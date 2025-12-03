Callous EA Fixed

🚀 CALLOUS EA – Yeni Nesil Otonom Trading Teknolojisi

Finansal piyasalarda başarı artık tesadüf değil. Doğru teknoloji, doğru algoritma ve doğru risk yönetimi bir araya geldiğinde sonuçlar kendini gösterir. İşte Callous EA, tam da bunu sunmak için geliştirildi. Callous EA; gelişmiş veri analiz yapısı, özel optimizasyon çekirdeği ve modern piyasaların hızına uyum sağlayan akıllı katmanlarıyla otomatik işlem dünyasında yeni bir standart oluşturuyor.

Canlı Sinyal: https://www.mql5.com/tr/signals/2346598





PARİTE : USDJPY - EURUSD - GBPUSD - GBPJPY - XAUUSD (GOLD)



TIMEFRAME: M15

DİKKAT: Ayarlar için lütfen bana PM gönderin.





🔥

✔ 1. Çok Katmanlı Algoritma Mimarisi

Callous EA, tek bir klasik stratejiye dayalı değildir. İçerisinde çalışan çok katmanlı yapısı:

Piyasa davranışını gerçek zamanlı analiz eder

Fiyat hareketinin “güvenli bölge” oluşturup oluşturmadığını tespit eder

Doğru anda reaksiyon gösterir

Bu sayede “acele eden değil, doğru zamanda harekete geçen” bir sistem ortaya çıkar.





✔ 2. Akıllı İşlem Zamanlaması

Piyasalar her dakika aynı değildir. Callous EA, gün içinde belirli zaman aralıklarında en verimli işlem koşullarını seçer ve o saatlerde aktif şekilde çalışır. Bu, piyasanın en verimli olduğu dönemlerde işlem açıp, verimsiz zamanlarda kenarda bekleyerek gürültüden kaçınmasını sağlar.





✔ 3. Dinamik Risk Yönetimi

Her piyasa koşulu aynı değildir, bu yüzden Callous EA her işlemde sabit risk kullanmaz.

Gelişmiş modülü sayesinde:

Piyasa volatilitesini

Mevcut fiyat davranışını

Olası risk/ödül oranını

otomatik hesaplar ve pozisyon büyüklüğünü buna göre optimize eder.

Bu özellik, manuel trader’ların saatlerce uğraştığı risk ayarlarını milisaniyeler içinde yapar.





✔ 4. Çift Stratejili Akıllı Çekirdek

Callous EA aynı anda iki bağımsız işlem modülü çalıştırır.

Bu iki modül:

Farklı piyasa davranışlarına adapte olur

Birbirinden bağımsız karar verir

Karma işlem kombinasyonları oluşturarak performansı dengeler

Sonuç olarak hem kısa vadeli fırsatları, hem de daha büyük trend hareketlerini aynı sistem içinde yakalayabilen hibrit bir yapı.





✔ 5. Kendi Kendisini Koruyan Sistem

Callous EA, zarar eden işlemleri otomatik şekilde kapatmakla kalmaz. Aynı zamanda:

Gereksiz fiyat dalgalanmalarında beklemez

Gün sonu risk birikimine izin vermez

İşlem biten mum içerisinde tekrar işleme girmez

Bu yapı sayesinde sistem tekrarlayan kayıpları engelleyen bir güvenlik kalkanı barındırır.





✔ 6. Profesyonel Trailing Modülü

Callous EA kazançlı işlemleri korur. Gelişmiş trailing mekanizması, fiyat hareketini bir trader gibi izler; gerektiğinde stop seviyesini güncelleyerek oluşturulan kârı mümkün olan en iyi şekilde güvence altına alır. Bu yapı, sistemin kârı kaçırmayan ama gereksiz sıkılaştırmayan bir denge kurmasını sağlar.





💎

Otomatik işlemde istikrar arayanlar

Risk yönetimi konusunda profesyonel yapı isteyenler

Piyasa başında saatler geçirmek istemeyenler

Hem kısa vadede hem de uzun vadede fırsat yakalamak isteyenler

Modern algoritmalara güvenen yatırımcılar

Callous EA, düzenli işlem yapan, uzun vadede büyümek isteyen tüm yatırımcılar için tasarlanmıştır.





🧩

Kur – çalıştır mantığıyla hazırlanmıştır:

EA’yı grafik üzerine sürükle Ayarları tercihlerine göre düzenle Algoritmanın gerisini ona bırak

Her şey otomatik işler.





🏆 Sonuç: Callous EA bir robot değil, bir sistemdir

Bu EA klasik robotlardan çok daha fazlasıdır.

Kendi kararlarını verir

Piyasayı analiz eder

Riskini optimize eder

Fırsatları filtreler

Kârı takip eder

Günü güvenli şekilde kapatır

Callous EA, otomatik trading dünyasında profesyonellerin tercih ettiği yeni nesil akıllı işlem çözümüdür.





Piyasadaki rakipsiz performansını kendiniz görmek için Callous EA’nın demo versiyonunu indirip test edebilirsiniz. Yüksek performansı, kapsamlı risk yönetimi ve benzersiz özellikleri ile Callous EA, ticaretinizi yeni bir seviyeye taşıyacak. Şimdi satın alın ve güvenli, verimli ve karlı bir ticaret deneyimi yaşamaya başlayın.





Uyarı: Bu EA’nın piyasa koşullarına göre değişken sonuçlar verebileceğini unutmayın. Tüm stratejilerde olduğu gibi, kullanıcının riskleri anlaması ve sadece kaybetmeyi göze alabileceği miktarda sermaye ile işlem yapması önerilir.