MT4 to MT5 and MT5 to MT4 Dual Copier

Desbloquee el poder de la replicación automática de operaciones con Dual Copier Pro, el Asesor Experto (EA) definitivo diseñado para revolucionar su experiencia de trading en MetaTrader 4 y MetaTrader 5. Si usted es un comerciante experimentado, un gestor de fondos de cobertura, o un gurú de la empresa prop, esta herramienta robusta, llena de características asegura que sus operaciones se copian con la precisión de la velocidad del rayo a través de múltiples cuentas o plataformas. Diga adiós a la gestión manual de las operaciones y salude a la rentabilidad sin esfuerzo.





Novedades de la versión 2.0





Mejorada la lógica de cierre para realizar un mejor seguimiento de todas las posiciones incluso con cierres rápidos o por lotes.





Añadida una opción para utilizar el tamaño de lote por defecto, TP y SL en lugar de señales.





Ahora copia las órdenes pendientes limitadas y stop con una opción de entrada para el vencimiento de la orden , en minutos





¿Por qué elegir Dual Copier Pro?

Seamless Trade Copying Across MT4 and MT5 cierra la brecha entre MetaTrader 4 y MetaTrader 5, lo que le permite copiar operaciones sin esfuerzo entre plataformas o dentro de la misma plataforma. Domine su estrategia en una cuenta y vea cómo se replica al instante en otras, perfecto para gestionar varias cuentas de clientes o diversificar su cartera.

Blazing-Fast Execution utiliza un mecanismo de sondeo de 1 segundo, por lo que las operaciones se copian prácticamente en tiempo real, garantizando que nunca se pierda un movimiento del mercado. Nuestro avanzado sistema de comunicación basado en ficheros garantiza una transferencia de datos fiable, incluso en condiciones de alta volatilidad del mercado.

Los modos Maestro y Esclavo flexibles le permiten operar en modo Maestro para difundir sus operaciones o en modo Esclavo para recibirlas y ejecutarlas. Ejecute múltiples instancias Maestro y Esclavo con identificadores de canal únicos para gestionar distintas estrategias o grupos de clientes. ¡El poder está en sus manos!

La función de inversión de operaciones le permite cubrirse o diversificarse convirtiendo las COMPRAS en VENTAS y viceversa en el modo esclavo. Perfecto para estrategias contrarias o para gestionar cuentas correlacionadas con posiciones opuestas.

El Mapeo Universal de Símbolos normaliza de forma inteligente los símbolos de los distintos brokers, gestionando variaciones como EURUSD, EURUSDm, EURUSDz, etc. Independientemente de la convención de nomenclatura de su broker, nuestro EA garantiza una réplica de operaciones impecable para divisas, metales, criptomonedas e índices.

El robusto seguimiento de operaciones mantiene registros meticulosos de las operaciones abiertas y cerradas utilizando identificadores de operaciones únicos, evitando duplicados y garantizando que cada operación se procese exactamente una vez. Nuestro sistema inteligente de colas gestiona grandes volúmenes de operaciones sin problemas.

Compatibilidad con MT4 y MT5: aprovecha el historial de operaciones y la gestión de posiciones de MT5 a la vez que es compatible con el sistema basado en órdenes de MT4. Cambie de plataforma sin cambiar su flujo de trabajo, nuestro EA se adapta a usted.

Datos completos de operaciones copia cada detalle: símbolo, volumen, stop-loss, take-profit y acción COMPRA, VENTA o CIERRE. Nuestro sistema de archivos basado en CSV garantiza que todos los parámetros de las operaciones se transfieran con precisión, de modo que sus cuentas esclavas reflejen la precisión de la cuenta maestra.

El funcionamiento seguro y fiable incluye mecanismos de reintento para las operaciones de archivo y la verificación de los datos escritos, lo que garantiza que no se pierda ninguna operación. El EA borra los archivos de comunicación en el arranque para evitar que los datos caduquen, manteniendo su entorno de negociación prístino.

El soporte de números mágicos asigna números mágicos únicos a las operaciones Maestra y Esclava para facilitar la identificación y el filtrado. Perfecto para ejecutar múltiples EAs en la misma cuenta sin interferencias.

Características principales

Copia de Operaciones entre Plataformas cubre MT4 a MT5, MT5 a MT4, o replicación en la misma plataforma. El rendimiento en tiempo real ofrece actualizaciones de operaciones en 1 segundo para una latencia mínima. La normalización de símbolos gestiona las variaciones de símbolos específicas de cada corredor, como XAUUSD frente a XAUUSDm.

Opción de inversión de operaciones para una mayor flexibilidad estratégica. Gestión de errores robusta que reintenta y verifica el funcionamiento fiable. La arquitectura escalable admite múltiples pares maestro/esclavo mediante ID de canal únicos.

El registro detallado supervisa cada acción en la pestaña Expertos de MetaTrader. La gestión de colas procesa grandes volúmenes de operaciones sin sobrecarga. La inicialización limpia borra los datos antiguos para empezar de cero cada sesión. La compatibilidad universal funciona con divisas, materias primas, índices y criptomonedas.

¿Para quién es Dual Copier Pro?

Los gestores de fondos copian operaciones entre cuentas de clientes con precisión. Prop Traders escalan estrategias a través de múltiples cuentas sin esfuerzo. Los operadores minoristas reflejan las operaciones ganadoras en cuentas secundarias.

Los proveedores de señales distribuyen las operaciones a los suscriptores en tiempo real. Los coberturistas utilizan operaciones inversas para equilibrar el riesgo entre cuentas.

Por qué destaca Dual Copier Pro

A diferencia de otros copiadores de operaciones, Dual Copier Pro combina velocidad, fiabilidad y flexibilidad en un solo paquete. Su diseño inteligente minimiza la latencia, maximiza la compatibilidad y se adapta a cualquier estilo de negociación. Tanto si copia una sola operación como si gestiona una cartera de cuentas, Dual Copier Pro ofrece un rendimiento inigualable.

Notas clave

