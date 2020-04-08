ZigZag Reversal Detector Signals
- Indicadores
- Mahefa Raveloson
- Versión: 1.0
ZigZag Detector de Señales de Reversión 🔄📈.
Este es un indicador técnico basado en el principio ZigZag, diseñado para detectar automáticamente puntos de reversión del mercado y generar señales claras de compra 🟢 y venta 🔴.
Parámetros personalizables ⚙️:
Nivel : Determina la sensibilidad del ZigZag a los cambios de precio.
Ecart : Establece la distancia mínima entre dos puntos ZigZag.
Rebond : Ajusta el umbral de confirmación de una inversión.
Alertas y Notificaciones 🔔: Activa o desactiva según tus necesidades.
Perfecto para 🎯:
Traders que buscan puntos de entrada/salida precisos.
Análisis de tendencias e inversiones de mercado en cualquier par o marco temporal.
Combinar con otros indicadores para mejorar su estrategia de trading.