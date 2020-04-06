Conceptos de dinero inteligente institucional sistema de comercio automatizado para MT4

Visión general

Autarkes v1.7 es un avanzado Asesor Experto de Smart Money Concepts (SMC) para MT4, diseñado para capturar movimientos de precios de grado institucional utilizando análisis de estructura automatizado.

Este EA lee el mercado como lo hacen los traders profesionales: Ruptura de Estructura (BOS), transiciones CHoCH, Bloques de Órdenes (OB), Gaps de Valor Justo (FVG), Barridos de Liquidez y Bloques Rompedores.

Autarkes ejecuta operaciones sólo cuando se alinean las condiciones institucionales de alta probabilidad, proporcionando una toma de decisiones basada en reglas y en la estructura, sin sesgos emocionales.

Con un nuevo motor de tamaño de lote dual (% de riesgo o modo de lote manual), manejo de errores mejorado y un modo de validación de mercado MT4 dedicado, Autarkes v1.7 es estable, compatible y está listo para operadores de todos los niveles de experiencia.

Características principales

✔ Motor SMC Institucional

Ruptura de estructura (BOS)

Cambio de carácter (CHoCH)

Detección de bloqueos de órdenes + lógica de mitigación

Confirmación del Fair Value Gap (FVG)

Filtro de agarre de liquidez

Validación de bloques de ruptura

Conocimiento completo de la estructura descendente

✔ Sistema de entrada de alta probabilidad

Autarkes espera para:

BOS Confirmado Bloqueo de vuelta al pedido Alineación FVG opcional Evento de liquidez Validación de zona de entrada limpia

A continuación, se ejecuta con una colocación precisa de SL y TP.

✔ Sistema dual de gestión del dinero

Modo de riesgo: Calcula automáticamente el lote en función del % de riesgo y la distancia de stop-loss

Modo Manual: Utiliza el tamaño de lote fijo definido por el operador

Validación completa del corredor (lote mín./máx., tamaño de paso, comprobación de márgenes)

Herramientas de gestión de operaciones

Trailing Stop (opcional)

Take-Profit parcial (opcional)

Sistema de objetivos Risk-to-Reward

Manejo de mitigación de OB

Supervisión de operaciones abiertas

Protección del capital

Pérdida máxima diaria

Comprobación previa del margen

Validación automática de stops

Lógica de órdenes controlada

✔ Interfaz visual inteligente (desactivada durante la validación)

Bloques de órdenes mapeados en el gráfico

Zonas FVG resaltadas

Visualización HUD: tendencia, cambios de estructura, recuento de OB activos, Pnl diario

📈 Estrategia de rendimiento

Autarkes identifica las huellas institucionales analizando los desequilibrios estructurales y el comportamiento de la liquidez.

Opera sólo cuando:

La estructura del mercado se alinea

BOS confirma el impulso

OB proporciona una zona de prima/descuento

Los filtros opcionales validan la configuración

Esto resulta en:

Menos operaciones, pero de mayor calidad

Alineación profunda de la tendencia

Menor reducción

R:R media más alta

Ajustes de entrada

El Stop Loss es fijado automáticamente por el EA por debajo del swing . Entradas Generales

Número Mágico (auto o manual)

Estructura del Mercado

Sensibilidad Swing

Retroceso de la estructura

Desplazamiento BOS mínimo

Filtro CHoCH

Bloques de pedido / FVG

Umbrales de anchura de OB y body-ratio

Máximo de barras OB atrás

Conmutación de requisitos de FVG

FVG lookback

Filtros de liquidez

Detección de barrido de liquidez

Multiplicador del porcentaje de mecha

Gestión del riesgo y del dinero

UseRiskManagement (verdadero/falso)

Porcentaje de riesgo

ManualLotSize

Gestor de operaciones

Tope dinámico

Trailing step

Cierre parcial

Objetivo RR

Controles de seguridad

% de pérdida máxima diaria

Ajustes de deslizamiento

Control de deslizamiento (interno)

Modo de mercado

DEBE ser verdadero para la validación del Mercado

Trader establece en falso para el comercio normal

Configuración de gráficos recomendada

Plazos: M15, M30, H1

Pares: Cualquiera

Requisitos del broker: Se recomienda 5 dígitos o ECN Spread bajo preferido VPS sugerido para la estabilidad



🧪 Pruebas y optimización

Para obtener los mejores resultados:

Activar el modo de mercado = false

Pruebe ambos modos de riesgo y manual

Valide los parámetros de la BOS

Optimice las reglas OB/FVG para el par/marco temporal

Pruebas con riesgo pequeño

Advertencia de riesgo

Operar en Forex y CFDs implica un riesgo significativo.

Rentabilidades pasadas no son indicativas de resultados futuros.

Utilice Autarkes de forma responsable con un control adecuado del riesgo.

¿Por qué elegir Autarkes v1.7?

Utiliza conceptos institucionales reales de SMR , no trucos

Toma de decisiones totalmente automatizada

Increíblemente estable y transparente

Construido para la consistencia a largo plazo

Compatible con el mercado y con los intermediarios

Gestión de riesgos de nivel profesional

Autarkes v1.7 está diseñado para operadores que desean un EA inteligente, estructurado y basado en reglas que refleje cómo funcionan realmente los mercados.

📩 Soporte

info@crashspec.co.za

grnrbennie@gmail.com