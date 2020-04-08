RSI Bollinger DualStrike Signals ofrece un enfoque claro y estructurado para identificar áreas que pueden ser favorables para potenciales cambios de tendencia. Al combinar el RSI con las Bandas de Bollinger, el indicador destaca los momentos en los que el precio muestra signos de presión o pérdida de impulso.

Las señales de COMPRA/VENTA ayudan a los operadores a tomar decisiones más organizadas y disciplinadas.

Es una herramienta útil para el scalping, el day trading o el swing trading, no para predecir el mercado, sino para mejorar la lectura y la comprensión de los movimientos de los precios.