King Of Gold Mt5

King of Gold – Altında Hassas İşlem (H1)

King of Gold, yalnızca XAUUSD (Altın) için 1 saatlik zaman diliminde tasarlanmış profesyonel bir Expert Advisor’dır.
BUY ve SELL yönlü işlemler, akıllı lot yönetimi ve sıkı risk kontrolü ile kurallara dayalı, istikrarlı işlem isteyen yatırımcılar için geliştirilmiştir kaos yok, kumar yok.

Bu EA işlem sayısına değil, işlem kalitesine odaklanır ve uzun vadeli, disiplinli trading için uygundur

Temel Özellikler
Sembol: XAUUSD (Altın)

Zaman Dilimi: H1 (1 Saat) – Zorunlu

Minimum Para Yatırma: $500

İşlem Yönü: BUY & SELL

Lot Sistemi: Dinamik ve kontrollü (bakiye ve risk ayarlarına bağlı)

Broker Türü: ECN / düşük spread önerilir

VPS: En iyi performans için önerilir

King of Gold Nasıl İşlem Yapar
Yapılandırılmış piyasa koşullarına göre BUY ve SELL işlemleri açar

Her işlem, hesap bakiyesi ve riske uygun hesaplanan lot büyüklüğü ile yapılır

İşlemler net Stop Loss ve Take Profit mantığı ile yönetilir

Rastgele giriş yok, aşırı işlem yok

Duygusal ve manuel hataları önlemek için tasarlanmıştır

Risk ve Güvenlik Önceliklidir
Martingale yok

Grid yok

Hedge yok

Kontrollü lot büyüklüğü

Sermaye dostu mantık

Aynı anda tek bir işlem kararı

Önce hesabınızı korumak, sonra büyütmek için tasarlandı bir kral gibi.

Neden King of Gold
Sadece Altın (XAUUSD) için optimize edilmiştir

Katı H1 zaman dilimi mantığı (diğer zaman dilimleri = kötü sonuçlar)

Dengeli BUY & SELL işlemleri

Tehlikeli sistemler olmadan temiz strateji

Yeni başlayanlar ve profesyoneller için uygundur

En İyi Sonuçlar İçin Kurulum
Zaman Dilimi: yalnızca H1

Para yatırma: $500 veya üzeri

Düşük spreadli, stabil broker

24/5 çalışma için VPS


