King Of Gold Mt5

King of Gold – Trading de Précision sur l’Or (H1)

King of Gold est un Expert Advisor professionnel conçu exclusivement pour le XAUUSD (Or) sur l’unité de temps 1 heure.
Il est destiné aux traders qui recherchent un trading stable et basé sur des règles, avec des positions BUY et SELL, une gestion intelligente des lots et un contrôle strict du risque sans chaos, sans jeu.

Cet EA se concentre sur la qualité des trades plutôt que sur la quantité, ce qui le rend adapté à un trading discipliné et à long terme

Spécifications principales
Symbole : XAUUSD (Or)

Unité de temps : H1 (1 heure) – Obligatoire

Dépôt minimum : $500

Direction de trading : BUY & SELL

Système de lots : Dynamique et contrôlé (basé sur le solde et les paramètres de risque)

Type de broker : ECN / spread faible recommandé

VPS : Recommandé pour de meilleures performances

Comment King of Gold trade
Ouvre des positions BUY et SELL selon des conditions de marché structurées

Chaque trade utilise une taille de lot calculée en fonction du solde et du risque

Les trades sont gérés avec une logique claire de Stop Loss et Take Profit

Aucune entrée aléatoire, aucun sur-trading

Conçu pour éviter les erreurs émotionnelles et manuelles

Risque et sécurité avant tout
Pas de Martingale

Pas de Grid

Pas de Hedge

Taille de lot contrôlée

Logique respectueuse du capital

Une décision de trading à la fois

Conçu pour protéger votre compte en priorité, puis le faire croître comme un roi le ferait.

Pourquoi choisir King of Gold
Optimisé uniquement pour l’Or (XAUUSD)

Logique stricte en timeframe H1 (autres timeframes = mauvais résultats)

Trading BUY & SELL équilibré

Stratégie propre sans systèmes dangereux

Convient aux débutants comme aux professionnels

Configuration pour de meilleurs résultats
Timeframe : H1 uniquement

Dépôt : $500 ou plus

Broker stable avec spread faible

VPS pour un fonctionnement 24/5


