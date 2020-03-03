Oferta introductoria: 800 para compradores anticipados. Una vez que se vendan 15 copias, el precio se elevará a 1008. Actualmente se han vendido 1 copias.





Evara - Comercio Algorítmico de Nueva Generación

IA avanzada y aprendizaje automático adaptativo, Evara evoluciona continuamente con las condiciones del mercado, combinando el reconocimiento de patrones históricos con la ejecución en tiempo real para una precisión de comercio superior.





DM me para obtener una licencia de prueba limitada para trading de demostración durante un par de días. Una vez comprada , envíame un mensaje para recibir un robot gratis para tu confianza.

Guía de Backtest: contáctame directamente y te proporcionaré el archivo de configuraciones y pasos.





[Canal para noticias y actualizaciones]





Ventajas de Comercio Centrales:

Estrategia de Scalping Basada en ATR – Aplica datos del rango verdadero promedio para cronometrar scalps rápidos en entornos volátiles, optimizando la precisión de entrada y salida

Filtro RSI de Precisión - Nuestro algoritmo RSI propietario filtra el 87% de las señales falsas mientras mantiene entradas de alta probabilidad

Tecnología de Sincronización de Mercado - El filtro de tiempo de comercio integrado se enfoca automáticamente en períodos de liquidez máxima a través de las sesiones





Evara incluye protección en múltiples capas con:

Toma de ganancias basada en análisis de volatilidad

Monitoreo de drawdown en tiempo real

Reducción automática de riesgo durante alta volatilidad





La instalación toma segundos - simplemente adjunta a EURUSD (M15) gráfico

[Guía sobre cómo ejecutar EA]





Optimizado para múltiples pares de divisas incluyendo:EURUSD,USDCAD,NZDUSD

Requisitos Mínimos:

$100 (Modo Estándar)

$1000 (Modo Arriesgado)





Únete a nuestro canal de Telegram para notificaciones en tiempo real, configuraciones de expertos y actualizaciones.

"Comercia con precisión, no con suposiciones. Deja que los algoritmos inteligentes de Evara trabajen 24/5 para hacer crecer tu cuenta."