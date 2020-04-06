King Of Gold Mt5

King of Gold ist ein Premium-Expert Advisor, der ausschließlich für den Handel von XAUUSD (Gold) auf dem 1-Stunden-Zeitfenster (H1) entwickelt wurde. Er basiert auf einer disziplinierten, regelbasierten Handelsmethodik, die auf Präzision, Konsistenz und langfristiges Kapitalwachstum ausgerichtet ist und aggressive oder spielerische Handelsansätze bewusst vermeidet. Der EA erzeugt klare BUY- und SELL-Signale auf Grundlage strukturierter Marktbedingungen und stellt sicher, dass jeder Trade logisch, zielgerichtet und frei von Zufälligkeit oder emotionalen Entscheidungen ausgeführt wird.

Eine der größten Stärken von King of Gold ist das dynamische Stop-Loss- und Take-Profit-Management. Anstatt mit festen Werten zu arbeiten, passt der EA die SL- und TP-Level an das aktuelle Marktverhalten an, sodass Trades intelligent auf Veränderungen in Volatilität und Preisstruktur reagieren können. Dieser Ansatz reduziert unnötige Stop-Outs, steigert die Effizienz sowohl in Trend- als auch in Seitwärtsmärkten und sorgt in allen Marktphasen für ein kontrolliertes Risikoniveau.

King of Gold richtet sich an Trader, die Stabilität, Transparenz und konsequente Risikokontrolle schätzen. Er vermeidet Overtrading und konzentriert sich auf hochwertige Setups, was ihn ideal für disziplinierte Trader macht, die eine nachhaltige Performance über längere Zeit anstreben. Speziell für die einzigartigen Eigenschaften von Gold optimiert einschließlich seiner Volatilität und starken Richtungsbewegungen — respektiert der EA die Natur von XAUUSD und arbeitet mit berechneter Präzision. King of Gold eignet sich sowohl für Einsteiger als auch für erfahrene Trader, die ein sauberes, professionelles System mit strukturierter Ausführung, kontrolliertem Risiko und konstanter Performance auf dem H1-Timeframe bevorzugen.


[Hauptmerkmale & Empfehlungen]

Handelsinstrument: XAUUSD (Gold)
Zeitfenster: 1 Stunde (optimales Gleichgewicht zwischen Einstiegspräzision und Signalqualität)
Hebel: mindestens 1:50 (effiziente Nutzung von Marktbewegungen bei kontrolliertem Risiko)
Mindesteinzahlung: 500 USD (geeignet für konservatives Risikomanagement und stabile Performance)

[Dynamisches Stop-Loss- und Take-Profit-Management]

Im Gegensatz zu statischen SL/TP-Systemen verwendet King of Gold dynamische Risikomanagement-Tools, die sich in Echtzeit an die Marktbedingungen anpassen.
Durch die Integration von Marktvolatilitäts- und Price-Action-Analyse passt der EA die Stop-Loss- und Take-Profit-Level für jeden Trade automatisch an.

Dieser Ansatz ermöglicht:
• Anpassung an die Marktvolatilität durch flexible SL/TP-Level
• Aufrechterhaltung einer strengen Risikokontrolle in Phasen hoher Volatilität
• Effiziente Gewinnmitnahme durch flexible TP-Ziele und dynamische Trade-Exits

[Wie King of Gold handelt]

Der Expert Advisor eröffnet und verwaltet Positionen auf Basis eines sorgfältig strukturierten, vollständig regelbasierten Systems:

Signalgenerierung:
Präzise technische Analyse wichtiger Preisniveaus, Momentum und Trendstärke unter Verwendung integrierter Indikatoren wie Moving Averages, ADX und ATR.

Trade-Management:
Nach der Eröffnung einer Position werden dynamische Stop-Loss- und Take-Profit-Level entsprechend den aktuellen Marktbedingungen angewendet, um ein optimales Risiko-Ertrags-Verhältnis zu erreichen.

Kein Martingale, kein Grid:
Der EA folgt strengen Regeln des Risikomanagements und verzichtet bewusst auf risikoreiche Strategien wie Martingale oder Grid-Trading.

[Warum King of Gold einzigartig ist]

Regelbasierte Präzision:
Kombiniert intelligente Lot-Berechnung, diszipliniertes Risikomanagement und Marktanalyse für eine konsistente Ausführung.

Anpassbare Einstellungen:
Benutzerfreundliche Parameter ermöglichen eine einfache Anpassung von Risiko und Handelsverhalten – geeignet für Anfänger und erfahrene Trader.

Zeitfenster-spezifisches Design:
Exklusiv für den 1-Stunden-Zeitframe entwickelt, um das beste Gleichgewicht zwischen Signalqualität und Ausführungsgeschwindigkeit zu gewährleisten.

Stabiler langfristiger Ansatz:
Fokussiert auf Konsistenz und kontrolliertes Wachstum ohne zufällige Einstiege und ohne Überhandel.


Wichtiger Hinweis

Nach dem Kauf senden Sie mir bitte eine Nachricht, damit ich Ihnen die empfohlenen Einstellungen sowie eine Anleitung für eine optimale Performance entsprechend den Bedingungen Ihres Brokers bereitstellen kann.

