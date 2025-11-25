TradeOmatic Expert Advisor
- Experten
- Sergio Veenendaal
- Version: 1.10
- Aktualisiert: 25 November 2025
- Aktivierungen: 8
Grundgedanke
TradeOmatic sucht nach Handelssignalen in Richtung des vorherrschenden Trends, wobei ein niedrigerer Zeitrahmen (LTF) für den Einstieg und ein höherer Zeitrahmen (HTF) für die Bestätigung verwendet wird. Die Trades werden nach Unterstützungs- und Widerstandszonen, normalisiertem Volumen und Handelssitzungen gefiltert. Ein integrierter Nachrichtenfilter kann den Handel bei wichtigen Ereignissen unterbrechen oder schließen, um das Risiko während dieser Zeiträume zu reduzieren.
Hauptmerkmale
-
Multi-Timeframe-Logik mit separaten LTF- und HTF-Eingängen
-
Unterstützungs- und Widerstandszonen mit konfigurierbarem Pufferabstand
-
Optionaler dynamischer ATR-Puffer für die automatische Skalierung der Zonenbreite
-
Break-and-Retest-Einträge für Kauf- und Verkaufs-Setups
-
Normalisierter Volumenfilter und optionaler "failed volume"-Rückblick
-
Filter für Handelssitzungen (z. B. London und New York) mit anpassbaren Handelsfenstern
-
Nachrichtenfilter mit Optionen zum Blockieren neuer Trades und/oder Schließen von Trades vor wichtigen Nachrichten
-
Separate Filter für Spread, Slippage und Overnight-Handel
-
Risikobasierte Positionsgröße (festes Lot oder Risikoprozentsatz pro Handel)
-
Maximale Anzahl gleichzeitiger Trades pro Symbol und magischer Zahl
-
Visuelle Objekte auf dem Chart für Entry, Stop Loss (SL), Take Profit (TP) und Trigger Level
-
Voreingestellte Unterstützung für verschiedene Symbole und Sitzungen
Strategielogik (vereinfacht)
-
Identifizieren Sie den Trend in einem höheren Zeitrahmen anhand von gleitenden Durchschnitten und der Marktstruktur.
-
Ziehen Sie Unterstützungs- und Widerstandsniveaus aus den jüngsten Höchst- und Tiefstständen.
-
Bilden Sie Pufferzonen um Unterstützung und Widerstand, indem Sie einen festen Abstand oder ATR verwenden.
-
Warten Sie darauf, dass der Preis durchbricht, und testen Sie dann erneut ein Niveau in Richtung des Trends.
-
Bestätigen Sie das Signal mit dem Volumenfilter und anderen Bedingungen.
-
Eröffnen Sie Trades nur innerhalb der zulässigen Handelssitzung und wenn Nachrichtenfilter, Spread- und Slippage-Bedingungen dies zulassen.
-
Verwalten Sie die Position mit Stop-Loss, Take-Profit und optionaler Breakeven- und Trailing-Stop-Logik.
Empfohlene Symbole und Zeitrahmen
-
Symbole: EURUSD, GBPUSD, AUDUSD, XAUUSD, wichtige Indizes (zum Beispiel US500, NAS100)
-
Unterer Zeitrahmen: M1-M15 je nach Handelsstil (Scalping oder Intraday)
-
Höherer Zeitrahmen: eine oder zwei Stufen über dem unteren Zeitrahmen (zum Beispiel M5 / M15, M15 / H1)
-
Kontotyp: Beliebig (Netting oder Hedging) mit niedrigen Spreads und zuverlässiger Ausführung
Risikomanagement
Der Handel ist immer mit einem Risiko verbunden. TradeOmatic bietet Tools, die dem Trader helfen, dieses Risiko zu managen:
-
Risikoprozentsatz pro Handel basierend auf dem Kontostand
-
Maximale Anzahl von gleichzeitigen Positionen pro Symbol und magische Zahl
-
Spread- und Slippage-Filter zur Vermeidung schlechter Ausführungsbedingungen
-
Option zum Blockieren neuer Geschäfte, wenn bereits externe oder manuelle Geschäfte für das Symbol geöffnet sind
Einrichtung und Nutzung
-
Verbinden Sie TradeOmatic mit dem Chart des gewünschten Symbols und Zeitrahmens.
-
Laden Sie eine der mitgelieferten Voreinstellungsdateien, die zu Ihrem Symbol, LTF/HTF und Ihrer Sitzung passt.
-
Stellen Sie sicher, dass der algorithmische Handel aktiviert ist und der Expert Advisor die Erlaubnis hat, zu handeln.
-
Testen Sie zunächst auf einem Demokonto und passen Sie den Risikoprozentsatz und die Symbolauswahl entsprechend Ihrer eigenen Risikotoleranz an.
-
Wenn Sie mit dem Verhalten zufrieden sind, wechseln Sie zu einem Live-Konto mit konservativem Risiko.
Wichtige Hinweise
-
Der eingebaute Nachrichtenfilter hängt von den Daten des Brokers und von der MetaTrader-Umgebung ab. Im Strategy Tester stimmt das historische Nachrichtenverhalten möglicherweise nicht mit dem Live-Handel überein. Aus diesem Grund können die Ergebnisse des Backtests von denen des Forward-Tests bei realen Nachrichtenereignissen abweichen.
-
Kein Handelsalgorithmus kann Gewinne garantieren oder Risiken ausschließen. Frühere Ergebnisse, Backtests und Beispiele sind keine Garantie für zukünftige Ergebnisse. Verwenden Sie eine angemessene Geldverwaltung und handeln Sie nie mit Geld, das Sie sich nicht leisten können zu verlieren.
Unterstützung und Aktualisierungen
Der Expert Advisor wird aktiv gewartet. Fragen, Fehlerberichte und Vorschläge können in den Produktkommentaren gepostet werden. Aktualisierungen und Verbesserungen können im Laufe der Zeit auf der Grundlage von Rückmeldungen aus der Praxis und den Marktbedingungen vorgenommen werden.