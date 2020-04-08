Signal Option

用于二元期权的信号指标，也可以在外汇以及其他市场上高效使用。适合在 M1–M5 上进行短线网格交易，并包含逐步加仓的信号。

免费版本仅适用于 XAUUSD 货币对。MetaTrader 5 的完整版在这里：

https://www.mql5.com/en/market/product/156185

该指标使用两级自适应机制：基础速度轮廓（从一开始就可设置为“快速/平滑”）以及基于交易结果的自动自适应，根据当前市场调整过滤器，并考虑连续获利和亏损信号的情况。

模型在图表上寻找短暂的定向脉冲，并在 K 线收盘时用 CALL（买入）和 PUT（卖出）箭头标记出来，不会重绘。该指标也可以用于传统的 Forex/CFD 账户，但由于持仓周期较短，务必控制点差和佣金，避免成本“吞噬”大部分价格波动。

工作原理

使用自有的多级自适应预测模型，而不是标准的经典指标组合；

分析价格运动的形态与斜率、趋势以及局部波动率；

通过多层噪音和异常波动过滤来分析信号；

只有在通过所有内部检查后才给出箭头信号：智能平滑、过滤逆趋势逻辑、自适应极值过滤器（尽量避免在可能的反转点给出信号）、以及在线自适应市场的轻量级神经子系统，用来阻止与其预测相反的信号；

根据信号质量进行自动自适应：跟踪连续盈利/亏损交易，根据统计和回撤深度收紧或放宽内部阈值；

单独的基础速度参数从一开始就决定指标的行为（反应快速、几乎无平滑，或者更平滑、更保守），同时自动自适应会在历史数据积累的过程中进一步“微调”参数。

主要功能

CALL/PUT 箭头信号——买入信号的箭头出现在 K 线下方，卖出信号的箭头出现在 K 线上方；

面向短线交易——计算专注于未来数根 K 线内的短期走势，非常适合二元期权和剥头皮式入场；

考虑尖刺和极值——专门的过滤器有助于避免在单一异常波动或看似“最后一脚”的 K 线上入场；

适应周期与波动率——基础速度/平滑度通过单独参数设置，而自动自适应会根据最近的表现（连赢/连亏）动态调整过滤器的严格程度；

内置信号统计——历史记录、赢/亏统计、累计点数结果、跨多个品种的汇总以及重置统计的功能；

多语言支持——自动检测终端语言并自动切换界面。

实际价值

该指标帮助你快速区分可操作的入场点和最好观望的区间：你可以直观看到模型建议在何处顺势操作（CALL/PUT），以及哪里没有信号。这简化了实盘中的决策过程，并减少随意下单的次数。

内置统计让你了解信号在历史上的表现：既可针对单一品种，也可针对整个组合。这有助于根据个人交易风格选择品种、周期和参数设置，并监控策略的稳定性。

自动自适应和基础速度参数让你可以用同一个指标同时满足更激进的 M1 网格交易和更稳健的高周期交易，而无需手动调整几十个内部参数。

重要说明

该指标不会自动交易，也不保证盈利。它提供的是对当前市场状态的分析信息，最终结果取决于所选品种、时间周期、参数设置以及你的个人交易系统。历史表现不代表未来结果。

参数说明

Base Speed — 模型的基础速度/反应度。

决定在自动自适应尚未开始调整之前，指标“出厂状态”的特性。

建议范围：0.5…2.0。

低于 1.0 → 启动更平滑、过滤更强，噪音更少，信号更少，更侧重稳定性。

接近 1.0 → 平衡模式，适用于大多数品种。

高于 1.0 → 启动更快速、更敏感：平滑更少，潜在信号更多，属于“快速”模式。

对 M1，通常使用略高于 1.0 的数值（例如 1.2–1.5）；对 H1，通常接近或略低于 1.0。

Aggressiveness of auto adaptation — 自动自适应的激进程度系数。

决定在统计表现变好或变差时，指标调整内部阈值的速度和幅度。

建议范围：0.0…5.0。

0.0–1.0 → 温和自适应，模型几乎不会大幅“拉扯”参数，变化较为平滑；

1.0–3.0 → 适合真实交易的工作区间：在稳定性和反应速度之间取得平衡；

3.0–5.0 → 激进自适应：在出现连续亏损时，指标会迅速收紧过滤，使信号更少但更严格。

Max loss for enable auto adaptation — 触发强化自适应模式所需的连续亏损笔数。

建议范围：1…10。

1 → 最敏感模式：任何一次单独亏损交易都会被视为加强过滤的理由（适用于测试和激进剥头皮，但并不适合所有市场）；

2–3 → 对 M1–M5 的最佳选择：连续两至三笔亏损被视为“市场打破当前配置”的信号，需要收紧过滤；

4 及以上 → 更平稳的模式，适用于更高周期和低频入场，在这种情况下，单笔亏损并不具有统计意义。

Enable alert signal — 是否在出现信号时启用弹出提醒。

true — 每当出现新信号时，指标会弹出提示窗口（并可根据终端设置播放声音/发送通知）；

false — 指标在“静默”模式下工作，信号只在图表和统计面板中显示。

其余所有内部参数、周期和阈值均由系统自动计算，并通过上述自动自适应机制动态调整——你无需手动微调几十个参数，只需根据自己的交易风格设置三个关键参数即可。