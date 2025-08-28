Strifor Smart Lot Calculator eng version
- Indicadores
- Strifor (Mauritius) Ltd
- Versión: 2.6
Strifor Lot Calculator es una herramienta para MetaTrader 5 que ayuda a los operadores a calcular el tamaño de lote correcto en función del riesgo y el stop-loss.
Le permite operar de forma más consciente, gestionar mejor los riesgos y ahorrar tiempo en cálculos manuales.
Ventajas
Control preciso del riesgo: calcula automáticamente el tamaño del lote en función del % de riesgo elegido.
Dos modos de trabajo - entrada manual o cálculo rápido usando líneas de gráficos.
Soporta todos los instrumentos populares - pares de divisas, oro (XAUUSD), petróleo (USOIL/WTI), índices (US500, etc.).
Rápida planificación visual - simplemente mueva las líneas de entrada y stop-loss en el gráfico.
Trabaja con el saldo real de su cuenta - sin necesidad de calculadoras externas.
Entradas (Parámetros)
Depósito - valor del depósito manual (o 0 = utilizar el saldo actual de la cuenta).
RiskPercent - riesgo por operación en %.
StopLossPips - stop-loss en pips (sólo para modo manual).
Mode - true = modo manual; false = modo de línea.
Modos de trabajo
Modo Manual
Introduzca el depósito, el riesgo y el stop-loss manualmente. El indicador calcula el tamaño óptimo del lote.
Modo Línea
Coloque dos líneas horizontales en el gráfico:
Línea de entrada - precio de entrada previsto
Línea de stop - nivel de stop-loss
El indicador mide la distancia e instantáneamente muestra el tamaño del lote.
Importante
Antes de utilizarlo en una cuenta real, pruebe el indicador en una cuenta demo.
El valor del tick y las especificaciones del contrato pueden variar dependiendo de su broker (especialmente para oro, petróleo e índices).
Ejemplo
Por ejemplo: depositar $10,000, riesgo 2%, stop-loss 50 pips → el indicador calculará automáticamente el tamaño de la posición (0.4 lotes en EURUSD).
Good convenient indicator