Risk Manager Optimum

RiskManagerOptimum para MetaTrader 5 - ¡Su red de seguridad comercial definitiva!





RiskManagerOptimum es el Asesor Experto más avanzado y profesional para la gestión de riesgos en cuentas y operaciones para MetaTrader 5.

No abre operaciones. Supervisa y gestiona las posiciones existentes en tiempo real para controlar el riesgo, la reducción, y la exposición a través de todos los símbolos.

El EA está diseñado para operadores manuales, algorítmicos y de cartera que requieren un control estricto y automatizado del riesgo en Forex, metales, criptomonedas, índices y CFDs.

Novedades de la versión 2.0

Los controles de trailing stop ahora están separados para las posiciones de gráficos y todas las posiciones abiertas.

Los activadores del trailing stop y del punto de equilibrio pueden basarse en un porcentaje del saldo de la cuenta.

Se admite el cierre parcial cuando se alcanza el trailing stop, y el volumen restante se mueve opcionalmente al punto de equilibrio.

El cálculo universal de pips se ha unificado para todos los símbolos y corredores. Por ejemplo, 500 pips equivalen a 5 puntos en los pares XAUUSD, BTCUSD, JPY y en los símbolos estándar de Forex.

Funciones básicas de gestión de riesgos

El control de riesgo por operación permite limitar el riesgo de cada posición como porcentaje del saldo de la cuenta.

Si no se establece ningún stop loss, el EA puede calcular y aplicar automáticamente uno basado en el riesgo definido.

Las posiciones que superen el riesgo permitido pueden cerrarse automáticamente.

El control del riesgo total de la cartera supervisa la exposición combinada de todas las posiciones abiertas.

Cuando se supera el riesgo total máximo permitido, se cierran las nuevas posiciones para mantener el límite definido.

La limitación de pérdidas diarias restringe la pérdida máxima permitida por día de negociación.

Cuando se alcanza, el EA puede bloquear nuevas operaciones o cerrar todas las posiciones activas.

Protección contra pérdidas

La protección contra pérdidas por posición cierra operaciones individuales cuando la pérdida no realizada supera un porcentaje definido.

La monitorización de la reducción global de la cuenta realiza un seguimiento de la reducción del capital y puede responder cerrando:

todas las posiciones, sólo las posiciones perdedoras, sólo las posiciones ganadoras, posiciones compradoras, posiciones vendedoras, o un conjunto parcial basado en la selección del usuario.

Gestión de beneficios

Se pueden establecer objetivos de beneficios individuales por operación en función del porcentaje de la cuenta.

Los sistemas de trailing stop y breakeven admiten valores de pip fijos o activadores basados en el saldo.

La lógica de trailing stop y breakeven puede aplicarse globalmente o por gráfico.

Controles del ciclo de vida de las operaciones

La duración máxima de las operaciones puede definirse en minutos para cerrar posiciones que permanezcan abiertas más tiempo del previsto.

Las restricciones horarias permiten desactivar la gestión de operaciones durante determinados intervalos de tiempo del servidor.

Los límites máximos de posiciones abiertas evitan la sobreexposición cerrando automáticamente las operaciones en exceso.

Protección basada en la volatilidad

El EA puede restringir la gestión de nuevas operaciones durante condiciones de alta volatilidad mediante el filtrado basado en ATR.

Cuando la volatilidad supera el umbral definido y el riesgo de la cartera ya es elevado, se aplican acciones de protección.

Supervisión y transparencia

Todas las acciones se registran en la pestaña Expertos con número de ticket, símbolo y motivo de ejecución.

La información del gráfico muestra la reducción actual, el riesgo total, el estado de las pérdidas diarias y las protecciones activas.

Se pueden activar notificaciones opcionales para acciones críticas como cierres forzosos o violaciones de riesgo.

Compatibilidad y uso

RiskManagerOptimum funciona con:

trading manual

asesores expertos

estrategias de scalping y swing

Forex, XAUUSD, BTCUSD, índices y otros instrumentos CFD independientemente del broker.

El EA es totalmente configurable a través de parámetros de entrada claramente agrupados.





Notas importantes

RiskManagerOptimum sólo gestiona operaciones y no abre posiciones iniciales.

Se recomienda realizar pruebas demo para ajustar la configuración según las condiciones del broker y el estilo de trading. No dude en ponerse en contacto conmigo para obtener ayuda