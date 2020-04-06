King Of Gold Mt5

King of Gold é um Expert Advisor premium desenvolvido exclusivamente para operar XAUUSD (ouro) no timeframe de 1 hora (H1). Ele é construído com base em uma metodologia de trading disciplinada e totalmente baseada em regras, focada em precisão, consistência e crescimento de capital no longo prazo, evitando abordagens agressivas ou de estilo apostador. O EA gera sinais claros de BUY e SELL com base em condições de mercado estruturadas, garantindo que cada operação seja executada com lógica e propósito, sem decisões aleatórias ou emocionais.

Um dos principais diferenciais do King of Gold é o gerenciamento dinâmico de Stop Loss e Take Profit. Em vez de utilizar valores fixos, o EA adapta os níveis de SL e TP ao comportamento atual do mercado, permitindo que as operações reajam de forma inteligente às mudanças de volatilidade e à estrutura de preços. Essa abordagem ajuda a reduzir stops desnecessários, melhora a eficiência tanto em mercados de tendência quanto laterais e mantém o risco sob controle em todas as fases do mercado.

King of Gold foi projetado para traders que valorizam estabilidade, transparência e controle de risco. Ele evita o excesso de operações e foca em setups de alta qualidade, sendo ideal para traders disciplinados que buscam desempenho sustentável ao longo do tempo. Otimizado especificamente para as características únicas do ouro, incluindo sua volatilidade e fortes movimentos direcionais, o EA respeita a natureza do XAUUSD e opera com precisão calculada. King of Gold é adequado tanto para iniciantes quanto para traders experientes que preferem um sistema limpo e profissional, oferecendo execução estruturada, risco controlado e desempenho consistente no timeframe H1.









[Principais características e recomendações]

Instrumento de negociação: XAUUSD (Ouro)

Timeframe: 1 hora (equilíbrio ideal entre precisão de entrada e qualidade do sinal)

Alavancagem: mínimo de 1:50 (uso eficiente dos movimentos do mercado com risco controlado)

Depósito mínimo: USD 500 (adequado para gestão de risco conservadora e desempenho estável)

[Gestão dinâmica de Stop Loss e Take Profit]

Diferente dos sistemas estáticos de SL/TP, o King of Gold utiliza ferramentas dinâmicas de gestão de risco que se adaptam às condições do mercado em tempo real.

Ao integrar a análise de volatilidade do mercado com a ação do preço, o EA ajusta dinamicamente os níveis de Stop Loss e Take Profit para cada operação.

Essa abordagem permite:

• Adaptar-se à volatilidade do mercado ajustando SL/TP conforme o comportamento atual do preço

• Manter um controle de risco sólido durante períodos de alta volatilidade

• Capturar lucros de forma eficiente utilizando alvos de TP flexíveis e saídas dinâmicas

[Como o King of Gold opera]

O Expert Advisor abre e gerencia operações com base em um sistema cuidadosamente estruturado e totalmente baseado em regras:

Geração de sinais:

Análise técnica precisa de níveis-chave de preço, momentum e força de tendência utilizando indicadores integrados como Médias Móveis, ADX e ATR.

Gestão de operações:

Após a abertura da posição, níveis dinâmicos de Stop Loss e Take Profit são aplicados de acordo com as condições atuais do mercado para alcançar uma relação risco/retorno ideal.

Sem martingale, sem grid:

O EA segue regras rigorosas de gestão de risco e evita estratégias de alto risco, como martingale ou grid trading.

[Por que o King of Gold é único]

Precisão baseada em regras:

Combina cálculo inteligente de lote, gestão disciplinada de risco e análise das condições de mercado para uma execução consistente.

Configurações personalizáveis:

Parâmetros fáceis de usar permitem ajustar risco e comportamento de trading, sendo adequado tanto para iniciantes quanto para traders experientes.

Design específico de timeframe:

Desenvolvido exclusivamente para o timeframe de 1 hora, garantindo o melhor equilíbrio entre qualidade do sinal e velocidade de execução.

Abordagem estável de longo prazo:

Focado em consistência e crescimento controlado, sem entradas aleatórias e sem excesso de operações.





Aviso importante

Após a compra, por favor envie-me uma mensagem para que eu possa fornecer as configurações recomendadas e orientações para um desempenho ideal de acordo com as condições do seu corretor.