RSI Bollinger DualStrike Signals

RSI Bollinger DualStrike Signals ofrece un enfoque claro y estructurado para identificar áreas que pueden ser favorables para potenciales cambios de tendencia. Al combinar el RSI con las Bandas de Bollinger, el indicador destaca los momentos en los que el precio muestra signos de presión o pérdida de impulso.

Las señales de COMPRA/VENTA ayudan a los operadores a tomar decisiones más organizadas y disciplinadas.

Es una herramienta útil para el scalping, el day trading o el swing trading, no para predecir el mercado, sino para mejorar la lectura y la comprensión de los movimientos de los precios.


Productos recomendados
Renko System
Marco Montemari
Indicadores
Este indicador puede ser considerado como un sistema de comercio. Ofrece una visión diferente para ver el par de divisas: indicador atemporal completo, se puede utilizar para el comercio manual o para el comercio automatizado con algún asesor experto. Cuando el precio alcanza un umbral se crea un nuevo bloque según el modo establecido. El indicador además de las barras Renko, muestra también 3 medias móviles. Características modo renko mediana renko renko mediano personalizado 3 medias móviles
MACD Divergence MT5
Sergey Deev
Indicadores
El indicador detecta las señales de divergencia - las divergencias entre los picos de precios y los valores del oscilador MACD. Las señales se muestran como flechas en la ventana adicional y se mantienen mediante mensajes en una ventana emergente, correos electrónicos y notificaciones push. Las condiciones que formaron la señal se muestran mediante líneas en el gráfico y en la ventana del indicador. Los parámetros del indicador MacdFast - período rápido de la línea MACD MacdSlow - período lento
Gekko MACD Plus
Rodrigo Galeote
3 (3)
Indicadores
Tipo: Oscilador Esta es la Convergencia / Divergencia de media móvil de Gekko (MACD), una versión personalizada del famoso indicador MACD. Use el MACD normal y aproveche los diversos cálculos de las señales de entrada y las diferentes formas de recibir alertas cada vez que haya un posible punto de entrada o salida. Entradas Fast MA Period: Período para la media movile rápida del MACD (default 12); Slow MA Period: Período para la media movile lenta del MACD (default 26); Signal Average Offset Pe
Linear Regressions Convergence Divergence
Vladimir Komov
Indicadores
Linear Regressions Convergence Divergence es un oscilador indicador de un movimiento direccional trazado como una diferencia de dos regresiones lineales con periodos menores y mayores. Se trata de un desarrollo posterior de las ideas implementadas en el oscilador MACD estándar. Tiene una serie de ventajas debido al uso de regresiones lineales en lugar de medias móviles. El indicador se muestra en una ventana separada como un histograma. La línea de señal es una media simple del histograma. Un va
TrendDetect
Pavel Gotkevitch
Indicadores
El indicador Trend Detect combina las características de los indicadores de tendencia y de los osciladores. Este indicador es una herramienta práctica para detectar ciclos de mercado a corto plazo e identificar niveles de sobrecompra y sobreventa. Se puede abrir una posición larga cuando el indicador empieza a salir de la zona de sobreventa y rompe el nivel cero desde abajo. Se puede abrir una posición corta cuando el indicador empieza a salir de la zona de sobrecompra y rompe el nivel cero po
Gekko RSI Plus
Rodrigo Galeote
Indicadores
Este es el Índice de Fuerza Relativa (RSI) personalizado de Gekko, una versión personalizada del famoso indicador RSI. Use el RSI normal y aproveche dos cálculos de señales de entrada y diferentes formas de recibir alertas cada vez que haya un posible punto de entrada o salida. Entradas Period: Periodo para el cálculo de RSI (cantidad de barras); Cómo el indicador calculará las señales de entrada (oscilación): 1- Produce señales de salida para oscilaciones basadas en el RSI entrando o saliendo
ZigZag Wave Entry Alert MT5
Azad Amanuel Gorgis Gorgis
Indicadores
El indicador ZigZag Wave Entry Alert**, creado por Azad Gorgis en 2024, está diseñado para MetaTrader 5 y tiene como objetivo proporcionar a los operadores señales de entrada basadas en patrones ZigZag. He aquí un breve resumen de su funcionalidad y características clave: Funcionalidad: - Detección de patrones ZigZag: El indicador identifica movimientos significativos del precio y esboza potenciales patrones ZigZag en el gráfico. Detecta nuevos máximos y mínimos basándose en parámetros defini
Triple SuperTrend Histo
Ryszard Kadow
Indicadores
El indicador Supertrend utiliza una combinación de media móvil y rango medio verdadero para detectar la tendencia de un instrumento de negociación. El indicador Supertrend para MetaTrader 5 muestra fácilmente la tendencia como una línea que sigue al precio. Triple SuperTrend Histo calcula tres supertendencias para mostrar la tendencia en forma de histograma. Cambiando el color de rojo a verde significa que puede COMPRAR , de verde a rojo significa que puede VENDER . Descripción del método pa
Optimized MACD Divergence Indicator
Dang Cao Tri
Indicadores
El indicador Optimized MACD Divergence es una potente herramienta diseñada para identificar posibles oportunidades de negociación mediante la detección de divergencias entre la acción del precio y el indicador MACD. Combina el análisis clásico de divergencias con el reconocimiento de patrones de velas y el filtrado de volumen para proporcionar señales más precisas y fiables. Cómo funciona El indicador funciona según los siguientes principios: Cálculo del MACD: Calcula el indicador MACD utilizan
TPTSyncX
Arief
Indicadores
Obtén el indicador AUX GRATIS, soporte para EA y la guía completa, por favor visita – https://www.mql5.com/en/blogs/post/763955 Detecta la Tendencia. Lee el Patrón. Cronometra la Entrada. ¡3 pasos en menos de 30 segundos! Opera sin esfuerzo — sin necesidad de análisis, tu asistente inteligente está listo para simplificar tu flujo de trabajo No más sobrecarga de gráficos. Opera con confianza usando la detección inteligente de sesgo. Compatible con todas las divisas, criptomonedas, acciones, met
RSI Bollinger Bands Arrow Strategy
Abdullah Alhariri
Indicadores
Estrategia de Flechas RSI Bandas de Bollinger La Estrategia de Flechas RSI Bandas de Bollinger es un indicador técnico limpio y efectivo diseñado para identificar puntos de reversión de alta probabilidad utilizando la combinación del RSI y las Bandas de Bollinger. Esta estrategia utiliza el indicador RSI junto con las Bandas de Bollinger para: Vender cuando el precio está por encima de la banda superior de Bollinger. Comprar cuando el precio está por debajo de la banda inferior de Bollinger. Las
Gekko ADX Plus
Rodrigo Galeote
Indicadores
Este es el índice direccional medio personalizado de Gekko (ADX), una versión personalizada del famoso indicador ADX. Use el ADX regular y aproveche tres cálculos de señales de entrada y diferentes formas de recibir alertas cada vez que haya un posible punto de entrada o salida. Entradas Period: Periodo para el cálculo del ADX; PlotSignalType: Cómo el indicador calculará las señales de entrada (oscilación): 1- ShowSwingsOnTrendLevel : Mostrar señales para los cambios de confirmación de tendenci
Beauty Trend
Nikolay Kositsin
Indicadores
Un sencillo indicador de tendencia en forma de NRTR con trazado de líneas de stop loss y take profit, cuyo color y dirección de movimiento vienen determinados por la tendencia actual. El indicador tiene la capacidad de proporcionar alertas, enviar mensajes de correo y señales push cuando cambia la dirección de la tendencia. Debe tenerse en cuenta que el valor del parámetro de entrada del indicador Desviación de la línea de toma de beneficios en puntos para cada activo financiero en cada marco te
Renko Plus
Eadvisors Software Inc.
Indicadores
Con Renko Plus puede utilizar las características de la funcionalidad del indicador, sólo tiene que añadirlo al gráfico de Metatrader5. El gráfico Renko es un tipo de gráfico, desarrollado por los japoneses, que se construye utilizando el movimiento de los precios en lugar de precios estandarizados e intervalos de tiempo como la mayoría de los gráficos. Se cree que debe su nombre a la palabra japonesa para ladrillos, "renga", ya que el gráfico parece una serie de ladrillos. Se crea un nuevo l
Hush mt5
Iurii Plokhov
4.33 (3)
Indicadores
Hush mt5 es un indicador avanzado que da una señal sobre el mercado de sobrecompra o sobreventa en un determinado período de tiempo Hush mt5 la ventaja de este indicador es que no desaparece después de la señal en el gráfico Adecuado para cualquier comercio: divisas, acciones, criptomoneda, metales Hush mt5 se puede utilizar en cualquier período de tiempo. La señal va al comienzo de la siguiente vela después de la flecha Hush mt5 funciona mejor en el período H1,H4,daily Se puede utilizar,
Owl Smart Levels MT5
Sergey Ermolov
4.03 (32)
Indicadores
Versión MT4  |  FAQ El Indicador Owl Smart Levels es un sistema comercial completo dentro de un indicador que incluye herramientas de análisis de mercado tan populares como los fractales avanzados de Bill Williams , Valable ZigZag que construye la estructura de onda correcta del mercado y los niveles de Fibonacci que marcan los niveles exactos de entrada. en el mercado y lugares para tomar ganancias. Descripción detallada de la estrategia Instrucciones para trabajar con el indicador Asesor de c
Ichimoku Signals Pro
Shahabeddin Baset
Indicadores
Características Todas las Señales Ichimoku (Seleccionables) : Muestra todas las señales fiables generadas por el indicador Ichimoku. Puede elegir qué señales ver en función de sus preferencias. Filtrar por intensidad de señal : Ordene las señales por su fuerza, ya sean débiles, neutras o fuertes. Notificaciones en directo : Reciba notificaciones en tiempo real de las señales Ichimoku. Nube transparente : Visualice la nube Ichimoku de forma transparente. Señales disponibles Cruce Tenkensen-Kij
Donchian Channel DC
Renato Takahashi
Indicadores
Donchian Channel DC es el indicador de Donchian Channels, que traza los valores máximo y mínimo de un periodo específico, además de la línea de valor medio. Es posible configurar un período simple para el análisis y el indicador trazará los tres valores. Usted puede operar con este indicador como tendencia o reversión, de acuerdo a cada estrategia. No deje de probar otros indicadores tan pronto como otros asesores expertos.
Time And Sales Delta
Evgeny Shevtsov
5 (2)
Indicadores
El indicador muestra el delta y el delta acumulado basándose en los datos de la lista de operaciones "Tiempo y Ventas". Además de los plazos estándar, el indicador muestra datos relativos a los plazos de segundos (S5, S10, S15, S20, S30) a elegir. Utilizando el rectángulo, el usuario puede seleccionar un área arbitraria en la subventana del indicador para ver la relación de los volúmenes de operaciones de compradores y vendedores dentro de esta área. Características del indicador: El indicador
MetaCOT 2 Williams Commercial Index COT MT5
Vasiliy Sokolov
Indicadores
MetaCOT 2 es un conjunto de indicadores y utilidades especializadas para el análisis de los informes de la Commodity Futures Trading Commission estadounidense. Gracias a los informes emitidos por la Comisión, es posible analizar el tamaño y la dirección de las posiciones de los principales participantes del mercado, lo que eleva la precisión de la predicción de precios a largo plazo a un nuevo nivel de calidad, inaccesible para la mayoría de los operadores. Estos indicadores, relacionados con el
Mercaria Pattern 1 2 3
Anton Serozhkin
Indicadores
MercariaPattern1-2-3 sigue el movimiento de los precios, detecta estructuras 1-2-3 de tres tramos y destaca el momento en que el escenario se confirma mediante una ruptura de niveles clave. MercariaPattern1-2-3 sigue el movimiento de los precios, detecta estructuras 1-2-3 de tres tramos y destaca el momento en que el escenario se confirma mediante una ruptura de niveles clave. El indicador combina las oscilaciones locales en una figura compacta 0-1-2-3 , detecta estructuras de tres tramos 1-2-3
Double Stochastic MT5
Andrei Salanevich
Indicadores
El indicador de divisas RSI estocástico doble es una modificación del oscilador estocástico para la plataforma MetaTrader 5. INFORMACIÓN SOBRE EL INDICADOR El indicador forex de Doble Estocástico implementa un doble estocástico aplicado al RSI, utilizando niveles flotantes en lugar de fijos para evaluar la sobreventa y la sobrecompra. En los casos en que el período RSI es < = 1, obtienes solo un doble estocástico. Puede usar suavizado adicional de los resultados(el EMA incorporado se usa pa
V Patterns Scanner MT5
Elif Kaya
Indicadores
Póngase en contacto conmigo para recibir instrucciones, ¡cualquier pregunta! Introducción Los fondos en V y los máximos (o retrocesos de Fibonacci) son patrones gráficos muy populares entre los operadores debido a su potencial para identificar cambios de tendencia. Estos patrones se caracterizan por movimientos de precios bruscos y repentinos, creando una formación en forma de V o V invertida en el gráfico . Al reconocer estos patrones, los operadores pueden anticipar posibles cambios en la dir
Boom 1k sniper spike detector
David Chokumanyara
1 (1)
Indicadores
Detector de Picos Boom and Crash Sniper - Boom 1000 El Detector de Picos Boom and Crash Sniper es la herramienta definitiva para operar con picos en el Boom 1000, ofreciendo señales claras y fiables para ayudarle a capturar operaciones de alta probabilidad. Este indicador avanzado está diseñado para mejorar su estrategia de trading simplificando la detección de picos y maximizando sus beneficios. Características principales: Compatibilidad Multi-Timeframe : El indicador se puede utilizar en M1,
FVG Imbalance Zones
Pierre Alexis Blond
Indicadores
Descripción del Indicador de Zonas de Desequilibrio FVG El Indicador de Zonas de Desequilibrio FVG es una poderosa herramienta diseñada para identificar posibles desequilibrios de precios en los gráficos financieros. Desarrollado por Pierre-Alexis Blond, este innovador indicador marca las áreas donde la oferta y la demanda pueden divergir significativamente, proporcionando a los traders información valiosa sobre posibles puntos de reversión en el mercado. Características principales: Detección d
Trend Complete
Oleksii Ferbei
Indicadores
El indicador Trend Complete es un indicador de señal y tiene propiedades interesantes. Hay que tener en cuenta que este indicador refleja los extremos y debe ser utilizado como uno adicional, y otro instrumento debe ser utilizado para el punto de entrada. Busca y muestra puntos pivote en el gráfico de precios. Los indicadores de tendencia son una de las principales herramientas para analizar las tendencias en el mercado Forex. ¡El indicador es capaz de transmitir todo tipo de señales al usuario
All about ICT time and price
Minh Truong Pham
Indicadores
Todo sobre el tiempo y el precio por ICT. Este indicador proporciona una visión completa de las ICT killzones, Silver Bullet times y ICT Macros, mejorando su experiencia de trading. En esas ventanas de tiempo el precio busca liquidez o desequilibrios y a menudo se encuentran los movimientos más enérgicos del precio y los puntos de inflexión. Características: Adaptación automática: Las killzones ICT se adaptan de forma inteligente al gráfico específico que esté utilizando. Para los gráficos de Fo
KDJ divergence signals MT5
Kaijun Wang
Indicadores
KDJ Índice 4 Indicadores Wave Auto Calculator, Canal de tendencia de comercio Perfect Trend - Wave Auto Channel Calculator , Versión MT4 Perfect Trend - Wave Auto Channel Calculator , Versión MT5 Copia Local Copia Fácil y Rápida , Versión MT4 Copia Fácil y Rápida , Versión MT5 Local Copy Trading Prueba Demo Easy And Fast Copy , MT4 Cuenta Demo funcionando Easy And Fast Copy , MT5 Cuenta Demo en funcionamiento "Cooperación QQ:556024 " "Cooperación wechat:556024" "Cooperativa email:556024@qq.com ¡
IDR Indicator MT5
Boaz Nyagaka Moses
Indicadores
Este indicador está basado en la estrategia compartida por TheMas7er en su canal de youtube. El rango ID R/DR te ayudará a identificar el máximo y mínimo del día una vez que una vela cierre por encima o por debajo de los niveles DR. El rango IDR/DR se determina 1 hora después de la apertura de la sesión, 09:30 am est. He incorporado la herramienta de fibonacci para ayudarle a marcar el retroceso para una buena entrada en la zona de prima o descuento. Importante Este indicador está diseñad
Waves Multi Timeframe
Krisztian Fazekas
Indicadores
Este indicador le ayuda a identificar tendencias y patrones. Muestra la tendencia a corto, medio y largo plazo al mismo tiempo en la pantalla. Es compatible con todos los plazos, excepto mensual. Este indicador NO implementa el indicador ZigZag, pero utiliza su propio algoritmo de reacción rápida. Mercados soportados : - Forex - Metales - Energías Spot - sólo en Futuros de Energía o Petróleo US - sólo en Índices Spot o Índice US Tech 100 o UK 100 Index o US Wall Street 30 Index o US SPX 500 In
Los compradores de este producto también adquieren
Smart Trend Trading System MT5
Issam Kassas
4.66 (56)
Indicadores
Si compras este indicador, recibirás mi Gestor de Operaciones Profesional + EA  GRATIS. Primero que todo, vale la pena enfatizar que este Sistema de Trading es un Indicador No Repintado, No Redibujado y No Retrasado, lo que lo hace ideal tanto para el trading manual como para el automatizado. Curso en línea, manual y descarga de ajustes preestablecidos. El "Sistema de Trading Inteligente MT5" es una solución completa de trading diseñada para traders nuevos y experimentados. Combina más de 10 in
Power Candles MT5
Daniel Stein
5 (2)
Indicadores
Power Candles – Señales de entrada basadas en fuerza para cualquier mercado Power Candles lleva el análisis de fuerza probado de Stein Investments directamente a tu gráfico de precios. En lugar de reaccionar únicamente al precio, cada vela se colorea según la fuerza real del mercado, lo que permite identificar al instante acumulaciones de momentum, aceleraciones de fuerza y transiciones limpias de tendencia. Una sola lógica para todos los mercados Power Candles funciona automáticamente en todos
Gold Sniper Scalper Pro
Ich Khiem Nguyen
3.29 (7)
Indicadores
Gold Sniper Scalper Pro - Sistema de Trading de Oro (XAU/USD) en MetaTrader 5 Para el trader serio: Aborde la negociación de Oro con una metodología estructurada y basada en datos que combina múltiples factores de análisis de mercado. Esta herramienta está diseñada para respaldar su análisis de negociación de Oro. Oportunidad de Precio Limitada Esta es una oportunidad para poseer Gold Sniper Scalper Pro antes de que aumente el precio. El precio del producto aumentará $50 después de cada 10 comp
Divergence Bomber
Ihor Otkydach
4.96 (76)
Indicadores
Cada comprador de este indicador recibe adicionalmente y de forma gratuita: La utilidad exclusiva "Bomber Utility", que acompaña automáticamente cada operación, establece niveles de Stop Loss y Take Profit, y cierra operaciones según las reglas de la estrategia; Archivos de configuración (set files) para ajustar el indicador en diferentes activos; Archivos de configuración para el "Bomber Utility" en los modos: "Riesgo Mínimo", "Riesgo Balanceado" y "Estrategia de Espera"; Un manual en video pas
Azimuth Pro
Ottaviano De Cicco
Indicadores
PROMOCIÓN DE LANZAMIENTO El precio de Azimuth Pro está establecido inicialmente en 299 $ para los primeros 100 compradores. El precio final será de 499 $. LA DIFERENCIA ENTRE LAS ENTRADAS RETAIL E INSTITUCIONALES NO ES EL INDICADOR — ES LA UBICACIÓN. La mayoría de los traders entran en niveles de precio arbitrarios, persiguiendo el momentum o reaccionando a señales retrasadas. Las instituciones esperan a que el precio alcance niveles estructurados donde la oferta y demanda realmente cambian.
Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe
Sirikorn Rungsang
4.91 (32)
Indicadores
***Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe es una herramienta de análisis de mercado en tiempo real desarrollada con base en los Smart Money Concepts (SMC). Está diseñada para ayudar a los traders a analizar la estructura del mercado de manera sistemática y obtener una visión más clara de la dirección general del mercado. El sistema analiza automáticamente los Puntos de Reversión, las Zonas Clave y la Estructura del Mercado a través de múltiples marcos temporales, mostrando al mismo tiempo Poi
ARIPoint
Temirlan Kdyrkhan
1 (1)
Indicadores
ARIPoint es un potente compañero de trading diseñado para generar señales de entrada de alta probabilidad con niveles TP/SL/DP dinámicos basados en la volatilidad. El seguimiento del rendimiento integrado muestra estadísticas de ganancias/pérdidas, aciertos PP1/PP2 y tasas de éxito actualizadas en tiempo real. Características principales: Señales de compra/venta con bandas de volatilidad adaptables Niveles TP/SL/DP en tiempo real basados en ATR Filtro MA incorporado con volatilidad ATR/StdDev o
FX Power MT5 NG
Daniel Stein
5 (28)
Indicadores
FX Power: Analiza la Fuerza de las Divisas para Decisiones de Trading Más Inteligentes Descripción General FX Power es tu herramienta esencial para comprender la fuerza real de las principales divisas y el oro en cualquier condición de mercado. Al identificar divisas fuertes para comprar y débiles para vender, FX Power simplifica las decisiones de trading y descubre oportunidades de alta probabilidad. Ya sea que quieras seguir las tendencias o anticipar reversiones utilizando valores extremos
Trend Screener Pro MT5
STE S.S.COMPANY
4.84 (99)
Indicadores
Desbloquee el poder del comercio de tendencias con el indicador Trend Screener: ¡su solución definitiva para el comercio de tendencias impulsada por lógica difusa y un sistema multidivisa!Mejore su comercio de tendencias con Trend Screener, el revolucionario indicador de tendencias impulsado por lógica difusa. Es un poderoso indicador de seguimiento de tendencias que combina más de 13 herramientas y funciones premium y 3 estrategias comerciales, lo que lo convierte en una opción versátil para co
Game Changer Indicator mt5
Vasiliy Strukov
4.67 (6)
Indicadores
Game Changer es un indicador de tendencia revolucionario, diseñado para usarse en cualquier instrumento financiero y transformar su metatrader en un potente analizador de tendencias. El indicador no se redibuja ni se retrasa. Funciona en cualquier marco temporal y facilita la identificación de tendencias, señala posibles reversiones, actúa como mecanismo de trailing stop y proporciona alertas en tiempo real para una respuesta rápida del mercado. Tanto si es un experto, un profesional o un princi
Atomic Analyst MT5
Issam Kassas
4.31 (26)
Indicadores
En primer lugar, vale la pena enfatizar que este Indicador de Trading no repinta, no redibuja y no se retrasa, lo que lo hace ideal tanto para el trading manual como para el automatizado. Manual del usuario: configuraciones, entradas y estrategia. El Analista Atómico es un Indicador de Acción del Precio PA que utiliza la fuerza y el impulso del precio para encontrar una mejor ventaja en el mercado. Equipado con filtros avanzados que ayudan a eliminar ruidos y señales falsas, y aumentan el poten
Smart Stop Indicator MT5
Daniel Stein
5 (2)
Indicadores
Smart Stop Indicator – Precisión inteligente de stop-loss directamente en tu gráfico Descripción general Smart Stop Indicator es la solución diseñada para traders que desean colocar su stop-loss de forma clara y metódica, sin adivinar ni depender de la intuición. Esta herramienta combina lógica clásica de acción del precio (máximos más altos, mínimos más bajos) con reconocimiento moderno de rupturas para identificar dónde debe estar realmente el siguiente nivel lógico de stop. Ya sea en tenden
Quantum TrendPulse
Bogdan Ion Puscasu
5 (20)
Indicadores
Presentamos   Quantum TrendPulse   , la herramienta de trading definitiva que combina el poder de   SuperTrend   ,   RSI   y   Stochastic   en un indicador integral para maximizar su potencial de trading. Diseñado para traders que buscan precisión y eficiencia, este indicador le ayuda a identificar tendencias del mercado, cambios de impulso y puntos de entrada y salida óptimos con confianza. Características principales: Integración con SuperTrend:   siga fácilmente la tendencia predominante del
Grabber System MT5
Ihor Otkydach
4.8 (20)
Indicadores
Te presento un excelente indicador técnico: Grabber, que funciona como una estrategia de trading "todo incluido" lista para usar. En un solo código se integran potentes herramientas de análisis técnico del mercado, señales de trading (flechas), funciones de alertas y notificaciones push. Cada comprador de este indicador recibe además de forma gratuita: Grabber Utility: una herramienta para la gestión automática de órdenes abiertas Video manual paso a paso: cómo instalar, configurar y operar con
M1 Scalper Pro MT5
Elif Kaya
5 (9)
Indicadores
- Precio real es de 80 $ - 45% de descuento (Es 45 $ ahora) ¡Póngase en contacto conmigo para el indicador de bonificación adicional, la instrucción o cualquier pregunta! - Actualización gratuita de por vida - No repintar - Producto relacionado: Gann Gold EA - Yo sólo vendo mis productos en Elif Kaya Perfil, cualquier otro sitio web son robados versiones antiguas, Así que no hay nuevas actualizaciones o apoyo. Ventajas de M1 Scalper Pro Rentabilidad: M1 Scalper Pro es altamente rentable con una
RelicusRoad Pro MT5
Relicus LLC
5 (24)
Indicadores
¿Cuántas veces ha comprado un indicador de trading con excelentes back-tests, prueba de rendimiento en cuenta real con números fantásticos y estadísticas por todas partes pero después de usarlo, termina perdiendo su cuenta? No debe confiar en una señal por sí misma, necesita saber por qué apareció en primer lugar, ¡y eso es lo que mejor hace RelicusRoad Pro! Manual de Usuario + Estrategias + Videos de Entrenamiento + Grupo Privado con Acceso VIP + Versión Móvil Disponible Una Nueva Forma de Ver
Trend indicator AI mt5
Ramil Minniakhmetov
5 (13)
Indicadores
Trend Ai indicator es una gran herramienta que mejorará el análisis de mercado de un operador al combinar la identificación de tendencias con puntos de entrada procesables y alertas de reversión. Este indicador permite a los usuarios navegar por las complejidades del mercado forex con confianza y precisión Más allá de las señales primarias, el indicador Trend Ai identifica puntos de entrada secundarios que surgen durante retrocesos o retrocesos, lo que permite a los operadores capitalizar las c
IX Power MT5
Daniel Stein
4.92 (12)
Indicadores
IX Power: Descubre perspectivas de mercado para índices, materias primas, criptomonedas y forex Descripción general IX Power es una herramienta versátil diseñada para analizar la fortaleza de índices, materias primas, criptomonedas y símbolos de forex. Mientras que FX Power ofrece la máxima precisión para pares de divisas mediante el uso de datos de todos los pares disponibles, IX Power se centra exclusivamente en los datos del mercado del símbolo subyacente. Esto convierte a IX Power en una e
Berma Bands
Muhammad Elbermawi
5 (7)
Indicadores
El indicador de bandas de Berma (BB) es una herramienta valiosa para los operadores que buscan identificar y aprovechar las tendencias del mercado. Al analizar la relación entre el precio y las bandas de Berma, los operadores pueden discernir si un mercado se encuentra en una fase de tendencia o de rango. Visita el [ Blog de Berma Home ] para saber más. Las bandas de Berma se componen de tres líneas distintas: la banda de Berma superior, la banda de Berma media y la banda de Berma inferior. Esta
Smart Price Action Concepts MT5
Issam Kassas
4 (14)
Indicadores
Ante todo, vale la pena enfatizar que esta Herramienta de Trading es un Indicador No Repintado, No Redibujado y No Retrasado, lo que la hace ideal para el trading profesional. Curso en línea, manual del usuario y demostración. El Indicador de Conceptos de Acción del Precio Inteligente es una herramienta muy potente tanto para traders nuevos como experimentados. Combina más de 20 indicadores útiles en uno solo, combinando ideas avanzadas de trading como el Análisis del Trader del Círculo Interi
Gold Entry Sniper
Tahir Mehmood
5 (1)
Indicadores
Gold Entry Sniper – Panel Profesional ATR Multitemporal para Scalping y Swing Trading en Oro Gold Entry Sniper es un indicador avanzado para MetaTrader 5 diseñado para dar señales de compra/venta precisas en XAUUSD y otros símbolos, usando lógica de Trailing Stop ATR y análisis multitemporal . Ideal para scalpers y traders de medio plazo. Características y Ventajas Clave Análisis Multitemporal – Visualiza la tendencia en M1, M5, M15 en un solo panel. Trailing Stop Basado en ATR – Ajuste dinámico
Macroeconomic Analyzer
DARIO GALLIONE
Indicadores
Los precios se mueven por muchas razones y éstas pueden variar de un operador a otro: programas informáticos, operadores privados e institucionales contribuyen simultáneamente a la formación del precio, lo que hace muy difícil el arte de la predicción. Sin embargo, hay factores medibles que vinculan el precio a una tendencia subyacente acorde con la realidad física que representa el activo financiero: son los indicadores macroeconómicos. Los grandes inversores utilizan sabiamente esta informaci
Matreshka
Dimitr Trifonov
5 (2)
Indicadores
Indicador Matreshka de autodiagnóstico y autooptimización: 1. Es una interpretación de la Teoría del Análisis de Ondas de Elliott. 2. Basado en el principio del indicador tipo ZigZag, y las ondas se basan en el principio de interpretación de la teoría de DeMark. 3. Filtra las ondas en longitud y altura. 4. Dibuja hasta seis niveles de ZigZag al mismo tiempo, siguiendo ondas de diferentes órdenes. 5. Marca ondas pulsadas y de retroceso. 6. Dibuja flechas para abrir posiciones. 7. Dibuja tres cana
Ace Trend
Mikhail Sergeev
5 (2)
Indicadores
Le presentamos un indicador revolucionario que cambia las reglas del juego en el mundo del comercio de tendencias. El indicador está diseñado para repensar el rendimiento y elevar su experiencia comercial a una altura sin precedentes. Nuestro indicador cuenta con una combinación única de características avanzadas que lo diferencian de la competencia. La tecnología avanzada "real Pricing Factors" proporciona una sostenibilidad sin igual incluso en las condiciones de mercado más difíciles y voláti
Support and Resistance Screener Pro MT5
STE S.S.COMPANY
4.82 (22)
Indicadores
Support And Resistance Screener está en un indicador de nivel para MetaTrader que proporciona múltiples herramientas dentro de un indicador. Las herramientas disponibles son: 1. Cribador de estructura de mercado. 2. Zona de retroceso alcista. 3. Zona de retroceso bajista. 4. Puntos pivotes diarios 5. Puntos de pivote semanales 6. Puntos Pivotes mensuales 7. Fuerte soporte y resistencia basado en patrón armónico y volumen. 8. Zonas de nivel de banco. OFERTA POR TIEMPO LIMITADO: El indicador de so
Advanced Supply Demand MT5
Bernhard Schweigert
4.5 (14)
Indicadores
¡Actualmente con 33% de descuento! ¡La mejor solución para cualquier tráder principiante o experto! Este indicador es una herramienta comercial única, de alta calidad y asequible, porque incorpora una serie de características patentadas y una nueva fórmula. Con esta actualización, podrá mostrar zonas de doble marco temporal. No solo podrá mostrar un marco temporal más alto, sino también mostrar ambos, el marco temporal del gráfico MÁS el marco temporal más alto: MOSTRANDO ZONAS ANIDADAS. A todos
TPSproTREND PrO MT5
Roman Podpora
4.74 (19)
Indicadores
TPSproTrend PRO identifica el momento en que el mercado realmente cambia de dirección y forma un punto de entrada al comienzo del movimiento. Se entra al mercado cuando el precio apenas empieza a moverse, y no después de que el movimiento ya se haya producido.   Indicador       No redibuja señales y muestra automáticamente puntos de entrada, Stop Loss y Take Profit, lo que hace que el trading sea claro, visual y estructurado. INSTRUCCIONES RUS   -   VERSIÓN MT4 Principales ventajas Señales sin
Easy Buy Sell Signal Alert
Franck Martin
4.69 (13)
Indicadores
Easy Buy Sell es un indicador de mercado para la apertura y cierre de posiciones. Facilita el seguimiento de las entradas en el mercado mediante alertas. Indica los puntos de cambio de tendencia cuando un precio alcanza valores extremos y el momento más favorable para entrar en el mercado. es tan eficaz como un Fibonacci para encontrar un nivel pero utiliza herramientas diferentes como un algoritmo basado en los indicadores ATR y el Oscilador Estocástico. Usted puede modificar estos dos paráme
Quantum Trend Sniper
Bogdan Ion Puscasu
4.74 (53)
Indicadores
Introduciendo       Indicador Quantum Trend Sniper   , el innovador indicador MQL5 que está transformando la forma en que identificas y negocias los cambios de tendencia. Desarrollado por un equipo de comerciantes experimentados con experiencia comercial de más de 13 años,       Indicador de francotirador de tendencia cuántica       está diseñado para impulsar su viaje comercial a nuevas alturas con su forma innovadora de identificar cambios de tendencia con una precisión extremadamente alta. *
TrendLine PRO MT5
Evgenii Aksenov
4.67 (33)
Indicadores
El indicador   Trend Line PRO   es una estrategia comercial independiente. Muestra el cambio de tendencia, el punto de entrada a la transacción, así como calcula automáticamente tres niveles de Take Profit y la protección contra la pérdida de Stop Loss Trend Line PRO   es perfecto para todos los símbolos de Meta Trader: monedas, metales, criptomonedas, acciones e índices. El indicador se utiliza en el comercio con cuentas reales, lo que confirma la fiabilidad de la estrategia. Los robots que ut
Otros productos de este autor
Volatility Break Signals
Mahefa Raveloson
5 (1)
Indicadores
Señales de ruptura de volatilidad Descripción: El Volatility Break Signals es un indicador diseñado para detectar potenciales cambios de tendencia mientras filtra parcialmente el ruido del mercado. Utiliza una medida de volatilidad adaptativa basada en el precio seleccionado (Cierre, Apertura, Máximo, Mínimo, etc.) y genera señales de Compra y Venta cuando el precio muestra un cambio de tendencia con respecto a la dirección anterior. Cómo funciona: Medición de la Volatilidad del Precio El indic
FREE
ZigZag Reversal Detector Signals
Mahefa Raveloson
Indicadores
ZigZag Detector de Señales de Reversión . Este es un indicador técnico basado en el principio ZigZag, diseñado para detectar automáticamente puntos de reversión del mercado y generar señales claras de compra y venta . Parámetros personalizables ️: Nivel : Determina la sensibilidad del ZigZag a los cambios de precio. Ecart : Establece la distancia mínima entre dos puntos ZigZag. Rebond : Ajusta el umbral de confirmación de una inversión. Alertas y Notificaciones : Activa o desactiva
FREE
Trading Sessions by Mahefa R
Mahefa Raveloson
Indicadores
Trading Sessions de Mahefa R es un indicador para MetaTrader 5 que identifica visualmente las cuatro principales sesiones de negociación: Nueva York, Londres, Tokio y Sydney . Diseñado para proporcionar una visión de mercado limpia, intuitiva y profesional, destaca los periodos más activos del mercado Forex utilizando una visualización inteligente de los rangos de las sesiones , los colores de las velas específicos de cada sesión y los separadores diarios . Características principales: Detecci
FREE
MultiStrategy and Martingale
Mahefa Raveloson
Asesores Expertos
EA Descripción: MultiStrategy_EA + Martingale MultiStrategy_EEA + Martingale es un Asesor Experto versátil que combina varios indicadores técnicos para generar señales de trading precisas. Ofrece dos modos de funcionamiento: modo normal o modo martingala , dependiendo de la estrategia que quieras aplicar. Cada parámetro es totalmente ajustable, lo que le permite adaptar el EA a su propio estilo de negociación. ️ Importante: La efectividad de este EA depende directamente de: la estrategia qu
BOS and CHoCH Detector
Mahefa Raveloson
Indicadores
El Detector de BOS y CHoCH es un indicador diseñado para detectar BOS (Ruptura de Estructura) y CHoCH (Cambio de Carácter) dentro de la estrategia Smart Money Management . Ayuda a los operadores a tener una visión más clara del mercado en el gráfico y a optimizar su estrategia de trading. Una ventaja adicional de este indicador es su sistema de colores: Verde : señala una alta probabilidad de una oportunidad de compra . Rojo : señala una alta probabilidad de una oportunidad de venta . Esta herra
Filtro:
No hay comentarios
Respuesta al comentario