Strifor Smart Lot Calculator eng version

Strifor Lot Calculator es una herramienta para MetaTrader 5 que ayuda a los operadores a calcular el tamaño de lote correcto en función del riesgo y el stop-loss.

Le permite operar de forma más consciente, gestionar mejor los riesgos y ahorrar tiempo en cálculos manuales.

Ventajas

Control preciso del riesgo: calcula automáticamente el tamaño del lote en función del % de riesgo elegido.

Dos modos de trabajo - entrada manual o cálculo rápido usando líneas de gráficos.

Soporta todos los instrumentos populares - pares de divisas, oro (XAUUSD), petróleo (USOIL/WTI), índices (US500, etc.).

Rápida planificación visual - simplemente mueva las líneas de entrada y stop-loss en el gráfico.

Trabaja con el saldo real de su cuenta - sin necesidad de calculadoras externas.

Entradas (Parámetros)

Depósito - valor del depósito manual (o 0 = utilizar el saldo actual de la cuenta).

RiskPercent - riesgo por operación en %.

StopLossPips - stop-loss en pips (sólo para modo manual).

Mode - true = modo manual; false = modo de línea.

Modos de trabajo

Modo Manual

Introduzca el depósito, el riesgo y el stop-loss manualmente. El indicador calcula el tamaño óptimo del lote.

Modo Línea

Coloque dos líneas horizontales en el gráfico:

Línea de entrada - precio de entrada previsto

Línea de stop - nivel de stop-loss

El indicador mide la distancia e instantáneamente muestra el tamaño del lote.

Importante

Antes de utilizarlo en una cuenta real, pruebe el indicador en una cuenta demo.

El valor del tick y las especificaciones del contrato pueden variar dependiendo de su broker (especialmente para oro, petróleo e índices).

Ejemplo

Por ejemplo: depositar $10,000, riesgo 2%, stop-loss 50 pips → el indicador calculará automáticamente el tamaño de la posición (0.4 lotes en EURUSD).



