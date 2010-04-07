MT4 to MT4 Trade Copier

Copiador de MT4 a MT4: ¡Aumente su éxito comercial con una precisión perfecta!


Desbloquee el poder de la replicación automatizada de operaciones con This Copier, el Asesor Experto (EA) definitivo diseñado para revolucionar su experiencia de trading en MetaTrader 4. Tanto si es un trader experimentado, un gestor de fondos de cobertura o un gurú de las empresas de capital riesgo, esta herramienta robusta y repleta de funciones garantiza que sus operaciones se copien con la precisión de un rayo en múltiples cuentas o plataformas. Diga adiós a la gestión manual de las operaciones y salude a la rentabilidad sin esfuerzo.

Novedades de la versión 2.0

Lógica de cierre mejorada para realizar un mejor seguimiento de todas las posiciones, incluso con cierres rápidos o por lotes.


Se ha añadido una opción para utilizar el tamaño de lote predeterminado, TP y SL en lugar de señales.


Ahora copia órdenes pendientes de límite y stop con una opción de entrada para la expiración de la orden, en minutos

¿Por qué elegir este copiador?

Seamless Trade Copying Across MT4 and MT5 cierra la brecha entre MetaTrader 4 y MetaTrader 5, lo que le permite copiar operaciones sin esfuerzo entre plataformas o dentro de la misma plataforma. Domine su estrategia en una cuenta y vea cómo se replica al instante en otras, perfecto para gestionar varias cuentas de clientes o diversificar su cartera.

Blazing-Fast Execution utiliza un mecanismo de sondeo de 1 segundo, por lo que las operaciones se copian prácticamente en tiempo real, garantizando que nunca se pierda un movimiento del mercado. Nuestro avanzado sistema de comunicación basado en ficheros garantiza una transferencia de datos fiable, incluso en condiciones de alta volatilidad del mercado.

Los modos Maestro y Esclavo flexibles le permiten operar en modo Maestro para difundir sus operaciones o en modo Esclavo para recibirlas y ejecutarlas. Ejecute múltiples instancias Maestro y Esclavo con identificadores de canal únicos para gestionar distintas estrategias o grupos de clientes. El poder está en sus manos

La función de inversión de operaciones le permite cubrirse o diversificarse convirtiendo las COMPRAS en VENTAS y viceversa en el modo esclavo. Perfecto para estrategias contrarias o para gestionar cuentas correlacionadas con posiciones opuestas.

El Mapeo Universal de Símbolos normaliza de forma inteligente los símbolos de los distintos brokers, gestionando variaciones como EURUSD, EURUSDm, EURUSDz, etc. Independientemente de la convención de nomenclatura de su broker, nuestro EA garantiza una réplica impecable de las operaciones con divisas, metales, criptomonedas e índices.

El robusto seguimiento de operaciones mantiene registros meticulosos de las operaciones abiertas y cerradas utilizando identificadores de operaciones únicos, evitando duplicados y garantizando que cada operación se procese exactamente una vez. Nuestro sistema inteligente de colas gestiona grandes volúmenes de operaciones sin problemas.


Los completos datos de operaciones copian todos los detalles: símbolo, volumen, stop-loss, take-profit y acción de COMPRA, VENTA o CIERRE. Nuestro sistema de archivos basado en CSV garantiza que todos los parámetros de las operaciones se transfieran con precisión, de modo que sus cuentas esclavas reflejen la precisión de la cuenta principal.

El funcionamiento seguro y fiable incluye mecanismos de reintento para las operaciones de archivo y la verificación de los datos escritos, lo que garantiza que no se pierda ninguna operación. El EA borra los archivos de comunicación al iniciarse para evitar que los datos caduquen, manteniendo su entorno de trading inmaculado.

El soporte de números mágicos asigna números mágicos únicos a las operaciones Maestra y Esclava para facilitar la identificación y el filtrado. Perfecto para ejecutar múltiples EAs en la misma cuenta sin interferencias.

Características principales

La copia de operaciones entre plataformas cubre la replicación de MT4 a MT4. Rendimiento en tiempo real ofrece actualizaciones de operaciones en 1 segundo para una latencia mínima. La Normalización de Símbolos gestiona las variaciones de símbolos específicas del broker, como XAUUSD frente a XAUUSDm.

Opción de inversión de operaciones para una mayor flexibilidad estratégica. Gestión de errores robusta que reintenta y verifica el funcionamiento fiable. La arquitectura escalable soporta múltiples pares Maestro/Esclavo a través de IDs de canal únicos.

El registro detallado supervisa cada acción en la pestaña Expertos de MetaTrader. La gestión de colas procesa grandes volúmenes de operaciones sin sobrecarga. La inicialización limpia borra los datos antiguos para empezar de cero cada sesión. La compatibilidad universal funciona con divisas, materias primas, índices y criptomonedas.


¿Para quién es este copiador?

Gestores de fondos copian operaciones en cuentas de clientes con precisión. Prop Traders escalan estrategias a través de múltiples cuentas sin esfuerzo. Los operadores minoristas copian las operaciones ganadoras en cuentas secundarias.

Los proveedores de señales distribuyen operaciones a sus suscriptores en tiempo real. Los coberturistas utilizan operaciones inversas para equilibrar el riesgo entre cuentas.

Por qué destaca This Copier Pro

A diferencia de otros copiadores de operaciones, This Copier combina velocidad, fiabilidad y flexibilidad en un solo paquete. Su diseño inteligente minimiza la latencia, maximiza la compatibilidad y se adapta a cualquier estilo de negociación. Tanto si copia una sola operación como si gestiona una cartera de cuentas, Dual Copier Pro ofrece un rendimiento inigualable.

¡Empiece hoy mismo!

No deje que la gestión manual de operaciones le frene. Únase a los miles de operadores que confían en Dual Copier Pro para agilizar sus operaciones y aumentar sus beneficios. Por una única inversión, obtendrá acceso de por vida a esta herramienta revolucionaria, con actualizaciones gratuitas y soporte dedicado. No dude en ponerse en contacto conmigo en MQL5 o telegram para el apoyo

¡Compre ahora y tome el control de su imperio comercial! Visite nuestro sitio web o póngase en contacto con nosotros para ofertas exclusivas. Escala tu éxito con Dual Copier Pro, tus operaciones, tus reglas, ¡tus ganancias!

Copiador de Dos Vias Mt4 a Mt4: ¡Copie Inteligentemente, Opere Fuerte!


