El EA trabaja con ordenes pendientes.Par de divisas recomendado GPBUSD H1.Con buena valontilidad de mercado da un buen beneficio.Advisor esta totalmente automatizado para trabajar en el mercado.Tambien es posible utilizar auto-management.Es posible utilizar el tamaño swap, ideal para fuerte volatilidad o por la noche.Al operar, se colocan dos ordenes pendientes, cuando una funciona, la segunda se elimina. El trading no es intermitente.
Milch Cow Harmonic
Mohamed Nasseem
Asesores Expertos
Milch Cow Harmonic EA "Herramienta diseñada para operar 28 pares de divisas según 88 patrones armónicos más uno personalizado según sus parámetros. La interfaz del gráfico experto le guía hasta los nombres de los patrones al pasar por encima del círculo de patrones Puede activar o desactivar cualquier número de pares de divisas y patrones para sus operaciones haciendo clic en el círculo del par de divisas o en el patrón armónico (verde = activar, rojo = desactivar). Puede establecer más de un ma
Midnight Queen
Kenji Ito
Asesores Expertos
Descripción en español — Midnight Queen MT4 Midnight Queen MT4 — Reina de la sesión asiática Midnight Queen MT4 es un asesor experto (EA) diseñado para operar durante las horas tranquilas de la sesión asiática, aprovechando los movimientos suaves y predecibles del par EURGBP . Su objetivo es generar beneficios estables con un riesgo mínimo , sin usar martingala ni grid. Características principales: Estrategia de scalping nocturno con alta tasa de éxito. Sin martingala, sin grid, sin op
Infinite Forex EA
Roman Pozdnyakov
1 (1)
Asesores Expertos
Tenemos el placer de presentarles, nuestro nuevo producto, este es el siguiente paso en el desarrollo del trading automatizado en el mercado Forex. Se trata de un algoritmo revolucionario desarrollado por nuestro equipo de programadores. Aquí se recoge toda la experiencia acumulada durante 10 años de trabajo en el mercado Forex. El asesor utiliza varias estrategias para diferentes etapas del mercado (Tendencia, Plano, Mercado volátil o Muy débil). El algoritmo pasó todas las pruebas con diferent
Benj autotrend switch EA
Benjamin Allip
Asesores Expertos
BENJ AutoSwitchtrend Grid EA v1 Atrapa tendencias, no ruido. Un robot profesional de cuadrícula sobre tendencia que asigna la volatilidad al marco temporal y mantiene el riesgo bajo control con una protección diaria de pérdidas y ganancias incorporada. Cuando la pendiente cambia, cancela las pendientes del lado equivocado, preserva las posiciones vivas (opcional, si D1 se alinea), y siembra sólo los niveles que faltan - sin exceso de desorden, sin cuadrículas fuera de control. Por qué elegirl
GoldMinerRobot
Burak Can Kislak
5 (2)
Asesores Expertos
Para celebrar el lanzamiento de nuestro último producto de "Keyvan Trading Bots" - el "Keyvan Bitcoin Bot", uno de los robots de trading más potentes y avanzados especializados en Bitcoin - todos nuestros productos están ahora disponibles por tiempo limitado con descuentos de más del 50%. Durante este evento especial de lanzamiento, el precio del "Gold Miner Robot" se ha reducido de $345 a sólo $197. ¡No se lo pierda - complete su compra hoy ! "Gold Miner Robot" es un potente robot basado en IA
Finance Craft mt4
Ivan Simonika
Asesores Expertos
El bot Finance Craft es adecuado para todos los que buscaban un bisturí universal pero no pueden detenerse en un producto específico, porque en todos ellos nota defectos o no entiende la estrategia de negociación. Para los que pertenecen a esta categoría de buscadores, hay buenas noticias: ¡este bot es para usted! En la descripción presentada a continuación, sólo se proporcionará la información esencial, y nada superfluo. El primer punto importante es que el bot funciona en ambos tipos de cuent
Fx Lion Gold Trading
Mr Viwat Kongthon
Asesores Expertos
. .. *** Señal : https://www.mql5.com/en/signals/1743955 EA Fx Lion Gold Trading es un Asesor Experto diseñado específicamente para el comercio de Oro (XAUUSD) El proceso de trabajo calculará el soporte y la resistencia incluyendo el precio más alto y más bajo de cada vela El EA calculará las órdenes pendientes en el precio más alto o más bajo después del nivel de soporte / resistencia. y cerrará la orden pendiente en el día siguiente si no está en uso -EA no martingala -EA tiene Stop Loss y Tak
SmartReversal
Carlos Mendez Sanchez
Asesores Expertos
SmartReversal - Inversión media inteligente con cesta VWAP SUPERVISIÓN DEL RENDIMIENTO REAL Myfxbook → myfxbook.com/members/cmendezz/smartreversal/11731945 Convierte los extremos en beneficios consistentes SmartReversal convierte los extremos de las Bandas de Bollinger en entradas de reversión a la media de alta probabilidad. Cada lado (COMPRA/VENTA) se gestiona en torno a su propio VWAP, lo que permite un TP/SL colectivo, un trailing de sólo beneficio y una rejilla totalmente configur
Gold Predictor MT4
Dmitriq Evgenoeviz Ko
Asesores Expertos
Gold Predictor es un experto de alta frecuencia con un nivel de riesgo moderado. Su algoritmo de scalping está diseñado para encontrar puntos de entrada y salida con una alta probabilidad de éxito, asegurando la máxima eficiencia de cada operación. El par de divisas más adecuado para trabajar con este robot es XAUUSD (oro frente al dólar estadounidense). Es ideal para los operadores que prefieren un entorno de negociación dinámico. la lista completa para su comodidad está disponible https://www.
Forex Mastery Escort EA
Nardus Van Staden
5 (2)
Asesores Expertos
Presentamos "Forex Mastery Escort EA", un Asesor Experto (EA) innovador diseñado específicamente para el mercado MQL5. Este innovador EA combina el poder de múltiples indicadores, incluyendo IMA (Intrabar Moving Average), CCI (Commodity Channel Index), y MACD (Moving Average Convergence Divergence), para proporcionarle una precisión de trading sin precedentes. Forex Mastery Escort EA aprovecha un sofisticado algoritmo que analiza meticulosamente las condiciones del mercado, teniendo en cuenta la
FREE
HERO Time USDJPY
Yang Shu Shen Chuan
Asesores Expertos
Gracias por su interés en "HERO_Time_USDJPY". Resumen de "HERO_Time_USDJPY": Operable con un capital mínimo Mantiene posiciones solo durante algunas horas Operación completamente automatizada Configuración sencilla y fácil de entender Le invitamos a tomarse su tiempo para leer sobre este Asesor Experto, ya que podría ser una adición valiosa a su cartera. Detalles de "HERO_Time_USDJPY": Puede operarse con un margen de 1,000 USD utilizando 0.27 lotes. Opera en el marco de tiempo de 1 hora de USDJP
Versatile
Andriy Sydoruk
Asesores Expertos
El versátil sistema experto sigue el principio de "permanecer en el mercado el mayor tiempo posible". Los principales indicadores son la media móvil y el índice de fuerza relativa. El EA permite trabajar en dos direcciones simultáneamente, tanto siguiendo una tendencia como en contra de ella, dependiendo de la configuración. Para el funcionamiento se utiliza un número limitado de órdenes LimitOrders . El EA maneja correctamente los errores y funciona de forma fiable con un depósito de 1000 USD y
Kryptonite
Dmitry Shutov
Asesores Expertos
Información general Un pequeño depósito es suficiente para empezar a operar. Adecuado para operar con varias divisas. No depende de la calidad de la conexión ni de las condiciones de negociación. Seguimiento de mis cuentas: https: //www.mql5.com/ru/signals/author/mizrael Principio de funcionamiento El Asesor Experto abre órdenes de acuerdo con el indicador incorporado. Si el beneficio de la orden es superior al valor del parámetro Beneficio en puntos del gráfico. Esta orden se cierra y se abre
Winex AI
Timur Khal'metov
Asesores Expertos
Winex AI   es un robot comercial moderno creado por un equipo de especialistas experimentados con muchos años de experiencia. El algoritmo se basa en tecnologías avanzadas de inteligencia artificial: el asesor utiliza dos redes neuronales profundas paralelas: una es responsable de abrir operaciones y la otra de calcular la rentabilidad y cerrar operaciones. El asesor opera según la estrategia clásica, con una sola transacción siempre abierta para cada par de divisas, con un lote calculado segú
MatrixEA
Hafis Mohamed Yacine
Asesores Expertos
/// Comercio inteligente Buen beneficio Y continua con bajo riesgo /// Matrix EA Trabajando con todos los pares. TimeFrame - 1m Depósito Recomendado : Si usted tiene una cuenta por debajo de $ 100-200, lo mejor es trabajar con una cuenta Micro lote = 0,1 MICRO Si usted tiene una cuenta de menos de $ 500, lo mejor es trabajar con un lote de cuenta Micro = 0,2 MICRO Si tiene una cuenta estándar con 1000 $ , lo mejor es trabajar con un lote=0.01 /// Comercio inteligente Buena ganancia Y co
Red Shark
Elie Almachaalany
Asesores Expertos
RED SHARK EA - Inteligente, despiadado y construido para cazar cortos Red Shark es un sistema de trading de solo venta diseñado específicamente para EURUSD en el marco temporal H1. Basado en una lógica de malla parabólica en capas con espaciado adaptativo y recuperación dinámica, este AE prospera en mercados bajistas o con oscilaciones capitalizando micro-movimientos y retrocesos. Originalmente lanzado como "WiT", la lógica central ha sido refinada y renacida bajo una identidad más agresiv
Green Frog EA
Ramzi Abuwarda
Asesores Expertos
Introducción a Green Frog EA: Tu Mejor Experto Asesor Profesional En el mundo del trading de divisas, donde los mercados se mueven rápidamente y de manera decisiva, contar con un aliado confiable puede marcar la diferencia. Conoce a Green Frog EA, el mejor Experto Asesor profesional diseñado para potenciar a los traders con una precisión y eficiencia sin igual. Green Frog EA es un testimonio de los avances tecnológicos de vanguardia combinados con años de experiencia en la industria del forex
Intelligent Machine
Evgeniy Zhdan
Asesores Expertos
El algoritmo único del EA calcula el precio medio (reflejado en forma de una línea de tendencia en el gráfico), que es el centro de atracción del precio en el marco del plazo negociado. En momentos de creciente volatilidad, el asesor comienza a trabajar con el objetivo de fijar el beneficio en la región del centro de atracción del precio. El asesor no utiliza métodos de negociación peligrosos. Se recomienda instalar un experto en trading en un servidor remoto (VPS). Instrumentos comerciales
Forex Mentors Bot4
Andriy Sydoruk
Asesores Expertos
Ksm: Solución inteligente para el trading automatizado en Forex Ksm es una herramienta diseñada para automatizar el trading en Forex, utilizando métodos modernos de análisis de datos de series temporales para trabajar con múltiples pares de divisas en diferentes marcos temporales. Principales características y ventajas Soporte multidivisa : Ksm permite operar con múltiples pares de divisas, ayudando a los operadores a adaptar sus estrategias a las distintas condiciones del mercado. Se pueden aña
The art of Forex
Arthur Hatchiguian
5 (2)
Asesores Expertos
El arte de Forex es un nuevo y complejo Asesor Experto que opera continuamente en ambas direcciones. Se abrirán una serie de órdenes para obtener el mejor precio medio hasta alcanzar el take profit. Es óptimo para obtener beneficios en un mercado impredecible. Un sistema de cobertura de pérdidas está integrado para permitir la recuperación de las órdenes que están demasiado alejadas del precio actual. Los mejores resultados son en EUR/USD H1 pero puedes usarlo en cualquier par de divisas y marco
FREE
Fatmaw Modifier
Chusnul Mubarok
Asesores Expertos
Este EA utiliza indicadores para mover la línea de nivel, las reglas son si el precio está por debajo de la línea de nivel, entonces es una señal de compra, y si el precio está por encima del nivel, entonces una señal de venta, trailing stop es modificar el stop loss, o para que aparezca un stop loss si previamente sl = 0, este EA puede aceptar órdenes manuales a través de Android o PC de casa. si la condición es flotante puede ayudar a este ea utilizando órdenes manuales que usted piensa que so
First Scalper MT4
Kyra Nickaline Watson-gordon
4.25 (4)
Asesores Expertos
First Scalper es un Asesor Experto basado en Scalping, utilizando el mejor y más seguro scalping EA en el mercado. Un gran número de entradas y ajustes son probados y optimizados e incrustados en el programa por lo tanto las entradas son limitadas y muy simple. El uso de EA no necesita ninguna información profesional o conocimiento de Forex Trading. First Scalper puede operar en todos los símbolos y todos los marcos de tiempo, utilizando una estrategia especial y única desarrollada por el auto
Semantics
Evgeniy Zhdan
Asesores Expertos
El EA utiliza una combinación de varios sistemas de trading diferentes. El algoritmo único del experto en trading permite elegir la dirección de las posiciones con mayor probabilidad de cierre rentable. El sistema de control de riesgo permite que las operaciones rentables prevalezcan sobre el total de pérdidas. Advisor está preparado para trabajar de forma totalmente independiente sin la intervención de un trader. Herramientas de trading recomendadas: TF 5m: EURUSD, GBPUSD, USDJPY, USDCAD,
Fimathe Mt4
Mario Miguel Marques Vara
5 (1)
Asesores Expertos
Automatice su Estrategia Fimathe MT4: Opere con Eficiencia y Precisión Descripción: La Estrategia Fimathe es ampliamente reconocida por su rentabilidad, pero también se sabe que requiere largas horas de monitoreo del mercado. Para abordar este problema, les presentamos Fimathe MT4, un robot que automatiza la ejecución de su estrategia. Cómo funciona: Fimathe MT4 opera en modo "semiautomático". Usted realiza su análisis y el robot ejecuta las operaciones en función de él. Ventajas: Elimine la
K1 Gold Bot
Burak Can Kislak
5 (1)
Asesores Expertos
Para celebrar el lanzamiento de nuestro último producto de "Keyvan Trading Bots" - el "Keyvan Bitcoin Bot", uno de los robots de trading más potentes y avanzados especializados para Bitcoin - todos nuestros productos están ahora disponibles por tiempo limitado con descuentos de más del 50%. Durante este evento especial de lanzamiento, el precio del "K1 Gold Bot" se ha reducido de $495 a sólo $197. No se lo pierda - ¡complete su compra hoy mismo! NO ESTAMOS aquí para generar beneficios para los
MarkAndGain ll
Sergii Onyshchenko
Asesores Expertos
Este es un EA universal con deslizamiento positivo (para los comerciantes). Con la ayuda de la configuración puede crear su propia estrategia. Puede ser tendencia, contra-tendencia, promediado, rejilla, martingala :), antimartingala. Martingala tarde o temprano pierde. Pero usted puede tratar el comercio tan divertido como un juego. 1 caso de uso. Suponga que tiene 50 dólares. ¿Quieres probar suerte? Usted puede hacer un pequeño depósito y utilizar mi asesor de comercio. Después de 15 días de ne
OsMa TrendSurfer
Augustine Kamatu
Asesores Expertos
Esta es una versión gratuita del EA TrendSurfer OsMa https://www.mql5.com/en/market/product/104264 TrendSurfer OsMa recibe señales de un análisis técnico de MetaTrader 4 incorporado indicador Oscilador de una Media Móvil (OsMA) y luego implementa The Quantum Forex Trading System para generar resultados positivos. Descubra: The Quantum Forex Trading System _Mastering the Market with Advanced Algorithms & Multifaceted Strategies_ --- Redefiniendo el trading en Forex: En el vasto reino de Forex, d
FREE
Gold of the Incas
Dmitriq Evgenoeviz Ko
Asesores Expertos
Oro de los Incas es un asesor de operaciones muy eficaz creado específicamente para la plataforma MT4 y centrado en el mercado del oro y los principales pares de divisas. Mediante complejos algoritmos, analiza las tendencias del mercado y las fluctuaciones de los precios en tiempo real, garantizando el máximo beneficio con el mínimo riesgo. la lista completa para su comodidad está disponible https://www.mql5.com/ru/users/pants-dmi/seller La eficacia de Oro de los Incas está confirmada por lar
Los compradores de este producto también adquieren
Vortex Gold MT4
Stanislav Tomilov
5 (16)
Asesores Expertos
Vortex - su inversión en el futuro El Asesor Experto Vortex Gold EA creado específicamente para operar con oro (XAU/USD) en la plataforma Metatrader. Construido utilizando indicadores propios y algoritmos secretos del autor, este EA emplea una estrategia de trading integral diseñada para capturar movimientos rentables en el mercado del oro. Los componentes clave de su estrategia incluyen indicadores clásicos como el CCI y el Indicador Parabólico, que trabajan juntos para señalar con precisión l
Quantum Emperor MT4
Bogdan Ion Puscasu
4.85 (172)
Asesores Expertos
Presentando       Quantum Emperor EA   , el innovador asesor experto en MQL5 que está transformando la forma de operar con el prestigioso par GBPUSD. Desarrollado por un equipo de comerciantes experimentados con experiencia comercial de más de 13 años. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Compra Quantum Emperor EA y podrás obtener Quantum StarMan  gratis.*** Pregunta en privado para más detalles. Señal
Aura Black Edition
Stanislav Tomilov
4.6 (20)
Asesores Expertos
Aura Black Edition es un EA totalmente automatizado diseñado para operar solo con ORO. El experto mostró resultados estables en XAUUSD en el período 2011-2020. No se utilizan métodos peligrosos de gestión del dinero, ni martingala, ni cuadrícula ni scalp. Adecuado para cualquier condición de bróker. EA entrenado con un perceptrón multicapa La red neuronal (MLP) es una clase de red neuronal artificial (ANN) de retroalimentación. El término MLP se usa de manera ambigua, a veces de manera vaga para
AI Forex Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.6 (10)
Asesores Expertos
AI Forex Robot - El futuro del trading automatizado. AI Forex Robot está impulsado por un sistema de Inteligencia Artificial de última generación basado en una red neuronal híbrida LSTM Transformer, diseñada específicamente para analizar los movimientos del precio del oro (XAUUSD) en el mercado Forex. El sistema analiza complejas estructuras de mercado, adapta su estrategia en tiempo real y toma decisiones basadas en datos con un alto nivel de precisión. AI Forex Robot es un sistema moderno, tot
Goldex AI
Mateo Perez Perez
4.29 (28)
Asesores Expertos
Goldex AI: El éxito de hoy, serán los frutos del mañana ¡SUPER DESCUENTO POR TIEMPO LIMITADO! ÚLTIMAS 2 COPIAS POR 299 USD ANTES DE QUE SUBA EL PRECIO. Señal en vivo > IC Markets Real:  Goldex AI Alto riesgo señal Manual y archivos de configuración: contáctame después de la compra para recibir el manual y los archivos de configuración Precio: El precio inicial es de $899 y aumentará en $199 después de cada diez ventas. Copias disponibles: 2 Goldex AI - Robot de trading avanzado con redes neu
Quantum King MT4
Bogdan Ion Puscasu
Asesores Expertos
Quantum King EA: Poder inteligente, perfeccionado para cada trader IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Precio especial de lanzamiento Señal en vivo:       HAGA CLIC AQUÍ Versión MT5:   HAGA CLIC AQUÍ Canal de Quantum King:       Haga clic aquí ***¡Compra Quantum King MT4 y podrás obtener Quantum StarMan gratis!*** ¡Pregunta en privado para más detalles! Regla       sus operaciones con precisión y
XG Gold Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.32 (38)
Asesores Expertos
El XG Gold Robot MT4 está especialmente diseñado para el Oro. Decidimos incluir este EA en nuestra oferta después de extensas pruebas . XG Gold Robot y funciona perfectamente con los pares XAUUSD, GOLD, XAUEUR . XG Gold Robot ha sido creado para todos los traders a los que les gusta operar con Oro e incluye adicionalmente una función que muestra los niveles semanales de Oro con el mínimo y el máximo mostrados en el panel así como en el gráfico, lo que le ayudará en el trading manual. Es una estr
The Infinity EA MT4
Abhimanyu Hans
3.73 (30)
Asesores Expertos
Tecnología impulsada por IA con ChatGPT Turbo Infinity EA es un asesor experto de trading avanzado diseñado para GBPUSD y XAUUSD. Se centra en la seguridad, los retornos consistentes y la rentabilidad infinita. A diferencia de muchos otros EA, que se basan en estrategias de alto riesgo como la martingala o el trading en cuadrícula, Infinity EA emplea una estrategia de scalping disciplinada y rentable basada en una red neuronal integrada sobre aprendizaje automático, tecnología basada en intelig
Aura Neuron MT4
Stanislav Tomilov
4.58 (12)
Asesores Expertos
Aura Neuron es un asesor experto distintivo que continúa la serie de sistemas de negociación Aura. Al aprovechar las redes neuronales avanzadas y las estrategias de negociación clásicas de vanguardia, Aura Neuron ofrece un enfoque innovador con un excelente rendimiento potencial. Este asesor experto, totalmente automatizado, está diseñado para operar en pares de divisas como  XAUUSD (ORO). Ha demostrado una estabilidad constante en estos pares desde 1999 hasta 2023. El sistema evita técnicas de
Blox
Cence Jk Oizeijoozzisa
5 (2)
Asesores Expertos
Una de las estrategias de trading automatizado más potentes de 2025 Hemos convertido una de las estrategias de trading manual más sólidas de 2025 en un Expert Advisor completamente automatizado , basado en TMA (Triangular Moving Average) con lógica CG . Este EA está diseñado para entradas precisas, órdenes pendientes inteligentes y un estricto control del riesgo , siendo adecuado para todos los pares Forex y el oro (XAUUSD) . El sistema ofrece su mejor rendimiento en cuentas ECN con spreads infe
AW Recovery EA
AW Trading Software Limited
4.35 (85)
Asesores Expertos
El Asesor Experto es un sistema diseñado para recuperar posiciones no rentables. El algoritmo del autor bloquea una posición perdedora, la divide en muchas partes separadas y cierra cada una de ellas por separado. La configuración fácil, el lanzamiento retrasado en caso de reducción, el bloqueo, la desactivación de otros asesores expertos, el promedio con filtrado de tendencias y el cierre parcial de una posición perdedora están integrados en una sola herramienta. Es el uso de cierre de pérdida
Golden Mirage mt4
Michela Russo
Asesores Expertos
¡Stock limitado al precio actual! Precio final: $1999 --> PROMO: Desde $299 --> El precio subirá cada 5 compras, próximo precio : $399 Golden Mirage es un robusto robot de comercio de oro diseñado para los comerciantes que valoran la fiabilidad, simplicidad y rendimiento de nivel profesional. Impulsado por una combinación probada de indicadores RSI, Media Móvil, ADX y Nivel Alto/Bajo , Golden Mirage ofrece señales de alta calidad y operaciones totalmente automatizadas en el marco temporal M5 pa
The Gold Reaper MT4
Profalgo Limited
4.58 (31)
Asesores Expertos
¡PROP FIRME LISTO!   (   descargar SETFILE   ) PROMOCIÓN DE LANZAMIENTO: ¡Solo quedan unas pocas copias al precio actual! Precio final: 990$ Obtenga 1 EA gratis (para 2 cuentas comerciales) -> contácteme después de la compra Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal ¡Bienvenido al Segador de Oro! Basado en el exitoso Goldtrade Pro, este EA ha sido diseñado para ejecutarse en múltiples períodos de tiempo al mismo tiempo y tiene la opción de establecer la
AlphaCore System MT4
Evgeniy Zhdan
5 (1)
Asesores Expertos
AlphaCore System es un asesor de trading profesional para MetaTrader 4 , que utiliza una estrategia de trading basada en el análisis dinámico de extremos locales y la predicción estadística de rupturas . === ¡Compre AlphaCore System para MT5 y obtenga AlphaCore System para MT5 gratis! === ¡Para más detalles, contácteme vía mensaje privado! Concepto de Trading El asesor opera utilizando la metodología de corredores de precios adaptativos . El sistema monitorea continuamente la formación de zonas
DCA CycleMax
Jin Sangun
Asesores Expertos
Introducción a DCA CYCLEMAX Live Signal MT4 3000 USD start , BUY / SELL Both set :   Click Here Live Signal MT4 1000 USD start , Almost BUY set :   Click Here Resumen DCA CYCLEMAX es un programa de trading semiautomático basado en una estrategia de grid, optimizado para activos que muestran fuertes tendencias en una sola dirección en el mercado. Es especialmente efectivo para activos con alta volatilidad y tendencias sostenidas en una dirección, como el oro (GOLD), el Nasdaq 100 (NS100) y cr
HFT Prop Firm EA
Dilwyn Tng
4.97 (632)
Asesores Expertos
HFT Prop Firm EA es también conocido como Green Man debido a su logotipo distintivo, es un Asesor Experto (EA) diseñado específicamente para superar los desafíos o las evaluaciones de las empresas de comercio de propiedad (prop firms) que permiten estrategias de comercio de alta frecuencia (HFT). Con la versión 5.8 y superior GreenMan HFT Prop Firm EA es plug and play para casi verdaderos desafíos HFT prop firm sin setfiles con sus características automáticas recientemente mejoradas. Versión
Theranto v3
Hossein Davarynejad
Asesores Expertos
////// THEHRANTO V3 /////// **** Importante ****** Este robot está equipado con un Filtro de Noticias profesional. Durante las pruebas retrospectivas, se detectan todos los eventos económicos importantes y se filtran las operaciones antes y después de las noticias de alto impacto. Aunque las pruebas retrospectivas muestran un riesgo reducido durante la publicación de noticias, la mejor manera de verificar el rendimiento real es a través de señales en directo. https://www.nxfx.ca/ Live Signal =
Javier Gold Scalper V2
Felipe Jose Costa Pereira
5 (2)
Asesores Expertos
Javier Gold Scalper: ¡Nuestra tecnología a tu lado! Manual y archivos de configuración: contáctame después de la compra para recibir el manual y los archivos de configuración Precio: El precio aumenta según la cantidad de licencias vendidas Copias disponibles: 5 Operar con oro, uno de los activos más volátiles del mercado financiero, exige una alta precisión, un análisis riguroso y una gestión de riesgo extremadamente eficaz. El Javier Gold Scalper fue desarrollado precisamente para integrar es
HFT Pass Prop Firm MT4
Lo Thi Mai Loan
5 (26)
Asesores Expertos
Venta flash durante 24 horas - ¡Solo $199.99!  "HFT Pass Prop Firms" es un Asesor Experto (EA) diseñado específicamente para participar en el desafío HFT, operando con el par US30. Para conocer más Asesores Expertos e Indicadores destacados, visita: https://www.mql5.com/en/users/lothimailoan/seller Soy Los, por favor suscríbete para recibir más actualizaciones: https://www.mql5.com/en/users/lothimailoan/news 1/ ¿Qué es HFT? La negociación de alta frecuencia (HFT) es un método de negociación
The Golden Way
Lin Lin Ma
Asesores Expertos
The Golden Way es un software de trading automatizado para la plataforma MT4. Adopta una estrategia híbrida completa: mediante la colaboración sinérgica de múltiples subestrategias, captura con precisión las oportunidades de compra (long) y venta (short) en el mercado del oro (XAUUSD), ayudándote a aprovechar los momentos de trading oportunos en diferentes escenarios de mercado. Basado en una lógica de trading probada, te permite realizar operaciones profesionales y eficientes en el mercado del
CyNera MT4
Svetlana Pawlowna Grosshans
2.81 (16)
Asesores Expertos
CyNera: Su Trading, Nuestra Tecnología Manual y archivos de configuración: contáctame después de la compra para recibir el manual y los archivos de configuración Precio: El precio sube según el número de licencias vendidas Copias disponibles: 4 Operar con oro, uno de los instrumentos más volátiles del mercado, exige precisión, análisis profundo y una sólida gestión del riesgo. El Asesor Experto de CyNera integra perfectamente estos elementos en un sistema sofisticado diseñado para la negociació
KonokaSystemNEO
Nobuyoshi Murase
1 (1)
Asesores Expertos
KonokaSystemNEO es una de las tres hermanas ( NEO, JOY, FUN ) basadas en KonokaSystem con una nueva personalidad y es un EA original. El estilo de comercio es el comercio del día dirigido a la medianoche hasta el mediodía hora de Japón. El par de divisas es "USDJPY" y la entrada se realiza al precio de apertura de M5. Cada una de las tres hermanas tiene una lógica diferente y está equipada con dos tipos de entradas y dos tipos de salidas. No se utiliza ninguna lógica de rejilla ni de martingala
Titan AI 4All
Amirbehzad Eslami
Asesores Expertos
Titan AI — Sistema de trading automatizado de nueva generación Titan AI es un sistema de trading automatizado de nueva generación desarrollado por el equipo experto de MX Robots , que combina tecnología avanzada de inteligencia artificial con profundo conocimiento de los mercados financieros. Este EA ha sido entrenado con datos de mercado de alta calidad, incluyendo Real Tick , MBP (Market by Price) y MBO (Market by Order) — los mismos tipos de datos utilizados por sistemas de trading institucio
Infinity Trader EA
Lachezar Krastev
5 (15)
Asesores Expertos
OFERTA DE NAVIDAD - ¡POR TIEMPO LIMITADO! ¡Obtenga Infinity Trader EA con un gran descuento del -65% Y reciba Trend Matrix EA como BONO GRATIS ! Precio especial de Navidad: $187 (Precio normal: $547 - ¡Ahorre $360!) BONO GRATUITO: Trend Matrix EA Una potente estrategia multisímbolo repleta de funciones avanzadas, compatible con 10 pares de negociación - valor real: ¡447 $! Después de completar su compra, simplemente póngase en contacto conmigo y le enviaré su BONUS EA inmediatamente. ¡No se
ThraeX
Vasile Verdes
3.6 (5)
Asesores Expertos
ThraeX – Scalping en M1   (DAX, XAU, etc) Inspirado en la disciplina y precisión de la era romana, ThraeX es un Asesor Experto (EA) especializado para MetaTrader 4 , diseñado específicamente para el trading de alta frecuencia en el gráfico de 1 minuto (M1) . Está concebido para manejar las rápidas fluctuaciones del mercado, buscando detectar y reaccionar ante movimientos de precios a corto plazo con gran velocidad y adaptabilidad. Características principales: ️ Lógica de scalping para M1 – Dis
Gold Zenith mt4
Marina Arkhipova
5 (1)
Asesores Expertos
Gold Zenith — asesor premium para oro (XAUUSD) Gold Zenith — asesor premium para oro (XAUUSD) Gold Zenith es un algoritmo potente y disciplinado para XAUUSD (oro). No utiliza métodos de alto riesgo (rejillas, martingala, etc.) y cada operación está protegida por stop loss . Lógica: detecta el movimiento tendencial y opera los retrocesos , abriendo solo una posición por señal. Sin configuraciones complejas: los valores predeterminados están listos para operar. Arrastra el EA al gráfico y empieza.
DS Gold Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.1 (10)
Asesores Expertos
Presentamos el Robot DS Gold, su mejor compañero para navegar por el intrincado mundo de las operaciones con XAUUSD. Desarrollado con precisión e impulsado por algoritmos de vanguardia, DS Gold es un robot de Forex meticulosamente diseñado para optimizar su rendimiento comercial con pares XAUUSD . Con sus avanzadas capacidades analíticas, el Robot DS Gold monitoriza constantemente el mercado del oro, identificando tendencias clave , patrones y movimientos de precios con la velocidad del rayo. El
Forex Diamond EA
Lachezar Krastev
5 (5)
Asesores Expertos
¡VENTA DE NAVIDAD - TIEMPO LIMITADO! ¡Obtenga Forex Diamond EA con un gran descuento del -65% Y reciba Trend Matrix EA como BONO GRATIS ! Precio especial de Navidad: $187 (Precio normal: $547 - ¡Ahorre $360!) BONO GRATUITO: Trend Matrix EA Una potente estrategia multisímbolo repleta de funciones avanzadas, compatible con 10 pares de negociación - valor real: ¡447 $! Después de completar su compra, simplemente póngase en contacto conmigo y le enviaré su BONUS EA inmediatamente. ¡No se pierda
Stratos Mistral mt4
Michela Russo
Asesores Expertos
PROMOCIÓN DE LANZAMIENTO ¡Stock limitado al precio actual! Precio final: $1999 --> PROMO: Desde $299 --> Precio de mañana: $399 Stratos Mistral es un robusto robot de comercio de divisas diseñado para los comerciantes que valoran la fiabilidad, simplicidad y rendimiento de nivel profesional. Impulsado por una combinación probada de ADX, media móvil, y los indicadores de nivel alto / bajo , Stratos Mistral ofrece señales de alta calidad y el comercio totalmente automatizado en el marco de tie
Forex GOLD Investor
Lachezar Krastev
4.45 (47)
Asesores Expertos
OFERTA DE NAVIDAD - ¡POR TIEMPO LIMITADO! ¡Obtenga Forex GOLD Investor con un gran descuento del -65% Y reciba Trend Matrix EA como BONO GRATIS ! Precio especial de Navidad: $187 (Precio normal: $547 - ¡Ahorre $360!) BONO GRATUITO: Trend Matrix EA Una potente estrategia multisímbolo repleta de funciones avanzadas, compatible con 10 pares de negociación - valor real: ¡447 $! Después de completar su compra, simplemente póngase en contacto conmigo y le enviaré su BONUS EA inmediatamente. ¡No se
Otros productos de este autor
Torso Pro EA
Garner Edward Bennie
Asesores Expertos
Torso EA es un sistema de seguimiento de tendencia totalmente automatizado diseñado para operar con el impulso del mercado limpio utilizando la estructura Heiken Ashi, la dirección MA y la confirmación de la pendiente. Se adapta dinámicamente a la volatilidad utilizando stop loss basado en ATR, trailing stop y escalado de riesgo, por lo que es adecuado para scalping, intradía y swing trading en Forex, Metales, Índices y pares Crypto. Torso se centra en entradas de calidad, cuando el precio pasa
Milos EA
Garner Edward Bennie
Asesores Expertos
Milos v3.2 es un robot avanzado de seguimiento de tendencias diseñado en torno a la lógica de Ruptura de Estructura (BOS) y la confirmación de entrada multicapa. Diseñado para ofrecer precisión y solidez, Milos detecta máximos y mínimos estructurales, identifica la dirección válida de la tendencia y ejecuta operaciones solo cuando el mercado confirma su fortaleza mediante un evento BOS limpio. Una vez en una tendencia válida, Milos abre una posición primaria en la primera ruptura del BOS. Si el
Autarkes
Garner Edward Bennie
Asesores Expertos
AUTARKES v1.7 Conceptos de dinero inteligente institucional sistema de comercio automatizado para MT4 Visión general Autarkes v1.7 es un avanzado Asesor Experto de Smart Money Concepts (SMC) para MT4, diseñado para capturar movimientos de precios de grado institucional utilizando análisis de estructura automatizado. Este EA lee el mercado como lo hacen los traders profesionales: Ruptura de Estructura (BOS), transiciones CHoCH, Bloques de Órdenes (OB), Gaps de Valor Justo (FVG), Barridos de Liqui
Filtro:
No hay comentarios
Respuesta al comentario