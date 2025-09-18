Risk Manager Optimum

5

RiskManagerOptimum para MetaTrader 5 - ¡Su red de seguridad comercial definitiva!


RiskManagerOptimum es el Asesor Experto más avanzado y profesional para la gestión de riesgos en cuentas y operaciones para MetaTrader 5.
No abre operaciones. Supervisa y gestiona las posiciones existentes en tiempo real para controlar el riesgo, la reducción, y la exposición a través de todos los símbolos.

El EA está diseñado para operadores manuales, algorítmicos y de cartera que requieren un control estricto y automatizado del riesgo en Forex, metales, criptomonedas, índices y CFDs.

Novedades de la versión 2.0

Los controles de trailing stop ahora están separados para las posiciones de gráficos y todas las posiciones abiertas.
Los activadores del trailing stop y del punto de equilibrio pueden basarse en un porcentaje del saldo de la cuenta.
Se admite el cierre parcial cuando se alcanza el trailing stop, y el volumen restante se mueve opcionalmente al punto de equilibrio.
El cálculo universal de pips se ha unificado para todos los símbolos y corredores. Por ejemplo, 500 pips equivalen a 5 puntos en los pares XAUUSD, BTCUSD, JPY y en los símbolos estándar de Forex.

Funciones básicas de gestión de riesgos

El control de riesgo por operación permite limitar el riesgo de cada posición como porcentaje del saldo de la cuenta.
Si no se establece ningún stop loss, el EA puede calcular y aplicar automáticamente uno basado en el riesgo definido.
Las posiciones que superen el riesgo permitido pueden cerrarse automáticamente.

El control del riesgo total de la cartera supervisa la exposición combinada de todas las posiciones abiertas.
Cuando se supera el riesgo total máximo permitido, se cierran las nuevas posiciones para mantener el límite definido.

La limitación de pérdidas diarias restringe la pérdida máxima permitida por día de negociación.
Cuando se alcanza, el EA puede bloquear nuevas operaciones o cerrar todas las posiciones activas.

Protección contra pérdidas

La protección contra pérdidas por posición cierra operaciones individuales cuando la pérdida no realizada supera un porcentaje definido.
La monitorización de la reducción global de la cuenta realiza un seguimiento de la reducción del capital y puede responder cerrando:
todas las posiciones, sólo las posiciones perdedoras, sólo las posiciones ganadoras, posiciones compradoras, posiciones vendedoras, o un conjunto parcial basado en la selección del usuario.

Gestión de beneficios

Se pueden establecer objetivos de beneficios individuales por operación en función del porcentaje de la cuenta.
Los sistemas de trailing stop y breakeven admiten valores de pip fijos o activadores basados en el saldo.
La lógica de trailing stop y breakeven puede aplicarse globalmente o por gráfico.

Controles del ciclo de vida de las operaciones

La duración máxima de las operaciones puede definirse en minutos para cerrar posiciones que permanezcan abiertas más tiempo del previsto.
Las restricciones horarias permiten desactivar la gestión de operaciones durante determinados intervalos de tiempo del servidor.
Los límites máximos de posiciones abiertas evitan la sobreexposición cerrando automáticamente las operaciones en exceso.

Protección basada en la volatilidad

El EA puede restringir la gestión de nuevas operaciones durante condiciones de alta volatilidad mediante el filtrado basado en ATR.
Cuando la volatilidad supera el umbral definido y el riesgo de la cartera ya es elevado, se aplican acciones de protección.

Supervisión y transparencia

Todas las acciones se registran en la pestaña Expertos con número de ticket, símbolo y motivo de ejecución.
La información del gráfico muestra la reducción actual, el riesgo total, el estado de las pérdidas diarias y las protecciones activas.
Se pueden activar notificaciones opcionales para acciones críticas como cierres forzosos o violaciones de riesgo.

Compatibilidad y uso

RiskManagerOptimum funciona con:
trading manual
asesores expertos
estrategias de scalping y swing
Forex, XAUUSD, BTCUSD, índices y otros instrumentos CFD independientemente del broker.

El EA es totalmente configurable a través de parámetros de entrada claramente agrupados.

Notas importantes

RiskManagerOptimum sólo gestiona operaciones y no abre posiciones iniciales.
Se recomienda realizar pruebas demo para ajustar la configuración según las condiciones del broker y el estilo de trading. No dude en ponerse en contacto conmigo para obtener ayuda

Comentarios 2
Marcoroni
236
Marcoroni 2025.10.20 12:30 
 

Hey, I was not sure if I needed this, but after testing and trading a few days with it, I noticed how much hassle it can save you. Very easy to use and really nice way of handling risk better. I did not understand one thing and contacted the developer, which responded and helped me within a few hours. I can recommend.

Productos recomendados
Ultimate Drawdown Recovery EA
Freedom Uzochukwu Nnadi
5 (1)
Utilidades
¡Lo último en recuperación de Drawdown y protección de operaciones para MT5! Vea el video tutorial aquí: https://youtu.be/cF8Gozo7pPw?si=U3SnEXOZKbA-Mxy5 Sus operaciones merecen una segunda oportunidad. Dales este Soldado. ¿Luchando con pérdidas flotantes o detracciones repentinas que amenazan su cuenta? Deje de ver como sus operaciones se ahogan en rojo y deje que el EA Ultimate Drawdown Recovery (UDR) recupere, proteja y potencie su estrategia de trading automáticamente. ¿Qué es UDR? UDR es u
CloseTimer Pro
Chukwuemeka Kingsley Anyanwu
Utilidades
Este Asesor Experto (EA) cierra automáticamente las órdenes de mercado después de un intervalo de tiempo especificado - esencialmente, funciona como un temporizador de operaciones. Utilice esta herramienta cuando necesite cerrar operaciones automáticamente después de un cierto período. Parámetros de entrada: Sólo símbolo actual - Si se establece en true , el EA cerrará sólo las órdenes para el símbolo del gráfico. Si es falso, cerrará las órdenes de cualquier símbolo. Tiempo de espera - La durac
HotKeysMT5
David-andrei Palade
5 (1)
Asesores Expertos
Teclas de acceso rápido simples, confiables y sin errores!! ¡El Asesor Experto le da permiso para usar HotKeys para comprar, vender y salir de operaciones más rápido! Llaves: A- Comprar 1 lote S- Vender 1 lote D- Cerrar todas las operaciones abiertas Extra: Q - Comprar 3 lotes W - Vender 3 lotes Z -Comprar 0,5 lotes X- Vender 0.5 lotes * Puede usar estas teclas de acceso rápido desde su teclado o, si tiene un dispositivo que usa macros como un mouse para juegos o un teclado, puede cre
FREE
Chat Ai MT5
Indra Maulana
3 (2)
Utilidades
Amigos, esta herramienta no funciona en backtesting y hay que ejecutarla en vivo. Chat Ai assistant un versátil e inteligente asistente AI Hable con el AI, obtenga consejos de él, dele órdenes Puede ser usado en todos los gráficos, marcos de tiempo, símbolos, mercados y... Con una interfaz muy simple Esta herramienta es un asistente de inteligencia artificial con el que puede chatear. Puedes darle diferentes comandos. por ejemplo: Dile que abra una orden de compra para ti. O dile que cierre t
Niguru Bollinger Pro for MT5
Nino Guevara Ruwano
Bibliotecas
¡Te presentamos tu nuevo EA para operar! Aumente el rendimiento de sus operaciones con este Asesor Experto basado en las Bandas de Bollinger, especialmente diseñado para XAU (Oro) y varios pares de divisas. Por qué este EA es imprescindible: Interfaz limpia y fácil de usar: perfecta para todos los niveles de trader. Take Profit y Stop Loss ocultos incorporados para mayor seguridad de la estrategia Ideal tanto para principiantes como para traders experimentados Listo para usar nada
MultiEMAExpertAdvisor
Maik Dreissigacker
Utilidades
Libere el poder de las operaciones automatizadas con las señales de media móvil más avanzadas! ¿Está buscando una forma fiable y eficaz de operar en los mercados? Nuestro sistema de trading automatizado aprovecha el poder de las señales de medias móviles para identificar oportunidades de trading de alta probabilidad con precisión y rapidez. Por qué elegir nuestro robot de trading? Estrategias avanzadas de medias móviles - Nuestro algoritmo se adapta dinámicamente a las condiciones del mercado
Auto Breakeven MT5
Volodymyr Hrybachov
Utilidades
Una utilidad para establecer automáticamente los niveles de equilibrio, transfiere las operaciones al equilibrio al pasar una distancia determinada. Le permite minimizar los riesgos. Creado por un comerciante profesional para comerciantes. La utilidad trabaja con cualquier orden de mercado abierta por un comerciante manualmente o mediante asesores. Puede filtrar operaciones por número mágico. La utilidad puede trabajar con cualquier número de pedidos al mismo tiempo. Versión MT4 https://www.mq
Auto stops trailer
Abdulsalim Usman
Utilidades
Presentamos nuestra herramienta Trailing Stop, una potente solución diseñada para mejorar su estrategia de negociación mediante el seguimiento de sus operaciones en función de un número seleccionado de velas. Esta herramienta proporciona una función avanzada que le permite ajustar dinámicamente su nivel de stop loss a medida que el mercado se mueve a su favor, con el objetivo de bloquear los beneficios y minimizar las pérdidas potenciales. Con la herramienta Trailing Stop, tiene la flexibilidad
MT5 to Telegram SignalFlow
Chukwuemeka Kingsley Anyanwu
5 (2)
Utilidades
EL MEJOR copiador de operaciones de MT5 a Telegram, pero fácil de usar [MANUAL AQUÍ] Visión General: Esta poderosa herramienta permite a los traders enviar notificaciones de operaciones en tiempo real directamente a sus canales y grupo de Telegram, asegurando que nunca se pierdan un movimiento importante del mercado. TeleBot5 es un innovador programa MQL5 diseñado para unir a la perfección su experiencia de trading en MetaTrader 5 con Telegram . **Características principales:** - Alertas de
Trading Copilot Beginner
Ilian Alexandre Thro
Utilidades
Expert Advisor para ayudar a los principiantes. Permite ajustar los siguientes parámetros: Número de posiciones simultáneas El activo permitido para operar Lotes máximos permitidos por posición Número máximo de posiciones por día Cuando uno de los parámetros no es/deja de ser válido, el EA cierra automáticamente las nuevas posiciones, impidiéndole operar. Este Asesor Experto le ayuda a operar dominando su psicología de trading por usted. VPS esencial. ¡Siéntase libre de darme su opinión y s
FREE
Breakout Intraday Expert
David Chidiebere Chinweike
Asesores Expertos
Descripción Asesor experto intradía de ruptura Este EA está diseñado para identificar oportunidades de trading de alta probabilidad cuando el precio rompe por encima o por debajo del máximo o mínimo de la semana anterior. Se centra en la captura de fuertes movimientos de impulso que a menudo siguen a tales rupturas. Pares recomendados : GBPJPY | XAUUSD "Estos pares se seleccionan debido a sus fuertes reacciones en torno a máximos y mínimos semanales anteriores, lo que los hace ideales para
FREE
Rosy Pro Panel MT5
Theresia Yovitha Herwanda
5 (1)
Utilidades
Descargar DEMO aquí https://www.mql5.com/en/blogs/post/759772 Un último panel que nunca has visto antes. Compacto y bonito panel de operaciones con gran P/L total y su porcentaje. Grupos para resumen de operaciones disponibles: Billete, Símbolo, Tipo, Categoría y Mágico. El campo de precio medio le ayuda a conocer el precio medio y la dirección de sus operaciones. Establezca la magia y el comentario de sus operaciones de forma muy sencilla. Agrupe el cierre por símbolo, tipo, categoría o magia
EngulfxPro
Domantas Juodenis
Asesores Expertos
Engulfx Pro - EA Avanzado de Breakout y Noticias para MT5 Engulfx Pro es un Asesor Experto potente e inteligente diseñado para operadores que exigen una toma de decisiones inteligente, entradas precisas y un control dinámico del riesgo. Este EA combina confirmaciones técnicas de alta calidad con la lógica de sincronización del mercado para operar rupturas con eficacia - mientras se mantiene por delante de la volatilidad causada por los principales eventos de noticias. Si usted es un operador de
FREE
Trading Panel SL TP
Sirojiddin Sobitov
Utilidades
MQL5 Trading Panel SL TP - это мощный инструмент, призванный помочь трейдерам эффективно управлять своими позициями на платформе MetaTrader 5. Эта торговая панель предоставляет простой в использовании интерфейс для установки уровней Stop Loss (SL) и Take Profit (TP) для открытых позиций. MQL5 Trading Panel SL TP обладает широкими возможностями настройки и может быть адаптирована к конкретным потребностям отдельных трейдеров. Панель можно изменять в размере, перемещать и настраивать с помощью ра
Seasonal Pattern Trader
Dominik Patrick Doser
Asesores Expertos
Descargo de responsabilidad : Tenga en cuenta que las pautas estacionales no siempre son fiables. Por lo tanto, una gestión prudente del riesgo es crucial para minimizar las pérdidas. Las pautas estacionales en el mundo financiero son como un secreto bien guardado que los inversores de éxito utilizan en su beneficio. Estos patrones son movimientos recurrentes de los precios que se producen durante periodos específicos o en torno a acontecimientos especiales. Además, también hay patrones intradí
Simple And Unique Tool
Arinze Michael Ejike
Utilidades
Descripción de la Herramienta Un asistente de trading completo que pone el control al alcance de tu mano. La herramienta optimiza la ejecución de órdenes y la gestión de posiciones mientras ofrece soporte inteligente a través de múltiples proveedores de IA. TRADE - Ejecuta posiciones largas y cortas con capacidades de cobertura. Configura niveles de stop-loss (SL) y take-profit (TP) con precisión. Coloca órdenes pendientes y gestiona la configuración de volumen. La interfaz soporta modos MARKET
Yellowstone FX
Michael Prescott Burney
5 (3)
Asesores Expertos
Yellowstone FX: Descripción del Producto Conéctese con el poder puro y predecible del mercado del oro con Yellowstone FX , la solución de trading definitiva diseñada para el gráfico XAUUSD M15. ¿Está cansado de EAs (Asesores Expertos) erráticos que no logran encontrar consistencia en el caos diario del mercado? Yellowstone FX está construido sobre una base de fiabilidad, diseñado para estallar con poderosas oportunidades de trading con la fiabilidad de una fuerza de la naturaleza. En el núcleo d
AO Trade
Ka Lok Louis Wong
Asesores Expertos
El sistema de AO Trade está diseñado específicamente para el comercio de tendencias, aprovechando los tiempos de subasta o de noticias como puntos de referencia para comparar con otros tiempos de pedido específicos y anticipar las tendencias del mercado. **Todos los parámetros de tiempo utilizados en el EA se basan en la hora de su terminal. Los diferentes brokers pueden operar en diferentes zonas horarias GMT, lo que puede variar aún más debido a los ajustes de horario de verano.** **Por favo
Pro Trader Assistant
Nobert Mazunze
Utilidades
Pro Trader Assistant 1.1 - The Ultimate Trading Companion NB : NO FUNCIONA EN STRATEGY TESTER. PARA PROBAR, DM ME Opere de forma más sencilla, inteligente, segura y eficiente ¿Está preparado para transformar sus operaciones con una gestión del riesgo de nivel institucional? Pro Trader Assistant 1.1 es la solución completa para dominar la psicología del trading, el control del riesgo y la eficiencia en la ejecución. Diseñado tanto para los retos de las empresas como para el comercio minorista.
Bober Real MT5
Arnold Bobrinskii
4.76 (17)
Asesores Expertos
Bober Real MT5 es un Asesor Experto (EA) totalmente automático para operar en Forex. Este robot fue creado en 2014 y ha realizado muchas operaciones rentables, logrando más del 7000% de crecimiento en mi cuenta personal. A lo largo del tiempo tuvo varias actualizaciones, pero la versión 2019 es la más estable y exitosa. El robot puede funcionar en cualquier instrumento, pero los mejores resultados se obtienen con EURGBP y GBPUSD en el marco temporal M5 . No mostrará buenos resultados si usa conf
AIS Order Machine
AIRAT SAFIN
Utilidades
INFORMACION MAS IMPORTANTE <1> Exactamente este programa fue usado para establecer el Récord Mundial en Trading 2020 La Equidad de la Cuenta fue incrementada de $1,000,000 a $100,000,000 en 16 días Detalles => www.mql5.com/en/users/AIS <2> En los últimos días de este récord la posición fue creada por 1000-2000 órdenes Fue usado el computador con 1 núcleo Pentium 4 CPU a 2.8 GHz y 1 GB de memoria En los últimos dos días el beneficio diario fue de $ 40.000.000 cada día <3> Fue 100% de comercio ma
SL TP Manager Utility MT5
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
Utilidades
SL-TP Manager Utility para MT5 - Herramienta profesional de gestión de riesgos Protección avanzada de posiciones y gestión de beneficios SL-TP Manager Utility es una herramienta potente e intuitiva diseñada para operadores que desean un control preciso de su gestión de riesgos. Esta utilidad proporciona una interfaz elegante para establecer, modificar y gestionar sus niveles de Stop Loss, Take Profit y Trailing Stop con sólo unos clics. Características principales: Modo de operación dual: Establ
Project Maximum Heat MT5
Ruslan Pishun
Asesores Expertos
Project Maximum Heat es un sistema único totalmente automatizado diseñado para operar en 28 pares de divisas y 5 marcos temporales: M5, M15, M30, H1, H4. La estrategia se basa en numerosas estrategias tales como trabajar en una tendencia lateral, tendencia bajista, tendencia alcista, ruptura de tendencias triangulares y otras. Para calcular las combinaciones necesarias, se utilizan indicadores tales como: Media móvil, MACD, desviación estándar, Commodity Channel Index, RSI, Momentum, Bandas de B
FJ Universe LOT Price Analyzer
Frantisek Juris
Utilidades
FJUNIVERSE | MT5 Herramienta de Instantánea del Precio Mínimo por Lote Una forma sencilla y efectiva de entender tu riesgo por operación. Este script está diseñado para ayudar a los traders principiantes a visualizar claramente el riesgo potencial asociado con operar el tamaño de lote mínimo en cada símbolo listado en su ventana de "Observación del Mercado". Con un solo clic, el script calcula el valor estimado de una posición abierta con el tamaño de lote mínimo, utilizando el precio actual de
QuantFiTech Scalp Gold
QFT L.L.C-FZ
Asesores Expertos
QFT S calp Gold es un Robot de scalping XAUUSD diseñado para el marco temporal M1 . El sistema de trading está diseñado para identificar acciones de mercado de alta probabilidad y capitalizar dicha información.El problema con la mayoría de los sistemas de scalping es la falta general de una respuesta creíble cuando el mercado hace movimientos muy grandes contra un enorme número de operaciones abiertas, a menudo basándose en una muy baja relación recompensa/riesgo. QFT Scalp Gold resuelve este p
MiniFullIndexTrader
Francisco Eugenio Martoni M De Andrada
Asesores Expertos
FA MiniFullIndexTrader: Scalper versátil para índices mini y completos Este Asesor Experto (EA) es una estrategia de scalping automatizada para MetaTrader 5, optimizada para contratos de índice como WIN@, WINQ25, WINFUT y WIN$. Utiliza rompimientos diarios para entradas rápidas, con gestión de riesgo avanzada para proteger el capital. Principales ventajas: Rentable y consistente: En backtests, rentabilidad líquida de hasta 14.310 puntos con factor de rentabilidad de 1,44 y Sharpe 16,77 (alto re
Telegram EA Manager
Ebunoluwa Abimb Owodunni
Utilidades
Todo en uno Gestión de Operaciones de Telegram Multipropósito, Gestiona y Copia Operaciones sobre la marcha Desde Telegram Pro Version MT5:  www.mql5.com/en/market/product/95742 Pro Version MT4:  www.mql5.com/en/market/product/85691 Ejecuta Operaciones en el móvil con ejecución rápida Cuando se aleja de la MT5 de escritorio, o scalping el mercado con el dispositivo móvil, o la necesidad de copiar los oficios de los grupos de telegrama, mientras que fuera, o hacer algunas otras actividades, Te
FREE
The Goat Scalper
Giordan Cogotti
Asesores Expertos
The Goat Scalper EA - Inteligente, Rápido y Construido para el Rendimiento Real del Mercado Visión general The Goat Scalper EA es un sistema de trading de nueva generación construido para capturar movimientos decisivos del mercado con precisión quirúrgica. A diferencia de los scalpers típicos que se basan en métodos arriesgados como la martingala, la rejilla, la cobertura o el arbitraje, The Goat utiliza una lógica de ruptura pura basada en la detección avanzada de zonas de oferta y demanda, g
Gordian Knot 1
Hidenori Tanaka
Asesores Expertos
Este EA es un sencillo sistema de trading automatizado para la plataforma Meta Trader 5. Utiliza el SAR parabólico para ajustar automáticamente el tamaño del lote en función de las tendencias del mercado. De esta manera, el EA no asume una gran cantidad de riesgo, sino que acumula beneficios de manera constante. Características principales El EA no utiliza el método de martingala para el ajuste del tamaño del lote. Si se toma una posición antes del cierre del mercado de divisas, la posición se
ProTrader B3 Mini
Lucas Henrique Fukabori
Utilidades
zap 43996914141 por 50 + regalo ProTrader B3 Mini es una utilidad para la plataforma de negociación MetaTrader 5 Ha sido especialmente programada para los activos WIN (mini índice bovespa) y WDO (mini dólar) El concepto de B3 Mini es ser simple, práctico e intuitivo, ¡un excelente asistente para scalpers/operadores diarios! Opere completamente desde el teclado de su PC, pruébelo, ¡disfrutará usándolo! ( 'ω' ) Nota: 1 - Esta utilidad no funciona en el probador de estrategias 2 - Pruebe la ve
Los compradores de este producto también adquieren
Trade Assistant MT5
Evgeniy Kravchenko
4.41 (205)
Utilidades
Ayuda a calcular el riesgo por operación, la fácil instalación de una nueva orden, gestión de órdenes con funciones de cierre parcial, trailing stop de 7 tipos y otras funciones útiles. Materiales e instrucciones adicionales. Instrucciones de instalación   -   Instrucciones para la aplicación   -   Versión de prueba de la aplicación para una cuenta demo Función de línea -   Muestra en el gráfico la línea de apertura, Stop Loss, Take Profit. Con esta función es fácil establecer una nueva orden
Forex Trade Manager MT5
InvestSoft
4.97 (578)
Utilidades
Bienvenido a Trade Manager EA: la herramienta definitiva de gestión de riesgos diseñada para hacer que el trading sea más intuitivo, preciso y eficiente. No es solo una herramienta para realizar órdenes; es una solución integral para la planificación de operaciones, gestión de posiciones y control del riesgo. Ya seas un principiante, un trader avanzado o un scalper que necesita ejecuciones rápidas, Trade Manager EA se adapta a tus necesidades, ofreciendo flexibilidad en todos los mercados, desde
Local Trade Copier EA MT5
Juvenille Emperor Limited
4.96 (116)
Utilidades
Experimente una copia de operaciones excepcionalmente rápida con Local Trade Copier EA MT5 . Con su fácil configuración de 1 minuto, este copiador de operaciones le permite copiar operaciones entre múltiples terminales de MetaTrader en la misma computadora con Windows o en Windows VPS con velocidades de copiado ultra rápidas de menos de 0.5 segundos. Ya seas un trader principiante o profesional, el   Local Trade Copier EA MT5   ofrece una amplia gama de opciones para personalizarlo según tus ne
TradePanel MT5
Alfiya Fazylova
4.86 (146)
Utilidades
Trade Panel es un asistente comercial multifuncional. La aplicación contiene más de 50 funciones comerciales para operaciones manuales y le permite automatizar la mayoría de las acciones comerciales. Atención, la aplicación no funciona en el probador de estrategias. Antes de comprar, puede probar la versión demo en una cuenta de demostración. Versión de demostración aquí . Instrucciones completas aquí . Comercio. Le permite realizar operaciones comerciales con un solo clic: Abra una orden y posi
Ultimate Extractor
Clifton Creath
5 (7)
Utilidades
Ultimate Extractor - Analítica profesional para MT5 Ultimate Extractor transforma su historial de operaciones de MetaTrader 5 en información práctica con análisis completos, gráficos interactivos y seguimiento del rendimiento en tiempo real. Qué hace Fase 1: Analiza automáticamente su historial de operaciones MT5 a través de todos los Asesores Expertos y genera informes HTML detallados con visualizaciones interactivas. Realiza un seguimiento en tiempo real de las métricas de rendimiento, incluye
Telegram To MT5 Signal Trader
Lukas Roth
5 (13)
Utilidades
Versión Beta Telegram to MT5 Signal Trader está casi listo para el lanzamiento oficial en versión alfa. Algunas funciones aún están en desarrollo y puede que encuentre pequeños errores. Si experimenta problemas, por favor repórtelos, sus comentarios ayudan a mejorar el software para todos. El precio aumentará después de 20 ventas. Copias restantes a $90: 2/20 . Telegram to MT5 Signal Trader es una herramienta potente que copia señales de trading desde canales o grupos de Telegram directamente
Trade Dashboard MT5
Fatemeh Ameri
4.96 (103)
Utilidades
¿Cansado de complejas órdenes y cálculos manuales? Trade Dashboard es su solución. Con su interfaz fácil de usar, la colocación de órdenes se convierte en un esfuerzo, con un solo clic, puede abrir operaciones, establecer stop loss y tomar los niveles de beneficios, gestionar el tamaño del lote de comercio, y calcular el riesgo de recompensa, lo que le permite centrarse sólo en su estrategia. Diga adiós a los cálculos manuales y agilice su experiencia de trading con Trade Dashboard. Descargue la
Smart Stop Scanner MT5
Daniel Stein
5 (2)
Utilidades
Smart Stop Scanner – Sistema multiactivo de escaneo de stops basado en estructura de mercado Descripción general Smart Stop Scanner ofrece a los traders un monitoreo profesional de niveles de stop-loss a través de múltiples mercados. El sistema identifica automáticamente las zonas de stop más relevantes basadas en estructura real del mercado, rupturas clave y lógica de acción del precio, todo presentado en un panel unificado, claro y totalmente compatible con pantallas de alta resolución (DPI-
EasyInsight AIO MT5
Alain Verleyen
4.91 (11)
Utilidades
EASY Insight AIO – La solución todo en uno para un trading inteligente y sin esfuerzo Resumen Imagina poder analizar todo el mercado — Forex, Oro, Cripto, Índices e incluso Acciones — en segundos, sin tener que revisar gráficos manualmente, instalar indicadores o hacer configuraciones complicadas. EASY Insight AIO es tu herramienta definitiva de exportación para trading impulsado por IA, lista para usar al instante. Ofrece una visión completa del mercado en un único archivo CSV limpio, listo p
Exp COPYLOT CLIENT for MT5
Vladislav Andruschenko
3.82 (34)
Utilidades
La copiadora comercial para MT5 es un comercio   copiadora para la plataforma МetaТrader 5 . Copia operaciones de forex entre   cualquier cuenta  MT5  - MT5, MT4  - MT5 para la versión COPYLOT MT5 (o MT4 - MT4 MT5  - MT4 para la versión COPYLOT MT4) Copiadora confiable! Versión MT 4 Descripción completa +DEMO +PDF Cómo comprar Cómo instalar    Cómo obtener archivos de registro    Cómo probar y optimizar    Todos los productos de Expforex También puede copiar operaciones en el terminal МТ4 ( МТ
Copy Cat More Trade Copier MT5
Dilwyn Tng
5 (6)
Utilidades
Copy Cat More Trade Copier MT5 (Gato Copiador MT5) es un copiador de operaciones local y un marco completo de gestión de riesgos y ejecución diseñado para los desafíos comerciales de hoy. Desde desafíos de firmas prop hasta gestión de carteras personales, se adapta a cada situación con una combinación de ejecución robusta, protección de capital, configuración flexible y manejo avanzado de operaciones. El copiador funciona tanto en modo Master (emisor) como Slave (receptor), con sincronización en
MT5 to Telegram Signal Provider
Lukas Roth
4.86 (28)
Utilidades
MT5 to Telegram Signal Provider es una utilidad fácil de usar y completamente personalizable que permite enviar señales especificadas al chat, canal o grupo de Telegram, convirtiendo tu cuenta en un proveedor de señales . A diferencia de la mayoría de los productos competidores, no utiliza importaciones DLL. [ Demo ] [ Manual ] [ Versión MT4 ] [ Versión Discord ] [ Canal de Telegram ]  New: [ Telegram To MT5 ] Configuración Está disponible una guía del usuario paso a paso. No se requiere conoci
Smart Stop Manager MT5
Daniel Stein
5 (1)
Utilidades
Smart Stop Manager – Ejecución automática de stop-loss con precisión profesional Descripción general Smart Stop Manager es la capa de ejecución de la línea Smart Stop, diseñada para traders que necesitan una gestión de stop-loss estructurada, fiable y totalmente automatizada en múltiples posiciones abiertas. Supervisa continuamente todas las operaciones activas, calcula el nivel óptimo de stop utilizando la lógica de estructura de mercado de Smart Stop y actualiza los stops automáticamente sig
Trade Manager DaneTrades
Levi Dane Benjamin
4.33 (27)
Utilidades
Trade Manager para ayudarle a entrar y salir rápidamente de operaciones mientras calcula automáticamente su riesgo. Incluye funciones que le ayudarán a evitar el exceso de operaciones, las operaciones de venganza y las operaciones emocionales. Las operaciones se pueden gestionar automáticamente y las métricas de rendimiento de la cuenta se pueden visualizar en un gráfico. Estas características hacen que este panel sea ideal para todos los operadores manuales y ayuda a mejorar la plataforma Meta
Telegram To MT5 Copier
Trinh Dat
5 (49)
Utilidades
El producto copiará todas las señales de telegramas a MT5 (de la que usted es miembro), también puede funcionar como copiadora remota. Fácil de configurar, copia instantánea, puede trabajar con casi todos los formatos de señal, señal de imagen, soporte para traducir otros idiomas al inglés . Trabaja con todo tipo de canales o grupos, incluso canales con "Restricción de Guardar Contenido", trabaja con multi canales, multi MT5 . Funciona como copiadora remota: si la señal tiene número de ticket,
HINN MagicEntry Extra
ALGOFLOW OÜ
4.64 (11)
Utilidades
HINN MAGIC ENTRY es la mejor herramienta para la entrada y gestión de posiciones! Coloca órdenes a través de la selección de niveles en el gráfico! Funciones principales: - Órdenes a mercado, limitadas y pendientes - Cálculo automático de lotes - Contabilización automática de diferenciales y comisiones - Número ilimitado de tomas de posiciones intermedias - Breakeven y stop loss trailing - Interfaz intuitiva, adaptable y personalizable - Visualización de sesiones y niveles algorítmicos fuer
HYT utility
Sergey Batudayev
Utilidades
HYT (Help Your Trading)   es una herramienta diseñada para ayudarle   a promediar   sus posiciones perdedoras utilizando dos técnicas principales: Promedio estándar. Cobertura con posterior apertura de posiciones en dirección de la tendencia. Esta herramienta permite gestionar múltiples posiciones abiertas en diferentes direcciones, tanto de compra como de venta. HYT calcula automáticamente el tamaño de la próxima posición, el precio de la orden, la dirección para promediar y cerrar la posición
Grid Manual MT5
Alfiya Fazylova
4.9 (20)
Utilidades
Grid Manual es un panel de negociación para trabajar con una cuadrícula de órdenes. La utilidad es universal, tiene configuraciones flexibles y una interfaz intuitiva. Funciona con una cuadrícula de órdenes no solo en la dirección de promediar pérdidas, sino también en la dirección de aumentar las ganancias. El usuario no necesita crear y mantener una cuadrícula de órdenes, la utilidad lo hará. Basta con abrir un pedido y el "Grid manual" creará automáticamente una grilla de órdenes para el mism
VirtualTradePad One Click Trading Panel
Vladislav Andruschenko
4.58 (72)
Utilidades
Panel de comercio para operar en 1 clic. ¡Trabajando con posiciones y pedidos! Operar desde el gráfico o desde el teclado. Con nuestro panel de operaciones, puede ejecutar operaciones con un solo clic directamente desde el gráfico y realizar operaciones comerciales 30 veces más rápido que con el control estándar de MetaTrader. Los cálculos automáticos de parámetros y funciones hacen que las operaciones sean más rápidas y cómodas para los operadores. Consejos gráficos, etiquetas informativas e in
The News Filter MT5
Leolouiski Gan
4.74 (19)
Utilidades
Este producto filtra todos los asesores expertos y los gráficos manuales durante el tiempo de noticias, por lo que no tendrás que preocuparte por los repentinos picos de precios que podrían destruir tus configuraciones de negociación manuales o las operaciones realizadas por otros asesores expertos. Este producto también viene con un sistema completo de gestión de órdenes que puede manejar tus posiciones abiertas y órdenes pendientes antes del lanzamiento de cualquier noticia. Una vez que compre
Seconds Chart MT5
Boris Sedov
4.59 (17)
Utilidades
Seconds Chart — una herramienta única para crear gráficos en segundos en MetaTrader 5 . Con Seconds Chart , puede construir gráficos con marcos temporales definidos en segundos, proporcionando una flexibilidad y precisión de análisis ideales que no están disponibles en gráficos estándar de minutos u horas. Por ejemplo, el marco temporal S15 indica un gráfico con velas de 15 segundos. Puede utilizar cualquier indicador y asesor experto compatible con símbolos personalizados. Trabajar con ellos es
Trade Manager DashPlus
Henry Lyubomir Wallace
5 (12)
Utilidades
DashPlus es una herramienta avanzada de gestión de operaciones diseñada para mejorar la eficiencia y efectividad de sus transacciones en la plataforma MetaTrader 5. Ofrece un conjunto integral de funciones, que incluyen cálculo de riesgos, gestión de órdenes, sistemas avanzados de cuadrícula, herramientas basadas en gráficos y análisis de rendimiento. Características Clave 1. Cuadrícula de Recuperación Implementa un sistema de cuadrícula de promediado y flexible para gestionar operaciones durant
Risk Manager for MT5
Sergey Batudayev
4.35 (17)
Utilidades
Expert Advisor Risk Manager para MT5 es un programa muy importante y, en mi opinión, necesario para todos los comerciantes. Con este Asesor Experto podrá controlar el riesgo en su cuenta de operaciones. El control de riesgos y beneficios puede realizarse tanto en términos monetarios como porcentuales. Para que el Asesor Experto funcione, simplemente adjúntelo al gráfico de pares de divisas y establezca los valores de riesgo aceptables en la divisa de depósito o en % del saldo actual. [Instruc
Telegram to MT5 Coppy
Sergey Batudayev
5 (7)
Utilidades
De Telegram a MT5:   La solución definitiva para copiar señales Simplifique sus operaciones con Telegram a MT5, la moderna herramienta que copia señales de trading directamente desde los canales y chats de Telegram a su plataforma MetaTrader 5, sin necesidad de DLL. Esta potente solución garantiza una ejecución precisa de señales, amplias opciones de personalización, ahorra tiempo y aumenta su eficiencia. [ Instructions and DEMO ] Características principales Integración directa de la API de Tele
Patrex pro
Chioma Obunadike
5 (1)
Utilidades
Patrex Pro: Maximice su potencial de trading Patrex Pro es un bot de trading avanzado diseñado para ayudar a los traders a optimizar sus estrategias de trading y maximizar sus beneficios potenciales. Con su tecnología de vanguardia y una interfaz fácil de usar, Patrex Pro es la herramienta definitiva para los operadores que buscan elevar su juego de comercio. Obtener versión MT4 Características principales: 1. Cobertura de posiciones: Patrex Pro permite a los usuarios cubrir sus posiciones en f
HINN Lazy Trader
ALGOFLOW OÜ
5 (2)
Utilidades
Lazy Trader es su asistente personal de gestión de riesgos que encuentra de forma independiente las mejores entradas en el mercado, gestiona posiciones y le ayuda a extraer el máximo beneficio de cada idea de trading. Supervisa los gráficos de M1 a W1 , encuentra puntos de entrada óptimos basados en sus parámetros y gestiona las operaciones sin su participación: - ¿Tiene una idea en el gráfico diario? No hay necesidad de esperar a que los plazos inferiores formen una señal - Lazy Trader lo comp
Zentral Trading Manager
Ray Zeanrik Parreno Fredeluces
5 (4)
Utilidades
Gestor comercial central Su centro de mando para el trading de precisión: ahora más fuerte que nunca Tome el control de sus operaciones como nunca antes. Zentral Trading Manager es su panel de operación manual todo-en-uno para MetaTrader 5 - construido para scalpers, day traders, y ejecución de estrategias serias. Totalmente compatible con portátiles Mac y Windows . Alto-DPI seguro. No más problemas de diseño. Características principales (Última actualización 2025): - One-Click Close - Cierre i
Risk Manager Pro MT5
Roman Zhitnik
5 (7)
Utilidades
El Asesor Experto es un completo gestor de riesgos que ayuda a los usuarios a controlar sus actividades de negociación. Con esta herramienta como salvaguarda, puede configurar fácilmente varios parámetros de riesgo. Cuando se supera cualquier límite, el gestor de riesgos puede forzar el cierre de las posiciones abiertas, cerrar otros EAs, e incluso cerrar el terminal para evitar el trading emocional que no se corresponde con su estrategia de trading. Ajustes del Gestor de Riesgos Protección de
Custom Alerts AIO MT5
Daniel Stein
5 (1)
Utilidades
Custom Alerts AIO: Supervisión inteligente de múltiples mercados, lista para usar sin configuración Descripción general Custom Alerts AIO es una herramienta avanzada de escaneo de mercado que funciona "nada más instalarla", sin necesidad de configurar indicadores adicionales. Incluye internamente todos los indicadores clave de Stein Investments (FX Power, FX Volume, FX Dynamic, FX Levels e IX Power), lo que te permite supervisar de forma sencilla todas las clases de activos principales: Forex,
Auto Trade Copier for MT5
Vu Trung Kien
4.38 (26)
Utilidades
Auto Trade Copier está diseñado para copiar los oficios entre múltiples cuentas MT5 / terminales con una precisión absoluta. Con esta herramienta, puede actuar como proveedor (fuente ) o receptor (destino ) . Cada acciones comerciales podrán ser clonados del proveedor al receptor sin demora. Las siguientes son las funciones destacadas :     Cambie entre proveedores o función del receptor en una sola herramienta.     Un proveedor puede copiar los oficios a las cuentas de múltiples receptores.
Otros productos de este autor
Ultimate Drawdown Recovery EA
Freedom Uzochukwu Nnadi
5 (1)
Utilidades
¡Lo último en recuperación de Drawdown y protección de operaciones para MT5! Vea el video tutorial aquí: https://youtu.be/cF8Gozo7pPw?si=U3SnEXOZKbA-Mxy5 Sus operaciones merecen una segunda oportunidad. Dales este Soldado. ¿Luchando con pérdidas flotantes o detracciones repentinas que amenazan su cuenta? Deje de ver como sus operaciones se ahogan en rojo y deje que el EA Ultimate Drawdown Recovery (UDR) recupere, proteja y potencie su estrategia de trading automáticamente. ¿Qué es UDR? UDR es u
Ultimate Drawdown Recovery MT4
Freedom Uzochukwu Nnadi
Utilidades
¡Lo último en recuperación y protección de operaciones para MT4! Sus operaciones merecen una segunda oportunidad. Dales este Soldado. ¿Luchando con pérdidas flotantes o detracciones repentinas que amenazan su cuenta? Deje de ver como sus operaciones se ahogan en números rojos y deje que el EA de Recuperación de Reducción Definitiva (UDR) recupere, proteja y potencie su estrategia de trading automáticamente. ¿Qué es UDR? UDR es un Asesor Experto MT4 ultra-inteligente, rápido como el rayo, diseña
MT5 to MT5 Trade Copier
Freedom Uzochukwu Nnadi
Utilidades
Copiador de operaciones de MT5 a MT5: Replicación de operaciones maestro-esclavo unificada para MetaTrader 5 Desbloquee la replicación de operaciones sin fisuras con el MT5 to MT5 Trade Copier, un potente y versátil Asesor Experto (EA) para MetaTrader 5, ahora rediseñado en una solución única y eficiente. Esta versión actualizada combina las funcionalidades Maestro y Esclavo en un EA, lo que le permite cambiar sin esfuerzo entre los modos con un solo parámetro. Tanto si está replicando operacio
Universal Trailing Stop and Breakeven EA
Freedom Uzochukwu Nnadi
Utilidades
Maximice sus beneficios y proteja su capital en cualquier símbolo, cualquier broker, cualquier dígito. Vídeo de demostración: https://youtube.com/shorts/enSPf2qCsVU?si=1LBVjmVzgFJE751C El EA Universal Trailing Stop and Breakeven es una herramienta potente y fácil de usar para principiantes que automatiza la gestión del trailing stop en todas sus operaciones abiertas. Si usted está scalping XAUUSD, balanceo BTCUSD, o el día de comercio EURUSD, este asesor experto asegura que siempre está bloquea
FREE
MT5 to MT4 Two Way Copier
Freedom Uzochukwu Nnadi
Utilidades
Copiador de MT5 a MT4: ¡Aumente su éxito comercial con una precisión perfecta! Desbloquee el poder de la replicación automatizada de operaciones con This Copier, el Asesor Experto (EA) definitivo diseñado para revolucionar su experiencia de trading en MetaTrader 4 y MetaTrader 5. Si usted es un comerciante experimentado, un gestor de fondos de cobertura, o un gurú de la empresa prop, esta herramienta robusta, llena de características asegura que sus operaciones se copian con la precisión de la
MT4 to MT5 and MT5 to MT4 Dual Copier
Freedom Uzochukwu Nnadi
Utilidades
MT4/MT5 Dual Copier Pro: ¡Aumente el éxito de sus operaciones con una precisión perfecta! Demostración en Youtube: https://youtu.be/auW00CG386o?si=Du2axdoBzTmUJ3yp Desbloquee el poder de la replicación automática de operaciones con Dual Copier Pro, el Asesor Experto (EA) definitivo diseñado para revolucionar su experiencia de trading en MetaTrader 4 y MetaTrader 5. Si usted es un comerciante experimentado, un gestor de fondos de cobertura, o un gurú de la empresa prop, esta herramienta robusta,
MT4 to MT4 Trade Copier
Freedom Uzochukwu Nnadi
Utilidades
Copiador de MT4 a MT4: ¡Aumente su éxito comercial con una precisión perfecta! Desbloquee el poder de la replicación automatizada de operaciones con This Copier, el Asesor Experto (EA) definitivo diseñado para revolucionar su experiencia de trading en MetaTrader 4. Tanto si es un trader experimentado, un gestor de fondos de cobertura o un gurú de las empresas de capital riesgo, esta herramienta robusta y repleta de funciones garantiza que sus operaciones se copien con la precisión de un rayo en
Ultimate Trade and Alert Assistant
Freedom Uzochukwu Nnadi
Utilidades
Asistente definitivo para operaciones y alertas Eleve sus operaciones con precisión y control Presentamos Ultimate Trade and Alert Assistant de Feedosky, un potente y versátil Asesor Experto (EA) para MetaTrader 5 (MT5) diseñado para potenciar a los operadores con alertas de precios precisas, ejecución de operaciones sin problemas y gestión inteligente de posiciones. Si usted es un operador experimentado o acaba de empezar, este EA combina la automatización de vanguardia con características pers
Filtro:
Marcoroni
236
Marcoroni 2025.10.20 12:30 
 

Hey, I was not sure if I needed this, but after testing and trading a few days with it, I noticed how much hassle it can save you. Very easy to use and really nice way of handling risk better. I did not understand one thing and contacted the developer, which responded and helped me within a few hours. I can recommend.

Vicosky
19
Vicosky 2025.10.09 15:55 
 

El usuario no ha dejado ningún comentario para su valoración

Respuesta al comentario