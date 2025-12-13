King Of Gold Mt5
- Experts
- Ibrahim Aljaref
- Version: 1.5
- Activations: 5
King of Gold – Trading de Précision sur l’Or (H1)
King of Gold est un Expert Advisor professionnel conçu exclusivement pour le XAUUSD (Or) sur l’unité de temps 1 heure.
Il est destiné aux traders qui recherchent un trading stable et basé sur des règles, avec des positions BUY et SELL, une gestion intelligente des lots et un contrôle strict du risque sans chaos, sans jeu.
Cet EA se concentre sur la qualité des trades plutôt que sur la quantité, ce qui le rend adapté à un trading discipliné et à long terme
Spécifications principales
Symbole : XAUUSD (Or)
Unité de temps : H1 (1 heure) – Obligatoire
Dépôt minimum : $500
Direction de trading : BUY & SELL
Système de lots : Dynamique et contrôlé (basé sur le solde et les paramètres de risque)
Type de broker : ECN / spread faible recommandé
VPS : Recommandé pour de meilleures performances
Comment King of Gold trade
Ouvre des positions BUY et SELL selon des conditions de marché structurées
Chaque trade utilise une taille de lot calculée en fonction du solde et du risque
Les trades sont gérés avec une logique claire de Stop Loss et Take Profit
Aucune entrée aléatoire, aucun sur-trading
Conçu pour éviter les erreurs émotionnelles et manuelles
Risque et sécurité avant tout
Pas de Martingale
Pas de Grid
Pas de Hedge
Taille de lot contrôlée
Logique respectueuse du capital
Une décision de trading à la fois
Conçu pour protéger votre compte en priorité, puis le faire croître comme un roi le ferait.
Pourquoi choisir King of Gold
Optimisé uniquement pour l’Or (XAUUSD)
Logique stricte en timeframe H1 (autres timeframes = mauvais résultats)
Trading BUY & SELL équilibré
Stratégie propre sans systèmes dangereux
Convient aux débutants comme aux professionnels
Configuration pour de meilleurs résultats
Timeframe : H1 uniquement
Dépôt : $500 ou plus
Broker stable avec spread faible
VPS pour un fonctionnement 24/5