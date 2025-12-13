King Of Gold Mt5
- Experts
- Ibrahim Aljaref
- Versione: 1.5
- Attivazioni: 5
King of Gold – Trading di Precisione sull’Oro (H1)
King of Gold è un Expert Advisor professionale creato esclusivamente per XAUUSD (Oro) sul timeframe di 1 ora.
È progettato per trader che desiderano un trading stabile e basato su regole, con posizioni BUY e SELL, una gestione intelligente dei lotti e un rigoroso controllo del rischio senza caos, senza scommesse.
Questo EA si concentra sulla qualità delle operazioni, non sulla quantità, rendendolo adatto a un trading disciplinato e di lungo periodo
Specifiche principali
Simbolo: XAUUSD (Oro)
Timeframe: H1 (1 ora) – Obbligatorio
Deposito minimo: $500
Direzione di trading: BUY & SELL
Sistema dei lotti: Dinamico e controllato (basato sul saldo e sulle impostazioni di rischio)
Tipo di broker: ECN / spread basso consigliato
VPS: Consigliato per le migliori prestazioni
Come opera King of Gold
Apre operazioni BUY e SELL basate su condizioni di mercato strutturate
Ogni operazione utilizza una dimensione del lotto calcolata in base al saldo e al rischio
Le operazioni sono gestite con una logica chiara di Stop Loss e Take Profit
Nessun ingresso casuale e nessun over-trading
Progettato per evitare errori emotivi e manuali
Rischio e Sicurezza Prima di Tutto
Nessun Martingala
Nessuna Grid
Nessun Hedge
Dimensione del lotto controllata
Logica amica del capitale
Una decisione di trading alla volta
Costruito per proteggere prima il tuo conto e poi farlo crescere come dovrebbe fare un re.
Perché scegliere King of Gold
Ottimizzato solo per Oro (XAUUSD)
Logica rigorosa sul timeframe H1 (altri timeframe = risultati negativi)
Trading BUY & SELL bilanciato
Strategia pulita senza sistemi pericolosi
Adatto a principianti e professionisti
Configurazione per i Migliori Risultati
Timeframe: solo H1
Deposito: $500 o più
Broker stabile con spread basso
VPS per operatività 24/5