King Of Gold Mt5
- Uzman Danışmanlar
- Ibrahim Aljaref
- Sürüm: 1.5
- Etkinleştirmeler: 5
King of Gold – Altında Hassas İşlem (H1)
King of Gold, yalnızca XAUUSD (Altın) için 1 saatlik zaman diliminde tasarlanmış profesyonel bir Expert Advisor’dır.
BUY ve SELL yönlü işlemler, akıllı lot yönetimi ve sıkı risk kontrolü ile kurallara dayalı, istikrarlı işlem isteyen yatırımcılar için geliştirilmiştir kaos yok, kumar yok.
Bu EA işlem sayısına değil, işlem kalitesine odaklanır ve uzun vadeli, disiplinli trading için uygundur
Temel Özellikler
Sembol: XAUUSD (Altın)
Zaman Dilimi: H1 (1 Saat) – Zorunlu
Minimum Para Yatırma: $500
İşlem Yönü: BUY & SELL
Lot Sistemi: Dinamik ve kontrollü (bakiye ve risk ayarlarına bağlı)
Broker Türü: ECN / düşük spread önerilir
VPS: En iyi performans için önerilir
King of Gold Nasıl İşlem Yapar
Yapılandırılmış piyasa koşullarına göre BUY ve SELL işlemleri açar
Her işlem, hesap bakiyesi ve riske uygun hesaplanan lot büyüklüğü ile yapılır
İşlemler net Stop Loss ve Take Profit mantığı ile yönetilir
Rastgele giriş yok, aşırı işlem yok
Duygusal ve manuel hataları önlemek için tasarlanmıştır
Risk ve Güvenlik Önceliklidir
Martingale yok
Grid yok
Hedge yok
Kontrollü lot büyüklüğü
Sermaye dostu mantık
Aynı anda tek bir işlem kararı
Önce hesabınızı korumak, sonra büyütmek için tasarlandı bir kral gibi.
Neden King of Gold
Sadece Altın (XAUUSD) için optimize edilmiştir
Katı H1 zaman dilimi mantığı (diğer zaman dilimleri = kötü sonuçlar)
Dengeli BUY & SELL işlemleri
Tehlikeli sistemler olmadan temiz strateji
Yeni başlayanlar ve profesyoneller için uygundur
En İyi Sonuçlar İçin Kurulum
Zaman Dilimi: yalnızca H1
Para yatırma: $500 veya üzeri
Düşük spreadli, stabil broker
24/5 çalışma için VPS