King of Gold は、XAUUSD（ゴールド） を 1時間足（H1） で取引するために特別に開発されたプレミアムなエキスパートアドバイザーです。本EAは、精度、一貫性、そして長期的な資金成長を重視した、規律あるルールベースのトレード手法に基づいて設計されており、攻撃的またはギャンブル的な取引スタイルを排除しています。構造化された市場条件に基づいて明確な BUY および SELL シグナルを生成し、すべての取引を論理的かつ目的を持って実行することで、ランダム性や感情的な判断を排除します。

King of Gold の大きな特長の一つは、Stop Loss と Take Profit を動的に管理する仕組みです。固定値を使用するのではなく、現在の市場状況に応じて SL と TP を柔軟に調整することで、ボラティリティや価格構造の変化に賢く対応します。このアプローチにより、不要なストップアウトを抑え、トレンド相場およびレンジ相場の両方で取引効率を向上させ、あらゆる市場局面においてリスクを適切にコントロールします。

King of Gold は、安定性、透明性、そしてリスク管理を重視するトレーダーのために設計されています。過度な取引を避け、高品質な取引機会のみに集中するため、長期的に持続可能なパフォーマンスを求める規律あるトレーダーに最適です。高いボラティリティや強いトレンドといったゴールド特有の特性を考慮して最適化されており、XAUUSD の本質を尊重しながら、計算された精度で取引を行います。King of Gold は、初心者から経験豊富なトレーダーまで、クリーンでプロフェッショナルなシステムを求める方に適したEAであり、H1 タイムフレームにおいて、構造化された執行、管理されたリスク、そして安定したパフォーマンスを提供します。





[主な特徴と推奨事項]

取引銘柄：XAUUSD（ゴールド）

時間足：1時間足（エントリー精度とシグナル品質の最適なバランス）

レバレッジ：最低 1:50（リスクを管理しながら市場変動を効率的に活用）

最低入金額：500米ドル（保守的なリスク管理と安定した運用に適しています）

[動的ストップロスおよびテイクプロフィット管理]

固定型の SL/TP システムとは異なり、King of Gold はリアルタイムの市場環境に適応する動的なリスク管理機能を搭載しています。

市場のボラティリティとプライスアクション分析を組み合わせることで、各トレードごとにストップロスおよびテイクプロフィットを自動的に調整します。

このアプローチにより：

• 現在の価格動向に基づき SL/TP を調整し、市場のボラティリティに適応

• 高ボラティリティ局面においても厳格なリスク管理を維持

• 柔軟な TP 目標と動的な決済により効率的に利益を確保

[King of Gold の取引ロジック]

本 EA は、慎重に設計された完全なルールベースシステムに基づいて取引およびポジション管理を行います。

シグナル生成：

移動平均線、ADX、ATR などの内蔵インジケーターを使用し、重要な価格水準、モメンタム、トレンドの強さを精密に分析します。

取引管理：

ポジションのオープン後、市場状況に応じて動的なストップロスおよびテイクプロフィットを適用し、最適なリスクリワード比を実現します。

マーチンゲールなし、グリッドなし：

本 EA は厳格なリスク管理ルールに従い、マーチンゲールやグリッド取引などの高リスク手法を使用しません。

[King of Gold が選ばれる理由]

ルールベースの高精度：

インテリジェントなロット計算、規律あるリスク管理、市場環境分析を組み合わせ、一貫した取引執行を実現します。

カスタマイズ可能な設定：

分かりやすい入力項目により、初心者から上級者まで柔軟にリスクと取引挙動を調整可能です。

時間足特化設計：

1時間足専用に設計されており、シグナル品質と執行速度の最適なバランスを提供します。

安定した長期運用：

ランダムなエントリーや過度な取引を行わず、安定性と継続的な成長に重点を置いています。





重要なお知らせ

ご購入後、最適なパフォーマンスを得るために、お使いのブローカー条件に合わせた推奨設定とガイダンスを提供いたしますので、メッセージをお送りください。