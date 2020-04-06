Long Grid Remaining Candle Time

Un Asesor Experto (EA) avanzado para MetaTrader 5, diseñado específicamente para trading automatizado en mercados volátiles como XAUUSD (oro). Implementa una estrategia de grid de posiciones largas (solo BUY), combinada con indicadores técnicos clave como ATR (para medir volatilidad), RSI (para detectar sobrecompra) y EMA (medias móviles exponenciales rápida y lenta para confirmar tendencias alcistas).

Características Principales:

Estrategia de Grid : Abre posiciones BUY adicionales en niveles de precio predefinidos (paso de grid configurable en pips) cuando el precio cae, permitiendo promediar el costo promedio. Máximo de órdenes en grid limitado para controlar el riesgo (hasta 9 por defecto). Cierra el grid completo al alcanzar un take profit colectivo o condiciones de salida.

: Opera solo cuando se cumplen condiciones estrictas: Gestión de Riesgo Avanzada : Cálculo dinámico de lotes basado en porcentaje de riesgo por trade (0.1% por defecto), con soporte para compounding (interés compuesto con factor ajustable). Stop Loss (2281 pips), Take Profit (2751 pips) y Trailing Stop (1151 pips) configurables. Protección contra drawdowns: Límite máximo de drawdown (2%), pérdida semanal (2%), balance mínimo (5 USD) y buffer de margen libre (70%). Verificaciones de margen, volumen máximo y límites del símbolo para evitar errores de ejecución.

: Opciones de Personalización : Idioma: Soporte bilingüe (Español/English) para mensajes y logs. Compounding activable para cuentas mayores a 500 USD. Desactivación de límites semanales para backtesting. Periodos ajustables para ATR (14), RSI (14), EMA rápida (17) y lenta (35).

: Optimización y Backtesting : Incluye funciones para optimización en MetaTrader, con criterios personalizados como Profit Factor, número de trades y drawdown relativo. Detiene pruebas si Profit Factor < 1.0.

Recomendaciones de Uso:

Símbolo Recomendado : XAUUSD (oro), pero adaptable a otros pares con volatilidad similar.

: XAUUSD (oro), pero adaptable a otros pares con volatilidad similar. Timeframe : Cualquier timeframe, pero optimizado para H1 o superior.

: Cualquier timeframe, pero optimizado para H1 o superior. Cuenta Mínima : 500 USD para compounding; opera con lotes desde 0.01 hasta 0.5.

: 500 USD para compounding; opera con lotes desde 0.01 hasta 0.5. Riesgos: Aunque incluye protecciones, el trading implica riesgos. Úselo en demo primero y optimice parámetros según su estrategia.

Versión 2.1 | Creado el 28 de septiembre de 2025 | Desarrollado por XAUUSDtecnico (Instagram: @xauusdtecnico).

Este EA es ideal para traders que buscan automatización segura con enfoque en posiciones largas y recuperación en grids, minimizando exposiciones en mercados volátiles. ¡Optimice y pruebe antes de usar en vivo!