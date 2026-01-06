SeñalesSecciones
HUSEYIN CETINEL

Callous EA High Risk

0 comentarios
1 semana
0 / 0 USD
incremento desde 2026 -0%
HFMarketsSV-Live Server 3
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
18
Transacciones Rentables:
10 (55.55%)
Transacciones Irrentables:
8 (44.44%)
Mejor transacción:
2.71 USD
Peor transacción:
-4.55 USD
Beneficio Bruto:
11.20 USD (445 pips)
Pérdidas Brutas:
-14.84 USD (729 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
5 (6.43 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
6.43 USD (5)
Ratio de Sharpe:
-0.10
Actividad comercial:
9.14%
Carga máxima del depósito:
5.09%
Último trade:
2 horas
Trades a la semana:
18
Tiempo medio de espera:
48 minutos
Factor de Recuperación:
-0.41
Transacciones Largas:
18 (100.00%)
Transacciones Cortas:
0 (0.00%)
Factor de Beneficio:
0.75
Beneficio Esperado:
-0.20 USD
Beneficio medio:
1.12 USD
Pérdidas medias:
-1.86 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
4 (-2.67 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-7.72 USD (2)
Crecimiento al mes:
-0.36%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
6.83 USD
Máxima:
8.81 USD (0.88%)
Reducción relativa:
De balance:
0.88% (8.81 USD)
De fondos:
1.06% (10.53 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
USDJPYb 18
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
USDJPYb -4
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
USDJPYb -284
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +2.71 USD
Peor transacción: -5 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 5
Máximo de pérdidas consecutivas: 2
Beneficio máximo consecutivo: +6.43 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -2.67 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "HFMarketsSV-Live Server 3" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

No hay datos

Esta señal se publica con el objetivo de mostrar de forma transparente el comportamiento real del sistema de trading automático basado en reglas Callous EA en condiciones reales de mercado.

Todas las operaciones que aparecen en esta cuenta de señal son abiertas, gestionadas y cerradas de manera totalmente automática por Callous EA.
No se utiliza ninguna intervención manual, señales externas ni filtros adicionales.

🔍 Propósito de la Señal

El propósito de esta señal es permitir a los usuarios observar:

  • La disciplina operativa de Callous EA

  • La lógica de entrada y salida de operaciones

  • El enfoque de gestión de riesgo y capital

  • El comportamiento del sistema en diferentes condiciones de mercado

Esta señal se proporciona únicamente con fines informativos y de referencia.

No constituye una recomendación para copiar operaciones ni ofrece garantías de beneficios o rendimiento.

⚙️ Condiciones de Operación

La señal se ejecuta bajo las condiciones para las cuales Callous EA ha sido optimizado:

  • Símbolo: USDJPY

  • Marco temporal: H1 (1 hora)

  • Estilo de trading: Intradía (intraday)

De acuerdo con las reglas del sistema:

  • Máximo una posición abierta al mismo tiempo

  • Todas las operaciones incluyen stop loss obligatorio

  • Las posiciones se cierran antes del final del día de trading

  • No se mantienen posiciones durante la noche

  • Las órdenes pendientes se cancelan al final del día

🛡️ Control de Riesgo y Mecanismos de Protección

Callous EA no busca operar de forma continua en todas las condiciones de mercado.

El sistema puede permanecer deliberadamente inactivo en situaciones como:

  • Spreads elevados

  • Baja liquidez

  • Comportamiento anómalo del mercado

  • Restricciones del bróker (StopLevel, FreezeLevel, etc.)

El objetivo principal es evitar operaciones innecesarias y proteger el capital.

📊 Sobre el Rendimiento

El rendimiento histórico mostrado en esta señal:

  • No garantiza resultados futuros

  • Puede variar según las condiciones del mercado, volatilidad, spreads y la infraestructura del bróker

Los resultados reales pueden diferir en función de:

  • La calidad de ejecución del bróker

  • El tipo de cuenta

  • Latencia y condiciones de trading

⚠️ Advertencia de Riesgo

Operar en los mercados financieros implica un alto nivel de riesgo y puede resultar en la pérdida parcial o total del capital invertido.

Esta señal y Callous EA no constituyen asesoramiento financiero.

El usuario que decida seguir esta señal o utilizar el EA es totalmente responsable de:

  • Su tolerancia al riesgo

  • Su gestión de capital

  • Las condiciones del bróker y de la cuenta utilizada


No hay comentarios
2026.01.09 02:29
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.09 01:29
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.07 01:38
Share of trading days is too low
2026.01.07 01:38
Share of days for 80% of trades is too low
2026.01.07 00:38
Share of trading days is too low
2026.01.07 00:38
Share of days for 80% of trades is too low
2026.01.06 21:35
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.06 21:35
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.06 21:35
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2026.01.06 21:35
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.06 21:35
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
