BOS and CHoCH Detector

El Detector de BOSy CHoCH es un indicador diseñado para detectar BOS (Ruptura de Estructura) y CHoCH (Cambio de Carácter) dentro de la estrategia Smart Money Management. Ayuda a los operadores a tener una visión más clara del mercado en el gráfico y a optimizar su estrategia de trading.

Una ventaja adicional de este indicador es su sistema de colores:

Verde : señala una alta probabilidad de una oportunidad de compra .

Rojo: señala una alta probabilidad de una oportunidad de venta.

Esta herramienta es perfecta para ganar claridad y confianza en sus decisiones de trading.