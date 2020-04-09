Universal Trailing Stop and Breakeven EA

Maximice sus beneficios y proteja su capital en cualquier símbolo, cualquier broker, cualquier dígito.

Vídeo de demostración: https://youtube.com/shorts/enSPf2qCsVU?si=1LBVjmVzgFJE751C

El EA Universal Trailing Stop and Breakeven es una herramienta potente y fácil de usar para principiantes que automatiza la gestión del trailing stop en todas sus operaciones abiertas. Si usted está scalping XAUUSD, balanceo BTCUSD, o el día de comercio EURUSD, este asesor experto asegura que siempre está bloqueando en las ganancias al tiempo que minimiza el riesgo.


¿Qué hay de nuevo en 2.0?

Modo Porcentaje; Ahora los usuarios pueden activar el Trailing Stop (TS) y el Breakeven (BE) en un determinado porcentaje de beneficio en relación con el capital, por ejemplo, en un 10% de beneficio.

Cierres parciales para el Trailing Stop; Los usuarios pueden elegir el modo parcial virtual y el % a cerrar cuando se alcanza el SL parcial, por ejemplo, cierra el 50% de la posición y luego el resto se establecerá en Breakeven.

Cálculo simplificado de pips, 10 pips = 1 punto, p.ej. 4000 a 4001 para el oro, 90000 a 90100 para el btc, 1.61000 a 1.62000 para EURUSD o GBPUSD y 154.000 a 155.000 para USDJPY

Características principales

Compatibilidad Universal funciona sin problemas con símbolos de 2, 3, 4 y 5 dígitos, como BTCUSD, USDJPY, XAUUSD, EURUSD.

Smart Trailing Logic activa automáticamente un trailing stop dinámico una vez que el precio se mueve a su favor por el número definido de pips.

La opción Breakeven incorporada mueve instantáneamente su stop loss a la entrada una vez que se alcanza un umbral de pips personalizable, asegurando operaciones sin riesgo.

La monitorización multisímbolo rastrea opcionalmente todas las posiciones abiertas en todos los pares y activos, no sólo el símbolo del gráfico.

El diseño ligero y rápido está optimizado para la ejecución de operaciones de baja latencia, ideal para scalpers y traders intradía.

Sin repintar. Sin conjeturas. Sólo resultados.

Ajustes

TrailingStartPips define los pips de ganancia antes de que comience el trailing. TrailingStopPips define la distancia en pips a mantener mientras el SL se arrastra. UseBreakEven habilita o deshabilita la lógica del punto de equilibrio. BreakEvenTriggerPips establece pips en ganancia antes de que el SL se mueva a la entrada. UseTrailingAllSymbols aplica trailing a todas las operaciones abiertas.

¿Para quién es esto?

Operadores nuevos que olvidan ajustar manualmente los SLs. Operadores experimentados que quieren automatizar la protección de riesgo. Scalpers, swing traders, gold traders, crypto traders, todos.

Notas Importantes

Este EA no abre operaciones, gestiona las operaciones existentes. Funciona en cualquier marco de tiempo, cualquier corredor incluyendo cuentas de la firma prop. Pruebe primero en demo para ajustar los parámetros a su estrategia de trading.

Este es un Asesor Experto gratuito y ligero que proporciona funciones básicas de trailing stop y breakeven para una gestión sencilla de las operaciones. Funciona en cualquier cuenta sin limitaciones., Para las características completas de gestión de riesgos (por ejemplo, el riesgo por el porcentaje de comercio, el máximo de posiciones abiertas, reducción máxima, la volatilidad de verificación y más ), se recomienda la búsqueda de "óptimo gestor de riesgos" en el mercado o comprobar más de autor

