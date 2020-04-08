Imbalance Volume Trend MT4

Imbalance Volume Trend es un indicador profesional para MetaTrader que combina zonas de Fair Value Gap (FVG) / Imbalance con análisis de desequilibrio de volumen y un motor de tendencia basado en desequilibrios.

El indicador encuentra automáticamente Fair Value Gaps alcistas y bajistas, los pinta en el gráfico como rectángulos de colores y calcula el porcentaje de dominación de volumen de los compradores sobre los vendedores (o viceversa) dentro de la vela de ruptura que creó el desequilibrio. Además, construye una tendencia de desequilibrios y marca los cambios de tendencia con flechas, enviando opcionalmente alertas y notificaciones push y por correo electrónico.

Concepto

Fair Value Gap (Desequilibrio) es una brecha de precios que aparece cuando el mercado se mueve agresivamente en una dirección y deja un espacio sin rellenar entre tres velas consecutivas. Esta zona suele considerarse un "precio injusto", y el mercado vuelve con frecuencia a ponerla a prueba.

Tendencia de Volumen de Desequilibrio:

Detecta automáticamente cada FVG / Desequilibrio de este tipo.

Lo resalta en el gráfico como un rectángulo de color

Calcula lo fuerte que fue ese movimiento en términos de desequilibrio de volumen a favor de compradores o vendedores

Construye una tendencia basada en la secuencia de desequilibrios alcistas y bajistas y muestra señales de cambio de tendencia

Esto convierte el análisis FVG estándar en una completa herramienta de tendencias y señales basada en el volumen.

Cómo se detectan y dibujan los desequilibrios

Para cada secuencia de tres velas, el indicador comprueba si existe una brecha de precios creada por un fuerte movimiento direccional:

Desequilibrio alcista Rectángulo desde el máximo de la primera vela hasta el mínimo de la tercera vela La segunda vela (central) es la vela de ruptura que "perfora" el espacio entre la primera y la tercera vela.

Desequilibrio bajista Rectángulo desde el mínimo de la primera vela hasta el máximo de la tercera vela La segunda vela es la vela de ruptura a la baja.



Sólo se muestran los desequilibrios que satisfacen el filtro de altura mínima (por puntos, porcentaje o valor ATR) si la opción correspondiente está activada.

Todas las zonas se forman sólo después del cierre de la tercera vela y no se repintan.

Cálculo del desequilibrio de volumen

La característica única clave de la Tendencia de Desequilibrio de Volumen es que para cada vela de ruptura que crea un desequilibrio, el indicador calcula el porcentaje de dominación de los compradores sobre los vendedores (o de los vendedores sobre los compradores).

Los cálculos internos utilizan los volúmenes del marco temporal inferior o los volúmenes de tick como proxy.

Junto a cada vela de desequilibrio, el indicador muestra una etiqueta de texto con el valor porcentual, coloreada según la dirección del desequilibrio (alcista/bajista).

Ejemplo:

73% cerca de un desequilibrio alcista significa que los compradores dominaron el volumen en un 73% en ese movimiento de ruptura.

82% cerca de un desequilibrio bajista muestra una fuerte presión vendedora.

Esto le permite filtrar y priorizar sólo aquellos desequilibrios en los que el mercado fue realmente impulsado por participantes agresivos.

Lógica de tendencia de desequilibrio

El segundo módulo exclusivo del indicador es el motor de tendencia de desequilibrio.

Funciona de la siguiente manera:

Mientras aparezcan nuevos desequilibrios en la misma dirección (alcista o bajista), la tendencia de desequilibrio actual continúa. Se produce una inversión de tendencia cuando: Aparece un nuevo desequilibrio en la dirección opuesta, y

El cuerpo de este nuevo desequilibrio opuesto rompe un determinado nivel del último desequilibrio de la tendencia actual. El nivel de ruptura se establece mediante el parámetro Nivel de ruptura [0,0...1,0]: 0.0 - extremo cercano al cuerpo

1,0 - extremo lejano

Los valores intermedios permiten un ajuste fino de la fuerza que debe tener un contrapeso para invertir la tendencia. La ruptura puede comprobarse por precios de Cierre o por precios de Máximo/Mínimo (parámetro Tipo de Precio de Ruptura).

Cuando se detecta un cambio de tendencia, el indicador dibuja una flecha del color y dirección correspondientes en el momento de la inversión.

Señales y uso práctico

Puede utilizar Imbalance Volume Trend de muchas maneras, por ejemplo

Siguiendo la tendencia:

Opere sólo en la dirección de la tendencia de desequilibrio actual, utilizando las flechas como confirmación del cambio de tendencia.

Entradas de retroceso:

Espere a que el precio vuelva a una zona de fuerte desequilibrio de alto volumen (por ejemplo, >70-80%) en la dirección de la tendencia.

Filtrado de retrocesos:

Reaccione sólo ante aquellos desequilibrios opuestos que rompan niveles más profundos del cuerpo de desequilibrio anterior (Breakout Level superior).

Confirmación de volumen:

Ignora los desequilibrios débiles con bajo dominio de volumen y se centra en aquellos en los que el porcentaje es alto.

El indicador funciona en cualquier marco temporal y con cualquier símbolo (divisas, índices, metales, criptomonedas, acciones), siempre que se disponga de datos de volumen o volumen de ticks.