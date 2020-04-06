IA Supreme Hedging

IA SUPREME© MT4Hedging de Partner’s Academy





Descripción General





IA SUPREME© MT4Hedging es un avanzado sistema de trading basado en inteligencia artificial, desarrollado cuidadosamente por Partner’s Academy. Diseñado para un consumo óptimo de RAM, esta herramienta profesional tiene como objetivo mejorar tu rendimiento de trading asegurando una seguridad sin igual.





¿Quieres ver el rendimiento en tiempo real? Contáctame para acceder a la cuenta en tiempo real, donde encontrarás todas las pruebas de estrés realizadas desde 2022 hasta la fecha, incluyendo una cuenta de demostración de 50,000 y una cuenta de 500 USD.





Se utilizaron cuentas de demostración por razones obvias: las pruebas de estrés se realizan para evaluar los algoritmos en todas las condiciones y situaciones posibles para verificar su confiabilidad. Probarlo en una cuenta real no habría sido ético. El dinero es el resultado del esfuerzo y trabajo de cada uno y no debería desperdiciarse. Utiliza esta filosofía para operar con conciencia.





CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES





1. Seguridad Inigualable:





- Protección incomparable del capital y drawdown diario.

- Establece tus objetivos diarios para evitar riesgos innecesarios.

- Benefíciate de 30 configuraciones preestablecidas y personalizables.

- Gestión de riesgos impecable, calificada con 5 estrellas para tu cuenta de trading.





2. Brillantez Estratégica:





- Una combinación dinámica de indicadores de tendencia y análisis fundamental.

- Potenciado por un promedio móvil exponencial ponderado (EMA) para una identificación precisa de soportes y resistencias.

- Diseñado para un impresionante rendimiento del 85% en los pares EURUSD, USDCAD, AUDCAD y CADCHF con un marco de tiempo de 15 minutos (M15).

- Personaliza el sistema según tus preferencias, explorando configuraciones adicionales y personalizaciones en diferentes marcos de tiempo y pares de divisas.





3. Dominio en la Gestión de Series:





- Abre múltiples series de trading respetando los límites definidos por el usuario para un control óptimo.

- Elige entre opciones de cobertura automática o semiautomática.

- Ejerce discreción abriendo manualmente series adicionales.





4. Entrada al Mercado Confirmada por la Tendencia:





- Refuerza tu entrada al mercado con operaciones que confirman la tendencia dentro de cada serie.

- Abre operaciones adicionales de manera segura sin superar los límites definidos por el usuario.





5. Panel de Control Profesional:





- Gestiona fácilmente tus operaciones sin tener que volver a abrir pantallas de entrada.

- Elige entre modos automático y manual.

- Utiliza la sección de comentarios de MT4 para un análisis detallado de las series.





Entradas Personalizables:





- Número Mágico: Identificadores únicos para cada instrumento.

- Lotes: Define el tamaño de tu lote inicial.

- Take Profit/Stop Loss: Precisión al definir puntos de ganancia y pérdida.

- Activación/Seguimiento de Pasos: Ajusta los parámetros de stop trailing.





Gestión Inteligente de Capital:





- Objetivo Diario: Establece tu meta financiera diaria.

- Máximo Drawdown Diario (% o USD): Protege tu capital con límites de drawdown personalizables.





Personalización y Análisis:





- Indicadores: Adapta los indicadores de SUPREME© MT4Hedging a tu estrategia de trading.

- Filtro de Rango de Dos Horas: Optimiza las horas de trading con filtros personalizables.

- Personalización de Comentarios: Personaliza los comentarios para una identificación clara de los pares de divisas.





Recomendaciones:





§ El bajo consumo de esta IA te permite utilizarla incluso en tu computadora sin problemas, pero si lo prefieres, utiliza un VPS dedicado para que el EA funcione las 24 horas del día, los 7 días de la semana.





§ Evita VPS compartidos por seguridad en la ejecución.





Pares de divisas probados desde 2022: EURUSD, CADCHF, USDCAD, AUDCAD, EURGBP

Índices probados desde 2022: US30, US100, GER40

Periodo óptimo de la estrategia: M15

Depósito mínimo: $500 (se recomienda un cruce de divisas por cada $500)

Tipo de cuenta: ECN, Raw o Razor con spreads muy bajos.

Brokers probados: FpMarkets, TopFX representan los spreads más bajos. Contáctame si deseas obtener reembolsos en comisiones.

IMPORTANTE: Es crucial utilizar cuentas con BAJO SPREAD para obtener los mejores resultados.





Notas:





3 carpetas de configuración:

Configuración conservadora con TP y operaciones de riesgo medio-bajo.

Configuración de riesgo medio-alto.

Configuración ultraconservadora con SL.