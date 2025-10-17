Trade2Telegram

Trade2Telegram — un complemento para el envío automático de operaciones desde MetaTrader a Telegram.

Esta herramienta está diseñada para traders que gestionan capital, administran canales de señales o dirigen comunidades educativas. El plugin copia todas las operaciones realizadas en el terminal y las publica en el chat, grupo o canal de Telegram seleccionado.

Los mensajes se envían automáticamente al abrir o cerrar posiciones, modificar los niveles de stop loss o take profit, activar órdenes pendientes o cerrar operaciones de forma parcial.

El formato de los mensajes es completamente personalizable: instrumento, dirección de la operación, volumen, precios de entrada y salida, niveles de SL/TP, resultado en puntos y en dinero. También permite añadir hashtags y comentarios, así como elegir entre la hora del servidor o la hora local.

El complemento funciona directamente a través de la Telegram Bot API, sin necesidad de servicios externos. Para conectarlo, basta con introducir el token del bot y el ID del chat o canal deseado.

Ventajas principales:

  • Automatización completa de las notificaciones de operaciones;
  • Configuración flexible del formato y frecuencia de envío;
  • Compatibilidad con todos los tipos de órdenes;
  • Posibilidad de mantener estadísticas públicas o privadas de las operaciones.

El plugin es ideal para canales de señales, oficinas de trading propietario, diarios de operaciones en equipo y para una gestión de operaciones transparente en tiempo real.


