ZigZag Reversal Detector Signals

El Detector de BOS y CHoCH es un indicador diseñado para detectar BOS (Ruptura de Estructura) y CHoCH (Cambio de Carácter) dentro de la estrategia Smart Money Management . Ayuda a los operadores a tener una visión más clara del mercado en el gráfico y a optimizar su estrategia de trading. Una ventaja adicional de este indicador es su sistema de colores: Verde : señala una alta probabilidad de una oportunidad de compra . Rojo : señala una alta probabilidad de una oportunidad de venta . Esta herra