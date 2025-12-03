Callous EA Fixed

Callous EA – MetaTrader4 용 규칙 기반 자동 거래 시스템
Callous EA는 금융 시장에서 완전 자동화된 거래를 실행하도록 개발된 규칙 기반 전문가 어드바이저입니다. 이 시스템은 시장 데이터를 실시간으로 분석하고 사전 정의된 알고리즘 규칙에 따라 사람의 개입 없이 자동으로 포지션을 개설, 관리 및 청산합니다. 본 제품은 수익 또는 투자 수익률을 보장하지 않습니다. 시장 상황, 변동성, 스프레드, 유동성 및 브로커 인프라에 따라 성능이 달라질 수 있습니다.

실시간 신호 (낮은 위험도): https://www.mql5.com/ko/signals/2352302

실시간 신호 (높은 위험도): https://www.mql5.com/ko/signals/2352298

Callous EA의 실시간 신호 계정은 실제 시장 상황에서 운영되며, 시스템의 작동 방식을 투명하게 모니터링하고자 하는 사용자를 위해 위 링크를 통해 확인할 수 있습니다. 이 신호는 정보 제공 및 참고 목적으로만 제공되며, 신호 결과는 어떠한 성과나 수익도 보장하지 않습니다.

권장 근무 환경
Callous EA는 특정 시간 프레임과 통화 쌍에 최적화되어 있습니다. 권장 설정:

  • 통화쌍: USDJPY

  • 시간대: H1

기본 설정은 USDJPY - H1 조합에 최적화되어 있습니다. 이전 버전에서 사용되었던 M15 시간대는 더 이상 지원되지 않습니다. 이 EA는 다른 통화쌍과 시간대에서도 실행할 수 있지만, 시스템 동작 및 성능이 달라질 수 있습니다. 기본 설정 외의 사용에 대한 모든 책임은 사용자에게 있습니다.

가격 정책
투명한 가격 책정 방식을 채택했습니다. 실시간 신호 계정의 새로운 잔액 최고치를 기준으로 가격을 평가합니다. 새로운 최고치가 발생할 때마다 EA 판매 가격을 5달러씩 점진적으로 인상합니다. 이러한 가격 인상은 향후에만 적용되며, 이미 제품을 구매한 사용자에게는 영향을 미치지 않습니다.

작동 원리
Callous EA는 가격 변동과 시장 행동을 지속적으로 분석합니다. 진입 및 청산 결정은 여러 기준을 동시에 평가하는 독자적인 알고리즘 구조를 통해 이루어집니다. 시스템의 무결성과 지적 재산권을 보호하기 위해 전략 세부 정보 및 계산 방법은 공개되지 않습니다.

절차적 규율 및 규칙
Callous EA는 통제되고 체계적인 프로세스 접근 방식을 채택합니다.

  • 모든 거래에서 손절매는 필수입니다. 동일한 전략에 대해 동시에 보유할 수 있는 포지션은 최대 하나뿐입니다.
  • 거래는 당일 거래입니다.
  • 공석은 다음 날로 이월되지 않습니다.
  • 보류 중인 주문도 하루가 끝날 때 취소됩니다.

이러한 구조는 스왑 비용, 야간 유동성 감소, 갑작스러운 스프레드 확대와 같은 위험을 최소화하는 것을 목표로 합니다.

EA는 무엇을 하지 않나요?
Callous EA는 모든 시장 상황에서 지속적으로 거래를 시작하는 것을 목표로 하지 않습니다. 불리한 시장 상황에서는 의도적으로 수동적인 자세를 유지할 수 있습니다. 이는 불필요한 거래를 피하고 자본을 보호하기 위한 것입니다.

위험 및 자본 관리
EA는 다층적인 자본 관리 메커니즘을 통합하고 있습니다. 거래 규모는 계좌 잔액과 정의된 위험 매개변수를 기반으로 자동으로 계산됩니다. 최소 및 최대 거래량, 거래량 증가분 등 브로커가 부과하는 제한 사항도 고려됩니다. 또한, 시장 상황이나 계좌 조건이 부적절할 경우 시스템은 새로운 거래를 시작하지 않습니다.

시장 상황 및 보호 메커니즘
Callous EA는 시장 표준을 충족하는 고급 보호 필터를 갖추고 있습니다.

  • 스프레드 보호: 설정된 최대 스프레드 수준을 초과할 경우 시스템은 새로운 거래를 시작하지 않을 수 있습니다.
  • 브로커 최소 거리 제어: StopLevel 및 FreezeLevel 규칙이 자동으로 확인됩니다.
  • 비정상적인 시장 상황: 스프레드가 과도하게 크거나 유동성이 낮은 경우, 시스템은 보호 모드로 전환됩니다.

타이밍 및 일중 거래 접근법
이 EA는 사용자가 지정한 시간 간격 동안에만 작동합니다. 지정된 시간 외에는 새로운 포지션이 개설되지 않고, 기존 거래는 청산되며, 대기 주문은 취소됩니다. 이러한 구조는 일중 거래 원칙을 완벽하게 준수합니다.

위험 고지
금융 시장 거래는 높은 위험을 수반하며 투자 원금의 일부 또는 전부를 손실할 수 있습니다. 본 상품은 투자 조언이 아닙니다.

부인 성명

EA의 설치, 구성 및 사용은 전적으로 사용자의 책임입니다. 사용자는 자신의 위험 감수 수준과 브로커 조건에 맞는 설정을 해야 할 의무가 있습니다.

필터:
JerGens
79
JerGens 2025.12.10 00:58 
 

사용자가 평가에 대한 코멘트를 남기지 않았습니다

HUSEYIN CETINEL
1062
개발자의 답변 HUSEYIN CETINEL 2025.12.10 01:40
Thank you for your review. I'd like to make a general announcement to everyone. As can be seen in the EA's backtests, the EA can experience reasonable dips from time to time. No EA can be profitable all the time. The key here is the EA's ability to compensate for every pullback. Yes, the backtests for XAUUSD (GOLD) are excellent, but XAUUSD (GOLD) is more volatile than other instruments, and when used in a live account, the amount of slippage it experiences during trade entry and exit is significant. An average slippage of 20-30 pips per trade will maintain the EA's profitability. However, if a higher average slippage per trade occurs, the EA may not be profitable for XAUUSD (GOLD). We'll now have the opportunity to test this in our live signal. As I mentioned, if the average slippage per trade is too high, we can suspend the XAUUSD (GOLD) strategy. Please keep this in mind when using it in a live account. The slippage I'm referring to isn't related to the EA itself; it's entirely related to market volatility. However, based on my previous experience, I can say that you should feel free to use the EA for the USDJPY Timeframe M15.
hasancetinel
79
hasancetinel 2025.12.05 13:16 
 

사용자가 평가에 대한 코멘트를 남기지 않았습니다

HUSEYIN CETINEL
1062
개발자의 답변 HUSEYIN CETINEL 2025.12.05 13:19
Thanks bro. I wish you good luck.
Konstantin Grihin
288
Konstantin Grihin 2025.12.04 09:55 
 

사용자가 평가에 대한 코멘트를 남기지 않았습니다

HUSEYIN CETINEL
1062
개발자의 답변 HUSEYIN CETINEL 2025.12.04 10:52
Спасибо за ваш отзыв. Ни один советник не является прибыльным во все периоды рынка. Некоторые периоды могут привести к убыткам. Я здесь для любых вопросов, которые могут у вас возникнуть относительно бэктестов и других тем.
리뷰 답변