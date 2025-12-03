Callous EA Fixed

Callous EA – ルールベースの自動取引システム

Callous EA は、金融市場で完全に自動化された取引を実行するために開発された、ルールベースの Expert Advisor です。
システムは、事前に定義されたアルゴリズムのルールに従って、市場データをリアルタイムで分析します。

  • ポジションを開く

  • ポジション管理

  • ポジションのクローズ

人間の介入なしに自動的にプロセスを実行します。この商品は利益またはリターンを保証するものではありません。パフォーマンスは市場状況、ボラティリティ、スプレッド、流動性、ブローカーのインフラ状況によって変動する場合があります。

ライブシグナル（参考用）

実際の市場条件下で動作する Callous EA のライブ シグナル アカウントは、システムの動作を透過的に監視したいユーザー向けに、次のリンクから表示できます。

https://www.mql5.com/ja/signals/2349517

このシグナルは情報提供および参考情報としてのみ提供されており、シグナルの結果はパフォーマンスや利益を保証するものではありません。

推奨される作業環境

Callous EA は、特定の時間枠と通貨ペアに最適化されています。

推奨設定:

  • ペア: USDJPY

  • タイムゾーン: H1 (1時間)

デフォルトのパラメータはUSDJPYとH1の組み合わせに最適化されています。以前のバージョンで使用されていたM15時間枠はサポートされなくなりました。EAは異なる通貨ペアおよび時間枠で実行できますが、その場合、システムの動作とパフォーマンスが異なる場合があります。デフォルト設定以外での使用は、すべてユーザーの責任となります。

価格設定ポリシー

透明な価格設定アプローチが採用されています。

  • ライブシグナル アカウントで生成された各新しい残高ピークは、価格評価の基準として使用されます。

  • 新しいピークごとに、EA の販売価格は 5 ドルずつ増加します。

これらの価格改定は将来的なみに適用されます。以前に製品をご購入いただいたユーザーには、これらの変更による影響はありません。

動作原理

Callous EAは、価格変動と市場行動を継続的に分析します。エントリーとエグジットの決定は、複数の基準を同時に評価する独自のアルゴリズム構造に基づいて行われます。システムの完全性と知的財産を保護するため、戦略の詳細と計算方法は公開されません。

手続き上の規律と規則

Callous EA は、制御された規律あるプロセス アプローチを採用しています。

  • すべての取引においてストップロスは必須です。

  • 同時に、同じ戦略に対して最大 1 つのオープンポジションが存在できます。

  • 取引は日中（日中）

  • オープンポジションは翌日に持ち越されません。

  • 一日の終わりには:

    • オープン取引は終了しました。

    • 保留中の注文はキャンセルされます。

この構造のおかげで:

  • スワップコスト

  • 一晩で流動性が減少

  • 突然のスプレッド拡大

このようなリスクは最小限に抑えられます。

EA が行わないことは何ですか?

無神経なEA:

  • あらゆる市場状況において一貫して取引を開始することを目的とするものではありません。

  • 不利な市場状況でも意図的に消極的な姿勢を保つことができます。

不必要な取引を避け、資本を保護することが目的です。

リスクと資本管理

EA 内の多層的な資本管理メカニズムのおかげで、

  • 取引サイズは、口座残高と定義されたリスクパラメータに基づいて自動的に計算されます。

  • ブローカーによって実装されたとおり:

    • 最小ロット

    • 最大ロット

    • ロットステップ
      このような制限は考慮されます。

  • システムは、不利な市場または口座状況下では新規取引を開始しません。

市場の状況と保護メカニズム

Callous EA は、市場基準を満たす高度な保護フィルターを備えています。

  • スプレッド保護: 設定された最大スプレッド レベルを超えた場合、システムは新しい取引を開始しない場合があります。

  • ブローカー最小距離制御: StopLevel および FreezeLevel ルールが自動的にチェックされます。

  • 異常な市場状況: スプレッドが過剰になったり流動性が低下したりした場合、システムは保護モードに入ります。

タイミングと日中取引のアプローチ

EA はユーザーが指定した時間間隔でのみ動作します。

営業時間外:

  • 新たなポジションは開設されません。

  • オープン取引は終了しました。

  • 保留中の注文はキャンセルされます。

この構造は日中取引に最適です。

リスク開示

金融市場における取引には高いリスクが伴い、投資元本の一部または全部を失う可能性があります。本商品は投資助言ではありません。

免責事項

EAのインストール、設定、および使用はすべてユーザーの責任となります。ユーザーは、自身のリスク許容度とブローカーの条件に応じて適切な設定を行う義務があります。

おすすめのプロダクト
Simple RSI Forex Trading Strategy
Victor Manuel Valderrama Zamora
4 (1)
エキスパート
Diversify the risk in your trading account by combining our Expert Advisors. Build your own custom trading system here:   Simple Forex Trading Strategies The expert advisor opens trades when RSI indicator enter in oversold or overbought areas. The Stop Loss, Take Profit, and Trailing Stop are calculated based on the ATR indicator. The recommended currency pair is EURGBP and the recommended timeframe to operate and to do backtests is H4. This Expert Advisor can be profitable in any TimeFrame an
FREE
SnowyOwlFree
RODION SLOTIN
3 (2)
エキスパート
The free version of the snowyowl trend adviser, which is based on determining combinations of candle patterns. A virtual trailing stop tracks each open order and groups open orders to close them simultaneously. In the free version, you can only work on one timeframe, while in the paid version, opening orders on the selected TF is a signal to open orders on lower TF.
FREE
Raven
Dmitriy Prigodich
5 (1)
エキスパート
"Raven" is an expert scalper who does not use dangerous strategies in his work. It trades at the extremes of the pullback, according to the trend. Channel scalping means confidence, reliability and minimal risks. The Expert Advisor implements all types of stops from the percentage of the balance to the signal stop, so you can always control your balance and not worry. It is recommended to use a signal stop - this will optimize losses and increase profits. The first 10 copies are priced at $ 10
FREE
CCI and ATR Trader
Evgeniia Terekhova
2.33 (3)
エキスパート
Советник работает на двух индикаторах CCI и ADX. Условия для входа в BUY: 1. ADX пересекает уровень 20 2. CCI пересекает уровень 100 снизу вверх 3. Выставляем фиксированный StopLoss и TakeProfit 4. Закрываем позицию по рыночной цене, когда CCI пересекает уровень 100 сверху вниз. Условия для входа в SELL: 1. ADX пересекает уровень 20 2. CCI пересекает уровень -100 сверху вниз 3. Выставляем фиксированный StopLoss и TakeProfit 4. Закрываем позицию по рыночной цене, когда CCI пересекает уровень -10
FREE
Zigzag Extremum points
Oleg Popov
4.81 (32)
エキスパート
New version 8.00 is available. In this version, I tried to take into account the wishes of the user. Each of you can also take part in the improvement of this advisor. In the default settings, the adviser opens trades when the extremum point is broken       standard indicator       Zigzag. When the upper point of the zigzag extremum is broken, it opens a buy deal, and when the lower point of the zigzag extremum is broken, it opens a sell deal. In addition to the standard ZigZag indicator, which
FREE
Averager NEW
Oleg Popov
4 (7)
エキスパート
Expert Advisor Features trailing profit in the deposit currency (Trailing Stop Money) closing by a profit or loss in the deposit currency opening orders at a specified time managing positions opened manually or by another Expert Advisor calculating initial lot based on the current balance limiting the maximum lot volume choosing trading type several types and methods of averaging visually displays the current breakeven price, draws horizontal lines "Line break even BUY"-blue, "Line break even S
FREE
OTRX Fimathe Backtest
Fabio Rocha
ユーティリティ
OTRX Fimathe Backtest is a tool for the Trader or Enthusiast who uses the Fimathe technique created by Trader Marcelo Ferreira to carry out his training and validate if he can obtain profitability. In this tool you will be able to: 1. Define whether you are looking for a buy or sell entry. (Trend). 2. Define by clicking twice on the horizontal lines where your Reference Zone and your Neutral Zone will be. 3. Monitor the entry, subcycle and exit of the trade. 4. Trading Summary, Daily, Week
FREE
BBarsio AUDCAD
Aleksandr Butkov
4.5 (2)
エキスパート
Free version of BBarsio Expert Advisor, which is intended only for AUDCAD pair. Works with a fixed minimum lot ! The Expert Advisor uses a weighted scalping strategy. Currency pair: AUDCAD. Timeframe: M5-M15. The advisor's strategy: the advisor finds possible reversal / trend continuation points; filters out some of the false signals; entry into the deal with only one order !!! exit from a trade by take profit or by a signal of a possible reversal; Default settings for M5. The Expert Advis
FREE
Long Waiting MT4
Aleksandr Davydov
エキスパート
Expert description Algorithm optimized for Nasdaq trading The Expert Advisor is based on the constant maintenance of long positions with daily profit taking, if there is any, and temporary interruption of work during the implementation of prolonged corrections The Expert Advisor's trading principle is based on the historical volatility of the traded asset. The values of the Correction Size (InpMaxMinusForMarginCallShort) and Maximum Fall (InpMaxMinusForMarginCallLong) are set manually. Recomme
FREE
PZ Goldfinch Scalper EA
PZ TRADING SLU
2.73 (41)
エキスパート
これは、ほぼ10年前に初めて公開された私の有名なスキャルパー、ゴールドフィンチEAの最新版です。短期間で起こる急激なボラティリティの拡大で市場をスキャルピングします。突然の価格上昇の後、価格変動の慣性を利用しようとします。この新しいバージョンは、トレーダーがテスターの最適化機能を簡単に使用して最適な取引パラメーターを見つけられるように簡素化されています。 [ インストールガイド | 更新ガイド | トラブルシューティング | よくある質問 | すべての製品 ] 最適化を容易にするシンプルな入力パラメーター カスタマイズ可能な取引管理設定 取引セッションの選択 平日の選択 資金管理 注意してください... 多くの要因が見返りを台無しにする可能性があるため、ダニのダフ屋は危険です。変動スプレッドとスリッページは、取引の数学的期待値を低下させ、ブローカーからの低いティック密度は幻の取引を引き起こす可能性があり、ストップレベルは利益を確保する能力を損ない、ネットワークラグはリクオートを意味します。注意が必要です。 バックテスト Expert Advisorはティックデータのみを使用します
FREE
Email Drawdown Alert
Roman Starostin
5 (12)
インディケータ
Free informative Indicator-helper. It'll be usefull for traders who trade many symbols or using grid systems (Averaging or Martingale). Indicator counts drawdown as percent and currency separate. It has a number of settings: Count deposite drawdown according equity value and send e-mail or notifications to user if DD more than set; Sending e-mail when max open orders reached; Shows price and remaining pips amount before MarginCall on current chart and Account generally; Display summary trade lot
FREE
Auto BE break even EA
Calvin Andile Mahlangu
5 (2)
ユーティリティ
AUTO BE Utility – Breakeven Manager for MetaTrader 4 The AUTO BE Utility by KALIFX is a compact and efficient trade-management tool for MetaTrader 4. It automatically adjusts the stop-loss level to the breakeven point once the market price reaches a defined profit distance. This ensures that active trades are protected from reversals once they move into profit, without requiring manual intervention. Main Features Automatic Breakeven Control – Moves the stop-loss to breakeven when the price reac
FREE
Smart FVG indicator MT4
Ahmad Kazbar
5 (1)
インディケータ
Smart FVG インジケーター MT4 – MetaTrader 4 向け高度なフェアバリューギャップ検出 Smart FVG インジケーター MT4 は、MetaTrader 4 上で Fair Value Gap（FVG）をプロフェッショナルレベルで検出・監視し、アラートまで行うツールです。ATR ベースのフィルタリングと相場構造を考慮したロジックを組み合わせることで、ノイズを取り除き、流動性に応じて適応し、本当に重要な不均衡だけを残して精度の高い判断をサポートします。 主な特長 正確な FVG 検出：単なるローソク足のギャップではなく、市場の本質的な非効率を捉えます。 ATR ベースの精度：市場や時間軸が変わっても、低品質なシグナルを自動的にフィルタリング。 有効性のリアルタイム追跡：価格がゾーンを埋める／ブレイクすると、ゾーンが自動で延長・調整・削除されます。 カスタマイズ可能な表示：色・ラインスタイル・塗りつぶしを自由に設定し、どんなテンプレートにも合わせられます。 実用的なアラート：新規 FVG や、埋められた／無効化されたゾーンをリアルタイム通知。 パフォーマンス
FREE
Account Protector MT4
Vladimir Mametov
4.56 (9)
エキスパート
The Expert Advisor is designed to protect the account, fix profit (loss) and display current information about the account. Trading account protection is carried out by closing all open orders in the terminal and/or closing all charts. When running the Expert Advisor with default parameters, it will only display your account information and will be reduced in size. Next, you can set the conditions under which your trading account will be protected. Profit and loss limits can be set for daily pro
FREE
Support Resistance Multi Time Frame FREE
FXsolutions
4.67 (6)
インディケータ
This indicator shows the latest untouched support and resistance as horizontal lines. The indicator can show support/resistance from higher timeframes. With this indicator you can e.g. easily see the support/resistance of the timeframes H4, D1 and W1 on a H1 chart, which can be a big advantage while time your entry on H1. This is the FREE version of the indicator: Support Resistance Multi Time Frame The free version works only on EURUSD and GBPUSD! Parameters referenceTF: the timeframe from whi
FREE
Super MataELang Limited
Agus Wahyu Pratomo
エキスパート
EA SUPER MATAELANG Limited Big Promo For 5 first buyer will get $65 price ==>> next price will Up to $XXXXX This is the Free Version of  EA SUPER MATAELANG PRO It cannot set the Lotsize. By default is 0.001. Plase buy Pro version  Link Pro Version :  https://www.mql5.com/en/market/product/87076 This EA uses some very sophisticated indicators. Can detect trend direction with high accuracy. It also has a safety system to anticipate if the price direction is not in the same direction as the posit
FREE
Ultra Scalper Pro
Vadim Korolyuk
4.29 (7)
エキスパート
Scalping Expert Advisor trades from daily support and resistance levels. Trading expert does not use indicators. Recommended use a broker with 5 signs and a low spread. To protect the account from trading during spread expansion, added parameter: "MaxSpread", in which you specify the maximum allowable spread (15-20 pips). A month opens 16-18 deals on average. Benefits: Expert always uses Takeprofit, Stoploss and Traillingstop; Expert does not use a grid or martingale system; Expert can work with
FREE
Rainbow MT4
Jamal El Alama
インディケータ
Rainbow MT4 is a technical indicator based on Moving average with period 34 and very easy to use. When price crosses above MA and MA changes color to green, it’s a signal to buy. When price crosses below MA and MA changes color to red, it’s a signal to sell. The Expert advisor ( Rainbow EA MT4) based on Rainbow MT4 indicator, as you can see in the short video below is now available here .
FREE
Seine
Andrey Boytsov
3.5 (2)
エキスパート
This EA does not place pending orders, but forms a virtual grid according to the settings. The EA showed maximum efficiency on a pair of EURJPY. The work of the adviser can be seen on the information panel. For stable work on a cent account you need at least $ 600. With such a deposit, the EA withstands recoilless movement of the price of 4000 pips and does not lose the starting depositю
FREE
Bands Plus
Alexander Chertnik
4.46 (13)
エキスパート
Designed mainly for  USDCAD 1H market. Minimum trading account 100 $. Expert advisor operates by unique   Bands strategy and transaction algorithm. settings: minBalance - minimum account balance for trading maxSpread - maximum allowed spread for trading  maxLoss - maximum loss for stop trading lotControl - lot control and auto lot activation bandsPeriod - indicator period tradeProfit - profit for exit USEtradeRange - if true, will operate with range between trades tradeRange - range distance
FREE
NAS100 Auto Sl And TP
Moustapha Boulouz
5 (2)
ユーティリティ
MT4用NAS100 Auto SL and TP Makerをご紹介します： MetaTrader4でナスダック100市場をナビゲートするトレーダーにとって不可欠なアシスタントであるNAS100オートSLおよびTPメーカーで、ストップロスおよびテイクプロフィットの設定をもう見逃すことはありません。このツールは、ストップロスとテイクプロフィットのレベル管理を自動化するシームレスなソリューションを求める方々のために設計されています。 主な特徴 簡単な自動化： ストップロスやテイクプロフィットのないナスダック100取引を自動的に監視します。 ユーザーが構成した設定に基づいてレベルを動的に調整します。 注文タイプの多様性： Nasdaq100の成行注文と未決済注文の両方に対応。 MetaTrader 4で利用可能な様々な注文タイプをサポートします。 カスタマイズされた設定： ユーザーフレンドリーなパラメータ設定により、トラッキング設定とストップロス/テイクプロフィットレベルのカスタマイズが可能です。 柔軟な範囲： 実行する特定のNAS100商品、または取引されるすべての商品に対してStop
FREE
NeuroExtMT4
Dmytryi Voitukhov
エキスパート
https://t.me/mql5_neuroExt   actual version Signal  https://www.mql5.com/ru/signals/1516213 You can use any tool. The bases will be automatically created at the start of the Learn. If you need to start learning from 0 - just delete the base files. Initial deposit - from 200 ye. Options: DO NOT ATTEMPT TO TEST WITHOUT NEURAL NETWORK TRAINING! it is enough for the balance graph after training to be horizontal. generating a training base is extremely simple.  there is a ready-made training for
FREE
Donar EA
Walter Ludwig Tengler
エキスパート
Donar EA is a sophisticated automated trading Expert Advisor (EA) designed for MetaTrader 4 platforms. This algorithmic trading system provides intelligent trade management with customizable parameters to suit various trading strategies and risk profiles. Key Features: Adaptive trading time windows Configurable trade direction (Buy, Sell, or Both) Robust risk management Dynamic lot sizing Comprehensive performance tracking Trading Methodology: The EA employs a strategic approach to market entry
FREE
Harvest FX
Sayan Vandenhout
4.56 (9)
エキスパート
Harvest FX USES THE TREND WAVE INDICATOR AND IT CAN IDENTIFY THE BEGINNING AND THE END OF A NEW WAVE TREND MOVEMENT. AS AN OSCILLATOR, THE INDICATOR IDENTIFIES THE OVERBOUGHT AND OVERSOLD ZONES. IT WORKS GREAT TO CATCH THE SHORT TERM PRICE REVERSALS AND USES A MARTINGALE STRATEGY TO CLOSE ALL TRADES IN PROFIT. USE DEFAULT SETTINGS ON H1 OR HIGHER TIME FRAME ON ANY PAIR FOR MORE ACCURATE TRADES WHY THIS EA : Smart entries calculated by 3 great strategies The EA can be run on even a $30000 a
FREE
TropangFX Auto TP and SL MT4
Jordanilo Sarili
ユーティリティ
FREE UNTIL FEBRUARY 14, 2023 SPEND MORE TIME WITH YOUR FAMILY. ENJOY LIFE… DO NOTHING. This version is only auto set of Takeprofit and StopLoss Main Version  of  TropangFX:   MT4 Version  |  MT5 Version Recommended timeframe:   H1 Supported currency pairs:  GBPUSD, EURUSD, EURCHF ,   USDCAD, USDCHF ,  AUDCAD, EURCAD, EURAUD and many more... Requirements The EA requires good brokerage conditions:   low spread   and   slippage   during the rollover time. I advise using a really   good ECN brok
FREE
Proftrader Free
Alexander Nikolaev
4 (3)
エキスパート
This Expert Advisor analyzes the last candles and determines whether there will be a reversal or a large correction. Also, the readings of some indicators are analyzed (their parameters can be adjusted). Is a free version of Proftrader . Unlike the full version, in the free version of the adviser the initial lot cannot be higher than 0.1, trading pair only EURUSD and also it has fewer configurable parameters. Input parameters Lots - lot size (at 0, the lot will be calculated from the percentage
FREE
Grid Assistant Pro
Alessandro De Cristofaro
ユーティリティ
Grid Assistant Pro – Utility for Managing Grid Strategies on MetaTrader 4 Grid Assistant Pro is a professional utility that helps traders manage and monitor unidirectional grid strategies directly from the MT4 chart. It provides a visual dashboard , clear controls, and automated risk protection features for precise and efficient grid operation. Key Features Visual Dashboard Real-time metrics: Balance, Equity, Floating P/L, Drawdown %, Free Margin Grid status: active and pending or
FREE
Market Profile 3
Hussien Abdeltwab Hussien Ryad
3 (2)
インディケータ
Market Profile 3 MetaTrader 4 indicator  — is a classic Market Profile implementation that can show the price density over time, outlining the most important price levels, value area, and control value of a given trading session. This indicator can be attached to timeframes between M1 and D1 and will show the Market Profile for daily, weekly, monthly, or even intraday sessions. Lower timeframes offer higher precision. Higher timeframes are recommended for better visibility. It is also possible t
FREE
SL and TP Setter
Giacomo Barone
4 (1)
ユーティリティ
You can manually open a trade (one click), and this EA will take care of setting the SL and TP. SL and TP are set based on the number of pips you specify in the input screen. You can also choose monetary SL and TP. SL and TP are determined based on the weighted average price (WAP), so if you open a new trade, SL and TP will be updated according to the new WAP. The WAP is not unique but differentiated between buy and sell trades (this is useful only if you open opposite trades on the same chart)
FREE
PZ MA Crossover EA
PZ TRADING SLU
3.83 (24)
エキスパート
この EA は、移動平均クロスオーバーを使用して取引します。完全にカスタマイズ可能な設定、柔軟なポジション管理設定に加えて、カスタマイズ可能な取引セッションやマーチンゲールおよび逆マーチンゲール モードなどの多くの便利な機能を提供します。 [ インストールガイド | 更新ガイド | トラブルシューティング | よくある質問 | すべての製品 ] 使いやすく、監視しやすい 完全にカスタマイズ可能な移動平均設定 2 つの異なる取引動作を実装します。 カスタマイズ可能な損益分岐点、SL、TP、トレーリング ストップ ECN/非ECNブローカーで機能 2-3-4-5 桁の記号に対応 取引はNFA/FIFOに準拠可能 反対のシグナルで取引を閉じることができます マーチンゲールと逆マーチンゲール機能を実装します 平日と時間帯で取引を絞り込む 組み込みの資金管理 EA は 4 つの異なる動作を実装します。 通常: 強気のクロスオーバーで買い、弱気のクロスオーバーで売る 逆：強気のクロスオーバーで売り、弱気のクロスオーバーで買う 買いのみ: 強気のクロスオーバーで購入し、弱気のクロスオーバーを無視する
FREE
このプロダクトを購入した人は以下も購入しています
Quantum Emperor MT4
Bogdan Ion Puscasu
4.85 (172)
エキスパート
ご紹介     Quantum Empire EA は 、有名な GBPUSD ペアの取引方法を変革する画期的な MQL5 エキスパート アドバイザーです。 13年以上の取引経験を持つ経験豊富なトレーダーのチームによって開発されました。 IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Quantum Emperor EAを購入すると、Quantum StarMan が無料で手に入る可能性があります！*** 詳細についてはプライベートでお問い合わせください 検証済み信号:   こちらをクリック MT5バージョン：  ここをクリック 量子EAチャネル:       ここをクリック 10 回購入するごとに価格が 50 ドル上がります。最終価格 1999 ドル 量子皇帝EA       EAは、1つの取引を5つの小さな取引に継続的に分割する独自の戦略を採用していま
Vortex Gold MT4
Stanislav Tomilov
5 (16)
エキスパート
Vortex - 未来への投資 Vortex Gold EAはメタトレーダープラットフォーム上で金（XAU/USD）を取引するために特別に作られたエキスパートアドバイザーです。独自の指標と作者の秘密のアルゴリズムを用いて構築されたこのEAは、金市場の有益な動きを捉えるように設計された包括的な取引戦略を採用しています。その戦略の主要な構成要素には、CCIやパラボリックインジケーターなどの古典的なインジケーターが含まれており、これらは理想的なエントリーポイントとエグジットポイントを正確に知らせるために連動します。Vortex Gold EAの核心は、高度なニューラルネットワークと機械学習テクノロジーです。これらのアルゴリズムは、過去のデータとリアルタイムのデータの両方を継続的に分析し、EAがより高い精度で進化する市場トレンドに適応し対応することを可能にします。ディープラーニングを活用することで、Vortex Gold EAはパターンを認識し、指標パラメーターを自動的に調整し、時間の経過とともにパフォーマンスを向上させます。Vortex Gold EAは、独自の指標、機械学習、適応可能な取
Aura Black Edition
Stanislav Tomilov
4.6 (20)
エキスパート
Aura Black Edition は、GOLD のみを取引するように設計された完全自動化 EA です。エキスパートは、2011 年から 2020 年の期間に XAUUSD で安定した結果を示しました。危険な資金管理方法は使用されていません。マーチンゲール、グリッド、スキャルプも使用されていません。あらゆるブローカーの条件に適しています。多層パーセプトロンでトレーニングされた EA ニューラル ネットワーク (MLP) は、フィードフォワード人工ニューラル ネットワーク (ANN) のクラスです。MLP という用語は、曖昧に使用され、フィードフォワード ANN に緩く使用される場合もあれば、複数のパーセプトロン層 (しきい値アクティベーション付き) で構成されるネットワークを厳密に指す場合もあります。多層パーセプトロンは、特に単一の隠し層がある場合、口語的に「バニラ」ニューラル ネットワークと呼ばれることがあります。MLP は、入力層、隠し層、出力層の少なくとも 3 つのノード層で構成されます。入力ノードを除き、各ノードは非線形アクティベーション関数を使用するニューロンです。MLP
AI Forex Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.6 (10)
エキスパート
AI   Forex Robot - The Future of Automated Trading. AI Forex Robot is powered by a next-generation   Artificial Intelligence   system based on a hybrid LSTM Transformer neural network, specifically designed for analyzing gold (XAUUSD) price movements on the Forex market. The system analyzes complex market structures, adapts its strategy in   real time   and makes data-driven decisions with a high level of precision. AI Forex Robot is a modern, fully automated system powered by   artificial intel
Quantum King MT4
Bogdan Ion Puscasu
エキスパート
Quantum King EA — あらゆるトレーダーのために洗練されたインテリジェントパワー IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. 発売記念特別価格 ライブ信号:       ここをクリック MT5バージョン：   こちらをクリック クォンタムキングチャンネル:       ここをクリック ***Quantum King MT4 を購入すると、Quantum StarMan を無料で入手できます!*** 詳細についてはプライベートでお問い合わせください! ルール   正確さと規律をもって取引を行ってください。 クォンタムキング EA     構造化グリッドの強さと適応型マーチンゲールのインテリジェンスを 1 つのシームレスなシステムに統合しました。M5 上の AUDCAD 用に設計されており、安定した制御された成長を望む初心者とプロフェッショナルの両
Aura Neuron MT4
Stanislav Tomilov
4.58 (12)
エキスパート
Aura Neuron は、Aura シリーズのトレーディング システムを引き継ぐ独特のエキスパート アドバイザーです。高度なニューラル ネットワークと最先端のクラシック トレーディング戦略を活用することで、Aura Neuron は優れた潜在的パフォーマンスを備えた革新的なアプローチを提供します。完全に自動化されたこのエキスパート アドバイザーは XAUUSD (GOLD) などの通貨ペアを取引するように設計されています。1999 年から 2023 年まで、これらのペアで一貫した安定性が実証されています。このシステムは、マーチンゲール、グリッド、スキャルピングなどの危険な資金管理手法を回避しているため、あらゆるブローカーの条件に適しています。Aura Neuron は、多層パーセプトロン (MLP) ニューラル ネットワークを搭載しており、これを利用して市場のトレンドと動きを予測します。MLP はフィードフォワード人工ニューラル ネットワーク (ANN) の一種で、特に単一の隠し層で構成されている場合は「バニラ」ニューラル ネットワークと呼ばれることがよくあります。MLP には、入力
Goldex AI
Mateo Perez Perez
4.29 (28)
エキスパート
Goldex AI：今日の成功は明日の果実となる 期間限定の超割引！ 値上げ前の最後の2枚が299USドル。 ライブシグナル > IC Markets Real: Goldex AI 高リスクセット マニュアルと設定ファイル：マニュアルと設定ファイルを受け取るには、購入後にご連絡ください。 価格： 開始価格は899ドルで、10回販売されるごとに199ドル上がります。 コピー可能数：2 Goldex AI - ニューラルネットワーク、トレンド、プライスアクションを備えた高度なトレーディングロボット。 Goldex AIは、金のサポートとレジスタンスをブレイクするプライスアクションを利用する高性能取引ロボットで、市場のニューヨークセッションの動きを最大限に利用することで、可能な限り高い利益を得ることができます。 このロボットは、インテリジェント・リカバリーと呼ばれる戦略を持っており、損失が発生した後、その可能性のある損失を短期間で回復するために、より大きなロットをオープンします。 Goldex AIにはスマート・ニュース・フィルターが内蔵されており、中程度のインパクトのニュースがない
The Infinity EA MT4
Abhimanyu Hans
3.83 (29)
エキスパート
ChatGPT TurboによるAI駆動テクノロジー Infinity EA は、GBPUSD および XAUUSD 向けに設計された高度な取引エキスパート アドバイザーです。安全性、一貫したリターン、無限の収益性に重点を置いています。マーチンゲールやグリッド取引などの高リスク戦略に依存する他の多くの EA とは異なり、Infinity EA は、機械学習に組み込まれたニューラル ネットワーク、ChatGPT の最新バージョンによって提供されるデータ分析 AI ベースのテクノロジーに基づく、規律ある収益性の高いスキャルピング戦略を採用し、全体的な取引体験を卓越したものにします。 6,000 人を超えるメンバーが参加する MQL5 コミュニティ に参加して、他のトレーダーとつながりましょう。最新の製品アップデート、ヒント、独占コンテンツを常に入手しましょう。 MT5バージョン Infinity EAの設定方法 特徴 Infinity EA は AI 主導のスキャルピング戦略を活用します。 EA はリアルタイムのデータ分析のために ChatGPT-4 Turbo と統合されています。 I
EA Gold Stuff
Vasiliy Strukov
4.73 (1071)
エキスパート
EA Gold Stuffは、金取引のために特別に設計されたExpert Advisorです。 この作業は、ゴールドスタッフインジケーターを使用した注文の開始に基づいているため、アドバイザーはトレンドに従うことを意味する"トレンドフォロー"戦略に従って動作します。 重要！ 指示とボーナスを得るために購入後すぐに私に連絡してください！ トレンド スキャナーの強力なサポートを利用して、無料のインジケーターを入手し、プライバシーを守ります。あーみー！   リアルタイムの結果はここで見ることができます パラメータ 新しいシリーズを開く-新しいシリーズの注文の開始をオン/オフします。 開始ロット-開始ロット。 トレードバイ-Expert Advisorが購入できるようにします。 トレード売り-Expert Advisorが売ることを許可します。 ヘッジを使用する-機能が有効になっている場合、アドバイザーは買いと売りの両方の方向を取引し、機能が無効になっている場合、アドバイザーは一方向 マネー Manadgementを使用-オン/自動ロット計算の使用をオフにします。 オートロットオー
Trend AI EA
Ramil Minniakhmetov
4.76 (41)
エキスパート
Trend Ai EAは、Trend Aiインジケーターと連携して動作するように設計されており、トレンド識別と実用的なエントリーポイント、そして反転アラートを組み合わせることで独自の市場分析を行い、インジケーターのすべてのシグナルを完全自動で処理します。EAには、完全に調整可能な多数の外部パラメーターが含まれており、トレーダーは好みに合わせてエキスパートをカスタマイズできます。 緑のドットが表示されるとすぐに、EAは買い注文をエントリーします。上昇トレンドが青い矢印で確認されると、EAは次のローソク足で買い注文をエントリーします。市場が反転した場合、EAはグリッドとマーチンゲール戦略で一連の取引を管理します。反対のシグナルが現れ、チャートに赤いドットが表示された場合、EAは売り注文をエントリーし、赤い矢印が続くとすぐに、EAは次のローソク足で売り注文をエントリーし、グリッドとマーチンゲール戦略で一連の取引を管理します。 通貨ペアと時間枠： このEAは、上場されているすべての資産、先物、株式、外国為替、コモディティ、暗号通貨、指数で使用できます。xauusd、eurusd、gbpu
EA Game Changer
Vasiliy Strukov
3 (2)
エキスパート
Game Change EAは、Game Changerインジケーターをベースにしたトレンドフォロー型の取引システムです。赤いドットが形成されると自動的に売り、トレンドの終了を示す黄色のXが表示されるまで売り方向に進みます。買い取引にも同じロジックが適用されます。青いドットが表示されるとEAは買いを開始し、黄色のXが検出されるとすぐに買いサイクルを終了します。 このEAはあらゆる通貨ペアとあらゆる時間枠に適していますが、M15時間枠のxauusdなどの強いトレンド銘柄で特に優れたパフォーマンスを発揮します。 リアルタイムの結果はここで確認できます。 個人ボーナスを獲得するには、購入後すぐにご連絡ください。 設定・マニュアルはこちら   設定 Open new series – true/false - 新たな一連の注文の始まり。 Trade Buy - EAが購入できるようにする Trade Sell -  EAの販売を許可する Support manual orders – true/false – EAが手動注文を制御できるようにする Use hedge - EAが買いと売りの両方
Blox
Cence Jk Oizeijoozzisa
5 (2)
エキスパート
2025年を代表する最強クラスの自動売買戦略の一つ 私たちは、2025年における最も強力な裁量トレード戦略の一つを、 TMA（トライアングル移動平均）とCGロジック に基づいた **完全自動化エキスパートアドバイザー（EA）**へと変換しました。 本EAは、 高精度なエントリー、スマートな指値注文、厳格なリスク管理 を目的として設計されており、 **すべてのFX通貨ペアおよびゴールド（XAUUSD）**に対応しています。 最適なパフォーマンスを得るため、 スプレッドが10ポイント未満のECN口座 での使用を推奨します。 これにより、正確な注文執行と最小限のスリッページが実現されます。 チャートに適用し、リスクに応じて設定を調整するだけで、 プロレベルの自動売買を体験できます。  主な特徴 **全てのFX通貨ペアおよびゴールド（XAUUSD）**に対応 5 min   SET FILE 指値注文（Buy Stop / Sell Stop）による取引戦略 価格に追従するスマートな指値注文管理 逆張り（リバース）モード対応 自動ロット管理（Auto Lot）搭載 時間フィルターおよび移動平均
HFT Fast M1 Gold Scalper V8 EA
Martin Alejandro Bamonte
3.67 (3)
エキスパート
超最適化バージョン – MT4 HFT FAST M1 GOLD SCALPER V8.2 （MT4バージョン）は、これまでで最も強力で、安定性が高く、洗練されたリリースです。 HFTは高頻度スキャルピングEAであり、ゴールド（XAUUSD）のM1タイムフレームのみで取引を行います。毎日多数の取引を実行し、 非常に現実的なロットサイズ でスキャルピング戦略を実現します。そのため、専用のスキャルピング口座（RAWまたはECN）が必要です。 ICMarkets のRAW口座が特に推奨されており、低スプレッドかつ他社よりもスリッページが少ないのが特長です。 安定したインターネット接続またはVPSが必要です。 ご注意ください：ターミナルが停止すると、 FAST M1 は口座の制御を失います 。 公式チャンネル:  https://www.mql5.com/en/channels/binaryforexea 主な改善点 エントリーロジックの改善 EAは主要トレンド方向のみでエントリーします。逆張りは一切行いません。 勝率の向上 内部ロジックが調整され、トレードの成功率が上昇しました。 口
XG Gold Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.32 (38)
エキスパート
The XG Gold Robot MT4 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after   extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the   XAUUSD, GOLD, XAUEUR   pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to   Trade in Gold   and includes additional a function that displays   weekly Gold levels   with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on  Price
Javier Gold Scalper V2
Felipe Jose Costa Pereira
5 (2)
エキスパート
Javier Gold Scalper：あなたのそばにある最先端テクノロジー！ マニュアルと設定ファイル：購入後にご連絡いただければ、マニュアルと設定ファイルをお渡しします 価格：販売されたライセンス数に応じて価格が上がります 残りのコピー数：5 金は金融市場でもっともボラティリティの高い資産の一つであり、取引には高度な正確性、慎重な分析、そして非常に効果的なリスク管理が必要です。 Javier Gold Scalper は、これらの柱を統合するために開発された強力で洗練されたシステムであり、金市場での取引を最適化することを目的としています。最先端のテクノロジーと高度な戦略を駆使して、Golden Scalperは初心者からプロのトレーダーまで対応し、このダイナミックな市場における課題を安全に乗り越え、チャンスを活かすサポートをします。Golden Scalperを使えば、金の特性に対応した信頼性の高いツールを手に入れることができます。 シンボル XAUUSD（金） 時間足 M30 PropFirm 対応済み 資金 最低 $1000 ブローカー どのブローカーでも可 口座タイプ ど
AW Recovery EA
AW Trading Software Limited
4.35 (85)
エキスパート
Expert Advisor は、不採算ポジションを回復するために設計されたシステムです。 著者のアルゴリズムは、負けポジションをロックし、それを多くの別々の部分に分割し、それぞれを別々に決済します。簡単なセットアップ、ドローダウンの場合のローンチ遅延、ロック、他の Expert Advisor の無効化、トレンド フィルタリングによる平均化、負けポジションの部分決済が 1 つのツールに組み込まれています。 グループ全体でのみ注文をクローズするグリッド戦略とは対照的に、より低い預金負荷で損失を減らすことができ、損失をより安全に処理できるようにするのは、部分的に損失をクローズすることです。 注文が復元される方法: 1 EA は、選択した商品の他のウィンドウを閉じて、不採算の EA をオフにします (オプション)。 2 EA は、処理されたすべての注文のテイクプロフィットとストップロスのレベルをリセットし、対応する識別子を持つ保留中の注文を削除します。 3 EA は、利益を利用して不採算注文の一部をカバーし、総ポジション量を減らすために、すべての処理された採算性のある注文をクローズします
Scalp Unscalp MT4
Connor Michael Woodson
3.5 (4)
エキスパート
Scalp Unscalpは、非常に正確なエントリーから素早く利益を得ることを目的とした短期の双方向スキャルピングシステムです。 Scalp Unscalpのライブシグナルが近日公開！現在の価格は今後値上げ予定。期間限定価格 99 USD グリッドなし、マーチンゲールなし。すべての取引は個別にエントリー 固定ストップロス利用可能、仮想の動的トレーリングストップシステム付き インタラクティブな取引パネルと正確なロットサイズ設定 推奨設定 チャート：EURUSD、GBPUSD、USDCHF、AUDUSD 時間足：H1 入力項目 ロットサイズ計算方法 - 自動ロットまたは固定ロットを選択 固定ロットサイズ - 固定ロットサイズ 自動ロット - この金額の口座通貨あたり0.01ロット 最大スプレッド - ポジションを開くために許可される最大スプレッドを設定 自動GMT検出 - ブローカーのGMTオフセットを自動計算 週末保有の無効化 - 有効または無効 カスタムストップロス - ストップロスの入力 マジックナンバー - 各注文に対するマジックナンバー コメント - 注文コメント
Aurum Trader
Vasiliy Strukov
5 (3)
エキスパート
EA Aurum Trader は、ブレイクアウトとトレンドフォロー戦略を組み合わせたもので、一日あたり最大二つの取引があります。 個人的なボーナスを得るために購入後すぐに私に連絡してください！  あなたは私たちの強力なサポートとトレンドスキャナ指標の無料コピーを得ることができます,pmしてください. 私！   私はtelegramでEAや特別なセットを販売していません、それはMql5でのみ利用可能であり、私のセットファイルはここの私のブログでのみ利用可能です。  詐欺師に注意し、他の誰からもセットを購入しないでください！  設定 Symbol-market watch ieのように金の正確なシンボル名を入力します。 XAUUSD Starting_lot-最初のポジションに使用される初期ロットサイズ。 各X$profitを0.01増加-USDで指定された利益に達した後、ロットサイズを0.01増加します。 Trailstart_strg1-ストラテジー1(ブレイクアウト)のトレーリングが始まる距離(ポイント単位)。 Trailstop_strg1-ストラテジー1のトレーリングステップ
AlphaCore System MT4
Evgeniy Zhdan
5 (1)
エキスパート
AlphaCore System   is a professional trading advisor for   MetaTrader 4 , utilizing a trading strategy based on   dynamic analysis of local extremes   and   statistical breakout forecasting . === Buy AlphaCore System for MT5 and get AlphaCore System for MT5 for free! === For more details, contact me via private message! Trading Concept The advisor operates using the methodology of   adaptive price corridors . The system continuously monitors the formation of   local liquidity accumulation zones
The Gold Reaper MT4
Profalgo Limited
4.58 (31)
エキスパート
プロップしっかり準備完了!   (   SETFILEをダウンロード ) ローンチプロモーション: 現在の価格で残りわずかです！ 最終価格: 990ドル EA を 1 つ無料で入手 (2 取引アカウント用) -> 購入後に連絡してください Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal ゴールドリーパーへようこそ！ 非常に成功した Goldtrade Pro を基にして構築されたこの EA は、複数の時間枠で同時に実行できるように設計されており、取引頻度を非常に保守的なものから非常に不安定なものまで設定するオプションがあります。 EA は複数の確認アルゴリズムを使用して最適なエントリー価格を見つけ、内部で複数の戦略を実行して取引のリスクを分散します。 すべての取引にはストップロスとテイクプロフィットがありますが、リスクを最小限に抑え、各取引の可能性を最大化するために、トレーリングストップロスとトレーリングテイプロフィットも使用します。 このシステムは、重要なサポート
DCA CycleMax
Jin Sangun
エキスパート
DCA CYCLEMAX の紹介 Live Signal MT4 3000 USD start , BUY / SELL Both set :   Click Here Live Signal MT4 1000 USD start , Almost BUY set :   Click Here 概要 DCA CYCLEMAX は、市場で一方向に強いトレンドを示す資産に最適化された強力な半自動のグリッドトレーディングプログラム（EA）です。 特に、金（GOLD）、ナスダック100（NS100）、暗号通貨など、ボラティリティが高く安定したトレンドが見られる資産に効果的です。 DCA（ドルコスト平均法）戦略を使用して、損失リスクを管理しながら資産を時間をかけて管理します。 このEAはエントリーの区間を戦略的に設計し、トレンドが続く間にグリッド方式で複数のポジションを開き、手動エントリーと手動利確も含むプロセスで設定目標に達すると自動的に決済する機能を提供します。 横ばい相場の際には、DCA CycleMax EAと反対方向に動作するDCA CycleMax Hedge EAを併用する
Bitcoin Expert MT4
Elif Kaya
5 (3)
エキスパート
- Real price is 300$ - Limited Discount (It is 49$) -  Only 1 purchase is 49$. - Lifetime update free Welcome, Bitcoin Expert opens automatically trade with Highly profit, Fixed Stop loss. No Martingale, No Grid, No Scam Bitcoin is a cryptocurrency, a peer-to-peer digital currency that operates independently of a central governing authority . Bitcoin enables direct transactions between users, secured by cryptographic technology and recorded on a transparent and immutable ledger   without centra
Kaufman Smart Regime EA
Davit Beridze
エキスパート
2024年以降のゴールド (Gold M15) テストのデフォルト設定 Kaufman Smart Regime EA: 適応型市場インテリジェンス 特別先行オファー: Smart Regime EA の能力は、その真の価値のほんの一部で提供されています。価格が最終評価額の $500 に向けて段階的に上昇し始める前に、今すぐライセンスを $50 で確保してください。これは比類なき市場ロジックへの投資です。 適応型アルゴリズム取引の力を解き放ちます。Kaufman Smart Regime EA は単なる戦略ではありません。ノイズと真の勢いを区別するために設計された、市場感知エンジンです。 コア哲学：「スマート・レジーム」検出 ほとんどのアルゴリズムは、動的な市場に静的なロジックを適用するため失敗します。 Kaufman Smart Regime EA は、Perry Kaufman の伝説的な効率比ロジックを独自に改良したものを利用し、市場の「レジーム（体制）」を決定します。混沌としたレンジ相場では休止し、真の方向性流動性が市場に参入したときにのみ、精密に攻撃します。 上位時間軸マ
Theranto v3
Hossein Davarynejad
エキスパート
//////  THEHRANTO V3  /////// ****  Important ****** This robot is equipped with a professional News Filter. During backtests, all important economic events are detected and trades are filtered before and after high-impact news. While backtests show reduced risk during news releases, the best way to verify real performance is through live signals       https://www.nxfx.ca/                                                                                                                         
HFT Pass Prop Firm MT4
Lo Thi Mai Loan
5 (26)
エキスパート
24時間のフラッシュセール - たった$199.99 "HFT Pass Prop Firms"は、特にUS30ペアで取引するために設計された高頻度取引（HFT）の挑戦に対応した専用のエキスパートアドバイザー（EA）です。 他のトップエキスパートアドバイザーやインジケーターについては、以下を参照してください： https://www.mql5.com/en/users/lothimailoan/seller 私はロス（Los）です。詳細な情報を受け取るためには、こちらに登録してください： https://www.mql5.com/en/users/lothimailoan/news 1/ HFTとは？ 高頻度取引（HFT）は、強力なコンピュータプログラムを使用して数分の一秒で大量の注文を実行する取引手法です。HFTは複数の市場を分析し、現行の市況に基づいて注文を実行するために高度なアルゴリズムを利用します。最も高速な実行速度を持つトレーダーがより利益を上げやすく、HFTは高い売買回転率と注文対取引比率が特徴です。 したがって、このEAは1段階または2段階の挑戦にのみ適してお
Fundamental Trader
Sara Sabaghi
4.82 (17)
エキスパート
Ziwoxファンダメンタルトレーダー Ziwox Fundamental Traderは、金融市場のトレーダーがEA情報データに基づいて賢明な意思決定を行うのを支援するトレーディングアシスタントです。 このEAは、オンラインソースを使用して、通貨の基本的なバイアス、ペアでのリアルタイム小売業者比率の感情、銀行と機関の予測、COTレポートデータ、および複雑なEAパネル内の他のデータなどの必要なすべての情報を取得します。 簡単に言えば、それは統合された外国為替データソースと情報であり、手動トレーダーがより良い意思決定を行うのに役立ちます。 これに加えて、これは完全な基本的なロボット取引であり、通貨の基本的なバイアスと技術データに基づいて、これらのデータを使用してペアで自動的に取引します EAコンポーネント： 取引に必要なすべての情報は、データパネルに統合された一連の外国為替データストリームコンポーネントとしてここに収集されます。 各コンポーネントは、トレーダーが意思決定を行うのに役立つトレーディングエイドインジケーターまたは説明的な市場レポートとして個別に機能します。 これらのコ
Bitcoin Scalper Pro MT4
Yevhenii Mavletbaiev
5 (2)
エキスパート
Be sure to contact me after purchase by writing a private message! Also, if you have any questions before purchasing, feel free to ask them. Only a few copies left at $129. Next price is $399 Live signal Monitoring MT5 version Meet your trusted crypto market assistant — Bitcoin Scalper Pro. This is the perfect solution for those who want to trade Bitcoin professionally and efficiently! This unique trading advisor is designed specifically for Bitcoin trading and uses a powerful price level br
The Golden Way
Lin Lin Ma
エキスパート
The Golden Way は MT4 プラットフォーム向けの自動取引ソフトウェアです。同ソフトは総合的なハイブリッド戦略を採用し、複数のサブストラテジーが連携して機能することで、金（XAUUSD）市場における買い（ロング）と売り（ショート）の機会を正確に捉え、様々な市場環境下でタイミング良く取引を把握するお手伝いをします。成熟した取引ロジックに基づき、金市場でのプロフェッショナルかつ効率的な取引操作を実現します。 設定情報 通貨ペア：XAUUSD 時間軸：M5 タイムフレーム 初期預け金：500USD 以上を推奨 レバレッジ：1:100 ～ 1:1000 アカウント：高パフォーマンスでスプレッドの低い任意のアカウント 正確にバックテストを行う方法 最低 500USD の預け金を選択します。 M5 タイムフレームを選択し、任意の日付範囲を設定し、「各ティック（Every Tick）」を選択します。 指定された範囲内でご自身に適したレバレッジを選択します。 「テスト開始」をクリックします。 ご使用方法 製品購入後、速やかに MQL5 フォーラムでお問い合わせください — 設定をお手伝
CyNera MT4
Svetlana Pawlowna Grosshans
2.81 (16)
エキスパート
CyNera：あなたの取引、私たちの技術 マニュアルとセットファイル: 購入後にご連絡いただければ、マニュアルとセットファイルをお送りします 価格: 価格は販売されたライセンスの数に応じて上昇します 利用可能なコピー: 4 金取引は、市場で最も変動の激しい金融商品であり、精密さ、徹底した分析、そして強力なリスク管理が求められます。CyNeraエキスパートアドバイザーは、これらの要素を巧みに組み合わせ、最適な金取引を実現するために設計された高度なシステムです。CyNeraの高度な戦略と技術は、経験豊富なトレーダーだけでなく、初心者にも、金取引がもたらす独自の課題やチャンスを乗り越えるための支援を提供します。 CyNeraは、金市場の複雑さに対応した信頼できるソリューションを提供します。適応性に優れたインテリジェントな戦略と、多時間枠分析、自動取引調整、そして正確なリスク管理などの高度な機能を組み合わせています。この柔軟性により、CyNeraは市場の急速な変化に即座に対応しつつ、長期的に資本を守るための強力なツールとなります。 シンボル XAUUSD (ゴールド) 時間枠 M30  
AW Double Grids EA
AW Trading Software Limited
4.5 (8)
エキスパート
アドバイザー AW Double Grids MT4は、情報取引パネルと簡単なセットアップを備えた、アグレッシブで完全に自動化されたグリッド アドバイザーです。この戦略は、同時双方向作業で構成され、一方向のボリュームを増やします。組み込みの自動ロット計算、ポジション ボリュームの増加のさまざまなバリエーション、およびその他の機能が実装されています。 手順 ->  こちら  /  問題解決 ->   こちら / MT5 バージョン ->   こちら アドバイザーの取引方法: AW Double Grids は、反対方向の注文のペアを使用して双方向の取引を実行します。 AW Double Grids は、 反対方向の 2 つの注文を開くことで取引を開始します。利益のある注文をクローズした後、アドバイザーは再度 2 つの注文を開き、開いている方向のボリュームを増やします。開いている注文がある場合、アドバイザーは設定に応じて TakeProfit をポイント単位で変更できます。TakeProfit は動的または固定にすることができます。 入力パラメータ: メイン設定 Size_of_the
作者のその他のプロダクト
Callous EA mt5
HUSEYIN CETINEL
5 (1)
エキスパート
Callous EA – ルールベースの自動取引システム Callous EA は、金融市場で完全に自動化された取引を実行するために開発された、ルールベースの Expert Advisor です。 システムは、事前に定義されたアルゴリズムのルールに従って、市場データをリアルタイムで分析します。 ポジションを開く ポジション管理 ポジションのクローズ 人間の介入なしに自動的にプロセスを実行します。この商品は利益またはリターンを保証するものではありません。パフォーマンスは市場状況、ボラティリティ、スプレッド、流動性、ブローカーのインフラ状況によって変動する場合があります。 ライブシグナル（参考用） 実際の市場条件下で動作する Callous EA のライブ シグナル アカウントは、システムの動作を透過的に監視したいユーザー向けに、次のリンクから表示できます。 https://www.mql5.com/ja/signals/2349517 このシグナルは情報提供および参考情報としてのみ提供されており、シグナルの結果はパフォーマンスや利益を保証するものではありません。 推奨される作業環境 C
Wavy Grid EA mt5
HUSEYIN CETINEL
エキスパート
Wavy Grid EA – 双方向インテリジェントグリッドと動的リスク管理の融合 「取引を開始する」だけでなく、 資本の保護にも重点を置く エキスパートアドバイザーを探している場合、Wavy Grid EA はそのニーズを満たすように設計されています。 この EA は 、トレンド内の変動を 活用するインテリジェントなグリッド構造と、 株式ベースの利益確定およびドローダウン制御の 両方を 1 つのパッケージに組み合わせています。 1. 概要 Wavy Grid EA は、同じシンボルで 2 つの異なる戦略を管理できる、完全に自動化された グリッド取引システム です。 戦略1 – 買い（BUY）グリッド 価格変動を利用して、上昇方向に段階的な売買構造を適用します。 戦略2 – セールスグリッド これは、必要に応じて反転することができ、下落市場で機能する売りグリッド構造です。 ユーザーは買い方向のみ、売り方向のみ、あるいは両方を選択できます。これにより、EAは さまざまな市場状況に応じて柔軟なポジショニングを 提供します。 2. 主な特徴 デュアル戦略グリッド構造 買いオプションと売
Wavy Grid EA
HUSEYIN CETINEL
エキスパート
Wavy Grid EA – 双方向インテリジェントグリッドと動的リスク管理の融合 「取引を開始する」だけでなく、 資本の保護にも重点を置く エキスパートアドバイザーを探している場合、Wavy Grid EA はそのニーズを満たすように設計されています。 この EA は 、トレンド内の変動を 活用するインテリジェントなグリッド構造と、 株式ベースの利益確定およびドローダウン制御の 両方を 1 つのパッケージに組み合わせています。 1. 概要 Wavy Grid EA は、同じシンボルで 2 つの異なる戦略を管理できる、完全に自動化された グリッド取引システム です。 戦略1 – 買い（BUY）グリッド 価格変動を利用して、上昇方向に段階的な売買構造を適用します。 戦略2 – セールスグリッド これは、必要に応じて反転することができ、下落市場で機能する売りグリッド構造です。 ユーザーは買い方向のみ、売り方向のみ、あるいは両方を選択できます。これにより、EAは さまざまな市場状況に応じて柔軟なポジショニングを 提供します。 2. 主な特徴 デュアル戦略グリッド構造 買いオプションと売
AuricPercent Grid EA
HUSEYIN CETINEL
エキスパート
AuricPercent Grid EA は、XAUUSD (ゴールド) 専用に設計されたパーセンテージベースのグリッドおよびポートフォリオ管理エキスパート アドバイザーですが、ロングオンリー (買いのみ) ロジックで動作し、すべての商品 (外国為替ペア、金属、指数など) で動作するように拡張されています。 このEAの主な違いは、グリッド距離と利益目標がpips/ポイントではなく、価格のパーセンテージ（%）で計算されることです。これにより、異なるシンボル間での「pips値/桁数/ボラティリティ」に起因する動作の不一致が軽減されます。 戦略概要 EA は BUY (ロング) 取引のみを開きます。 価格が指定された GridStepPercent に戻ると、新しい BUY が追加されます。 未決済の BUY 取引のロット加重平均価格が計算されます。 価格が平均より BasketTP_Percent だけ上昇すると、バスケットは利益を出してクローズされます (すべての取引がクローズされます)。 オプションのモジュール（（真/偽）リスク管理、ボラティリティ保護、時間フィルター、部分的なシャッ
AuricPercent Grid EA mt5
HUSEYIN CETINEL
エキスパート
AuricPercent Grid EA は、XAUUSD (ゴールド) 専用に設計されたパーセンテージベースのグリッドおよびポートフォリオ管理エキスパート アドバイザーですが、ロングオンリー (買いのみ) ロジックで動作し、すべての商品 (外国為替ペア、金属、指数など) で動作するように拡張されています。 このEAの主な違いは、グリッド距離と利益目標がpips/ポイントではなく、価格のパーセンテージ（%）で計算されることです。これにより、異なるシンボル間での「pips値/桁数/ボラティリティ」に起因する動作の不一致が軽減されます。 戦略概要 EA は BUY (ロング) 取引のみを開きます。 価格が指定された GridStepPercent に戻ると、新しい BUY が追加されます。 未決済の BUY 取引のロット加重平均価格が計算されます。 価格が平均より BasketTP_Percent だけ上昇すると、バスケットは利益を出してクローズされます (すべての取引がクローズされます)。 オプションのモジュール（（真/偽）リスク管理、ボラティリティ保護、時間フィルター、部分的なシャッ
フィルタ:
JerGens
79
JerGens 2025.12.10 00:58 
 

ユーザーは評価に対して何もコメントを残しませんでした

HUSEYIN CETINEL
1055
開発者からの返信 HUSEYIN CETINEL 2025.12.10 01:40
Thank you for your review. I'd like to make a general announcement to everyone. As can be seen in the EA's backtests, the EA can experience reasonable dips from time to time. No EA can be profitable all the time. The key here is the EA's ability to compensate for every pullback. Yes, the backtests for XAUUSD (GOLD) are excellent, but XAUUSD (GOLD) is more volatile than other instruments, and when used in a live account, the amount of slippage it experiences during trade entry and exit is significant. An average slippage of 20-30 pips per trade will maintain the EA's profitability. However, if a higher average slippage per trade occurs, the EA may not be profitable for XAUUSD (GOLD). We'll now have the opportunity to test this in our live signal. As I mentioned, if the average slippage per trade is too high, we can suspend the XAUUSD (GOLD) strategy. Please keep this in mind when using it in a live account. The slippage I'm referring to isn't related to the EA itself; it's entirely related to market volatility. However, based on my previous experience, I can say that you should feel free to use the EA for the USDJPY Timeframe M15.
hasancetinel
79
hasancetinel 2025.12.05 13:16 
 

ユーザーは評価に対して何もコメントを残しませんでした

HUSEYIN CETINEL
1055
開発者からの返信 HUSEYIN CETINEL 2025.12.05 13:19
Thanks bro. I wish you good luck.
Konstantin Grihin
268
Konstantin Grihin 2025.12.04 09:55 
 

ユーザーは評価に対して何もコメントを残しませんでした

HUSEYIN CETINEL
1055
開発者からの返信 HUSEYIN CETINEL 2025.12.04 10:52
Спасибо за ваш отзыв. Ни один советник не является прибыльным во все периоды рынка. Некоторые периоды могут привести к убыткам. Я здесь для любых вопросов, которые могут у вас возникнуть относительно бэктестов и других тем.
レビューに返信