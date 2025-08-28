Strifor Smart Lot Calculator eng version

5

Strifor Lot Calculator es una herramienta para MetaTrader 5 que ayuda a los operadores a calcular el tamaño de lote correcto en función del riesgo y el stop-loss.
Le permite operar de forma más consciente, gestionar mejor los riesgos y ahorrar tiempo en cálculos manuales.

Ventajas

  • Control preciso del riesgo: calcula automáticamente el tamaño del lote en función del % de riesgo elegido.

  • Dos modos de trabajo - entrada manual o cálculo rápido usando líneas de gráficos.

  • Soporta todos los instrumentos populares - pares de divisas, oro (XAUUSD), petróleo (USOIL/WTI), índices (US500, etc.).

  • Rápida planificación visual - simplemente mueva las líneas de entrada y stop-loss en el gráfico.

  • Trabaja con el saldo real de su cuenta - sin necesidad de calculadoras externas.

Entradas (Parámetros)

  • Depósito - valor del depósito manual (o 0 = utilizar el saldo actual de la cuenta).

  • RiskPercent - riesgo por operación en %.

  • StopLossPips - stop-loss en pips (sólo para modo manual).

  • Mode - true = modo manual; false = modo de línea.

Modos de trabajo

Modo Manual
Introduzca el depósito, el riesgo y el stop-loss manualmente. El indicador calcula el tamaño óptimo del lote.

Modo Línea
Coloque dos líneas horizontales en el gráfico:

  • Línea de entrada - precio de entrada previsto

  • Línea de stop - nivel de stop-loss

El indicador mide la distancia e instantáneamente muestra el tamaño del lote.

Importante

  • Antes de utilizarlo en una cuenta real, pruebe el indicador en una cuenta demo.

  • El valor del tick y las especificaciones del contrato pueden variar dependiendo de su broker (especialmente para oro, petróleo e índices).

Ejemplo

Por ejemplo: depositar $10,000, riesgo 2%, stop-loss 50 pips → el indicador calculará automáticamente el tamaño de la posición (0.4 lotes en EURUSD).


Comentarios 7
Vitovt
14
Vitovt 2025.09.02 20:21 
 

Good convenient indicator

Productos recomendados
Show Pips for MT5
Roman Podpora
4.67 (24)
Indicadores
Este indicador de información será útil para quienes quieran estar siempre al tanto de la situación actual de la cuenta. -   Indicadores más útiles El indicador muestra datos como ganancias en puntos, porcentaje y moneda, así como el diferencial del par actual y el tiempo hasta que la barra se cierra en el período de tiempo actual. Hay varias opciones para colocar la línea de información en el gráfico: A la derecha del precio (corre detrás del precio); Como comentario (en la esquina superior iz
FREE
Binary Profit Gainer
Myo Min Aung
5 (2)
Indicadores
Este indicador es especialmente para el comercio binario. Marco de tiempo es de 1 minuto y exp tiempo de 5 o 3 minutos solamente. Usted debe utilizar martingala 3 paso. Así que usted debe poner el tamaño de los lotes es del 10% como máximo. Usted debe utilizar Mt2 plataforma de negociación para conectar con mi indicador para obtener más señal sin trabajo humano. Este indicador wining tasa es más del 80%, pero usted puede obtener el 100% de los beneficios mediante el uso de martingala 3 paso. Ust
FREE
Basic Renko MT5
Mehran Sepah Mansoor
4.63 (8)
Indicadores
El indicador básico Renko es una poderosa herramienta para los operadores que buscan una perspectiva clara y concisa del mercado. Nuestro indicador no sólo simplifica la visualización de la tendencia, sino que también ofrece alertas precisas para los retrocesos, proporcionando una ventaja estratégica en sus operaciones /   Versión gratuita para MT4 Características Totalmente Personalizable:   Adapte el indicador a sus preferencias comerciales con opciones avanzadas de personalización. Desde lo
FREE
Basic Theme Builder MT5
Mehran Sepah Mansoor
5 (2)
Indicadores
Constructor de Temas Básico: Simplifica la Personalización de Tu Gráfico Transforma tu experiencia de trading con el Constructor de Temas Básico , un indicador versátil diseñado para simplificar la personalización de la apariencia de tu gráfico en MetaTrader 5. Este intuitivo indicador ofrece un panel fácil de usar que te permite cambiar entre varios temas y esquemas de color con facilidad, mejorando tanto el atractivo visual como la funcionalidad de tu entorno de trading. Free MT4 version El C
FREE
OpenAllSymbols
Roman Lomaev
Utilidades
Propósito: Abre automáticamente gráficos de todos los símbolos del Market Watch usando la plantilla default.tpl en el timeframe actual (TF) , cerrando todos los demás gráficos (excepto el activo). Ideal para analizar múltiples instrumentos sin esfuerzo manual! Características: Automatización: Abre decenas de gráficos con un clic. Seguridad: Cierra gráficos innecesarios, manteniendo el actual activo. Flexibilidad: Usa tu plantilla default.tpl (¡configúrala previamente!). Timeframe
FREE
Easy Correlations Indicator
Ioannis Xenos
5 (1)
Indicadores
Indicador Easy Correlations El indicador Easy Correlations está diseñado para ayudar a los operadores a analizar la relación entre dos instrumentos correlacionados. Mediante el seguimiento de la distancia entre sus valores del Índice de Fuerza Relativa (RSI), el indicador destaca las situaciones en las que un instrumento se ha movido significativamente más que el otro. Esto crea oportunidades potenciales de negociación: Vender el instrumento más fuerte (RSI rebasado) Comprar el instrumento más d
FREE
Cumulative Delta MT5
Evgeny Shevtsov
4.55 (60)
Indicadores
El indicador analiza la escala de volúmenes y la divide en dos componentes: volúmenes vendedores y volúmenes compradores, y también calcula el delta y el delta acumulativo. El indicador no parpadea ni se redibuja, su cálculo y trazado se realizan con bastante rapidez, al tiempo que utiliza los datos de los períodos más pequeños (en relación con el actual). Los modos de funcionamiento del indicador se pueden cambiar utilizando la variable de entrada Modo : Compra - muestra sólo los volúmenes comp
FREE
VFI Quantum
Nikita Berdnikov
5 (1)
Indicadores
Presentamos el VFI (Volume Flow Indicator), un indicador de negociación que analiza la relación entre el volumen y el movimiento de los precios para identificar las principales oportunidades de negociación. El indicador muestra la fuerza y la dirección del flujo de volumen, proporcionando señales claras sobre posibles puntos de entrada y salida. Las señales se forman a partir de cruces de la línea cero, cruces entre la línea VFI y su media móvil exponencial (EMA), y cuando el indicador sale de z
FREE
Friend of the trend
Anderson De Assis
Indicadores
Friend of the Trend: Tu Rastreador de Tendencias Domina el mercado con Friend of the Trend , el indicador que simplifica el análisis de tendencias y te ayuda a identificar los mejores momentos para comprar, vender o esperar. Con un diseño intuitivo y visualmente impactante, Friend of the Trend analiza los movimientos de precios y entrega señales claras a través de un histograma colorido: Barras Verdes : Señalan una tendencia alcista, indicando oportunidades de compra. Barras Rojas : Alertan sobr
FREE
Important Lines
Terence Gronowski
4.87 (23)
Indicadores
Indicador de líneas importantes (M1 - M15) Este indicador muestra Líneas pivote, Día anterior alta y baja, Cierre día anterior y el mínimo y máximo de la hora anterior. Simplemente tiene que arrastrar ese único indicador al diagrama para tener todas esas líneas importantes. Puede evitar cargar muchos indicadores individuales. ¿Por qué ciertas líneas son tan importantes cuando se comercia? El día a día, alto y bajo: estos son observados por los comerciantes que comercian en un gráfico diario.
FREE
Matrix Arrow Indicator Multi Timeframe Panel MT5
Juvenille Emperor Limited
5 (4)
Indicadores
El Panel de Marco de Tiempo Múltiple de Indicador de Flecha de Matriz MT5 es un complemento gratuito y un gran activo para su Indicador de Flecha de Matriz MT5 . Muestra la señal MT5 del Indicador de Flecha de Matriz actual para 5 marcos de tiempo personalizados por el usuario y para 16 símbolos / instrumentos modificables en total. El usuario tiene la opción de habilitar / deshabilitar cualquiera de los 10 indicadores estándar de los que consta el Matrix Arrow Indicator MT5 . Los 10 atributos
FREE
Chart Mirror Client MT5
Fabio Albano
Indicadores
Este indicador reflejará los activos en uso en otro metatrader, pudiendo elegir el marco temporal y una plantilla. Este es el cliente de Metatrader 5, necesita las versiones de Metatrader 4 o 5 Server: Metatrader 4 Mirror Chart Server: https://www.mql5.com/en/market/product/88644 Metatrader 5 Mirror Chart Server: https://www.mql5.com/en/market/product/88652 Detalles de su funcionamiento en el video.
FREE
Volume To Price Imbalance Indicator
Vincent Jose Proenca
Indicadores
Oscilador Volumen-Precio (VP Oscillator) para MT5 El Oscilador VP destaca el equilibrio (o desequilibrio) entre el volumen de operaciones y el movimiento de los precios, ayudando a los operadores a detectar tendencias ocultas de acumulación, distribución o debilitamiento. Cómo funciona: Calcula el rango de precios de cada barra (Alto-Bajo) y el volumen de ticks. Normaliza ambos valores sobre un periodo determinado (por defecto: 14). Traza la diferencia absoluta entre ellos ×100 - mostrando cómo
FREE
SpreadMeter OGT Free
Dmitriy Gurenko
5 (1)
Indicadores
El indicador muestra el spread actual del símbolo, los valores mínimo, medio y máximo de la barra actual en forma de indicadores digitales, analógicos y gráficos. Tiene dos modos de funcionamiento: fijando el spread del sistema, o calculando el spread como la diferencia entre los precios "Bid" y "Ask" en cada tick entrante. Parámetros El indicador tiene un único parámetro de entrada: Tipo de cálculo - tipo de cálculo del spread. Puede tomar los siguientes valores: Spread del sistema - los valore
FREE
SignalXpert
Steve Rosenstock
Bibliotecas
HAGA CLIC AQUÍ PARA VER TODOS MIS PRODUCTOS GRATUITOS SignalXpert fue desarrollado por mí para ofrecer a los traders que utilizan el indicador RangeXpert una herramienta de análisis potente. RangeXpert sirve como la base del sistema: detecta áreas precisas del mercado y proporciona los datos que SignalXpert evalúa en tiempo real para generar señales claras y accionables. Esto permite la supervisión simultánea de hasta 25 activos diferentes en varios marcos temporales , detectando en tiempo rea
FREE
Position Size Caculator
Nguyen Van Chien
5 (2)
Utilidades
Calcular el volumen de órdenes cada vez que se crea una orden es algo extremadamente importante en la gestión de riesgos. ¡Deje que esta herramienta le simplifique el trabajo! ----------------------------------------------------- ¿Cómo utilizarlo? Fije el indicador al gráfico y configure sus parámetros: Tamaño del riesgo en % o en dinero y Ratio de recompensa por riesgo. Haga clic en el botón ON y localice la línea horizontal a su nivel de StopLoss. Opciones: Haga clic en el botón Pendiente/Inst
FREE
Currency Strength Meter Indicator
David Muriithi
Indicadores
¿Alguna vez se ha preguntado qué divisa es la más fuerte en un momento determinado? O cuál es el par de divisas con mayor tendencia. Compara USD , EUR , AUD , CHF , GBP , CAD y NZD dependiendo de la línea de tiempo que hayas elegido en los ajustes, y las clasifica según el número de pips que se ha movido cada una en comparación con el resto. N/B: Todos los gráficos de divisas de los pares anteriores deben estar cargados. Puede hacerlo resaltando todas las divisas mayores y menores en las listas
FREE
Dots Indicator MT5
Do Kim Dang Khoi
Indicadores
If you love this indicator, please leave a positive rating and comment, it will be a source of motivation to help me create more products <3 Puntos clave Genera señales de compra y venta antes que las MA normales Este indicador puede detectar una tendencia cuando apenas está comenzando Filtro : Un parámetro especial que es útil para filtrar los picos sin causar retraso. Sin embargo, como todos los indicadores, no es infalible, para evitar señales falsas, es mejor utilizar el indicador Dots con
FREE
AP Vwap Bands Pro MT5
Allan Graham Pike
Indicadores
AP VWAP Bandas Pro (MT5) Precio medio ponderado por volumen con bandas ±σ para un sesgo intradía claro, zonas de reversión media y soporte/resistencia dinámicos. Funciona con criptomonedas (incluido BTC) , divisas , índices y metales . Utiliza tick-volumen cuando el volumen real no está disponible. Lo que muestra Línea VWAP (precio medio ponderado por volumen). Dos envolventes alrededor del VWAP (por defecto ±1σ y ±2σ) para resaltar el equilibrio frente a la extensión. Modos de reajuste : Día ,
FREE
VM Auto SLTP Basic
Van Minh Nguyen
5 (1)
Utilidades
VM Auto SLTP Basic - Gestión inteligente de operaciones para scalpers Mejore su estrategia de scalping a un nivel superior. VM Auto SLTP Basic gestiona automáticamente los Stop Loss y Take Profit de las órdenes abiertas manualmente o por otros Asesores Expertos. Esta herramienta no abre operaciones por sí misma, lo que le permite mantener un control total mientras disfruta de una gestión precisa del riesgo. Características principales SL/TP basado en ATR o precio fijo Movimiento automático del S
FREE
TradeQL
Abdiel Aviles Jimenez
Indicadores
El indicador TradeQL es una herramienta personalizable que destaca patrones de negociación específicos en gráficos de velas. Los usuarios pueden definir patrones a través de consultas TradeQL, que el indicador aplica después al gráfico, representando visualmente coincidencias y grupos capturados. Ideal para identificar configuraciones comerciales complejas en tiempo real. Las consultas TradeQL se especifican utilizando el lenguaje TradeQL. Consulte https://github.com/abdielou/tradeql para obten
FREE
Trade assistant pro v8
Ahmed Mohammed Bakr Bakr
Utilidades
GRATIS GRATIS GRATIS Trade Assistant MT5 - Panel Profesional de Trading y Gestión de Riesgos Trade Assistant MT 5 es un panel de trading avanzado diseñado para ayudar a los traders a ejecutar órdenes de forma más rápida, segura y profesional . Simplifica la operativa manual combinando la gestión inteligente de órdenes , el control preciso del riesgo y la ejecución con un solo clic , por lo que es ideal tanto para principiantes como para traders avanzados. Esta herramienta no opera automáticament
FREE
BoxInside MT5
Evgeny Shevtsov
5 (4)
Indicadores
Este indicador calcula el perfil de volumen y coloca etiquetas que corresponden a los niveles VAH, VAL y POC, para cada vela individualmente. Características de funcionamiento del indicador El indicador funciona en los marcos temporales de M3 a MN, pero utiliza los datos históricos de períodos más pequeños: M1 - para períodos de M3 a H1, M5 - para periodos de H2 a H12, M30 - para el periodo D1, H4 - para el periodo W1, D1 - para el periodo MN. El color y la ubicación de las etiquetas VAL, VAH y
FREE
Rainbow MT5
Jamal El Alama
4 (1)
Indicadores
Descripción : Rainbow MT5 es un indicador técnico basado en la Media Móvil con período 34 y muy fácil de usar. Cuando el precio cruza por encima de MA y MA cambia de color a verde, entonces esta es una señal de compra. Cuando el precio cruza por debajo de MA y MA cambia de color a rojo, entonces esta es una señal de venta. El Asesor Experto ( Rainbow EA MT5 ) basado en el indicador Rainbow MT5 ya está disponible aquí . MT4 versión está disponible aquí .
FREE
SMC full setup
Ahmed Mohammed Bakr Bakr
Indicadores
Ultimate SMC: Indicador Profesional Smart Money Concepts Descubra los movimientos ocultos del mercado. Opere con las instituciones, no contra ellas. El indicador Ultimate SMC está diseñado para operadores serios que desean aplicar los Conceptos de Dinero Inteligente (SMC) a sus gráficos de forma automática. El análisis SMC manual requiere mucho tiempo y es propenso a errores subjetivos. Esta herramienta elimina las conjeturas detectando algorítmicamente Bloqueos de Órdenes, Gaps de Valor Justo y
Donchian Breakout And Rsi
Mattia Impicciatore
Indicadores
Descripción general Este indicador es una versión mejorada del Canal Donchian clásico, ampliada con funciones prácticas para el trading real. Además de las tres líneas estándar (máxima, mínima y central), el sistema detecta rupturas y las muestra visualmente con flechas en el gráfico, mostrando solo la línea opuesta a la dirección de la tendencia actual para una lectura más clara. El indicador incluye: Señales visuales : flechas de colores en las rupturas Notificaciones automáticas : ventana eme
FREE
DBS Time
Dmitriy Burlachenko
5 (3)
Indicadores
Una pequeña utilidad muestra la hora en cinco husos horarios. Puede personalizar la visualización de una a cinco zonas horarias. Para cada hora se configura mostrar o no; nombre; desfase horario con respecto a GMT; color; En la configuración general, puede cambiar formato de fecha / hora ("hh: mi", "hh: mi: ss", "yyyy.mm.dd hh: mi", "yyyy.mm.dd hh: mi: ss") nombre de fuente; tamaño de la fuente; desplazamiento desde el borde izquierdo del gráfico; desplazamiento desde el borde superior del gráfi
FREE
Follow The Line MT5
Oliver Gideon Amofa Appiah
4.59 (34)
Indicadores
Este indicador obedece a la máxima popular de que: "LA TENDENCIA ES TU AMIGA" Pinta una línea VERDE para la COMPRA y también pinta una línea ROJA para la VENTA. (puedes cambiar los colores). Da alarmas y alertas de todo tipo. NO SE REPITE y se puede utilizar para todos los pares de divisas y plazos. Sí, tan fácil y sencillo como eso. Incluso un novato puede utilizarlo para hacer grandes y fiables operaciones. NB: Para obtener mejores resultados, obtenga mis otros indicadores premium para señales
FREE
Bollinger and Envelope candle extremes
Paul Conrad Carlson
Indicadores
Indicador y Asesor Experto EA Disponible en la sección de comentarios de este producto. Descargar con indicador debe tener indicador instalado para EA para trabajar. El indicador Mt5 alerta de los extremos de la banda de Bollinger y de la envolvente que se producen al mismo tiempo. Las alertas de señales de compra se producen cuando Una vela alcista se ha formado por debajo tanto de la banda inferior de Bollinger como de la envolvente inferior. La barra debe abrir y cerrar por debajo de ambos
FREE
PZ Penta O MT5
PZ TRADING SLU
3.5 (4)
Indicadores
El Penta-O es un patrón armonacci de 6 puntos de retroceso que suele preceder a los grandes movimientos del mercado. Los patrones Penta-O pueden expandirse y repintarse bastante. Para facilitar las cosas este indicador implementa un giro: espera una ruptura donchiana en la dirección correcta antes de señalar la operación. El resultado final es un indicador que se repinta con una señal de operación muy fiable. El periodo de ruptura donchiana se introduce como entrada. [ Guía de instalación | Guía
FREE
Los compradores de este producto también adquieren
Smart Trend Trading System MT5
Issam Kassas
4.66 (56)
Indicadores
Si compras este indicador, recibirás mi Gestor de Operaciones Profesional + EA  GRATIS. Primero que todo, vale la pena enfatizar que este Sistema de Trading es un Indicador No Repintado, No Redibujado y No Retrasado, lo que lo hace ideal tanto para el trading manual como para el automatizado. Curso en línea, manual y descarga de ajustes preestablecidos. El "Sistema de Trading Inteligente MT5" es una solución completa de trading diseñada para traders nuevos y experimentados. Combina más de 10 in
Power Candles MT5
Daniel Stein
5 (2)
Indicadores
Power Candles – Señales de entrada basadas en fuerza para cualquier mercado Power Candles lleva el análisis de fuerza probado de Stein Investments directamente a tu gráfico de precios. En lugar de reaccionar únicamente al precio, cada vela se colorea según la fuerza real del mercado, lo que permite identificar al instante acumulaciones de momentum, aceleraciones de fuerza y transiciones limpias de tendencia. Una sola lógica para todos los mercados Power Candles funciona automáticamente en todos
Gold Sniper Scalper Pro
Ich Khiem Nguyen
3.29 (7)
Indicadores
Gold Sniper Scalper Pro - Sistema de Trading de Oro (XAU/USD) en MetaTrader 5 Para el trader serio: Aborde la negociación de Oro con una metodología estructurada y basada en datos que combina múltiples factores de análisis de mercado. Esta herramienta está diseñada para respaldar su análisis de negociación de Oro. Oportunidad de Precio Limitada Esta es una oportunidad para poseer Gold Sniper Scalper Pro antes de que aumente el precio. El precio del producto aumentará $50 después de cada 10 comp
Divergence Bomber
Ihor Otkydach
4.96 (76)
Indicadores
Cada comprador de este indicador recibe adicionalmente y de forma gratuita: La utilidad exclusiva "Bomber Utility", que acompaña automáticamente cada operación, establece niveles de Stop Loss y Take Profit, y cierra operaciones según las reglas de la estrategia; Archivos de configuración (set files) para ajustar el indicador en diferentes activos; Archivos de configuración para el "Bomber Utility" en los modos: "Riesgo Mínimo", "Riesgo Balanceado" y "Estrategia de Espera"; Un manual en video pas
Azimuth Pro
Ottaviano De Cicco
Indicadores
PROMOCIÓN DE LANZAMIENTO El precio de Azimuth Pro está establecido inicialmente en 299 $ para los primeros 100 compradores. El precio final será de 499 $. LA DIFERENCIA ENTRE LAS ENTRADAS RETAIL E INSTITUCIONALES NO ES EL INDICADOR — ES LA UBICACIÓN. La mayoría de los traders entran en niveles de precio arbitrarios, persiguiendo el momentum o reaccionando a señales retrasadas. Las instituciones esperan a que el precio alcance niveles estructurados donde la oferta y demanda realmente cambian.
Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe
Sirikorn Rungsang
4.91 (32)
Indicadores
***Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe es una herramienta de análisis de mercado en tiempo real desarrollada con base en los Smart Money Concepts (SMC). Está diseñada para ayudar a los traders a analizar la estructura del mercado de manera sistemática y obtener una visión más clara de la dirección general del mercado. El sistema analiza automáticamente los Puntos de Reversión, las Zonas Clave y la Estructura del Mercado a través de múltiples marcos temporales, mostrando al mismo tiempo Poi
ARIPoint
Temirlan Kdyrkhan
1 (1)
Indicadores
ARIPoint es un potente compañero de trading diseñado para generar señales de entrada de alta probabilidad con niveles TP/SL/DP dinámicos basados en la volatilidad. El seguimiento del rendimiento integrado muestra estadísticas de ganancias/pérdidas, aciertos PP1/PP2 y tasas de éxito actualizadas en tiempo real. Características principales: Señales de compra/venta con bandas de volatilidad adaptables Niveles TP/SL/DP en tiempo real basados en ATR Filtro MA incorporado con volatilidad ATR/StdDev o
FX Power MT5 NG
Daniel Stein
5 (28)
Indicadores
FX Power: Analiza la Fuerza de las Divisas para Decisiones de Trading Más Inteligentes Descripción General FX Power es tu herramienta esencial para comprender la fuerza real de las principales divisas y el oro en cualquier condición de mercado. Al identificar divisas fuertes para comprar y débiles para vender, FX Power simplifica las decisiones de trading y descubre oportunidades de alta probabilidad. Ya sea que quieras seguir las tendencias o anticipar reversiones utilizando valores extremos
Trend Screener Pro MT5
STE S.S.COMPANY
4.84 (99)
Indicadores
Desbloquee el poder del comercio de tendencias con el indicador Trend Screener: ¡su solución definitiva para el comercio de tendencias impulsada por lógica difusa y un sistema multidivisa!Mejore su comercio de tendencias con Trend Screener, el revolucionario indicador de tendencias impulsado por lógica difusa. Es un poderoso indicador de seguimiento de tendencias que combina más de 13 herramientas y funciones premium y 3 estrategias comerciales, lo que lo convierte en una opción versátil para co
Game Changer Indicator mt5
Vasiliy Strukov
4.67 (6)
Indicadores
Game Changer es un indicador de tendencia revolucionario, diseñado para usarse en cualquier instrumento financiero y transformar su metatrader en un potente analizador de tendencias. El indicador no se redibuja ni se retrasa. Funciona en cualquier marco temporal y facilita la identificación de tendencias, señala posibles reversiones, actúa como mecanismo de trailing stop y proporciona alertas en tiempo real para una respuesta rápida del mercado. Tanto si es un experto, un profesional o un princi
Atomic Analyst MT5
Issam Kassas
4.31 (26)
Indicadores
En primer lugar, vale la pena enfatizar que este Indicador de Trading no repinta, no redibuja y no se retrasa, lo que lo hace ideal tanto para el trading manual como para el automatizado. Manual del usuario: configuraciones, entradas y estrategia. El Analista Atómico es un Indicador de Acción del Precio PA que utiliza la fuerza y el impulso del precio para encontrar una mejor ventaja en el mercado. Equipado con filtros avanzados que ayudan a eliminar ruidos y señales falsas, y aumentan el poten
Smart Stop Indicator MT5
Daniel Stein
5 (2)
Indicadores
Smart Stop Indicator – Precisión inteligente de stop-loss directamente en tu gráfico Descripción general Smart Stop Indicator es la solución diseñada para traders que desean colocar su stop-loss de forma clara y metódica, sin adivinar ni depender de la intuición. Esta herramienta combina lógica clásica de acción del precio (máximos más altos, mínimos más bajos) con reconocimiento moderno de rupturas para identificar dónde debe estar realmente el siguiente nivel lógico de stop. Ya sea en tenden
Quantum TrendPulse
Bogdan Ion Puscasu
5 (20)
Indicadores
Presentamos   Quantum TrendPulse   , la herramienta de trading definitiva que combina el poder de   SuperTrend   ,   RSI   y   Stochastic   en un indicador integral para maximizar su potencial de trading. Diseñado para traders que buscan precisión y eficiencia, este indicador le ayuda a identificar tendencias del mercado, cambios de impulso y puntos de entrada y salida óptimos con confianza. Características principales: Integración con SuperTrend:   siga fácilmente la tendencia predominante del
Grabber System MT5
Ihor Otkydach
4.8 (20)
Indicadores
Te presento un excelente indicador técnico: Grabber, que funciona como una estrategia de trading "todo incluido" lista para usar. En un solo código se integran potentes herramientas de análisis técnico del mercado, señales de trading (flechas), funciones de alertas y notificaciones push. Cada comprador de este indicador recibe además de forma gratuita: Grabber Utility: una herramienta para la gestión automática de órdenes abiertas Video manual paso a paso: cómo instalar, configurar y operar con
M1 Scalper Pro MT5
Elif Kaya
5 (9)
Indicadores
- Precio real es de 80 $ - 45% de descuento (Es 45 $ ahora) ¡Póngase en contacto conmigo para el indicador de bonificación adicional, la instrucción o cualquier pregunta! - Actualización gratuita de por vida - No repintar - Producto relacionado: Gann Gold EA - Yo sólo vendo mis productos en Elif Kaya Perfil, cualquier otro sitio web son robados versiones antiguas, Así que no hay nuevas actualizaciones o apoyo. Ventajas de M1 Scalper Pro Rentabilidad: M1 Scalper Pro es altamente rentable con una
RelicusRoad Pro MT5
Relicus LLC
5 (24)
Indicadores
¿Cuántas veces ha comprado un indicador de trading con excelentes back-tests, prueba de rendimiento en cuenta real con números fantásticos y estadísticas por todas partes pero después de usarlo, termina perdiendo su cuenta? No debe confiar en una señal por sí misma, necesita saber por qué apareció en primer lugar, ¡y eso es lo que mejor hace RelicusRoad Pro! Manual de Usuario + Estrategias + Videos de Entrenamiento + Grupo Privado con Acceso VIP + Versión Móvil Disponible Una Nueva Forma de Ver
Trend indicator AI mt5
Ramil Minniakhmetov
5 (13)
Indicadores
Trend Ai indicator es una gran herramienta que mejorará el análisis de mercado de un operador al combinar la identificación de tendencias con puntos de entrada procesables y alertas de reversión. Este indicador permite a los usuarios navegar por las complejidades del mercado forex con confianza y precisión Más allá de las señales primarias, el indicador Trend Ai identifica puntos de entrada secundarios que surgen durante retrocesos o retrocesos, lo que permite a los operadores capitalizar las c
IX Power MT5
Daniel Stein
4.92 (12)
Indicadores
IX Power: Descubre perspectivas de mercado para índices, materias primas, criptomonedas y forex Descripción general IX Power es una herramienta versátil diseñada para analizar la fortaleza de índices, materias primas, criptomonedas y símbolos de forex. Mientras que FX Power ofrece la máxima precisión para pares de divisas mediante el uso de datos de todos los pares disponibles, IX Power se centra exclusivamente en los datos del mercado del símbolo subyacente. Esto convierte a IX Power en una e
Berma Bands
Muhammad Elbermawi
5 (7)
Indicadores
El indicador de bandas de Berma (BB) es una herramienta valiosa para los operadores que buscan identificar y aprovechar las tendencias del mercado. Al analizar la relación entre el precio y las bandas de Berma, los operadores pueden discernir si un mercado se encuentra en una fase de tendencia o de rango. Visita el [ Blog de Berma Home ] para saber más. Las bandas de Berma se componen de tres líneas distintas: la banda de Berma superior, la banda de Berma media y la banda de Berma inferior. Esta
Smart Price Action Concepts MT5
Issam Kassas
4 (14)
Indicadores
Ante todo, vale la pena enfatizar que esta Herramienta de Trading es un Indicador No Repintado, No Redibujado y No Retrasado, lo que la hace ideal para el trading profesional. Curso en línea, manual del usuario y demostración. El Indicador de Conceptos de Acción del Precio Inteligente es una herramienta muy potente tanto para traders nuevos como experimentados. Combina más de 20 indicadores útiles en uno solo, combinando ideas avanzadas de trading como el Análisis del Trader del Círculo Interi
Gold Entry Sniper
Tahir Mehmood
5 (1)
Indicadores
Gold Entry Sniper – Panel Profesional ATR Multitemporal para Scalping y Swing Trading en Oro Gold Entry Sniper es un indicador avanzado para MetaTrader 5 diseñado para dar señales de compra/venta precisas en XAUUSD y otros símbolos, usando lógica de Trailing Stop ATR y análisis multitemporal . Ideal para scalpers y traders de medio plazo. Características y Ventajas Clave Análisis Multitemporal – Visualiza la tendencia en M1, M5, M15 en un solo panel. Trailing Stop Basado en ATR – Ajuste dinámico
Macroeconomic Analyzer
DARIO GALLIONE
Indicadores
Los precios se mueven por muchas razones y éstas pueden variar de un operador a otro: programas informáticos, operadores privados e institucionales contribuyen simultáneamente a la formación del precio, lo que hace muy difícil el arte de la predicción. Sin embargo, hay factores medibles que vinculan el precio a una tendencia subyacente acorde con la realidad física que representa el activo financiero: son los indicadores macroeconómicos. Los grandes inversores utilizan sabiamente esta informaci
Matreshka
Dimitr Trifonov
5 (2)
Indicadores
Indicador Matreshka de autodiagnóstico y autooptimización: 1. Es una interpretación de la Teoría del Análisis de Ondas de Elliott. 2. Basado en el principio del indicador tipo ZigZag, y las ondas se basan en el principio de interpretación de la teoría de DeMark. 3. Filtra las ondas en longitud y altura. 4. Dibuja hasta seis niveles de ZigZag al mismo tiempo, siguiendo ondas de diferentes órdenes. 5. Marca ondas pulsadas y de retroceso. 6. Dibuja flechas para abrir posiciones. 7. Dibuja tres cana
Ace Trend
Mikhail Sergeev
5 (2)
Indicadores
Le presentamos un indicador revolucionario que cambia las reglas del juego en el mundo del comercio de tendencias. El indicador está diseñado para repensar el rendimiento y elevar su experiencia comercial a una altura sin precedentes. Nuestro indicador cuenta con una combinación única de características avanzadas que lo diferencian de la competencia. La tecnología avanzada "real Pricing Factors" proporciona una sostenibilidad sin igual incluso en las condiciones de mercado más difíciles y voláti
Support and Resistance Screener Pro MT5
STE S.S.COMPANY
4.82 (22)
Indicadores
Support And Resistance Screener está en un indicador de nivel para MetaTrader que proporciona múltiples herramientas dentro de un indicador. Las herramientas disponibles son: 1. Cribador de estructura de mercado. 2. Zona de retroceso alcista. 3. Zona de retroceso bajista. 4. Puntos pivotes diarios 5. Puntos de pivote semanales 6. Puntos Pivotes mensuales 7. Fuerte soporte y resistencia basado en patrón armónico y volumen. 8. Zonas de nivel de banco. OFERTA POR TIEMPO LIMITADO: El indicador de so
Advanced Supply Demand MT5
Bernhard Schweigert
4.5 (14)
Indicadores
¡Actualmente con 33% de descuento! ¡La mejor solución para cualquier tráder principiante o experto! Este indicador es una herramienta comercial única, de alta calidad y asequible, porque incorpora una serie de características patentadas y una nueva fórmula. Con esta actualización, podrá mostrar zonas de doble marco temporal. No solo podrá mostrar un marco temporal más alto, sino también mostrar ambos, el marco temporal del gráfico MÁS el marco temporal más alto: MOSTRANDO ZONAS ANIDADAS. A todos
TPSproTREND PrO MT5
Roman Podpora
4.74 (19)
Indicadores
TPSproTrend PRO identifica el momento en que el mercado realmente cambia de dirección y forma un punto de entrada al comienzo del movimiento. Se entra al mercado cuando el precio apenas empieza a moverse, y no después de que el movimiento ya se haya producido.   Indicador       No redibuja señales y muestra automáticamente puntos de entrada, Stop Loss y Take Profit, lo que hace que el trading sea claro, visual y estructurado. INSTRUCCIONES RUS   -   VERSIÓN MT4 Principales ventajas Señales sin
Easy Buy Sell Signal Alert
Franck Martin
4.69 (13)
Indicadores
Easy Buy Sell es un indicador de mercado para la apertura y cierre de posiciones. Facilita el seguimiento de las entradas en el mercado mediante alertas. Indica los puntos de cambio de tendencia cuando un precio alcanza valores extremos y el momento más favorable para entrar en el mercado. es tan eficaz como un Fibonacci para encontrar un nivel pero utiliza herramientas diferentes como un algoritmo basado en los indicadores ATR y el Oscilador Estocástico. Usted puede modificar estos dos paráme
Quantum Trend Sniper
Bogdan Ion Puscasu
4.74 (53)
Indicadores
Introduciendo       Indicador Quantum Trend Sniper   , el innovador indicador MQL5 que está transformando la forma en que identificas y negocias los cambios de tendencia. Desarrollado por un equipo de comerciantes experimentados con experiencia comercial de más de 13 años,       Indicador de francotirador de tendencia cuántica       está diseñado para impulsar su viaje comercial a nuevas alturas con su forma innovadora de identificar cambios de tendencia con una precisión extremadamente alta. *
TrendLine PRO MT5
Evgenii Aksenov
4.67 (33)
Indicadores
El indicador   Trend Line PRO   es una estrategia comercial independiente. Muestra el cambio de tendencia, el punto de entrada a la transacción, así como calcula automáticamente tres niveles de Take Profit y la protección contra la pérdida de Stop Loss Trend Line PRO   es perfecto para todos los símbolos de Meta Trader: monedas, metales, criptomonedas, acciones e índices. El indicador se utiliza en el comercio con cuentas reales, lo que confirma la fiabilidad de la estrategia. Los robots que ut
Otros productos de este autor
Strifor Pivot ATR Target
Strifor (Mauritius) Ltd
Indicadores
Strifor Pivot + ATR Target Indicador de niveles de pivote con objetivos basados en ATR y panel de análisis para MetaTrader 5 Strifor Pivot + ATR Target es una herramienta para la negociación intradía y a medio plazo que combina niveles pivote clásicos con objetivos ATR dinámicos y un panel de análisis informativo. El indicador le ayuda a evaluar el rango de negociación con antelación, identificar las zonas de reacción de precios probables, y estimar el potencial de movimiento - eliminando los c
FREE
Trade2Telegram
Strifor (Mauritius) Ltd
Utilidades
Trade2Telegram — un complemento para el envío automático de operaciones desde MetaTrader a Telegram. Esta herramienta está diseñada para traders que gestionan capital, administran canales de señales o dirigen comunidades educativas. El plugin copia todas las operaciones realizadas en el terminal y las publica en el chat, grupo o canal de Telegram seleccionado. Los mensajes se envían automáticamente al abrir o cerrar posiciones, modificar los niveles de stop loss o take profit, activar órdenes pe
FREE
Strifor RiskManager
Strifor (Mauritius) Ltd
Utilidades
Strifor Risk-Manager — Control Profesional de Riesgo en Tiempo Real Strifor Risk-Manager es una herramienta potente diseñada para traders que valoran la gestión estricta del riesgo y la disciplina en el trading. Rastrea automáticamente los resultados diarios, semanales y mensuales , advierte sobre límites excedidos y ayuda a mantener la consistencia del sistema de trading. Apto para scalping , trading intradía , swing trading , estrategias a mediano plazo , y tanto para trading manual como algor
FREE
Session Volatility Map
Strifor (Mauritius) Ltd
Indicadores
Session Volatility Map es un indicador que muestra las principales sesiones de trading (Asia, Europa, EE.UU.) directamente en el gráfico. Muestra automáticamente los límites de las sesiones y las zonas de solapamiento, donde la volatilidad suele aumentar. Dibuja el rango High–Low de cada sesión para identificar soportes y resistencias. Resalta la sesión activa en tiempo real. Ajusta automáticamente los horarios según el cambio de hora (Europa/EE.UU.). ¿Quién se beneficiará?: Scalp
FREE
Strifor SmartTrade Expert
Strifor (Mauritius) Ltd
5 (1)
Utilidades
Strifor SmartTrade Expert es una solución para el trader profesional que automatiza las etapas clave de la apertura de una operación: Establece instantáneamente los niveles de stop loss y take profit . Fija el riesgo por operación (configurado en los ajustes del experto). Ahorra tiempo y elimina errores de entrada manual. Funciona perfectamente junto con Strifor Lot Calculator (el tamaño del lote se calcula en el calculador y se establece el mismo riesgo en el experto). Tecla de acceso rápido AL
FREE
Filtro:
milos_krc
54
milos_krc 2025.12.08 16:06 
 

El usuario no ha dejado ningún comentario para su valoración

Yulia
56
Yulia 2025.12.04 11:18 
 

El usuario no ha dejado ningún comentario para su valoración

Yuriy
44
Yuriy 2025.12.02 11:57 
 

El usuario no ha dejado ningún comentario para su valoración

FcoJoseS
161
FcoJoseS 2025.11.26 18:47 
 

El usuario no ha dejado ningún comentario para su valoración

Nikolai Poltavskii
234
Nikolai Poltavskii 2025.11.26 10:17 
 

El usuario no ha dejado ningún comentario para su valoración

Vitovt
14
Vitovt 2025.09.02 20:21 
 

Good convenient indicator

Strifor (Mauritius) Ltd
1326
Respuesta del desarrollador Svitlana Shavkun 2025.09.07 09:56
Thanks for your feedback.
MVA Xutter
18
MVA Xutter 2025.08.29 11:48 
 

El usuario no ha dejado ningún comentario para su valoración

Strifor (Mauritius) Ltd
1326
Respuesta del desarrollador Svitlana Shavkun 2025.09.07 09:56
Thanks for your feedback.
Respuesta al comentario