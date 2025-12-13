King Of Gold Mt5

King of Gold – Altında Hassas İşlem (H1)

King of Gold, yalnızca XAUUSD (Altın) için 1 saatlik zaman diliminde tasarlanmış profesyonel bir Expert Advisor’dır.

BUY ve SELL yönlü işlemler, akıllı lot yönetimi ve sıkı risk kontrolü ile kurallara dayalı, istikrarlı işlem isteyen yatırımcılar için geliştirilmiştir kaos yok, kumar yok.

Bu EA işlem sayısına değil, işlem kalitesine odaklanır ve uzun vadeli, disiplinli trading için uygundur