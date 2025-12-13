King Of Gold Mt5

King of Gold – Trading di Precisione sull’Oro (H1)

King of Gold è un Expert Advisor professionale creato esclusivamente per XAUUSD (Oro) sul timeframe di 1 ora.
È progettato per trader che desiderano un trading stabile e basato su regole, con posizioni BUY e SELL, una gestione intelligente dei lotti e un rigoroso controllo del rischio senza caos, senza scommesse.

Questo EA si concentra sulla qualità delle operazioni, non sulla quantità, rendendolo adatto a un trading disciplinato e di lungo periodo

Specifiche principali
Simbolo: XAUUSD (Oro)

Timeframe: H1 (1 ora) – Obbligatorio

Deposito minimo: $500

Direzione di trading: BUY & SELL

Sistema dei lotti: Dinamico e controllato (basato sul saldo e sulle impostazioni di rischio)

Tipo di broker: ECN / spread basso consigliato

VPS: Consigliato per le migliori prestazioni

Come opera King of Gold
Apre operazioni BUY e SELL basate su condizioni di mercato strutturate

Ogni operazione utilizza una dimensione del lotto calcolata in base al saldo e al rischio

Le operazioni sono gestite con una logica chiara di Stop Loss e Take Profit

Nessun ingresso casuale e nessun over-trading

Progettato per evitare errori emotivi e manuali

Rischio e Sicurezza Prima di Tutto
Nessun Martingala

Nessuna Grid

Nessun Hedge

Dimensione del lotto controllata

Logica amica del capitale

Una decisione di trading alla volta

Costruito per proteggere prima il tuo conto e poi farlo crescere come dovrebbe fare un re.

Perché scegliere King of Gold
Ottimizzato solo per Oro (XAUUSD)

Logica rigorosa sul timeframe H1 (altri timeframe = risultati negativi)

Trading BUY & SELL bilanciato

Strategia pulita senza sistemi pericolosi

Adatto a principianti e professionisti

Configurazione per i Migliori Risultati
Timeframe: solo H1

Deposito: $500 o più

Broker stabile con spread basso

VPS per operatività 24/5


