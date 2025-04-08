Highlander EA

═══════════════════════════════════════════════════════════════════════════
HIGHLINDEREA EA - MQL MARKET DESCRIPTION
═══════════════════════════════════════════════════════════════════════════

TITLE: Highlinderea EA - Multi-Timeframe Trading System with Advanced Risk Management

SHORT DESCRIPTION (max 120 characters):
EA profesional multi-timeframe con señales RSI, MACD, BB y gestión avanzada del riesgo. "¡Sólo puede haber uno!"

═══════════════════════════════════════════════════════════════════════════
DESCRIPCIÓN COMPLETA:
═══════════════════════════════════════════════════════════════════════════

Highlinderea EA es un sofisticado sistema de trading automatizado que combina múltiples indicadores técnicos en tres marcos temporales para generar señales de trading de alta probabilidad. Inspirado en la legendaria frase "¡Sólo puede haber uno!", este EA se centra en la calidad por encima de la cantidad, ejecutando operaciones precisas con una completa gestión del riesgo.

═══════════════════════════════════════════════════════════════════════════
CARACTERÍSTICAS CLAVE:
═══════════════════════════════════════════════════════════════════════════

✓ ANÁLISIS MULTI-TIEMPO
- Analiza simultáneamente tres marcos temporales configurables (Inferior/Medio/Alto)
- Requiere confirmación de la señal en todos los marcos temporales antes de entrar
- Por defecto: M15 (entrada), H1 (confirmación), H4 (dirección de la tendencia)

✓ SISTEMA DE TRIPLE INDICADOR
- RSI (Relative Strength Index): Identifica condiciones de sobreventa/sobrecompra
- MACD (Moving Average Convergence Divergence): Confirma el impulso y la tendencia
- Bandas de Bollinger: Detecta precios extremos y volatilidad
- Señales mínimas configurables requeridas por marco temporal

✓ GESTIÓN DE RIESGO AVANZADA
- Tamaño de lote basado en porcentaje o fijo
- Protección de límite de pérdida diario (por defecto: 2% del saldo)
- Protección de límite de pérdida semanal (por defecto: 5% del saldo)
- Protección contra pérdidas consecutivas con reducción automática del riesgo
- Control de posiciones máximas (por defecto: 1 posición)
- Filtro de diferencial máximo

✓ GESTIÓN INTELIGENTE DE LAS OPERACIONES
- Trailing Stop: Mueve automáticamente el SL para bloquear los beneficios
- Break Even: Protege el capital una vez alcanzado el umbral de beneficios
- Cierre parcial: Toma beneficios parciales en niveles predefinidos
- Cálculo de SL/TP basado en ATR o fijo
- Ajuste del nivel de soporte/resistencia (opcional)

✓ FILTROS DE CONDICIÓN DE MERCADO
- Filtro de volatilidad: Evita la negociación durante la volatilidad extrema
- Filtro de diferenciales: Evita la negociación cuando los diferenciales son demasiado altos
- Filtro basado en el tiempo: Tiempo mínimo entre operaciones
- Filtro de proximidad de soporte/resistencia

✓ CARACTERÍSTICAS PROFESIONALES
- Opción de inversión de señal para estrategias contrarias
- Modo de depuración completo para la optimización de estrategias
- Verificación de la gestión monetaria antes de cada operación
- Compatible con la optimización de Strategy Tester
- Código limpio y bien documentado

═══════════════════════════════════════════════════════════════════════════
ESTRATEGIA DE TRADING:
═══════════════════════════════════════════════════════════════════════════

El EA utiliza un enfoque basado en el consenso:

1. GENERACIÓN DE SEÑALES (por marco temporal):
- RSI: Detecta condiciones de sobreventa (<35) y sobrecompra (>65)
- MACD: Identifica cruces y cambios de momentum
- Bandas de Bollinger: Detecta si el precio toca o rompe las bandas

2. CONFIRMACIÓN DE SEÑALES: CONFIRMACIÓN DE SEÑALES:
- Marco temporal inferior: Requiere como mínimo 1 señal (momento de entrada)
- Marco temporal medio: Requiere un mínimo de 2 señales (confirmación)
- Plazo superior: Requiere un mínimo de 3 señales (dirección de la tendencia)

3. EJECUCIÓN: EJECUCIÓN:
- La operación sólo se ejecuta cuando los tres plazos coinciden
- COMPRA: Todos los timeframes muestran señales alcistas
- VENTA: Todos los timeframes muestran señales bajistas

4. GESTIÓN DEL RIESGO: - Gestión del riesgo. 4. GESTIÓN DEL RIESGO:
- Tamaño de la posición calculado en función del saldo de la cuenta y el % de riesgo
- Stop Loss colocado utilizando el multiplicador ATR (por defecto: 1,5x ATR)
- Take Profit colocado utilizando el multiplicador ATR (por defecto: 3,0x ATR)
- Opcional: SL/TP ajustado a los niveles de soporte/resistencia más cercanos

5. GESTIÓN DE LA OPERACIÓN: GESTIÓN DE OPERACIONES:
- El Trailing Stop se activa después de 100 puntos de beneficio (configurable)
- El Break Even se activa después de 50 puntos de beneficio (configurable)
- El Cierre Parcial toma el 50% de los puntos de beneficio (configurable)
═══════════════════════════════════════════════════════════════════════════
PARÁMETROS DE ENTRADA:
═══════════════════════════════════════════════════════════════════════════

AJUSTES GENERALES:
- Número Mágico: Identificador único para las operaciones del EA

GESTIÓN DEL RIESGO:
- Riesgo por operación: Porcentaje del saldo a arriesgar (0,1-5,0%)
- Usar tamaño de lote fijo: Activar/desactivar operación con lote fijo
- Tamaño de Lote Fijo: Tamaño de lote manual (0.01-100)
- Límite de pérdidas diarias: Porcentaje máximo de pérdidas diarias
- Límite de pérdidas semanales: Porcentaje máximo de pérdidas semanales
- Pérdidas máximas consecutivas: Dejar de operar después de X pérdidas
- Factor de Reducción de Riesgo: Reducir el riesgo después de pérdidas (0.1-1.0)
- Max Positions: Posiciones concurrentes máximas
- Permitir Posiciones Múltiples: Habilitar/deshabilitar operaciones múltiples

TIMEFRAMES:
- Lower Timeframe: Momento de entrada (M1-D1)
- Marco temporal medio: Confirmación de la señal (M1-D1)
- Marco temporal superior: Dirección de la tendencia (M1-D1)

INDICADORES:
- Utilizar RSI: Activar/desactivar señales RSI
- Periodo RSI: Periodo de cálculo (5-50)
- Sobreventa RSI: Umbral de compra (20-40)
- RSI Sobrecomprado: Umbral de venta (60-80)
- Usar MACD: Activar/desactivar señales MACD
- EMA rápida MACD: Periodo rápido (5-20)
- EMA lenta MACD: Periodo lento (20-50)
- Periodo de señal MACD: Periodo de la línea de señal (5-15)
- Usar Bandas de Bollinger: Activar/desactivar señales BB
- Periodo BB: Periodo de cálculo (10-50)
- Desviación BB: Desviación estándar (1.0-3.0)
- Periodo ATR: Periodo de cálculo del ATR (10-30)

GENERACIÓN DE SEÑALES:
- Señales mínimas LTF: Señales requeridas en el marco temporal inferior (1-3)
- Señales mínimas MTF: Señales mínimas requeridas en el marco temporal medio (1-3)
- Señales mínimas HTF: Señales requeridas en el marco temporal superior (1-3)
- Señal inversa: Invertir señales de entrada (modo contrario)
- Usar filtro de volatilidad: Filtrar señales durante alta volatilidad
- Usar Soporte/Resistencia: Ajustar SL/TP a niveles clave

GESTIÓN DE OPERACIONES:
- Usar SL/TP fijos: Activar SL/TP fijos basados en puntos
- SL fijos en puntos: Stop loss en puntos
- Puntos TP fijos: Take profit en puntos
- ATR Multiplier SL: Cálculo de SL basado en ATR
- ATR Multiplier TP: Cálculo de TP basado en ATR
- Min Distance Points: Distancia mínima SL/TP
- Max Spread: Diferencial máximo permitido en puntos
- Min Time Between Trades: Periodo de enfriamiento (minutos)

TRAILING STOP:
- Use Trailing Stop: Activar trailing stop
- Trailing Start: Umbral de ganancia para activar (puntos)
- Trailing Distance: Distancia desde el precio actual (puntos)

BREAK EVEN:
- Use Break Even: Activar break even
- Break Even Start: Umbral de beneficio a activar (puntos)
- Break Even Buffer: Buffer de protección por encima de la entrada (puntos)

PARTIAL CLOSE:
- Use Partial Close: Activar toma de beneficios parcial
- Umbral de Cierre Parcial: Umbral de beneficios (puntos)
- Porcentaje de cierre parcial: Porcentaje de cierre (0-100%)

DEBUG:
- Modo Debug: Habilitar el registro detallado para la optimización

✓ MEJORES PRÁCTICAS:
- Comience con ajustes de riesgo conservadores (0,3-0.5%)
- Pruebe en una cuenta demo durante al menos 1 mes
- Utilice un VPS para operar 24/7
- Supervise el rendimiento semanalmente
- Ajuste los parámetros en función de las condiciones del mercado
- Mantenga activos los límites de pérdidas diarios y semanales
- Utilice los ajustes recomendados como punto de partida

✓ REQUISITOS:
- Plataforma MetaTrader 5
- Saldo mínimo de la cuenta: 500 $ (para una gestión adecuada del riesgo)
- Conexión estable a Internet (se recomienda VPS)
- Broker con spreads bajos y ejecución rápida
- Símbolos con liquidez suficiente

✓ COMPATIBILIDAD:
- Todos los pares de divisas
- Oro (XAUUSD)
- Índices (US30, NAS100, etc.)






)
- Materias primas
- Criptodivisas (con configuración ajustada)

═══════════════════════════════════════════════════════════════════════════
SOPORTE Y ACTUALIZACIONES:
═══════════════════════════════════════════════════════════════════════════

- Actualizaciones y mejoras periódicas
- Atención al cliente receptiva
- Manual de usuario detallado incluido
- Tutoriales en vídeo disponibles
- Acceso al foro de la comunidad

══════════ Prohibida la redistribución o ingeniería inversa.

═══════════════════════════════════════════════════════════════════════════

"¡Sólo puede haber uno!" - Elija Highlinderea EA para operar con precisión.

═══════════════════════════════════════════════════════════════════════════

