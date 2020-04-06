Autarkes

AUTARKES v1.7

Conceptos de dinero inteligente institucional sistema de comercio automatizado para MT4

Visión general

Autarkes v1.7 es un avanzado Asesor Experto de Smart Money Concepts (SMC) para MT4, diseñado para capturar movimientos de precios de grado institucional utilizando análisis de estructura automatizado.
Este EA lee el mercado como lo hacen los traders profesionales: Ruptura de Estructura (BOS), transiciones CHoCH, Bloques de Órdenes (OB), Gaps de Valor Justo (FVG), Barridos de Liquidez y Bloques Rompedores.

Autarkes ejecuta operaciones sólo cuando se alinean las condiciones institucionales de alta probabilidad, proporcionando una toma de decisiones basada en reglas y en la estructura, sin sesgos emocionales.

Con un nuevo motor de tamaño de lote dual (% de riesgo o modo de lote manual), manejo de errores mejorado y un modo de validación de mercado MT4 dedicado, Autarkes v1.7 es estable, compatible y está listo para operadores de todos los niveles de experiencia.

Características principales

Motor SMC Institucional

  • Ruptura de estructura (BOS)

  • Cambio de carácter (CHoCH)

  • Detección de bloqueos de órdenes + lógica de mitigación

  • Confirmación del Fair Value Gap (FVG)

  • Filtro de agarre de liquidez

  • Validación de bloques de ruptura

  • Conocimiento completo de la estructura descendente

Sistema de entrada de alta probabilidad

Autarkes espera para:

  1. BOS Confirmado

  2. Bloqueo de vuelta al pedido

  3. Alineación FVG opcional

  4. Evento de liquidez

  5. Validación de zona de entrada limpia

A continuación, se ejecuta con una colocación precisa de SL y TP.

Sistema dual de gestión del dinero

  • Modo de riesgo: Calcula automáticamente el lote en función del % de riesgo y la distancia de stop-loss

  • Modo Manual: Utiliza el tamaño de lote fijo definido por el operador

  • Validación completa del corredor (lote mín./máx., tamaño de paso, comprobación de márgenes)

Herramientas de gestión de operaciones

  • Trailing Stop (opcional)

  • Take-Profit parcial (opcional)

  • Sistema de objetivos Risk-to-Reward

  • Manejo de mitigación de OB

  • Supervisión de operaciones abiertas

Protección del capital

  • Pérdida máxima diaria

  • Comprobación previa del margen

  • Validación automática de stops

  • Lógica de órdenes controlada

Interfaz visual inteligente (desactivada durante la validación)

  • Bloques de órdenes mapeados en el gráfico

  • Zonas FVG resaltadas

  • Visualización HUD: tendencia, cambios de estructura, recuento de OB activos, Pnl diario

📈 Estrategia de rendimiento

Autarkes identifica las huellas institucionales analizando los desequilibrios estructurales y el comportamiento de la liquidez.
Opera sólo cuando:

  • La estructura del mercado se alinea

  • BOS confirma el impulso

  • OB proporciona una zona de prima/descuento

  • Los filtros opcionales validan la configuración

Esto resulta en:

  • Menos operaciones, pero de mayor calidad

  • Alineación profunda de la tendencia

  • Menor reducción

  • R:R media más alta

Ajustes de entrada

El Stop Loss es fijado automáticamente por el EA por debajo del swing .

Entradas Generales

  • Número Mágico (auto o manual)

Estructura del Mercado

  • Sensibilidad Swing

  • Retroceso de la estructura

  • Desplazamiento BOS mínimo

  • Filtro CHoCH

Bloques de pedido / FVG

  • Umbrales de anchura de OB y body-ratio

  • Máximo de barras OB atrás

  • Conmutación de requisitos de FVG

  • FVG lookback

Filtros de liquidez

  • Detección de barrido de liquidez

  • Multiplicador del porcentaje de mecha

Gestión del riesgo y del dinero

  • UseRiskManagement (verdadero/falso)

  • Porcentaje de riesgo

  • ManualLotSize

Gestor de operaciones

  • Tope dinámico

  • Trailing step

  • Cierre parcial

  • Objetivo RR

Controles de seguridad

  • % de pérdida máxima diaria

  • Ajustes de deslizamiento

  • Control de deslizamiento (interno)

Modo de mercado

  • DEBE ser verdadero para la validación del Mercado

  • Trader establece en falso para el comercio normal

Configuración de gráficos recomendada

  • Plazos: M15, M30, H1

  • Pares: Cualquiera

  • Requisitos del broker:

    • Se recomienda 5 dígitos o ECN

    • Spread bajo preferido

    • VPS sugerido para la estabilidad

🧪 Pruebas y optimización

Para obtener los mejores resultados:

  • Activar el modo de mercado = false

  • Pruebe ambos modos de riesgo y manual

  • Valide los parámetros de la BOS

  • Optimice las reglas OB/FVG para el par/marco temporal

  • Pruebas con riesgo pequeño

Advertencia de riesgo

Operar en Forex y CFDs implica un riesgo significativo.
Rentabilidades pasadas no son indicativas de resultados futuros.
Utilice Autarkes de forma responsable con un control adecuado del riesgo.

¿Por qué elegir Autarkes v1.7?

  • Utiliza conceptos institucionales reales de SMR, no trucos

  • Toma de decisiones totalmente automatizada

  • Increíblemente estable y transparente

  • Construido para la consistencia a largo plazo

  • Compatible con el mercado y con los intermediarios

  • Gestión de riesgos de nivel profesional

Autarkes v1.7 está diseñado para operadores que desean un EA inteligente, estructurado y basado en reglas que refleje cómo funcionan realmente los mercados.

📩 Soporte

info@crashspec.co.za

grnrbennie@gmail.com

