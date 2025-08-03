MT5 to MT4 Two Way Copier

Copiador de MT5 a MT4: ¡Aumente su éxito comercial con una precisión perfecta!


Desbloquee el poder de la replicación automatizada de operaciones con This Copier, el Asesor Experto (EA) definitivo diseñado para revolucionar su experiencia de trading en MetaTrader 4 y MetaTrader 5. Si usted es un comerciante experimentado, un gestor de fondos de cobertura, o un gurú de la empresa prop, esta herramienta robusta, llena de características asegura que sus operaciones se copian con la precisión de la velocidad del rayo a través de múltiples cuentas o plataformas. Diga adiós a la gestión manual de las operaciones y salude a la rentabilidad sin esfuerzo.

Novedades de la versión 2.0

Lógica de cierre mejorada para realizar un mejor seguimiento de todas las posiciones, incluso con cierres rápidos o por lotes.


Se ha añadido una opción para utilizar el tamaño de lote predeterminado, TP y SL en lugar de señales.


Ahora copia órdenes pendientes de límite y stop con una opción de entrada para la expiración de la orden, en minutos

¿Por qué elegir este copiador?

Seamless Trade Copying Across MT4 and MT5 cierra la brecha entre MetaTrader 4 y MetaTrader 5, lo que le permite copiar operaciones sin esfuerzo entre plataformas o dentro de la misma plataforma. Domine su estrategia en una cuenta y vea cómo se replica al instante en otras, perfecto para gestionar varias cuentas de clientes o diversificar su cartera.

Blazing-Fast Execution utiliza un mecanismo de sondeo de 1 segundo, por lo que las operaciones se copian prácticamente en tiempo real, garantizando que nunca se pierda un movimiento del mercado. Nuestro avanzado sistema de comunicación basado en ficheros garantiza una transferencia de datos fiable, incluso en condiciones de alta volatilidad del mercado.

Los modos Maestro y Esclavo flexibles le permiten operar en modo Maestro para difundir sus operaciones o en modo Esclavo para recibirlas y ejecutarlas. Ejecute múltiples instancias Maestro y Esclavo con identificadores de canal únicos para gestionar distintas estrategias o grupos de clientes. El poder está en sus manos

La función de inversión de operaciones le permite cubrirse o diversificarse convirtiendo las COMPRAS en VENTAS y viceversa en el modo esclavo. Perfecto para estrategias contrarias o para gestionar cuentas correlacionadas con posiciones opuestas.

El Mapeo Universal de Símbolos normaliza de forma inteligente los símbolos de los distintos brokers, gestionando variaciones como EURUSD, EURUSDm, EURUSDz, etc. Independientemente de la convención de nomenclatura de su broker, nuestro EA garantiza una réplica impecable de las operaciones con divisas, metales, criptomonedas e índices.

El robusto seguimiento de operaciones mantiene registros meticulosos de las operaciones abiertas y cerradas utilizando identificadores de operaciones únicos, evitando duplicados y garantizando que cada operación se procese exactamente una vez. Nuestro sistema inteligente de colas gestiona grandes volúmenes de operaciones sin problemas.

Compatibilidad con MT4 y MT5: aprovecha el historial de operaciones y la gestión de posiciones de MT5 a la vez que es compatible con el sistema basado en órdenes de MT4. Cambie de plataforma sin cambiar su flujo de trabajo, nuestro EA se adapta a usted.

Datos completos de operaciones copia cada detalle: símbolo, volumen, stop-loss, take-profit y acción COMPRA, VENTA o CIERRE. Nuestro sistema de archivos basado en CSV garantiza que todos los parámetros de las operaciones se transfieran con precisión, de modo que sus cuentas esclavas reflejen la precisión de la cuenta maestra.

El funcionamiento seguro y fiable incluye mecanismos de reintento para las operaciones de archivo y la verificación de los datos escritos, lo que garantiza que no se pierda ninguna operación. El EA borra los archivos de comunicación al iniciarse para evitar que los datos caduquen, manteniendo su entorno de trading inmaculado.

El soporte de números mágicos asigna números mágicos únicos a las operaciones Maestra y Esclava para facilitar la identificación y el filtrado. Perfecto para ejecutar múltiples EAs en la misma cuenta sin interferencias.

Características principales

Copia de Operaciones entre Plataformas cubre MT4 a MT5, MT5 a MT4, o replicación en la misma plataforma. El rendimiento en tiempo real ofrece actualizaciones de operaciones en 1 segundo para una latencia mínima. La Normalización de Símbolos gestiona las variaciones de símbolos específicas del broker, como XAUUSD frente a XAUUSDm.

Opción de inversión de operaciones para una mayor flexibilidad estratégica. Gestión de errores robusta que reintenta y verifica el funcionamiento fiable. La arquitectura escalable soporta múltiples pares Maestro/Esclavo a través de IDs de canal únicos.

El registro detallado supervisa cada acción en la pestaña Expertos de MetaTrader. La gestión de colas procesa grandes volúmenes de operaciones sin sobrecarga. La inicialización limpia borra los datos antiguos para empezar de cero cada sesión. La compatibilidad universal funciona con divisas, materias primas, índices y criptomonedas.

¿Para quién es este copiador?

Gestores de fondos copian operaciones en cuentas de clientes con precisión. Prop Traders escalan estrategias a través de múltiples cuentas sin esfuerzo. Los operadores minoristas copian las operaciones ganadoras en cuentas secundarias.

Los proveedores de señales distribuyen operaciones a sus suscriptores en tiempo real. Los coberturistas utilizan operaciones inversas para equilibrar el riesgo entre cuentas.

Por qué destaca This Copier Pro

A diferencia de otros copiadores de operaciones, This Copier combina velocidad, fiabilidad y flexibilidad en un solo paquete. Su diseño inteligente minimiza la latencia, maximiza la compatibilidad y se adapta a cualquier estilo de negociación. Tanto si copia una sola operación como si gestiona una cartera de cuentas, Dual Copier Pro ofrece un rendimiento inigualable.

¡Empiece hoy mismo!

No deje que la gestión manual de operaciones le frene. Únase a los miles de operadores que confían en Dual Copier Pro para agilizar sus operaciones y aumentar sus beneficios. Por una única inversión, obtendrá acceso de por vida a esta herramienta revolucionaria, con actualizaciones gratuitas y soporte dedicado.

¡Compre ahora y tome el control de su imperio comercial! Visite nuestro sitio web o póngase en contacto con nosotros para obtener ofertas exclusivas. Escale su éxito con Dual Copier Pro, sus operaciones, sus reglas, ¡sus ganancias!

Copiador de Dos Vias de Mt5 a Mt4: ¡Copia Inteligente, Opera Fuerte!

Nota: El programa homólogo para MT4 se vende por separado debido a las restricciones de MQL5. Usted puede comprar la contraparte MT4 en más de "autor".

Productos recomendados
Mine Farm
Maryna Kauzova
Asesores Expertos
Mine Farm es una de las estrategias de scalping más clásicas y probadas en el tiempo, basada en la ruptura de fuertes niveles de precios. Mine Farm es la modificación del autor del sistema para determinar los puntos de entrada y salida en el mercado ... Mine Farm - es la combinación de un gran potencial con fiabilidad y seguridad. ¿Por qué Mine Farm? - cada orden tiene un Stop Loss dinámico corto - el asesor no utiliza ningún método arriesgado (promediado, martingala, rejilla, bloqueo, etc
Myfxpaddy Binary Options Predictor
Joseph Wonder Obasi
Utilidades
Introducción Nuestro sistema es más que una herramienta: es su guía personal en el dinámico panorama del trading. Desarrollado por expertos y optimizado mediante estrategias avanzadas, este innovador predictor proporciona a los operadores una poderosa ventaja. No se trata sólo de las características; se trata de un viaje comercial que se destaca de la multitud. Prepárese para una experiencia de trading mejorada como nunca antes. Qué hace Predicción de la próxima vela: Imagine obtener información
Somewhere over the rainbow
Marta Gonzalez
Asesores Expertos
Somewhere over the rainbow Es un sistema que trata de operar el mercado desde el agotamiento de la tendencia con un algoritmo de corrección que trata de recortar pérdidas a costa de aumentar el margen. Este sistema realiza todos los ajustes de forma automática, analizando el par y el mercado para decidir cuál es el paso más eficiente para llegar a su destino. En algún lugar sobre el arco iris se encuentra un sistema de múltiples operaciones y múltiples lotes (El lote máximo puede ser hasta 5 ve
Account Risk Hedge Bot
Clinton Dennis Edem
Utilidades
Cuenta Riesgo Hedge Bot ...cubra sus operaciones con confianza. Proteja sus inversiones con Account Risk Hedge Bot. Adelántese a la volatilidad del mercado con nuestra solución de vanguardia para la gestión de riesgos. Account Risk Hedge Bot está diseñado para salvaguardar sus inversiones con precisión automatizada, ayudándole a navegar por la incertidumbre del mercado, asegurándose de minimizar las pérdidas y maximizar los beneficios. Nota: Account Risk Hedge Bot no ejecuta operaciones, s
Magic Storm MT5
Reni
5 (1)
Asesores Expertos
Pares Mejor Probados :- Step Index (También se puede utilizar en otros pares cuyo spread sea más bajo) ¿Cómo funciona la Tormenta Mágica? La Tormenta Mágica comenzará sólo si la Operación Inicial se convierte en una operación perdedora. En caso de que la operación inicial sea rentable en , o haya sido cerrada por el operador, no es necesario que se inicie la Tormenta Mágica. Supongamos que la operación inicial fue una operación de compra de 1 lote con un Rango de Zona de Recuperación de
Kabuto Golden Balls 4
Tham Horanop
Asesores Expertos
Gold EA: Potencia probada para operar con oro en 1 minuto Transforme sus operaciones con nuestro EA de Oro, meticulosamente diseñado para gráficos de 1 minuto y con un crecimiento de más del 2000% en 5 años desde sólo $100-$1000 . Sin Martingala, sin trucos de IA : Estrategias puras, probadas con el tiempo, con una sólida gestión del dinero, stop loss y take profit para un rendimiento fiable en múltiples gráficos. Modos de negociación flexibles : Elija Balance Fijo para ganancias seguras, Mark I
Gold Crazy EA MT5
Nguyen Nghiem Duy
Asesores Expertos
Gold Crazy EA es un Asesor Experto diseñado específicamente para el comercio de Oro H1/ EU M15. Utiliza algunos indicadores para encontrar la buena entrada. Y se puede establecer SL o puede DCA si lo desea. Puede ser un Scalping o una cuadrícula / Martingala dependerá de su configuración. Este EA puede Auto lote por Balance, establecer el riesgo por el comercio. También puede establecer TP / SL para el comercio earch o para la cesta del comercio. - RSI_PERIOD - si = -1, entonces la estrategia po
Moving Average Surfer
Rowan Stephan Buys
Asesores Expertos
Moving Average Surfer – Captura de Tendencias con Precisión para MT5 Surfea las olas del mercado con Moving Average Surfer, diseñado para traders que buscan precisión, eficiencia y gestión de riesgo automatizada. Este EA combina señales de medias móviles rápidas y lentas con filtros avanzados para detectar oportunidades de alta probabilidad. Funciones clave: Análisis dual de medias móviles: Utiliza MA rápidas y lentas para evaluar la dirección del mercado. Filtro RSI integrado: Añade validación
Set TP and SL by Price MT5
Antonio Franco
Asesores Expertos
Establece TP y SL por Precio – Modificador automático de órdenes para MT5 Establece automáticamente niveles precisos de TP y SL en cualquier operación ️ Funciona con todos los pares y EAs, con filtro por símbolo o número mágico Este EA te permite definir y aplicar niveles exactos de Take Profit (TP) y Stop Loss (SL) mediante valores de precio directo (por ejemplo, 1.12345 en EURUSD). Sin puntos ni pips. Solo una gestión precisa y limpia de operaciones, en todas o filtradas por símbolo o Ma
Manual Trading Simulator with Indicators
Conor Mcnamara
Utilidades
Imagínese pilotar un avión de verdad sin pisar nunca un simulador de vuelo. Así es el trading. Tiene que simular su estrategia antes de llevarla a un mercado real. Es bueno que pueda simular las cosas rápidamente antes incluso de pisar un mercado real, o antes de idear un sistema automatizado. La gente no tiene todo el día para mirar un gráfico de tiempo superior hasta que la señal de entrada finalmente llega. Es por eso que he construido esto para que pueda simular su estrategia con la velocida
FREE
SolarTrade Suite LaunchPad Market Expert
Adam Gerasimov
Asesores Expertos
SolarTrade Suite 金融机器人：LaunchPad 市场专家 - 专为开启交易而设计！ 这是一个使用特殊创新和先进算法来计算其价值的交易机器人，是您在金融市场世界中的助手。 使用我们来自 SolarTrade Suite 系列的指标集来更好地选择启动此机器人的时机。 在描述底部查看我们来自 SolarTrade Suite 系列的其他产品。 您想自信地驾驭投资和金融市场的世界吗？ SolarTrade Suite 金融机器人：LaunchPad 市场专家是一款创新软件，旨在帮助您做出明智的投资决策并增加您的利润。 SolarTrade Suite 金融机器人的优势：LaunchPad 市场专家： - 准确计算：我们的机器人使用先进的算法和分析方法来准确预测市场走势。 计算购买和出售资产的最佳时机。 - 用户友好界面：直观的界面将使您能够轻松掌握程序并在安装后立即开始享受其好处。 - 专家支持：我们的专业团队随时准备为您解答任何问题，并为您提供有关使用该程序的建议。 立即试用 SolarTrade Suite 金融机器人：LaunchPad Market
TradePilotmt5
Hossein Khalil Alishir
Utilidades
TradePilot Asesor Experto (EA) para MetaTrader 5 TradePilot es un Asesor Experto (EA ) profesional y fácil de usar para MetaTrader 5 (MT5) . Simplifica el trading automatizado , la gestión de riesgos y la ejecución de operaciones con un panel de trading inteligente. Perfecto para principiantes y traders experimentados que buscan un EA gestor de operaciones fiable con cálculo automatizado del tamaño del lote y gestión inteligente de posiciones. Principales Ventajas Panel de operaciones fácil
Fuzzy Logic Trend EA
Percival David
Asesores Expertos
Exclusive EA for FOREX HEDGE account The EA (FuzzyLogicTrendEA) is based on fuzzy logic strategies based on the analysis of a set of 5 indicators and filters. Each indicator and filter has a weight in the calculation and, when the fuzzy logic result reaches the value defined in the EA parameter, a negotiation is opened seeking a pre-defined gain. As additional functions it is possible to define maximum spread, stop loss and so on . Recommended Symbol: EURUSD, AUDUSD, GBPUSD, NZDUSD, USDCAD, AUD
Easy Trade Panel Expert for MT5
Mehnoosh Karimi
Utilidades
Easy Trade Panel Experto para MT5 El Easy Trade Panel es una herramienta de negociación específica diseñada para mejorar el control del riesgo y la gestión del capital. Este asesor experto incluye dos secciones principales: - Ejecución de órdenes, dimensionamiento de posiciones y configuración de riesgo-recompensa - Funciones de gestión de operaciones para posiciones activas Características y especificaciones Categoría Gestión de capital - Gestión de riesgos - Utilidades de negociación Platafor
S Auto Multicurrency Trading System
Shao Shu Yi
Asesores Expertos
La herramienta de trading definitiva diseñada para ofrecer simplicidad y rentabilidad a los usuarios. El modelo de vanguardia del EA utiliza el reconocimiento de patrones y la formación de redes neuronales para analizar el mercado y realizar operaciones informadas en 20 o más pares de divisas (también en otros instrumentos) simultáneamente. Con su interfaz fácil de usar, este EA es perfecto para los comerciantes de todos los niveles, si usted es un principiante o un profesional experimentado. Ap
BTC Trading Assistant EA
Seref Oliver Joisten
Utilidades
Asistente de Trading BTC EA Herramienta de Trading Manual con Gestión de Riesgo Automatizada Este Asesor Experto ayuda a los operadores manuales de criptodivisas automatizando la gestión de riesgos, el dimensionamiento de posiciones y la protección de beneficios, a la vez que proporciona una gestión visual de las operaciones a través de una interfaz intuitiva. Breve Descripción BTC Trading Assistant EA es una herramienta diseñada para operadores manuales de criptodivisas. El EA calcula el tamaño
SMC Venom Model BPR MT5
Ivan Butko
Indicadores
El indicador SMC Venom Model BPR es una herramienta profesional para operadores que trabajan con el concepto de Dinero Inteligente (SMC). Identifica automáticamente dos patrones clave en el gráfico de precios: FVG   (Fair Value Gap) es una combinación de tres velas, con un gap entre la primera y la tercera. Forma una zona entre niveles donde no hay soporte de volumen, lo que suele provocar una corrección del precio. BPR   (Balanced Price Range) es una combinación de dos patrones FVG que forman
Ultimate Extractor
Clifton Creath
5 (7)
Utilidades
Ultimate Extractor - Analítica profesional para MT5 Ultimate Extractor transforma su historial de operaciones de MetaTrader 5 en información práctica con análisis completos, gráficos interactivos y seguimiento del rendimiento en tiempo real. Qué hace Fase 1: Analiza automáticamente su historial de operaciones MT5 a través de todos los Asesores Expertos y genera informes HTML detallados con visualizaciones interactivas. Realiza un seguimiento en tiempo real de las métricas de rendimiento, incluye
Magic EA MT5
Kyra Nickaline Watson-gordon
Asesores Expertos
Magic EA es un Asesor Experto basado en Scalping, Ondas de Elliot y con filtros como RSI, Estocástico y otras 3 estrategias gestionadas y decididas con el robot de forma inteligente. Un gran número de entradas y ajustes son probados y optimizados e incrustados en el programa por lo tanto las entradas son limitadas y muy simples. Usando EA no necesita ninguna información profesional o Forex Trading Knowledge. EA puede operar en todos los símbolos y todos los marcos de tiempo, utilizando estrateg
Trader Prop firm Pro
Teresa Maria Pimenta
Asesores Expertos
Trader Propfirm Pro - Asesor Experto para Traders Profesionales El Trader Propfirm Pro es un Asesor Experto avanzado desarrollado exclusivamente para traders de mesas propietarias, compatible tanto con cuentas de prueba como con cuentas aprobadas. Este sistema utiliza redes neuronales e inteligencia artificial para optimizar el análisis gráfico, identificar tendencias mensuales y realizar entradas precisas en gráficos de menores tiempos. Con un sistema basado en redes neuronales, el EA rastrea l
Sonic R Pro Enhanced
Huu Thuong Nguyen
Asesores Expertos
Sonic R Pro Enhanced EA - Versión 2025 ¡249$ solo para los primeros 5 compradores! Señal en vivo Comprueba el rendimiento en vivo de Sonic R Pro Enhanced: Estrategia de Trading Sonic R Pro Enhanced es una versión mejorada de la estrategia Sonic R, automatizando operaciones basadas en la Banda del Dragón (EMA 34 y EMA 89) e incorporando algoritmos avanzados para maximizar el rendimiento. Timeframes: M15, M30 Pares compatibles: XAUUSD, BTCUSD, AUDJPY, USDJPY Estilo de Trading: Swing Trad
Matrix Arrow EA MT5
Juvenille Emperor Limited
5 (7)
Asesores Expertos
Matrix Arrow EA MT4   es un asesor experto único que puede intercambiar las señales   MT5 del Matrix Arrow Indicator   con un panel comercial en el gráfico, de forma manual o 100% automática.   Matrix Arrow Indicator MT5   determinará la tendencia actual en sus primeras etapas, recopilando información y datos de hasta 10 indicadores estándar, que son: Índice de movimiento direccional promedio (ADX), Índice de canales de productos básicos (CCI), Velas clásicas de Heiken Ashi, Media móvil, Diverg
Dynamic PivotFlex Supply
Opeyemi Fuad Anokwu
Utilidades
Presentamos el EA PIVOTFLEX SUPPLY DINÁMICO : su compañero de trading definitivo que le ofrece el poder de la flexibilidad y la estrategia dinámica al alcance de la mano. Diseñado para el operador moderno que exige control y adaptabilidad, este Asesor Experto Semi-Automatizado es un cambio de juego en el mundo del comercio de divisas. Características principales: Precisión semiautomatizada : Abra posiciones de venta y cúbralas con órdenes buystop (precio preferido por el usuario) sin problemas,
Mirror Signals Service
Isaac Derban
Utilidades
Visión general Mirror Signals Service EA (Sólo texto) es un potente Asesor Experto de monitorización que envía automáticamente notificaciones de Telegram en tiempo real para todos los eventos comerciales importantes en su cuenta de MetaTrader 5. Está diseñado específicamente para proveedores de señales , operadores de copiadoras de operaciones , auditores , educadores y servicios profesionales de trading que requieren informes inmediatos, detallados y fiables. Todo, desde entradas, salidas,
Manus Pro
Itumeleng Mohlouwa Kgotso Tladi
Asesores Expertos
MANUS PRO EA La revolución del trading que estabas esperando ¿Estás HARTO de ver cómo otros traders obtienen beneficios constantes mientras tu cuenta sangra en rojo ? Los mercados financieros no esperan a nadie, y usted tampoco debería hacerlo. MANUS PRO no es sólo otro Asesor Experto... es su BILLETE A LA LIBERTAD FINANCIERA . Por qué MANUS PRO es diferente (y por qué todo el mundo habla de él) PARA PRINCIPIANTES: Tu mentor de trading que nunca duerme Curva de aprendizaje cero - Instálelo,
RetraceX Scalper MT5
Mazhar Ul Hassan Noorul Hassan Noor Ul Hassan
Asesores Expertos
Visión general RetraceX Scalper es un avanzado robot de scalping de retrocesos que utiliza los niveles de soporte y resistencia para identificar entradas de retrocesos de alta probabilidad. Garantiza una ejecución precisa de las operaciones con el mínimo riesgo y la máxima recompensa, por lo que es una herramienta ideal para los operadores que se centran en las oportunidades de retroceso rápido. Características principales Detección de soportes y resistencias: Identifica las zonas fuertes del
Noize Absorption Index
Ekaterina Saltykova
Indicadores
Noize Absorption Index - es el sistema de trading manual que mide la diferencia de presión entre las fuerzas de los osos y las fuerzas de los toros. Línea verde - es un índice libre de ruido que muestra la situación actual. Los valores por encima del nivel cero muestran la potencia de la onda alcista y los valores por debajo de cero miden las fuerzas bajistas. La flecha hacia arriba aparece en el mercado bajista cuando está listo para revertir, la flecha hacia abajo aparece en el mercado alcist
Exclusive Imperium MT5
Natalyia Nikitina
Asesores Expertos
Exclusive Imperium MT5 — Sistema de Trading Automatizado Exclusive Imperium MT5 es un Asesor Experto para MetaTrader 5, basado en algoritmos de análisis de mercado y gestión de riesgos. El EA funciona en modo completamente automático y requiere una mínima intervención por parte del trader. ¡Atención! Contáctame inmediatamente después de la compra para recibir las instrucciones de configuración. IMPORTANTE: Todos los ejemplos, capturas de pantalla y pruebas se presentan únicamente con fines demos
Position Manager TP SL
Felix Bowi
Utilidades
¡¡!! BLACK FRIDAY !! PARA TODA LA VIDA !! ================== ¡¡== 35$ SOLO !! == ================== ¡¡RESERVE EL SUYO AHORA !! El Administrador de posición contiene un montón de funciones tales como; (Cómo operar) 1. Volumen Ajustable por Operación (Usted podría cambiar el volumen como desee por operación). 2. 2. Riesgo Ajustable : Ratio de Recompensa (1RR significa sacrificio 1 Riesgo : 1 Recompensa, 1.5RR, 2RR etc. como desee) 3. 3. Puntos Stop Loss ajustables (Puntos calculados como Stop Lo
Algocep Grid MT5
Jacob James
Asesores Expertos
PROMOCIÓN: ¡SÓLO QUEDAN 10 A 90 $! Próximo precio: $199 El precio se mantendrá alto para limitar el número de usuarios de esta estrategia. Este EA comienza a operar en la apertura de la sesión de Londres (Reino Unido) . Se basa en el análisis de distribuciones estadísticas avanzadas combinadas con patrones de inversión a corto y medio plazo que tienen atributos de reversión de la media. El EA incluye varias funciones inteligentes y le permite operar con un tamaño de lote fijo o automático. El
Los compradores de este producto también adquieren
Forex Trade Manager MT5
InvestSoft
4.97 (578)
Utilidades
Bienvenido a Trade Manager EA: la herramienta definitiva de gestión de riesgos diseñada para hacer que el trading sea más intuitivo, preciso y eficiente. No es solo una herramienta para realizar órdenes; es una solución integral para la planificación de operaciones, gestión de posiciones y control del riesgo. Ya seas un principiante, un trader avanzado o un scalper que necesita ejecuciones rápidas, Trade Manager EA se adapta a tus necesidades, ofreciendo flexibilidad en todos los mercados, desde
Telegram To MT5 Signal Trader
Lukas Roth
5 (13)
Utilidades
Versión Beta Telegram to MT5 Signal Trader está casi listo para el lanzamiento oficial en versión alfa. Algunas funciones aún están en desarrollo y puede que encuentre pequeños errores. Si experimenta problemas, por favor repórtelos, sus comentarios ayudan a mejorar el software para todos. El precio aumentará después de 20 ventas. Copias restantes a $90: 2/20 . Telegram to MT5 Signal Trader es una herramienta potente que copia señales de trading desde canales o grupos de Telegram directamente
Smart Stop Scanner MT5
Daniel Stein
5 (2)
Utilidades
Smart Stop Scanner – Sistema multiactivo de escaneo de stops basado en estructura de mercado Descripción general Smart Stop Scanner ofrece a los traders un monitoreo profesional de niveles de stop-loss a través de múltiples mercados. El sistema identifica automáticamente las zonas de stop más relevantes basadas en estructura real del mercado, rupturas clave y lógica de acción del precio, todo presentado en un panel unificado, claro y totalmente compatible con pantallas de alta resolución (DPI-
EasyInsight AIO MT5
Alain Verleyen
4.91 (11)
Utilidades
EASY Insight AIO – La solución todo en uno para un trading inteligente y sin esfuerzo Resumen Imagina poder analizar todo el mercado — Forex, Oro, Cripto, Índices e incluso Acciones — en segundos, sin tener que revisar gráficos manualmente, instalar indicadores o hacer configuraciones complicadas. EASY Insight AIO es tu herramienta definitiva de exportación para trading impulsado por IA, lista para usar al instante. Ofrece una visión completa del mercado en un único archivo CSV limpio, listo p
Copy Cat More Trade Copier MT5
Dilwyn Tng
5 (6)
Utilidades
Copy Cat More Trade Copier MT5 (Gato Copiador MT5) es un copiador de operaciones local y un marco completo de gestión de riesgos y ejecución diseñado para los desafíos comerciales de hoy. Desde desafíos de firmas prop hasta gestión de carteras personales, se adapta a cada situación con una combinación de ejecución robusta, protección de capital, configuración flexible y manejo avanzado de operaciones. El copiador funciona tanto en modo Master (emisor) como Slave (receptor), con sincronización en
MT5 to Telegram Signal Provider
Lukas Roth
4.86 (28)
Utilidades
MT5 to Telegram Signal Provider es una utilidad fácil de usar y completamente personalizable que permite enviar señales especificadas al chat, canal o grupo de Telegram, convirtiendo tu cuenta en un proveedor de señales . A diferencia de la mayoría de los productos competidores, no utiliza importaciones DLL. [ Demo ] [ Manual ] [ Versión MT4 ] [ Versión Discord ] [ Canal de Telegram ]  New: [ Telegram To MT5 ] Configuración Está disponible una guía del usuario paso a paso. No se requiere conoci
Smart Stop Manager MT5
Daniel Stein
5 (1)
Utilidades
Smart Stop Manager – Ejecución automática de stop-loss con precisión profesional Descripción general Smart Stop Manager es la capa de ejecución de la línea Smart Stop, diseñada para traders que necesitan una gestión de stop-loss estructurada, fiable y totalmente automatizada en múltiples posiciones abiertas. Supervisa continuamente todas las operaciones activas, calcula el nivel óptimo de stop utilizando la lógica de estructura de mercado de Smart Stop y actualiza los stops automáticamente sig
Trade Manager DaneTrades
Levi Dane Benjamin
4.33 (27)
Utilidades
Trade Manager para ayudarle a entrar y salir rápidamente de operaciones mientras calcula automáticamente su riesgo. Incluye funciones que le ayudarán a evitar el exceso de operaciones, las operaciones de venganza y las operaciones emocionales. Las operaciones se pueden gestionar automáticamente y las métricas de rendimiento de la cuenta se pueden visualizar en un gráfico. Estas características hacen que este panel sea ideal para todos los operadores manuales y ayuda a mejorar la plataforma Meta
Telegram To MT5 Copier
Trinh Dat
5 (49)
Utilidades
El producto copiará todas las señales de telegramas a MT5 (de la que usted es miembro), también puede funcionar como copiadora remota. Fácil de configurar, copia instantánea, puede trabajar con casi todos los formatos de señal, señal de imagen, soporte para traducir otros idiomas al inglés . Trabaja con todo tipo de canales o grupos, incluso canales con "Restricción de Guardar Contenido", trabaja con multi canales, multi MT5 . Funciona como copiadora remota: si la señal tiene número de ticket,
HYT utility
Sergey Batudayev
Utilidades
HYT (Help Your Trading)   es una herramienta diseñada para ayudarle   a promediar   sus posiciones perdedoras utilizando dos técnicas principales: Promedio estándar. Cobertura con posterior apertura de posiciones en dirección de la tendencia. Esta herramienta permite gestionar múltiples posiciones abiertas en diferentes direcciones, tanto de compra como de venta. HYT calcula automáticamente el tamaño de la próxima posición, el precio de la orden, la dirección para promediar y cerrar la posición
The News Filter MT5
Leolouiski Gan
4.74 (19)
Utilidades
Este producto filtra todos los asesores expertos y los gráficos manuales durante el tiempo de noticias, por lo que no tendrás que preocuparte por los repentinos picos de precios que podrían destruir tus configuraciones de negociación manuales o las operaciones realizadas por otros asesores expertos. Este producto también viene con un sistema completo de gestión de órdenes que puede manejar tus posiciones abiertas y órdenes pendientes antes del lanzamiento de cualquier noticia. Una vez que compre
Trade Manager DashPlus
Henry Lyubomir Wallace
5 (12)
Utilidades
DashPlus es una herramienta avanzada de gestión de operaciones diseñada para mejorar la eficiencia y efectividad de sus transacciones en la plataforma MetaTrader 5. Ofrece un conjunto integral de funciones, que incluyen cálculo de riesgos, gestión de órdenes, sistemas avanzados de cuadrícula, herramientas basadas en gráficos y análisis de rendimiento. Características Clave 1. Cuadrícula de Recuperación Implementa un sistema de cuadrícula de promediado y flexible para gestionar operaciones durant
Telegram to MT5 Coppy
Sergey Batudayev
5 (7)
Utilidades
De Telegram a MT5:   La solución definitiva para copiar señales Simplifique sus operaciones con Telegram a MT5, la moderna herramienta que copia señales de trading directamente desde los canales y chats de Telegram a su plataforma MetaTrader 5, sin necesidad de DLL. Esta potente solución garantiza una ejecución precisa de señales, amplias opciones de personalización, ahorra tiempo y aumenta su eficiencia. [ Instructions and DEMO ] Características principales Integración directa de la API de Tele
Patrex pro
Chioma Obunadike
5 (1)
Utilidades
Patrex Pro: Maximice su potencial de trading Patrex Pro es un bot de trading avanzado diseñado para ayudar a los traders a optimizar sus estrategias de trading y maximizar sus beneficios potenciales. Con su tecnología de vanguardia y una interfaz fácil de usar, Patrex Pro es la herramienta definitiva para los operadores que buscan elevar su juego de comercio. Obtener versión MT4 Características principales: 1. Cobertura de posiciones: Patrex Pro permite a los usuarios cubrir sus posiciones en f
HINN Lazy Trader
ALGOFLOW OÜ
5 (2)
Utilidades
Lazy Trader es su asistente personal de gestión de riesgos que encuentra de forma independiente las mejores entradas en el mercado, gestiona posiciones y le ayuda a extraer el máximo beneficio de cada idea de trading. Supervisa los gráficos de M1 a W1 , encuentra puntos de entrada óptimos basados en sus parámetros y gestiona las operaciones sin su participación: - ¿Tiene una idea en el gráfico diario? No hay necesidad de esperar a que los plazos inferiores formen una señal - Lazy Trader lo comp
Custom Alerts AIO MT5
Daniel Stein
5 (1)
Utilidades
Custom Alerts AIO: Supervisión inteligente de múltiples mercados, lista para usar sin configuración Descripción general Custom Alerts AIO es una herramienta avanzada de escaneo de mercado que funciona "nada más instalarla", sin necesidad de configurar indicadores adicionales. Incluye internamente todos los indicadores clave de Stein Investments (FX Power, FX Volume, FX Dynamic, FX Levels e IX Power), lo que te permite supervisar de forma sencilla todas las clases de activos principales: Forex,
Auto Trade Copier for MT5
Vu Trung Kien
4.38 (26)
Utilidades
Auto Trade Copier está diseñado para copiar los oficios entre múltiples cuentas MT5 / terminales con una precisión absoluta. Con esta herramienta, puede actuar como proveedor (fuente ) o receptor (destino ) . Cada acciones comerciales podrán ser clonados del proveedor al receptor sin demora. Las siguientes son las funciones destacadas :     Cambie entre proveedores o función del receptor en una sola herramienta.     Un proveedor puede copiar los oficios a las cuentas de múltiples receptores.
YuClusters
Yury Kulikov
4.93 (42)
Utilidades
Atención: la versión de demo para revisión y prueba está aquí . YuClusters es un sistema de análisis de mercado profesional. El comerciante tiene oportunidades únicas para analizar el flujo de órdenes, volúmenes comerciales, movimientos de precios utilizando varios gráficos, perfiles, indicadores y objetos gráficos. YuClusters opera con datos basados ​​en Time & Sales o información de ticks, dependiendo de lo que esté disponible en las cotizaciones de un instrumento financiero. YuClusters le pe
AI Trade Analyzer
Sergey Batudayev
Utilidades
AI Trade Analyzer   es una herramienta de análisis de mercado inteligente implementada en formato de indicador. El programa visualiza señales en el gráfico y ayuda al comerciante a evaluar la situación del mercado basándose en indicadores técnicos y noticias de fondo. Funciones principales: 1. Análisis técnico: Soporte para indicadores populares: EMA (corto/largo), Ichimoku, ADX, RSI, MACD, estocástico, ATR, bandas de Bollinger, puntos pivote, Fibonacci. Identificación de tendencias, divergencia
Trade Assistant 38 in 1
Makarii Gubaydullin
4.91 (22)
Utilidades
Ultimate Trade Assistant MT5 — Asistente de Trading Multifuncional Más de 66 herramientas profesionales integradas en una sola interfaz para operar de forma más inteligente, rápida y segura. Este asistente de trading combina gestión del riesgo, automatización de órdenes, control de posiciones y análisis del mercado en un panel intuitivo y potente. Diseñado tanto para principiantes como para traders experimentados, optimiza el flujo de trabajo y mejora la precisión en la toma de decisiones. Por q
Entry In The Zone with SMC Multi Timeframe
Sirikorn Rungsang
4.8 (5)
Utilidades
***Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe es una herramienta de análisis de mercado en tiempo real desarrollada con base en los Smart Money Concepts (SMC). Está diseñada para ayudar a los traders a analizar la estructura del mercado de manera sistemática y obtener una visión más clara de la dirección general del mercado. El sistema analiza automáticamente los Puntos de Reversión, las Zonas Clave y la Estructura del Mercado a través de múltiples marcos temporales, mostrando al mismo tiempo Poi
Crypto Charting
Rajesh Kumar Nait
5 (4)
Utilidades
Crypto Charting for MT5 – Integración de gráficos de criptomonedas en MetaTrader 5 Descripción general Crypto Charting for MT5 proporciona gráficos OHLC en tiempo real mediante WebSocket. Compatible con múltiples exchanges y actualización automática del historial en MT5. Características Datos en tiempo real vía WebSocket Actualización automática del historial Sincronización programada tras cortes de conexión Compatibilidad con todos los marcos de tiempo de MT5 Datos OHLCV completos Soporte para
Trader Evolution
Siarhei Vashchylka
5 (7)
Utilidades
"Trader Evolution " - Una utilidad diseñada para los comerciantes que utilizan la onda y el análisis técnico en su trabajo. Una pestaña de la utilidad es capaz de gestionar el dinero y abrir órdenes, y el otro puede ayudar en la realización de la onda de Elliott y el análisis técnico. Manual (Be sure to read before purchasing) | Version for MT4 Ventajas 1. Operar en unos pocos clics. Las órdenes inmediatas y pendientes están disponibles en el panel 2. Gestión del dinero. El programa selecciona
Live Forex Signals MT5
Denis Nikolaev
Utilidades
Live Forex Signals está diseñado para operar en las señales del sitio   https://live-forex-signals.com/en y https://foresignal.com/en . Live Forex Signal for MetaTrader 4   https://www.mql5.com/en/market/product/81445 Parámetros Username   y   Password   si tiene una suscripción a sitios web live-forex-signals.com/foresignal.com. entonces debe completar estas opciones con sus credenciales; si no hay suscripción, deje los campos en blanco; Comment   comentario sobre las operaciones abiertas Ris
MT5 To Tradovate
Laurent Xavier Richer
Utilidades
MT5 → Tradovate Bridge (Preparado para Prop-Firm) Refleje sus operaciones de MT5 en Tradovate en tiempo real, perfecto para ejecutar su EA de índices/oro favorito en MT5 mientras cumple las normas de las principales empresas de props. Características principales Replicación en tiempo real: Replica las ejecuciones de mercado de MT5 (apertura/cierre) a Tradovate como órdenes de mercado. Lógica de reanudación automática: Detecta automáticamente la reapertura del mercado (tras las pausas diarias o l
DoIt Trade Coach AI MT5
Diego Arribas Lopez
Utilidades
DoIt Trade Coach AI (MT5/MT4) - Validador de operaciones AI para operadores manuales Usted es el trader. La IA es su segunda opinión. Precio de introducción válido hasta el 26.12.2025. Después de eso, el precio se actualiza a 197 USD. DoIt Trade Coach AI es una utilidad de MetaTrader que le ayuda a validar sus ideas de comercio antes de entrar: usted propone la dirección + Entrada / SL / TP, la IA analiza la configuración, explica lo que es fuerte / débil, sugiere mejoras, y le permite ejecu
Easy Strategy Builder 5
Gheis Mohammadi
5 (4)
Utilidades
El Easy Strategy Builder (ESB) es una solución "Hágalo usted mismo " que le permite crear una amplia gama de estrategias de trading automatizadas sin ninguna línea de código. Este es el método más fácil del mundo para automatizar sus estrategias que se pueden utilizar en STP, ECN y corredores FIFO. No es necesario arrastrar y soltar. Sólo tiene que establecer las condiciones de su estrategia de negociación y cambiar la configuración de los valores deseados y dejar que funcione en su cuenta. ESB
Custom Alerts MT5
Daniel Stein
5 (8)
Utilidades
Custom Alerts: Supervisa múltiples mercados y no pierdas ninguna oportunidad clave Descripción general Custom Alerts es una solución dinámica para traders que desean supervisar posibles configuraciones en múltiples instrumentos desde un solo lugar. Al integrar los datos de nuestras herramientas principales —como FX Power, FX Volume, FX Dynamic, FX Levels e IX Power— Custom Alerts te notifica automáticamente sobre desarrollos importantes del mercado, sin necesidad de cambiar entre gráficos o pe
Fast Copy For Multi Signal Multi Accounts MT5
Kaijun Wang
5 (4)
Utilidades
Copiadora->Interfaz de interacción cómoda y rápida, los usuarios pueden usarla de inmediato       ->>>> Recomendado para usar en computadoras Windows o VPS Windows Características: Configuraciones de copy trading personalizadas y diversificadas: 1. Se pueden configurar diferentes modos de lote para diferentes fuentes de señal 2. Se pueden configurar diferentes fuentes de señal para copy trading hacia adelante y hacia atrás 3. Las señales se pueden configurar con comentarios 4. Si se debe calibr
Telegram To MT5 Receiver
Levi Dane Benjamin
4.53 (15)
Utilidades
Copie las señales de cualquier canal del que sea miembro (incluidos los privados y restringidos) directamente a su MT5.  Esta herramienta ha sido diseñada pensando en el usuario al ofrecer muchas características que necesita para gestionar y monitorear las operaciones. Este producto se presenta en una interfaz gráfica fácil de usar y visualmente atractiva. ¡Personalice su configuración y comience a usar el producto en minutos! Guía del usuario + Demo  | Versión MT4 | Versión Discord Si desea p
Otros productos de este autor
Ultimate Drawdown Recovery EA
Freedom Uzochukwu Nnadi
5 (1)
Utilidades
¡Lo último en recuperación de Drawdown y protección de operaciones para MT5! Vea el video tutorial aquí: https://youtu.be/cF8Gozo7pPw?si=U3SnEXOZKbA-Mxy5 Sus operaciones merecen una segunda oportunidad. Dales este Soldado. ¿Luchando con pérdidas flotantes o detracciones repentinas que amenazan su cuenta? Deje de ver como sus operaciones se ahogan en rojo y deje que el EA Ultimate Drawdown Recovery (UDR) recupere, proteja y potencie su estrategia de trading automáticamente. ¿Qué es UDR? UDR es u
Ultimate Drawdown Recovery MT4
Freedom Uzochukwu Nnadi
Utilidades
¡Lo último en recuperación y protección de operaciones para MT4! Sus operaciones merecen una segunda oportunidad. Dales este Soldado. ¿Luchando con pérdidas flotantes o detracciones repentinas que amenazan su cuenta? Deje de ver como sus operaciones se ahogan en números rojos y deje que el EA de Recuperación de Reducción Definitiva (UDR) recupere, proteja y potencie su estrategia de trading automáticamente. ¿Qué es UDR? UDR es un Asesor Experto MT4 ultra-inteligente, rápido como el rayo, diseña
MT5 to MT5 Trade Copier
Freedom Uzochukwu Nnadi
Utilidades
Copiador de operaciones de MT5 a MT5: Replicación de operaciones maestro-esclavo unificada para MetaTrader 5 Desbloquee la replicación de operaciones sin fisuras con el MT5 to MT5 Trade Copier, un potente y versátil Asesor Experto (EA) para MetaTrader 5, ahora rediseñado en una solución única y eficiente. Esta versión actualizada combina las funcionalidades Maestro y Esclavo en un EA, lo que le permite cambiar sin esfuerzo entre los modos con un solo parámetro. Tanto si está replicando operacio
Universal Trailing Stop and Breakeven EA
Freedom Uzochukwu Nnadi
Utilidades
Maximice sus beneficios y proteja su capital en cualquier símbolo, cualquier broker, cualquier dígito. Vídeo de demostración: https://youtube.com/shorts/enSPf2qCsVU?si=1LBVjmVzgFJE751C El EA Universal Trailing Stop and Breakeven es una herramienta potente y fácil de usar para principiantes que automatiza la gestión del trailing stop en todas sus operaciones abiertas. Si usted está scalping XAUUSD, balanceo BTCUSD, o el día de comercio EURUSD, este asesor experto asegura que siempre está bloquea
FREE
Risk Manager Optimum
Freedom Uzochukwu Nnadi
5 (1)
Utilidades
RiskManagerOptimum para MetaTrader 5 - ¡Su red de seguridad comercial definitiva! RiskManagerOptimum es el Asesor Experto más avanzado y profesional para la gestión de riesgos en cuentas y operaciones para MetaTrader 5. No abre operaciones. Supervisa y gestiona las posiciones existentes en tiempo real para controlar el riesgo, la reducción, y la exposición a través de todos los símbolos. El EA está diseñado para operadores manuales, algorítmicos y de cartera que requieren un control estricto y
MT4 to MT5 and MT5 to MT4 Dual Copier
Freedom Uzochukwu Nnadi
Utilidades
MT4/MT5 Dual Copier Pro: ¡Aumente el éxito de sus operaciones con una precisión perfecta! Demostración en Youtube: https://youtu.be/auW00CG386o?si=Du2axdoBzTmUJ3yp Desbloquee el poder de la replicación automática de operaciones con Dual Copier Pro, el Asesor Experto (EA) definitivo diseñado para revolucionar su experiencia de trading en MetaTrader 4 y MetaTrader 5. Si usted es un comerciante experimentado, un gestor de fondos de cobertura, o un gurú de la empresa prop, esta herramienta robusta,
MT4 to MT4 Trade Copier
Freedom Uzochukwu Nnadi
Utilidades
Copiador de MT4 a MT4: ¡Aumente su éxito comercial con una precisión perfecta! Desbloquee el poder de la replicación automatizada de operaciones con This Copier, el Asesor Experto (EA) definitivo diseñado para revolucionar su experiencia de trading en MetaTrader 4. Tanto si es un trader experimentado, un gestor de fondos de cobertura o un gurú de las empresas de capital riesgo, esta herramienta robusta y repleta de funciones garantiza que sus operaciones se copien con la precisión de un rayo en
Ultimate Trade and Alert Assistant
Freedom Uzochukwu Nnadi
Utilidades
Asistente definitivo para operaciones y alertas Eleve sus operaciones con precisión y control Presentamos Ultimate Trade and Alert Assistant de Feedosky, un potente y versátil Asesor Experto (EA) para MetaTrader 5 (MT5) diseñado para potenciar a los operadores con alertas de precios precisas, ejecución de operaciones sin problemas y gestión inteligente de posiciones. Si usted es un operador experimentado o acaba de empezar, este EA combina la automatización de vanguardia con características pers
Filtro:
No hay comentarios
Respuesta al comentario