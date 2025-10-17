Strifor SmartTrade Expert

5

Strifor SmartTrade Expert es una solución para el trader profesional que automatiza las etapas clave de la apertura de una operación:

  • Establece instantáneamente los niveles de stop loss y take profit.

  • Fija el riesgo por operación (configurado en los ajustes del experto).

  • Ahorra tiempo y elimina errores de entrada manual.

  • Funciona perfectamente junto con Strifor Lot Calculator (el tamaño del lote se calcula en el calculador y se establece el mismo riesgo en el experto).

Tecla de acceso rápido

ALT+F4 — apertura rápida de orden. Con una sola pulsación, se abre una orden con parámetros SL/TP predefinidos y riesgo fijo.

Ventajas

Velocidad — la operación se abre al instante, sin acciones manuales.
Disciplina — el riesgo siempre es el mismo, eliminando el factor humano.
Versatilidad — funciona en cualquier instrumento y marco temporal.
Fiabilidad — el trader puede estar seguro de que cada operación está protegida.

Strifor SmartTrade Expert es un asesor experto que abre operaciones con una sola tecla (ALT+F4): los niveles de stop loss y take profit se establecen automáticamente, y el riesgo por operación es fijo.
Se integra perfectamente con Strifor Lot Calculator. Rápido. Disciplinado. Sin errores.

Configuración

Risk per Trade (%) — porcentaje de riesgo por operación (el mismo que en Strifor Lot Calculator).
Stop/Take Parameters — parámetros de stop loss y take profit.
Confirm Before Send — ventana de confirmación antes de abrir la orden (activar/desactivar).
Panel/Colors — personalización de la visualización del panel y niveles.

Instalación y permisos

  1. Copie el archivo del experto en la carpeta MQL5/Experts/ y reinicie el terminal.

  2. En MetaTrader, abra Tools → Options → Expert Advisors y active:

    • Allow algorithmic trading

    • Allow DLL imports

    • (opcional) Allow WebRequest for listed URL — si utiliza notificaciones.

  3. Arrastre el experto al gráfico y configure Risk per Trade y los parámetros SL/TP.

Cómo usar

  1. Calcule el tamaño de la posición con Strifor Lot Calculator.

  2. Asegúrese de que el valor de riesgo por operación en el experto coincida con el del calculador.

  3. Coloque el foco en el gráfico donde está el experto.

  4. Pulse ALT+F4.

El experto abrirá automáticamente una operación y establecerá los niveles de stop loss y take profit.

Importante: asegúrese de que el botón “Algo Trading” esté activado.


Comentarios 4
FcoJoseS
161
FcoJoseS 2025.12.02 12:13 
 

Este indicador es la leche!! Super cómodo y fácil que me ayuda visualizar mi gestión del riesgo por operación con tan solo mirar a la derecha del gráfico, en menos de 5 segundos ya sé que riesgo tomar por operacion según mi plan de trading. Excelente trabajo! Enhorabuena!

Filtro:
