El indicador de gráfico DFG muestra los niveles DFG históricos utilizados en el panel DFG. Estos niveles se generan dinámicamente utilizando medias móviles y relaciones de Fibonacci. Las bandas de Fibonacci se ajustan automáticamente para reflejar los cambios en el rango de precios y la dirección de la tendencia. El indicador también cuenta con botones para seleccionar el símbolo del gráfico y el marco temporal, junto con una amplia gama de opciones de personalización.

Características principales

  • Niveles DFG dinámicos
    Calculados automáticamente utilizando medias móviles y ratios de Fibonacci.

  • Visualización Histórica de Niveles
    Muestra la historia de los niveles DFG como se muestra en el tablero DFG.

  • Bandas de Fibonacci Adaptativas
    Las bandas de Fibonacci se ajustan automáticamente en función de los cambios en el rango de precios y la dirección de la tendencia.

  • Selector de símbolos y plazos
    Los botones integrados permiten cambiar rápidamente entre los símbolos y los plazos del gráfico.

  • Opciones de personalización
    Numerosos ajustes para adaptar la apariencia del indicador. Los ajustes y temas de color de DFG Chart coinciden con los de DFG Dashboard.


