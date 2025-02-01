ArbitrageATR Recovery MT5

5

  • NOTA: Este asesor experto está diseñado exclusivamente para la recuperación de operaciones y no debe utilizarse como un sistema de trading automatizado estándar.
  • IMPORTANTE: Este EA representa una de las soluciones de recuperación más completas y sólidas actualmente disponibles para el público.

    Es una herramienta esencial para cualquier operador que busque protección adicional durante condiciones de mercado adversas. Proteja su cuenta y opere con confianza, sabiendo que este sistema de recuperación está diseñado para ayudar a estabilizar y preservar su capital durante períodos de caída.

    DESCARGA GRATUITA DEL CUADRO DE INDICADORES (Recomendado):

    https://www.mql5.com/en/market/product/137124?source=Site+Market+Product+Page


    Ejemplo de Set File para EURUSD con correlación (30mins Chart):

    https://drive.go ogle.com/file/d/1G5ajfcJTHDvGlZX_M84G4IccKOOGHB7N/view?usp=sharing


    ================================================================================

    CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

    ================================================================================


    SISTEMA INTELIGENTE DE RECUPERACIÓN DE COBERTURAS

    - Colocación automática de órdenes de cobertura cuando se alcanzan los umbrales de detracción

    - Tres modos de recuperación: Normal, Medio y Agresivo

    - Recuperación de emergencia progresiva con ajustes dinámicos

    - Detección inteligente de la dirección de la cobertura en función de las condiciones del mercado

    - Seguimiento completo del objetivo de recuperación para restablecer la equidad de la cuenta


    SISTEMA DE RED DINÁMICO BASADO EN ATR

    - Múltiples métodos de espaciado de la rejilla: Fijo, ATR, ATR adaptativo, Bandas de Bollinger, BB dinámico

    - Detección automática del régimen de volatilidad (Bajo/Normal/Alto)

    - Espaciado adaptativo de la parrilla que se ajusta a las condiciones del mercado

    - Multiplicadores ATR: 3,0 (baja volatilidad), 5,0 (normal), 8,0 (alta volatilidad)

    - Indicadores visuales de las líneas de la parrilla para facilitar el seguimiento


    TRADING DE CORRELACIÓN AVANZADO

    - Backtest de hasta 4 símbolos simultáneamente con ajustes independientes

    - Detección dinámica de la dirección de la correlación (Positiva/Negativa/Dinámica)

    - Análisis de correlación de símbolos multirreferencia

    - Sistema de activación por niveles basado en la fuerza de la correlación:

    - Nivel débil (0-0,3): Enfoque conservador

    - Nivel moderado (0,3-0,6): Enfoque estándar

    - Nivel fuerte (0,6-0,8): Enfoque agresivo

    - Nivel muy fuerte (0,8+): Confianza máxima

    - Filtros de estabilidad de correlación para evitar señales falsas


    INTEGRACIÓN DE CONCEPTOS DE DINERO INTELIGENTE

    - Detección y confirmación de bloques de órdenes

    - Análisis del Fair Value Gap (FVG)

    - Detección de ruptura de estructura (BOS)

    - Identificación de Cambio de Carácter (ChoCH)

    - Análisis de la estructura del mercado en cualquier marco temporal

    - Representación visual de niveles clave


    FILTROS TÉCNICOS MULTIPLAZA

    - Filtro RSI: Evita condiciones de sobrecompra/sobreventa

    - Filtro ADX avanzado con análisis multihorario

    - Ponderación del marco temporal primario, secundario y terciario

    - Umbrales adaptativos basados en la volatilidad

    - Clasificación de la fuerza de la tendencia

    - Requisitos de alineación Multi-TF

    - Gestión de la parrilla en función del régimen

    - Integración de Pivot Point SuperTrend


    SISTEMAS MULTIPLICADORES FLEXIBLES

    - Múltiples modos de progresión:

    - FIJO: Secuencia de multiplicadores personalizada (1, 1,5, 1,5, 1,5...)

    - LINEAL: Progresión lineal (1, 2, 3, 4...)

    - EXPONENCIAL: Crecimiento exponencial (1, 1,5, 2,25, 3,375...)

    - FIBONACCI: Secuencia de Fibonacci (1, 1, 2, 3, 5, 8...)

    - PARABÓLICA: Progresión parabólica (1, 2, 4,5, 8...)

    - Personalización del multiplicador por símbolo

    - Topes de multiplicador: Ninguno, Fijo o Progresivo (basado en acciones)

    - Ajuste dinámico del multiplicador en función de los beneficios/pérdidas


    SISTEMAS COMPLETOS DE OBJETIVOS DE BENEFICIOS

    - Toma de beneficios inteligente con cálculo de costes y colchón de seguridad

    - Cierre del objetivo de beneficios para toda la cuenta

    - Objetivo de beneficios de la cesta (post-hedge)

    - Sistema de objetivo de recuperación total

    - Ajustes del colchón de beneficios mínimos

    - Incluir/excluir beneficios de órdenes base


    SÓLIDA GESTIÓN DE RIESGOS

    - Límites de pérdidas diarias con restablecimiento automático

    - Operaciones máximas por símbolo

    - Filtro de diferencial máximo

    - Filtros de hora y día (opere sólo horas/días específicos)

    - Gestión de otros EA (desactivación de EA competidores durante la recuperación)

    - Límites de tamaño de posición por nivel/fuerza de correlación

    - Mecanismos de parada de emergencia


    ================================================================================

    CÓMO FUNCIONA

    ================================================================================


    1. COLOCACIÓN DE ÓRDENES BASE

    El EA abre posiciones iniciales basándose en los ajustes configurados. Puede

    ejecutar hasta 4 órdenes base independientes en diferentes símbolos simultáneamente.


    2. CONTROL DE LA REDUCCIÓN

    Monitoriza continuamente el drawdown de la cuenta (porcentual o basado en divisas).

    Cuando se alcanza el umbral, se activa el sistema de recuperación.


    3. ACTIVACIÓN DE COBERTURA

    Abre órdenes de cobertura en la dirección opuesta para bloquear las pérdidas actuales

    e iniciar el proceso de recuperación. Pivot Point SuperTrend confirma la dirección.


    4. RECUPERACIÓN DE REJILLA

    Construye una rejilla dinámica de órdenes utilizando un espaciado basado en ATR que se adapta a la volatilidad del mercado.

    volatilidad del mercado. Cada nivel de rejilla utiliza multiplicadores calculados para el tamaño del lote.


    5. CORRELACIÓN DE OPERACIONES

    Abre simultáneamente posiciones en símbolos correlacionados para acelerar la recuperación.

    La fuerza de correlación determina el tamaño de los lotes, el espaciado de la cuadrícula y las órdenes máximas.


    6. FILTRADO INTELIGENTE

    Todas las órdenes nuevas pasan por los filtros Smart Money Concepts, RSI, ADX y régimen

    para garantizar entradas de alta calidad durante la fase de recuperación.


    7. GESTIÓN DE OBJETIVOS DE BENEFICIOS

    Monitoriza múltiples objetivos de beneficios (smart TP, basket target, recuperación total).

    Cierra todas las posiciones cuando se alcanza cualquier objetivo, asegurando los beneficios.


    8. CIERRE DE POSICIONES

    Todas las posiciones de recuperación se cierran cuando se alcanzan los objetivos de beneficios,

    devolviendo la cuenta a un estado limpio listo para el siguiente ciclo.


    ================================================================================

    LO QUE LO HACE ÚNICO

    ================================================================================


    ENFOQUE DE ARBITRAJE MULTISÍMBOLO

    A diferencia de los EAs de recuperación de un solo símbolo, ArbitrageATR aprovecha la correlación entre

    múltiples pares de divisas para crear oportunidades de recuperación diversificadas.


    DETECCIÓN DINÁMICA DE DIRECCIONES

    Determina automáticamente las direcciones óptimas de cobertura basándose en el análisis histórico de correlación

    histórica, adaptándose a las cambiantes relaciones del mercado.


    SISTEMA DE CORRELACIÓN ESCALONADA

    Ajusta la agresividad de la negociación en función de la fuerza de la correlación en tiempo real, con

    con ajustes independientes para multiplicadores de lote, espaciado de rejilla y órdenes máximas por nivel.


    CUADRÍCULA ADAPTABLE A LA VOLATILIDAD

    El espaciado de la cuadrícula se ajusta automáticamente a la volatilidad actual del mercado mediante múltiples métodos (ATR, Bollinger, etc.).

    métodos (ATR, bandas de Bollinger) para garantizar una colocación óptima de las órdenes.


    CONCEPTOS DE DINERO INTELIGENTE

    El análisis de la estructura del mercado de nivel institucional filtra las entradas de baja calidad,

    centrando los esfuerzos de recuperación en las configuraciones de alta probabilidad.


    FILTRADO EXHAUSTIVO

    El análisis ADX multihorario con puntuación ponderada, el filtrado RSI y el conocimiento del régimen garantizan que las operaciones se ajusten a las condiciones favorables del mercado.

    para garantizar que las operaciones se ajustan a las condiciones favorables del mercado.


    SISTEMAS MULTIPLICADORES FLEXIBLES

    Elija entre progresiones matemáticas (Fibonacci, Exponencial, Parabólica) o

    crear secuencias personalizadas adaptadas a su tolerancia al riesgo.


    SEGUIMIENTO DE RECUPERACIÓN TOTAL

    Realiza un seguimiento de su saldo antes de la retirada y trabaja sistemáticamente para restablecer la totalidad del capital de su cuenta, no sólo el punto de equilibrio.

    de la cuenta, no sólo el punto de equilibrio de las posiciones actuales.


    ================================================================================

    ¿A QUIÉN VA DIRIGIDO?

    ================================================================================


    Operadores con otros EAs/estrategias que necesiten una recuperación automatizada del drawdown.

    Gestores de carteras que deseen mitigar el riesgo basado en la correlación

    Operadores profesionales que buscan un análisis de la estructura del mercado de nivel institucional

    Operadores de Prop Firm que requieran una gestión sofisticada del riesgo

    Operadores con capital suficiente para gestionar la ampliación de la red (recomendado: más de 1.000 $ por lote de 0,01)


    ================================================================================

    MEJORES CASOS DE USO

    ================================================================================


    1. PROTECCIÓN DE ESTRATEGIAS

    Funciona junto a sus estrategias de negociación principales como una red de seguridad. Cuando sus

    estrategias principales alcanzan drawdown, ArbitrageATR se activa para recuperar las pérdidas.


    2. ARBITRAJE DE CORRELACIÓN

    Aproveche las divergencias temporales entre pares correlacionados. Cuando la correlación EUR/USD y

    GBP/USD es fuerte, las posiciones de recuperación en ambos aceleran los beneficios.


    3. RECUPERACIÓN EN RANGOS

    Óptimo durante los mercados oscilantes donde el precio oscila dentro de las bandas de volatilidad.

    La cuadrícula basada en ATR se adapta automáticamente a la amplitud del rango.


    4. GESTIÓN MULTICUENTA

    Despliegue a través de múltiples cuentas con diferentes combinaciones de símbolos para

    para una exposición diversificada a la correlación.


    ================================================================================

    CONFIGURACIONES RECOMENDADAS

    ================================================================================


    CONSERVADOR (Riesgo bajo):

    - Modo Recuperación: MODE_Drawdown, RECOVERY_NORMAL

    - Reducción: 5-10% o 50-100

    - Método Grid: GRID_ATR_ADAPTIVE

    - Modo multiplicador: MULT_FIXED (1, 1.5, 1.5, 1.5)

    - MaxTrades: 8-10

    - Utilizar filtros: Todos activados (SMC, RSI, ADX)

    - Límite de pérdida diaria: 3-5% de la cuenta


    MODERADO (Equilibrado):

    - Modo Recuperación: MODE_Drawdown, RECOVERY_MEDIUM

    - Reducción: 10-15% o 100-150

    - Método Grid: GRID_ATR_ADAPTIVE

    - Modo multiplicador: MULT_FIBONACCI

    - MaxTrades: 10-12

    - Utilizar filtros: SMC + ADX activado

    - Límite de Pérdida Diaria: 5-7% de la cuenta


    AGRESIVO (Alto Riesgo):

    - Modo Recuperación: MODE_Drawdown, RECOVERY_AGGRESSIVE

    - Reducción: 15-20% o 150-200

    - Método Grid: GRID_BB_DYNAMIC

    - Modo multiplicador: MULT_EXPONENTIAL

    - MaxTrades: 12-15

    - Usar filtros: Filtrado mínimo

    - Límite de pérdida diario: 7-10% de la cuenta


    ================================================================================

    COMPATIBILIDAD DE SÍMBOLOS

    ================================================================================


    Pares principales: EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY, USD/CHF, AUD/USD, NZD/USD, USD/CAD

    Pares cruzados: EUR/GBP, EUR/JPY, GBP/JPY, AUD/JPY, etc.

    Pares exóticos: (pruébelos a fondo antes de operar en directo)

    Índices: US30, NAS100, SPX500 (con ajustes)

    Metales: XAU/USD, XAG/USD (con multiplicadores ATR más altos)


    Nota: Realice siempre pruebas retrospectivas con su broker y símbolos específicos antes de operar en directo.

    Diferentes brokers tienen diferentes spreads, velocidades de ejecución y especificaciones de símbolos.


    ================================================================================

    REQUISITOS DEL SISTEMA

    ================================================================================


    - MetaTrader 5 Build 3200 o superior

    - VPS Windows recomendado para operación 24/7 (mínimo 2GB RAM)

    - Conexión a Internet estable (ping < 50ms al servidor del broker)

    - Broker con spreads bajos y ejecución rápida

    - Se requiere un tipo de cuenta de cobertura

    - Saldo mínimo de la cuenta: $500 (recomendado: $1000+)

    - Apalancamiento: 1:100 mínimo (1:500 recomendado para mayor flexibilidad)


    ================================================================================

    RECURSOS INCLUIDOS

    ================================================================================


    Documentación completa en PDF

    Guía de inicio rápido

    Ajustes recomendados para distintos tamaños de cuenta

    Consejos de optimización específicos para cada símbolo

    Buenas prácticas y directrices para la gestión de riesgos


    ================================================================================

    CURVA DE APRENDIZAJE

    ================================================================================


    PRINCIPIANTE: 2-3 semanas para comprender la configuración básica

    INTERMEDIO: 1 semana para dominar la correlación y los filtros

    AVANZADO: 3-5 días para optimizar estrategias específicas


    La extensa documentación y las plantillas de ajustes preconfiguradas lo hacen

    configuración preconfiguradas lo hacen accesible incluso para operadores intermedios, mientras que las funciones avanzadas proporcionan

    profundidad para un uso profesional.


    ================================================================================

    INFORMACIÓN SOBRE RIESGOS

    ================================================================================


    IMPORTANTE: Operar implica un riesgo sustancial de pérdida y no es adecuado

    para todos los inversores. Las estrategias de recuperación de tipo rejilla y martingala pueden dar lugar a

    pérdidas significativas si no se gestionan adecuadamente, especialmente en mercados

    sin retrocesos.


    - El rendimiento pasado no es indicativo de resultados futuros.

    - Pruebe siempre a fondo en cuentas de demostración antes de operar en vivo

    - Nunca arriesgue más de lo que pueda permitirse perder

    - Asegúrese de contar con la capitalización adecuada para ampliar la red en su totalidad

    - Utilice un tamaño de posición adecuado en relación con el saldo de la cuenta

    - Supervise el EA con regularidad, especialmente durante las fases de recuperación

    - Los mercados con fuertes tendencias pueden causar una reducción significativa

    - Este AE está diseñado para la recuperación de pérdidas, no como estrategia principal de negociación.

    - Los resultados varían significativamente en función del corredor, los diferenciales y las condiciones del mercado.


    Este EA es una herramienta de gestión de riesgos, no un sistema de beneficios garantizados. Una configuración, supervisión y gestión del riesgo adecuadas en

    configuración, supervisión y gestión de riesgos son esenciales para el éxito.


    ================================================================================

    ¿POR QUÉ ELEGIR ARBITRAGEATR RECOVERY MT5?

    ================================================================================


    Algoritmo probado: Años de desarrollo y pruebas en el mundo real

    Calidad profesional: Análisis de la estructura del mercado de calidad institucional

    Documentación exhaustiva: Más de 70 páginas de orientación detallada

    Desarrollo activo: Actualizaciones periódicas con nuevas funciones

    Configuración flexible: más de 200 parámetros ajustables

    Enfoque multiestratégico: Combina múltiples técnicas de recuperación de eficacia probada

    Controles de riesgo avanzados: Múltiples mecanismos de seguridad y límites

    Funcionamiento transparente: Registro claro e indicadores visuales


    Tanto si está protegiendo una estrategia rentable de las caídas, gestionando

    múltiples cuentas con mitigación de riesgos basada en la correlación, o busca una

    solución de recuperación sofisticada con filtrado de nivel institucional,

    ArbitrageATR Recovery MT5 le proporciona las herramientas y la flexibilidad que necesita.


    ================================================================================

    SOPORTE

    ================================================================================


    Incluido con la compra:

    - Documentación detallada en PDF de más de 70 páginas

    - Guía rápida de configuración

    - Asistencia por correo electrónico para la configuración

    - Actualizaciones y mejoras periódicas


    ================================================================================

    EMPIECE HOY MISMO

    ================================================================================


    Transforme su enfoque de la gestión del drawdown con ArbitrageATR Recovery MT5.

    Descárgalo ahora y experimenta la recuperación de cobertura de grado profesional con correlación

    correlación y filtrado Smart Money Concepts.


    Recuerde: ¡Una adecuada gestión del riesgo y pruebas exhaustivas son las claves del éxito!


    ===============================================================================

