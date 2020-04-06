Gonzonator EA

Gonzonator Pro - Smart Fibonacci Trend EA - No es solo un EA- Es un completo Sistema de Trading

Gonzonator Pro es un sistema de trading totalmente automatizado diseñado en torno a reacciones de nivel Fibonacci, filtros de tendencia, filtros de volatilidad. Está diseñado para una ejecución estable, análisis de volatilidad ATR y filtrado multi-MA. Incluye un potente escáner integrado que muestra la tendencia y las condiciones de volatilidad a través de los símbolos de MarketWatch. El EA identifica zonas de reversión y continuación de alta probabilidad utilizando niveles de retroceso Fibonacci, confirmación de tendencia

Sistema de negociación de niveles de Fibonacci

Las operaciones se pueden activar/desactivar independientemente para cada nivel de Fibonacci:

0.0%

23.6%

38.2%

50.0%

61.8%

78.6%

100%

Los objetivos pueden fijarse utilizando:

TP fijo en pips

Niveles de expansión Fibonacci (0.618, 1.000, 1.272, 1.618)

Modos ATR, Swing, Pips o Fib Stop Loss

Cinco opciones de stop-loss permiten la máxima flexibilidad:

Stop Loss ATR

Swing Alto / Swing Bajo

Pips fijos

SL basado en Fibonacci

Sin Stop Loss

Filtrado de tendencia real

Incluye dos tipos de filtrado MA:

Filtro de tendencia MA primario

Filtro direccional secundario 50/200 EMA

Filtro de volatilidad ATR

Bloquea las entradas cuando la volatilidad es demasiado baja o demasiado alta.

Utiliza el ATR% relativo al precio (umbral mínimo/máximo).

Control total del riesgo

Soporta:

Lote fijo

% Riesgo de balance (tamaño de lote automático basado en stop loss)

Máximo de operaciones abiertas

Máxima protección del spread

Filtro de sesión incorporado

Control de sesión opcional

Tokio

Londres

Nueva York

Horarios de sesión personalizados

Evita entradas no deseadas fuera de sesión.

Opciones de Trailing Stop

Soporta:

Trailing stop de pips

Trailing stop ATR

Activación multietapa

Break Even + Cierre parcial

Herramientas de reducción del riesgo incluidas

Break Even con compensación de +pips

Cierre parcial a la activación de beneficios definida

Desplazamiento automático del BE tras el cierre parcial

Escáner de tablero

Escanea múltiples símbolos de MarketWatch dando:

Estado de la tendencia

Estado de la volatilidad

Estado de la sesión

Excelente para confirmación discrecional.

Paneles gráficos y etiquetas en el gráfico

Muestra:

Tendencia

Diferencial

Operaciones activas

Contacto: Desarrollador: Crashspec Tech

info@crashspec.co.za