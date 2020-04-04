DFG Chart
- Indicadores
- Tsvetan Tsvetanov
- Versión: 1.0
El indicador de gráfico DFG muestra los niveles DFG históricos utilizados en el panel DFG. Estos niveles se generan dinámicamente utilizando medias móviles y relaciones de Fibonacci. Las bandas de Fibonacci se ajustan automáticamente para reflejar los cambios en el rango de precios y la dirección de la tendencia. El indicador también cuenta con botones para seleccionar el símbolo del gráfico y el marco temporal, junto con una amplia gama de opciones de personalización.
Características principales
-
Niveles DFG dinámicos
Calculados automáticamente utilizando medias móviles y ratios de Fibonacci.
-
Visualización Histórica de Niveles
Muestra la historia de los niveles DFG como se muestra en el tablero DFG.
-
Bandas de Fibonacci Adaptativas
Las bandas de Fibonacci se ajustan automáticamente en función de los cambios en el rango de precios y la dirección de la tendencia.
-
Selector de símbolos y plazos
Los botones integrados permiten cambiar rápidamente entre los símbolos y los plazos del gráfico.
-
Opciones de personalización
Numerosos ajustes para adaptar la apariencia del indicador. Los ajustes y temas de color de DFG Chart coinciden con los de DFG Dashboard.