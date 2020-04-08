BOS and CHoCH Detector
- Indicadores
- Mahefa Raveloson
- Versión: 1.0
- Activaciones: 5
El Detector de BOSy CHoCH es un indicador diseñado para detectar BOS (Ruptura de Estructura) y CHoCH (Cambio de Carácter) dentro de la estrategia Smart Money Management. Ayuda a los operadores a tener una visión más clara del mercado en el gráfico y a optimizar su estrategia de trading.
Una ventaja adicional de este indicador es su sistema de colores:
-
Verde: señala una alta probabilidad de una oportunidad de compra.
-
Rojo: señala una alta probabilidad de una oportunidad de venta.
Esta herramienta es perfecta para ganar claridad y confianza en sus decisiones de trading.