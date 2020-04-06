King Of Gold Mt5

King of Gold é um Expert Advisor premium desenvolvido exclusivamente para operar XAUUSD (ouro) no timeframe de 1 hora (H1). Ele é construído com base em uma metodologia de trading disciplinada e totalmente baseada em regras, focada em precisão, consistência e crescimento de capital no longo prazo, evitando abordagens agressivas ou de estilo apostador. O EA gera sinais claros de BUY e SELL com base em condições de mercado estruturadas, garantindo que cada operação seja executada com lógica e propósito, sem decisões aleatórias ou emocionais.

Um dos principais diferenciais do King of Gold é o gerenciamento dinâmico de Stop Loss e Take Profit. Em vez de utilizar valores fixos, o EA adapta os níveis de SL e TP ao comportamento atual do mercado, permitindo que as operações reajam de forma inteligente às mudanças de volatilidade e à estrutura de preços. Essa abordagem ajuda a reduzir stops desnecessários, melhora a eficiência tanto em mercados de tendência quanto laterais e mantém o risco sob controle em todas as fases do mercado.

King of Gold foi projetado para traders que valorizam estabilidade, transparência e controle de risco. Ele evita o excesso de operações e foca em setups de alta qualidade, sendo ideal para traders disciplinados que buscam desempenho sustentável ao longo do tempo. Otimizado especificamente para as características únicas do ouro, incluindo sua volatilidade e fortes movimentos direcionais, o EA respeita a natureza do XAUUSD e opera com precisão calculada. King of Gold é adequado tanto para iniciantes quanto para traders experientes que preferem um sistema limpo e profissional, oferecendo execução estruturada, risco controlado e desempenho consistente no timeframe H1.



 

[Principais características e recomendações]

Instrumento de negociação: XAUUSD (Ouro)
Timeframe: 1 hora (equilíbrio ideal entre precisão de entrada e qualidade do sinal)
Alavancagem: mínimo de 1:50 (uso eficiente dos movimentos do mercado com risco controlado)
Depósito mínimo: USD 500 (adequado para gestão de risco conservadora e desempenho estável)

[Gestão dinâmica de Stop Loss e Take Profit]

Diferente dos sistemas estáticos de SL/TP, o King of Gold utiliza ferramentas dinâmicas de gestão de risco que se adaptam às condições do mercado em tempo real.
Ao integrar a análise de volatilidade do mercado com a ação do preço, o EA ajusta dinamicamente os níveis de Stop Loss e Take Profit para cada operação.

Essa abordagem permite:
• Adaptar-se à volatilidade do mercado ajustando SL/TP conforme o comportamento atual do preço
• Manter um controle de risco sólido durante períodos de alta volatilidade
• Capturar lucros de forma eficiente utilizando alvos de TP flexíveis e saídas dinâmicas

[Como o King of Gold opera]

O Expert Advisor abre e gerencia operações com base em um sistema cuidadosamente estruturado e totalmente baseado em regras:

Geração de sinais:
Análise técnica precisa de níveis-chave de preço, momentum e força de tendência utilizando indicadores integrados como Médias Móveis, ADX e ATR.

Gestão de operações:
Após a abertura da posição, níveis dinâmicos de Stop Loss e Take Profit são aplicados de acordo com as condições atuais do mercado para alcançar uma relação risco/retorno ideal.

Sem martingale, sem grid:
O EA segue regras rigorosas de gestão de risco e evita estratégias de alto risco, como martingale ou grid trading.

[Por que o King of Gold é único]

Precisão baseada em regras:
Combina cálculo inteligente de lote, gestão disciplinada de risco e análise das condições de mercado para uma execução consistente.

Configurações personalizáveis:
Parâmetros fáceis de usar permitem ajustar risco e comportamento de trading, sendo adequado tanto para iniciantes quanto para traders experientes.

Design específico de timeframe:
Desenvolvido exclusivamente para o timeframe de 1 hora, garantindo o melhor equilíbrio entre qualidade do sinal e velocidade de execução.

Abordagem estável de longo prazo:
Focado em consistência e crescimento controlado, sem entradas aleatórias e sem excesso de operações.


Aviso importante

Após a compra, por favor envie-me uma mensagem para que eu possa fornecer as configurações recomendadas e orientações para um desempenho ideal de acordo com as condições do seu corretor.

Mais do autor
GbpUsd Commander
Ibrahim Aljaref
4.04 (23)
Experts
GBPUSD Commander – Scalping de Precisão no M30 Este Expert Advisor foi desenvolvido especificamente para o par de moedas GBP/USD, oferecendo um desempenho de scalping poderoso e seguro no timeframe M30 (30 minutos). Ele combina entradas precisas com uma abordagem rigorosa de baixo risco — arriscando apenas 2% por operação — sendo ideal para traders que valorizam a proteção de capital e o crescimento constante. Com dimensionamento dinâmico de lotes, níveis claros de SL/TP exibidos no gráfico e um
Conqer Trend Mt4
Ibrahim Aljaref
Indicadores
Conquer Trend – Master the Trend Like Never Before! Conquer Trend is your ultimate solution for dominating the markets with precision and simplicity. Built for traders who want to ride the strongest trends across any pair and any time frame, this powerful indicator brings together trend detection, retest confirmation, and performance tracking — all in one streamlined tool. Multi-Timeframe Trend Analysis Get a clear view of the trend across multiple timeframes. Whether you're scalping, day tra
Entry Maker
Ibrahim Aljaref
Indicadores
Entry Maker (Full) – Time-Based Signal Generator with SL/TP & Candle Filtering This indicator works on all timeframes and all symbols. No repainting. Clean visuals. Full control over time-based entries. 1. Key Features – Time-Based Entry Signals Set exact entry times (hours & minutes) and get visual Buy/Sell arrows directly on the chart. – Flexible Stop Loss / Take Profit – Fixed SL/TP settings in pips – Optional SL/TP update after SL hit – Optional pivot-based TP using S1, S2, R1, R2 levels – V
Speed Scalp
Ibrahim Aljaref
5 (2)
Indicadores
Speed Scalp MT4 – Indicador de Sinal Rápido para Scalping Funciona em todos os períodos e ativos. – Sem repintar – Sem atrasos – Sem DLL – Sem dependências externas Compatibilidade universal – Funciona em Forex, índices, metais e criptos – Sinais visuais: Aqua = Compra, Magenta = Venda – Interface leve e limpa Alertas opcionais – Ativar/desativar alertas por e-mail Ferramenta de sinal Este indicador não executa ordens. Ideal para traders manuais ou integração em EAs.
