Symbol Basket Control Panel es una utilidad de negociación profesional diseñada para agilizar la gestión multidivisa. Actúa como un centro de mando centralizado, permitiendo a los operadores ejecutar y gestionar cestas de operaciones a través de diferentes símbolos con una velocidad y precisión sin precedentes.

En lugar de abrir y cerrar órdenes manualmente para cada par, este panel proporciona una interfaz gráfica de alto rendimiento para controlar toda su cartera desde un único gráfico.

Características principales:

  • Ejecución centralizada: Abra cestas de COMPRA o VENTA para hasta 5 símbolos simultáneamente con un solo clic.

  • Memoria inteligente de lotes: A diferencia de otros paneles, esta herramienta recuerda los tamaños de lote que introduce para cada símbolo, manteniendo la coherencia al cambiar entre menús.

  • Cierre selectivo avanzado: Obtenga un control total sobre sus salidas. Elija cerrar sólo las posiciones de COMPRA, sólo las de VENTA o borrar toda la cesta al instante.

  • Moderna interfaz de usuario profesional: Un elegante tema oscuro de alto contraste optimizado para una mayor claridad. Se acabaron los gráficos desordenados y las etiquetas ocultas.

  • Precisión quirúrgica: Construido con código MQL5 optimizado para garantizar una ejecución rápida sin retardo de terminal.

  • La seguridad es lo primero: El panel sólo gestiona las operaciones abiertas con su Número Mágico único, asegurando que sus otras operaciones manuales o EAs permanezcan intactas.

Cómo funciona:

  1. Seleccione: Seleccione los símbolos con los que desea operar (Activo/Desactivo).

  2. Introducir: Introduzca el tamaño del lote para cada par seleccionado.

  3. Opere: Haga clic en "EJECUTAR" para lanzar su cesta.

  4. Gestionar: Utilice el "MENÚ DE GESTIÓN" para cerrar posiciones de forma selectiva en función de su visión del mercado.


