Callous EA Fixed

冷酷EA——基于规则的自动交易系统

Callous EA 是一款基于规则的智能交易系统，旨在金融市场中执行全自动交易。
该系统根据预先设定的算法规则，实时分析市场数据：

  • 职位空缺

  • 职位管理

  • 平仓

本产品无需人工干预即可自动执行各项流程。本产品不保证任何盈利或回报。产品表现可能因市场状况、波动性、点差、流动性和经纪商基础设施等因素而有所不同。

实时信号（仅供参考）

Callous EA 的实时信号账户是在真实市场条件下运行的，希望透明地监控系统行为的用户可以通过以下链接查看：

https://www.mql5.com/cn/signals/2349517

此信号仅供参考。信号结果不构成任何性能或收益保证。

建议的工作环境

冷酷EA针对特定时间范围和货币对进行了优化。

推荐设置：

  • 货币对：美元/日元

  • 时区：H1（1 小时）

默认参数针对美元/日元 (USDJPY) - H1 时间周期组合进行了优化。先前版本中使用的 M15 时间周期已不再支持。该 EA 可以运行在不同的货币对和时间周期上；但是，系统行为和性能可能会有所不同。任何超出默认设置的操作均由用户自行承担全部责任。

定价政策

我们采用了透明的定价方式。

  • 实时信号账户中产生的每个新的余额峰值都会被用作价格评估的参考。

  • 每次达到新的峰值，EA 的销售价格都会递增 5 美元。

这些价格调整仅适用于未来的购买行为。此前已购买该产品的用户不受此次价格变动的影响。

工作原理

Callous EA持续分析价格走势和市场行为。其入场和出场决策通过一套专有的算法结构做出，该结构同时评估多个指标。为保护系统的完整性和知识产权，策略细节和计算方法均不会对外公开。

程序纪律和规则

冷酷无情的EA采用了一种受控且严谨的流程方法：

  • 所有交易都必须设置止损。

  • 同时，同一策略最多只能有 1 个未平仓头寸。

  • 交易为日内交易（盘中交易）

  • 空缺职位不会结转到第二天。

  • 归根结底：

    • 未平仓交易已结束。

    • 待处理的订单已取消。

得益于这种结构：

  • 互换成本

  • 隔夜流动性下降

  • 突然扩大

此类风险已降至最低。

EA 不做什么？

冷酷无情的EA：

  • 它的目标并非在每种市场情况下都持续进行交易。

  • 在不利的市场环境下，他们可以故意保持被动。

目的是避免不必要的交易，保护资金。

风险与资本管理

得益于EA内部多层次的资本管理机制：

  • 交易规模根据账户余额和设定的风险参数自动计算。

  • 由经纪商实施：

    • 最小批量

    • 最大地块

    • 很多步骤
      这些限制因素均已考虑在内。

  • 系统不会在不利的市场或账户条件下开立新的交易。

市场状况和保护机制

Callous EA 具备符合市场标准的先进保护过滤器：

  • 价差保护：如果超过设定的最大价差水平，系统可能不会开立新的交易。

  • 经纪商最小距离控制：自动检查止损位和冻结位规则。

  • 异常市场状况：当价差过大或流动性不足时，系统将进入保护模式。

时机选择和日内交易策略

EA 仅在用户指定的时间段内运行。

以下时间以外：

  • 不会新增职位。

  • 未平仓交易已结束。

  • 待处理的订单已取消。

这种结构非常适合日内交易。

风险披露

金融市场交易涉及高风险，可能导致部分或全部投资本金损失。本产品不构成投资建议。

免责声明

EA的安装、配置和使用完全由用户自行负责。用户有义务根据自身的风险承受能力和经纪商的条件进行适当的设置。


该产品的买家也购买
作者的更多信息
Callous EA mt5
HUSEYIN CETINEL
5 (1)
专家
冷酷EA——基于规则的自动交易系统 Callous EA 是一款基于规则的智能交易系统，旨在金融市场中执行全自动交易。 该系统根据预先设定的算法规则，实时分析市场数据： 职位空缺 职位管理 平仓 本产品无需人工干预即可自动执行各项流程。本产品不保证任何盈利或回报。产品表现可能因市场状况、波动性、点差、流动性和经纪商基础设施等因素而有所不同。 实时信号（仅供参考） Callous EA 的实时信号账户是在真实市场条件下运行的，希望透明地监控系统行为的用户可以通过以下链接查看： https://www.mql5.com/cn/signals/2349517 此信号仅供参考。信号结果不构成任何性能或收益保证。 建议的工作环境 冷酷EA针对特定时间范围和货币对进行了优化。 推荐设置： 货币对：美元/日元 时区：H1（1 小时） 默认参数针对美元/日元 (USDJPY) - H1 时间周期组合进行了优化。先前版本中使用的 M15 时间周期已不再支持。该 EA 可以运行在不同的货币对和时间周期上；但是，系统行为和性能可能会有所不同。任何超出默认设置的操作均由用户自行承担全部责任。 定价政策 我们
Wavy Grid EA mt5
HUSEYIN CETINEL
专家
Wavy Grid EA——双向智能电网与动态风险管理的结合 如果您正在寻找一位不仅能“开仓交易”还能 专注于保护您的资金的 专家顾问，那么 Wavy Grid EA 就是为了满足这一需求而设计的。 该EA将利用 趋势内波动的 智能网格结构与 基于净值的止盈和回撤控制 结合在一个软件包中。 1. 概述 Wavy Grid EA 是一款全自动 网格交易系统 ，可以管理同一交易品种上的两种不同策略： 策略 1 – 买入 (BUY) 网格 它利用价格波动，在上涨行情中采用渐进式的买卖结构。 策略二——销售矩阵 这是一种卖出网格结构，必要时可以反转，并且适用于下跌的市场。 用户可以选择仅使用买入方向、仅使用卖出方向，或者两者都使用。因此，该EA可 根据不同的市场情况提供灵活的仓位选择 。 2. 主要特点 双策略网格结构 买入期权和平仓可以分别进行。 每种策略都有自己的交易规模、网格间距和其他参数。 根据账户结构和符号的不同，用户可以创建单向或双向使用场景。 基于点数或百分比的网格间距 网格间距可以通过两种不同的逻辑进行调整： 基于点数的间距： 适合喜欢经典网格布局的用户。 基于百分比的距
Wavy Grid EA
HUSEYIN CETINEL
专家
Wavy Grid EA——双向智能电网与动态风险管理的结合 如果您正在寻找一位不仅能“开仓交易”还能 专注于保护您的资金的 专家顾问，那么 Wavy Grid EA 就是为了满足这一需求而设计的。 该EA将利用 趋势内波动的 智能网格结构与 基于净值的止盈和回撤控制 结合在一个软件包中。 1. 概述 Wavy Grid EA 是一款全自动 网格交易系统 ，可以管理同一交易品种上的两种不同策略： 策略 1 – 买入 (BUY) 网格 它利用价格波动，在上涨行情中采用渐进式的买卖结构。 策略二——销售矩阵 这是一种卖出网格结构，必要时可以反转，并且适用于下跌的市场。 用户可以选择仅使用买入方向、仅使用卖出方向，或者两者都使用。因此，该EA可 根据不同的市场情况提供灵活的仓位选择 。 2. 主要特点 双策略网格结构 买入期权和平仓可以分别进行。 每种策略都有自己的交易规模、网格间距和其他参数。 根据账户结构和符号的不同，用户可以创建单向或双向使用场景。 基于点数或百分比的网格间距 网格间距可以通过两种不同的逻辑进行调整： 基于点数的间距： 适合喜欢经典网格布局的用户。 基于百分比的距
AuricPercent Grid EA
HUSEYIN CETINEL
专家
AuricPercent Grid EA 是一款基于百分比的网格和投资组合管理专家顾问，专为 XAUUSD（黄金）设计，但可扩展至所有工具（外汇货币对、金属、指数等），采用仅做多（仅买入）逻辑运行。 这款EA的关键区别在于，网格距离和盈利目标并非以点数计算，而是以价格的百分比（%）计算。这减少了因不同交易品种的“点值/位数/波动性”差异而导致的不一致行为。 战略概要 EA 只开立买入（多头）交易。 当价格回落到指定的 GridStepPercent 时，就会添加一个新的买入信号。 计算未平仓买入交易的加权平均价格。 当价格上涨超过平均价格 BasketTP_Percent 时，该篮子将以盈利平仓（所有交易都将平仓）。 可选模块可用于激活诸如（真/假）风险管理、波动性保护、时间过滤器、部分关闭等功能。 为什么使用“基于百分比”的表格？ 同样的设置也适用于基于 pip 的系统： 在XAUUSD中，非常频繁/非常罕见， 欧元兑美元的情况则不同。 它在索引中的表现可能完全不同。 然而，基于百分比的方法会根据价格进行调整： 它对不同的符号会给出“类似”的反应。 它减少了数字/点数混淆。 它在
AuricPercent Grid EA mt5
HUSEYIN CETINEL
专家
AuricPercent Grid EA 是一款基于百分比的网格和投资组合管理专家顾问，专为 XAUUSD（黄金）设计，但可扩展至所有工具（外汇货币对、金属、指数等），采用仅做多（仅买入）逻辑运行。 这款EA的关键区别在于，网格距离和盈利目标并非以点数计算，而是以价格的百分比（%）计算。这减少了因不同交易品种的“点值/位数/波动性”差异而导致的不一致行为。 战略概要 EA 只开立买入（多头）交易。 当价格回落到指定的 GridStepPercent 时，就会添加一个新的买入信号。 计算未平仓买入交易的加权平均价格。 当价格上涨超过平均价格 BasketTP_Percent 时，该篮子将以盈利平仓（所有交易都将平仓）。 可选模块可用于激活诸如（真/假）风险管理、波动性保护、时间过滤器、部分关闭等功能。 为什么使用“基于百分比”的表格？ 同样的设置也适用于基于 pip 的系统： 在XAUUSD中，非常频繁/非常罕见， 欧元兑美元的情况则不同。 它在索引中的表现可能完全不同。 然而，基于百分比的方法会根据价格进行调整： 它对不同的符号会给出“类似”的反应。 它减少了数字/点数混淆。 它在
筛选:
JerGens
79
JerGens 2025.12.10 00:58 
 

用户没有留下任何评级信息

HUSEYIN CETINEL
1044
来自开发人员的回复 HUSEYIN CETINEL 2025.12.10 01:40
Thank you for your review. I'd like to make a general announcement to everyone. As can be seen in the EA's backtests, the EA can experience reasonable dips from time to time. No EA can be profitable all the time. The key here is the EA's ability to compensate for every pullback. Yes, the backtests for XAUUSD (GOLD) are excellent, but XAUUSD (GOLD) is more volatile than other instruments, and when used in a live account, the amount of slippage it experiences during trade entry and exit is significant. An average slippage of 20-30 pips per trade will maintain the EA's profitability. However, if a higher average slippage per trade occurs, the EA may not be profitable for XAUUSD (GOLD). We'll now have the opportunity to test this in our live signal. As I mentioned, if the average slippage per trade is too high, we can suspend the XAUUSD (GOLD) strategy. Please keep this in mind when using it in a live account. The slippage I'm referring to isn't related to the EA itself; it's entirely related to market volatility. However, based on my previous experience, I can say that you should feel free to use the EA for the USDJPY Timeframe M15.
hasancetinel
79
hasancetinel 2025.12.05 13:16 
 

用户没有留下任何评级信息

HUSEYIN CETINEL
1044
来自开发人员的回复 HUSEYIN CETINEL 2025.12.05 13:19
Thanks bro. I wish you good luck.
Konstantin Grihin
268
Konstantin Grihin 2025.12.04 09:55 
 

用户没有留下任何评级信息

HUSEYIN CETINEL
1044
来自开发人员的回复 HUSEYIN CETINEL 2025.12.04 10:52
Спасибо за ваш отзыв. Ни один советник не является прибыльным во все периоды рынка. Некоторые периоды могут привести к убыткам. Я здесь для любых вопросов, которые могут у вас возникнуть относительно бэктестов и других тем.
回复评论