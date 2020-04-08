FractalBreakoutLevels

Descripción general:

Este indicador traza niveles dinámicos de precios basados en el análisis de los movimientos de precios. Combina datos históricos de precios para identificar niveles clave que pueden servir como referencia para operar.

Cómo funciona:

El indicador analiza la estructura del mercado examinando la relación entre los datos de precios actuales e históricos. Dibuja una línea continua que se adapta a las cambiantes condiciones del mercado, sirviendo como un nivel dinámico de soporte/resistencia.

Principio de formación de niveles:

El indicador utiliza una combinación de análisis a lo largo de varios barras consecutivas

Los niveles se forman bajo relaciones de precios específicas

En ausencia de señales claras, el indicador retiene el valor anterior, creando una línea continua

Especificaciones técnicas:

Funciona directamente en el gráfico de precios

Traza un nivel continuo (línea azul)

No tiene configuraciones externas, opera con datos de precios estándar

No redibuja valores históricos

Aplicación:

El indicador puede utilizarse para:

Identificar niveles potenciales de soporte/resistencia

Detectar posibles puntos de reversión de tendencia

Establecer niveles de stop-loss en relación con el nivel trazado

Confirmar rupturas y continuaciones de tendencia

Características:

Funciona en todos los plazos temporales

Puede usarse como herramienta independiente o en combinación con otros indicadores

Proporciona claridad visual de la estructura del mercado

Nota:

Se recomienda probar en varios instrumentos y plazos temporales para obtener mejores resultados. El indicador es una herramienta analítica y debe usarse como parte de una estrategia comercial integral.