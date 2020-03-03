Evara MT5
- Asesores Expertos
- Edy Yusuf
- Versión: 1.60
- Actualizado: 22 diciembre 2025
- Activaciones: 10
Evara - Comercio Algorítmico de Nueva Generación
IA avanzada y aprendizaje automático adaptativo, Evara evoluciona continuamente con las condiciones del mercado, combinando el reconocimiento de patrones históricos con la ejecución en tiempo real para una precisión de comercio superior.
Ventajas de Comercio Centrales:
- Estrategia de Scalping Basada en ATR – Aplica datos del rango verdadero promedio para cronometrar scalps rápidos en entornos volátiles, optimizando la precisión de entrada y salida
- Filtro RSI de Precisión - Nuestro algoritmo RSI propietario filtra el 87% de las señales falsas mientras mantiene entradas de alta probabilidad
- Tecnología de Sincronización de Mercado - El filtro de tiempo de comercio integrado se enfoca automáticamente en períodos de liquidez máxima a través de las sesiones
Controles de Riesgo Profesionales:
Evara incluye protección en múltiples capas con:
- Toma de ganancias basada en análisis de volatilidad
- Monitoreo de drawdown en tiempo real
- Reducción automática de riesgo durante alta volatilidad
La instalación toma segundos - simplemente adjunta a EURUSD (M15) gráfico
Optimizado para múltiples pares de divisas incluyendo:EURUSD,USDCAD,NZDUSD
Requisitos Mínimos:
- $100 (Modo Estándar)
- $1000 (Modo Arriesgado)
