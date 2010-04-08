King Of Gold Mt5

King of Gold는 **XAUUSD(금)**를 **1시간 차트(H1)**에서 거래하기 위해 독점적으로 개발된 프리미엄 Expert Advisor입니다. 이 EA는 공격적이거나 도박적인 방식이 아닌, 정밀함·일관성·장기적인 자본 성장을 목표로 하는 규율 있고 규칙 기반의 트레이딩 방법론을 바탕으로 설계되었습니다. 구조화된 시장 조건에 따라 명확한 BUY 및 SELL 신호를 생성하여, 모든 거래가 무작위나 감정적 판단이 아닌 논리와 목적에 따라 실행되도록 합니다.

King of Gold의 핵심 강점 중 하나는 동적 Stop Loss 및 Take Profit 관리 기능입니다. 고정된 값을 사용하는 대신, EA는 현재 시장의 움직임에 맞추어 SL과 TP 수준을 자동으로 조정함으로써 변동성과 가격 구조의 변화에 지능적으로 대응합니다. 이러한 접근 방식은 불필요한 스탑아웃을 줄이고, 추세장과 횡보장 모두에서 거래 효율을 향상시키며, 다양한 시장 국면에서도 안정적인 리스크 관리를 유지하도록 돕습니다.

King of Gold는 안정성, 투명성, 그리고 철저한 리스크 관리를 중시하는 트레이더를 위해 설계되었습니다. 과도한 매매를 지양하고 고품질의 거래 기회에 집중하기 때문에, 장기적으로 지속 가능한 성과를 추구하는 규율 있는 트레이더에게 적합합니다. 높은 변동성과 강한 방향성을 지닌 금 시장의 특성을 고려하여 최적화되었으며, XAUUSD의 본질을 존중하면서 계산된 정밀도로 거래를 수행합니다. King of Gold는 초보자부터 숙련된 트레이더까지 모두에게 적합한 깔끔하고 전문적인 시스템으로, H1 타임프레임에서 구조화된 실행, 통제된 리스크, 그리고 일관된 성과를 제공합니다.





[주요 기능 및 권장 사항]

거래 상품: XAUUSD(골드)

시간 프레임: 1시간 (진입 정확도와 신호 품질의 최적 균형)

레버리지: 최소 1:50 (위험을 통제하면서 시장 변동성을 효율적으로 활용)

최소 예치금: 500달러 (보수적인 리스크 관리와 안정적인 운용에 적합)

[동적 손절 및 익절 관리]

고정형 SL/TP 시스템과 달리, King of Gold는 실시간 시장 상황에 적응하는 동적 리스크 관리 도구를 사용합니다.

시장 변동성과 가격 행동 분석을 결합하여, 각 거래마다 손절 및 익절 수준을 자동으로 조정합니다.

이 접근 방식은 다음을 가능하게 합니다:

• 현재 가격 흐름에 따라 SL/TP를 조정하여 시장 변동성에 효과적으로 대응

• 높은 변동성 구간에서도 엄격한 리스크 관리 유지

• 유연한 TP 목표와 동적 청산을 통해 효율적인 수익 실현

[King of Gold의 트레이딩 방식]

본 EA는 세심하게 설계된 완전한 규칙 기반 시스템을 바탕으로 거래를 실행하고 포지션을 관리합니다.

신호 생성:

이동 평균선, ADX, ATR과 같은 내장 지표를 활용하여 주요 가격 수준, 모멘텀 및 추세 강도를 정밀하게 분석합니다.

거래 관리:

포지션 진입 후, 현재 시장 환경에 맞추어 동적 손절 및 익절을 적용하여 최적의 리스크 대비 보상 비율을 달성합니다.

마틴게일 없음, 그리드 없음:

본 EA는 엄격한 리스크 관리 규칙을 따르며, 마틴게일이나 그리드와 같은 고위험 전략을 사용하지 않습니다.

[King of Gold가 특별한 이유]

규칙 기반의 정밀함:

지능적인 로트 계산, 규율 있는 리스크 관리, 시장 환경 분석을 결합하여 일관된 트레이딩 실행을 제공합니다.

사용자 맞춤 설정:

직관적인 설정 항목을 통해 초보자부터 숙련된 트레이더까지 손쉽게 리스크와 거래 스타일을 조정할 수 있습니다.

시간 프레임 전용 설계:

1시간 차트 전용으로 개발되어 신호 품질과 실행 속도의 최적 균형을 제공합니다.

안정적인 장기 운용:

무작위 진입이나 과도한 거래 없이, 일관성과 통제된 성장을 중시합니다.





중요 안내

구매 후 메시지를 보내주시면, 사용하시는 브로커 환경에 맞춘 권장 설정과 최적의 성능을 위한 가이드를 제공해 드립니다.