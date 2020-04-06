King Of Gold Mt5
- Experts
- Ibrahim Aljaref
- Versão: 1.5
- Ativações: 10
King of Gold é um Expert Advisor premium desenvolvido exclusivamente para operar XAUUSD (ouro) no timeframe de 1 hora (H1). Ele é construído com base em uma metodologia de trading disciplinada e totalmente baseada em regras, focada em precisão, consistência e crescimento de capital no longo prazo, evitando abordagens agressivas ou de estilo apostador. O EA gera sinais claros de BUY e SELL com base em condições de mercado estruturadas, garantindo que cada operação seja executada com lógica e propósito, sem decisões aleatórias ou emocionais.
Um dos principais diferenciais do King of Gold é o gerenciamento dinâmico de Stop Loss e Take Profit. Em vez de utilizar valores fixos, o EA adapta os níveis de SL e TP ao comportamento atual do mercado, permitindo que as operações reajam de forma inteligente às mudanças de volatilidade e à estrutura de preços. Essa abordagem ajuda a reduzir stops desnecessários, melhora a eficiência tanto em mercados de tendência quanto laterais e mantém o risco sob controle em todas as fases do mercado.
King of Gold foi projetado para traders que valorizam estabilidade, transparência e controle de risco. Ele evita o excesso de operações e foca em setups de alta qualidade, sendo ideal para traders disciplinados que buscam desempenho sustentável ao longo do tempo. Otimizado especificamente para as características únicas do ouro, incluindo sua volatilidade e fortes movimentos direcionais, o EA respeita a natureza do XAUUSD e opera com precisão calculada. King of Gold é adequado tanto para iniciantes quanto para traders experientes que preferem um sistema limpo e profissional, oferecendo execução estruturada, risco controlado e desempenho consistente no timeframe H1.
[Principais características e recomendações]
Instrumento de negociação: XAUUSD (Ouro)
Timeframe: 1 hora (equilíbrio ideal entre precisão de entrada e qualidade do sinal)
Alavancagem: mínimo de 1:50 (uso eficiente dos movimentos do mercado com risco controlado)
Depósito mínimo: USD 500 (adequado para gestão de risco conservadora e desempenho estável)
[Gestão dinâmica de Stop Loss e Take Profit]
Diferente dos sistemas estáticos de SL/TP, o King of Gold utiliza ferramentas dinâmicas de gestão de risco que se adaptam às condições do mercado em tempo real.
Ao integrar a análise de volatilidade do mercado com a ação do preço, o EA ajusta dinamicamente os níveis de Stop Loss e Take Profit para cada operação.
Essa abordagem permite:
• Adaptar-se à volatilidade do mercado ajustando SL/TP conforme o comportamento atual do preço
• Manter um controle de risco sólido durante períodos de alta volatilidade
• Capturar lucros de forma eficiente utilizando alvos de TP flexíveis e saídas dinâmicas
[Como o King of Gold opera]
O Expert Advisor abre e gerencia operações com base em um sistema cuidadosamente estruturado e totalmente baseado em regras:
Geração de sinais:
Análise técnica precisa de níveis-chave de preço, momentum e força de tendência utilizando indicadores integrados como Médias Móveis, ADX e ATR.
Gestão de operações:
Após a abertura da posição, níveis dinâmicos de Stop Loss e Take Profit são aplicados de acordo com as condições atuais do mercado para alcançar uma relação risco/retorno ideal.
Sem martingale, sem grid:
O EA segue regras rigorosas de gestão de risco e evita estratégias de alto risco, como martingale ou grid trading.
[Por que o King of Gold é único]
Precisão baseada em regras:
Combina cálculo inteligente de lote, gestão disciplinada de risco e análise das condições de mercado para uma execução consistente.
Configurações personalizáveis:
Parâmetros fáceis de usar permitem ajustar risco e comportamento de trading, sendo adequado tanto para iniciantes quanto para traders experientes.
Design específico de timeframe:
Desenvolvido exclusivamente para o timeframe de 1 hora, garantindo o melhor equilíbrio entre qualidade do sinal e velocidade de execução.
Abordagem estável de longo prazo:
Focado em consistência e crescimento controlado, sem entradas aleatórias e sem excesso de operações.
Aviso importante
Após a compra, por favor envie-me uma mensagem para que eu possa fornecer as configurações recomendadas e orientações para um desempenho ideal de acordo com as condições do seu corretor.