M15 breakout

📈 Indicador de ruptura de 15:30

El indicador de ruptura de 15:30 está diseñado para identificar con precisión los puntos de ruptura generados por la vela de las 15:30 (apertura de la sesión de Nueva York), uno de los momentos más volátiles y de mayor volumen del mercado.

Analiza automáticamente la vela de las 15:30 en los marcos temporales M15 y M5, trazando los niveles máximo y mínimo como zonas dinámicas de ruptura. Una vez que el precio rompe estos niveles, el indicador destaca las posibles oportunidades comerciales impulsadas por la expansión de la volatilidad típica de esta ventana de tiempo.

Características principales:

Detección automática de la vela de ruptura de 15:30

Niveles de ruptura dinámicos en M15 y M5

Soporte multi-marco de tiempo

Señales visuales claras para configuraciones largas y cortas

Ideal para XAU/USD, índices y operaciones intradía de divisas

💡 Perfecto para operadores que operan durante la sesión de Nueva York y desean capturar movimientos direccionales precisos desde la fase de ruptura.