Trade2Telegram
- Utilidades
- Strifor (Mauritius) Ltd
- Versión: 4.0
- Actualizado: 12 diciembre 2025
Trade2Telegram — un complemento para el envío automático de operaciones desde MetaTrader a Telegram.
Esta herramienta está diseñada para traders que gestionan capital, administran canales de señales o dirigen comunidades educativas. El plugin copia todas las operaciones realizadas en el terminal y las publica en el chat, grupo o canal de Telegram seleccionado.
Los mensajes se envían automáticamente al abrir o cerrar posiciones, modificar los niveles de stop loss o take profit, activar órdenes pendientes o cerrar operaciones de forma parcial.
El formato de los mensajes es completamente personalizable: instrumento, dirección de la operación, volumen, precios de entrada y salida, niveles de SL/TP, resultado en puntos y en dinero. También permite añadir hashtags y comentarios, así como elegir entre la hora del servidor o la hora local.
El complemento funciona directamente a través de la Telegram Bot API, sin necesidad de servicios externos. Para conectarlo, basta con introducir el token del bot y el ID del chat o canal deseado.
Ventajas principales:
- Automatización completa de las notificaciones de operaciones;
- Configuración flexible del formato y frecuencia de envío;
- Compatibilidad con todos los tipos de órdenes;
- Posibilidad de mantener estadísticas públicas o privadas de las operaciones.
El plugin es ideal para canales de señales, oficinas de trading propietario, diarios de operaciones en equipo y para una gestión de operaciones transparente en tiempo real.
