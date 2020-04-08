ZigZag Reversal Detector Signals

ZigZag Detector de Señales de Reversión 🔄📈.

Este es un indicador técnico basado en el principio ZigZag, diseñado para detectar automáticamente puntos de reversión del mercado y generar señales claras de compra 🟢 y venta 🔴.

Parámetros personalizables ⚙️:

  • Nivel : Determina la sensibilidad del ZigZag a los cambios de precio.

  • Ecart : Establece la distancia mínima entre dos puntos ZigZag.

  • Rebond : Ajusta el umbral de confirmación de una inversión.

  • Alertas y Notificaciones 🔔: Activa o desactiva según tus necesidades.

Perfecto para 🎯:

  • Traders que buscan puntos de entrada/salida precisos.

  • Análisis de tendencias e inversiones de mercado en cualquier par o marco temporal.

  • Combinar con otros indicadores para mejorar su estrategia de trading.


