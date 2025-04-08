Highlander EA

M15 breakout Roberto Liguoro Indicadores

Indicador de ruptura de 15: 30 El indicador de ruptura de 15:30 está diseñado para identificar con precisión los puntos de ruptura generados por la vela de las 15:30 (apertura de la sesión de Nueva York) , uno de los momentos más volátiles y de mayor volumen del mercado. Analiza automáticamente la vela de las 15:30 en los marcos temporales M15 y M5 , trazando los niveles máximo y mínimo como zonas dinámicas de ruptura. Una vez que el precio rompe estos niveles, el indicador destaca las posib