Long Grid Remaining Candle Time
- Experten
- Carlos Pascual Perez Maturano
- Version: 2.1
- Aktualisiert: 5 Oktober 2025
- Aktivierungen: 20
Long Grid Remaining Candle Time - Professioneller XAUUSD H1 EA FREE für LATAM!
Automatisieren Sie Goldgewinne mit einem intelligenten Long Grid: EMA-Trend, RSI-Momentum, ATR-Volatilität - bis zu 4 sichere Positionen, Schließen auf Gesamtgewinn.
✅ $200+: Auto-Lots + Trailing-Stop
✅ $2K+: KOSTENLOSER VPS auf Lebenszeit
✅ + 1:1 Unterstützung
MT5 Copy-Ready - +20-30% monatlich, DD<15%. DM "GOLD" für FREE SET!
Nehmen Sie Kontakt auf, um mehr über den kostenlosen Download und den kostenlosen VPS zu erfahren.