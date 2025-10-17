Strifor SmartTrade Expert
- Versión: 1.21
Strifor SmartTrade Expert es una solución para el trader profesional que automatiza las etapas clave de la apertura de una operación:
-
Establece instantáneamente los niveles de stop loss y take profit.
-
Fija el riesgo por operación (configurado en los ajustes del experto).
-
Ahorra tiempo y elimina errores de entrada manual.
-
Funciona perfectamente junto con Strifor Lot Calculator (el tamaño del lote se calcula en el calculador y se establece el mismo riesgo en el experto).
Tecla de acceso rápido
ALT+F4 — apertura rápida de orden. Con una sola pulsación, se abre una orden con parámetros SL/TP predefinidos y riesgo fijo.
Ventajas
Velocidad — la operación se abre al instante, sin acciones manuales.
Disciplina — el riesgo siempre es el mismo, eliminando el factor humano.
Versatilidad — funciona en cualquier instrumento y marco temporal.
Fiabilidad — el trader puede estar seguro de que cada operación está protegida.
Strifor SmartTrade Expert es un asesor experto que abre operaciones con una sola tecla (ALT+F4): los niveles de stop loss y take profit se establecen automáticamente, y el riesgo por operación es fijo.
Se integra perfectamente con Strifor Lot Calculator. Rápido. Disciplinado. Sin errores.
Configuración
Risk per Trade (%) — porcentaje de riesgo por operación (el mismo que en Strifor Lot Calculator).
Stop/Take Parameters — parámetros de stop loss y take profit.
Confirm Before Send — ventana de confirmación antes de abrir la orden (activar/desactivar).
Panel/Colors — personalización de la visualización del panel y niveles.
Instalación y permisos
-
Copie el archivo del experto en la carpeta MQL5/Experts/ y reinicie el terminal.
-
En MetaTrader, abra Tools → Options → Expert Advisors y active:
-
Allow algorithmic trading
-
Allow DLL imports
-
(opcional) Allow WebRequest for listed URL — si utiliza notificaciones.
-
-
Arrastre el experto al gráfico y configure Risk per Trade y los parámetros SL/TP.
Cómo usar
-
Calcule el tamaño de la posición con Strifor Lot Calculator.
-
Asegúrese de que el valor de riesgo por operación en el experto coincida con el del calculador.
-
Coloque el foco en el gráfico donde está el experto.
-
Pulse ALT+F4.
El experto abrirá automáticamente una operación y establecerá los niveles de stop loss y take profit.
Importante: asegúrese de que el botón “Algo Trading” esté activado.
Este indicador es la leche!! Super cómodo y fácil que me ayuda visualizar mi gestión del riesgo por operación con tan solo mirar a la derecha del gráfico, en menos de 5 segundos ya sé que riesgo tomar por operacion según mi plan de trading. Excelente trabajo! Enhorabuena!