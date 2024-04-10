El sistema de comercio técnico de BB Reversal Arrows se ha desarrollado para predecir puntos inversos para tomar decisiones minoristas.

El indicador analiza la situación actual del mercado y se estructura para varios criterios: la expectativa de momentos de reversión, posibles puntos de inflexión, señales de compra y venta.



El indicador no contiene información en exceso, tiene una interfaz visual comprensible, lo que permite a los operadores tomar decisiones razonables.

Todas las flechas parecen cerrar la vela, sin volver a dibujar, hay varios tipos de advertencia.

Los parámetros de entrada le permitirán configurar el indicador para cualquier marco y herramienta de tiempo.





Estrategia de trabajo del indicador

Para puestos de venta

Cruces verdes: la tendencia aumenta, la expectativa de un reverso hacia abajo. Cuando aparece una flecha azul: confirmación del giro, puede ingresar en posiciones cortas, señales adicionales: pequeñas flechas azules.



Para posiciones de compra

Cruces amarillas: la tendencia baja, la expectativa de reversión hacia arriba. Cuando aparece una flecha roja: confirmación del giro, puede ingresar en posiciones largas, señales adicionales: pequeñas flechas rojas.



Información adicional sobre cómo trabajar con el indicador en la foto.

