TradeOmatic Expert Advisor

Grundgedanke

TradeOmatic sucht nach Handelssignalen in Richtung des vorherrschenden Trends, wobei ein niedrigerer Zeitrahmen (LTF) für den Einstieg und ein höherer Zeitrahmen (HTF) für die Bestätigung verwendet wird. Die Trades werden nach Unterstützungs- und Widerstandszonen, normalisiertem Volumen und Handelssitzungen gefiltert. Ein integrierter Nachrichtenfilter kann den Handel bei wichtigen Ereignissen unterbrechen oder schließen, um das Risiko während dieser Zeiträume zu reduzieren.

Hauptmerkmale

Multi-Timeframe-Logik mit separaten LTF- und HTF-Eingängen

Unterstützungs- und Widerstandszonen mit konfigurierbarem Pufferabstand

Optionaler dynamischer ATR-Puffer für die automatische Skalierung der Zonenbreite

Break-and-Retest-Einträge für Kauf- und Verkaufs-Setups

Normalisierter Volumenfilter und optionaler "failed volume"-Rückblick

Filter für Handelssitzungen (z. B. London und New York) mit anpassbaren Handelsfenstern

Nachrichtenfilter mit Optionen zum Blockieren neuer Trades und/oder Schließen von Trades vor wichtigen Nachrichten

Separate Filter für Spread, Slippage und Overnight-Handel

Risikobasierte Positionsgröße (festes Lot oder Risikoprozentsatz pro Handel)

Maximale Anzahl gleichzeitiger Trades pro Symbol und magischer Zahl

Visuelle Objekte auf dem Chart für Entry, Stop Loss (SL), Take Profit (TP) und Trigger Level

Voreingestellte Unterstützung für verschiedene Symbole und Sitzungen

Strategielogik (vereinfacht)

Identifizieren Sie den Trend in einem höheren Zeitrahmen anhand von gleitenden Durchschnitten und der Marktstruktur. Ziehen Sie Unterstützungs- und Widerstandsniveaus aus den jüngsten Höchst- und Tiefstständen. Bilden Sie Pufferzonen um Unterstützung und Widerstand, indem Sie einen festen Abstand oder ATR verwenden. Warten Sie darauf, dass der Preis durchbricht, und testen Sie dann erneut ein Niveau in Richtung des Trends. Bestätigen Sie das Signal mit dem Volumenfilter und anderen Bedingungen. Eröffnen Sie Trades nur innerhalb der zulässigen Handelssitzung und wenn Nachrichtenfilter, Spread- und Slippage-Bedingungen dies zulassen. Verwalten Sie die Position mit Stop-Loss, Take-Profit und optionaler Breakeven- und Trailing-Stop-Logik.

Empfohlene Symbole und Zeitrahmen

Symbole: EURUSD, GBPUSD, AUDUSD, XAUUSD, wichtige Indizes (zum Beispiel US500, NAS100)

Unterer Zeitrahmen: M1-M15 je nach Handelsstil (Scalping oder Intraday)

Höherer Zeitrahmen: eine oder zwei Stufen über dem unteren Zeitrahmen (zum Beispiel M5 / M15, M15 / H1)

Kontotyp: Beliebig (Netting oder Hedging) mit niedrigen Spreads und zuverlässiger Ausführung

Risikomanagement

Der Handel ist immer mit einem Risiko verbunden. TradeOmatic bietet Tools, die dem Trader helfen, dieses Risiko zu managen:

Risikoprozentsatz pro Handel basierend auf dem Kontostand

Maximale Anzahl von gleichzeitigen Positionen pro Symbol und magische Zahl

Spread- und Slippage-Filter zur Vermeidung schlechter Ausführungsbedingungen

Option zum Blockieren neuer Geschäfte, wenn bereits externe oder manuelle Geschäfte für das Symbol geöffnet sind

Einrichtung und Nutzung

Verbinden Sie TradeOmatic mit dem Chart des gewünschten Symbols und Zeitrahmens. Laden Sie eine der mitgelieferten Voreinstellungsdateien, die zu Ihrem Symbol, LTF/HTF und Ihrer Sitzung passt. Stellen Sie sicher, dass der algorithmische Handel aktiviert ist und der Expert Advisor die Erlaubnis hat, zu handeln. Testen Sie zunächst auf einem Demokonto und passen Sie den Risikoprozentsatz und die Symbolauswahl entsprechend Ihrer eigenen Risikotoleranz an. Wenn Sie mit dem Verhalten zufrieden sind, wechseln Sie zu einem Live-Konto mit konservativem Risiko.

Wichtige Hinweise

Der eingebaute Nachrichtenfilter hängt von den Daten des Brokers und von der MetaTrader-Umgebung ab. Im Strategy Tester stimmt das historische Nachrichtenverhalten möglicherweise nicht mit dem Live-Handel überein. Aus diesem Grund können die Ergebnisse des Backtests von denen des Forward-Tests bei realen Nachrichtenereignissen abweichen.

Kein Handelsalgorithmus kann Gewinne garantieren oder Risiken ausschließen. Frühere Ergebnisse, Backtests und Beispiele sind keine Garantie für zukünftige Ergebnisse. Verwenden Sie eine angemessene Geldverwaltung und handeln Sie nie mit Geld, das Sie sich nicht leisten können zu verlieren.

Unterstützung und Aktualisierungen

Der Expert Advisor wird aktiv gewartet. Fragen, Fehlerberichte und Vorschläge können in den Produktkommentaren gepostet werden. Aktualisierungen und Verbesserungen können im Laufe der Zeit auf der Grundlage von Rückmeldungen aus der Praxis und den Marktbedingungen vorgenommen werden.