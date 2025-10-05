Long Grid Remaining Candle Time

Long Grid Remaining Candle Time - Professioneller XAUUSD H1 EA FREE für LATAM!

Automatisieren Sie Goldgewinne mit einem intelligenten Long Grid: EMA-Trend, RSI-Momentum, ATR-Volatilität - bis zu 4 sichere Positionen, Schließen auf Gesamtgewinn.


✅ $200+: Auto-Lots + Trailing-Stop

✅ $2K+: KOSTENLOSER VPS auf Lebenszeit

✅ + 1:1 Unterstützung


MT5 Copy-Ready - +20-30% monatlich, DD<15%. DM "GOLD" für FREE SET!


Nehmen Sie Kontakt auf, um mehr über den kostenlosen Download und den kostenlosen VPS zu erfahren.


Empfohlene Produkte
DeMarshall Pip Hunter EA
Desmond Ebimobowei Dogubo
Experten
DeMarshall Pip Hunter EA ist ein leistungsfähiger und fortschrittlicher Trading Expert Advisor, der mit Zuversicht entwickelt und gebaut wurde, um Händlern auf dem Finanzmarkt zu helfen. Dieser Expert Advisor nutzt hochentwickelte Algorithmen und technische Analysen, um profitable Handelsmöglichkeiten zu identifizieren und Trades mit Präzision auszuführen. Er ist mit Funktionen wie Trenderkennung, Risikomanagement und anpassbaren Einstellungen ausgestattet, um verschiedenen Handelsstilen und Prä
Pip Titan Cable Maverick Pro
Gabriel Oreoluwa James
Experten
Pip Titan Cable Maverick Pro 2.0 ist ein hochmoderner Expert Advisor (EA), der speziell für GBP/USD-Händler entwickelt wurde, die auf dem H1-Zeitrahmen handeln. Dieser EA nutzt hochentwickelte Algorithmen und eine robuste Reihe von Schutzmechanismen, um konsistente, effiziente und sichere Handelserfahrungen zu liefern. Cable Maverick Pro 2.0 eignet sich sowohl für erfahrene Trader als auch für Neueinsteiger und ermöglicht es den Nutzern, ihre Handelsziele mit Präzision und Zuversicht zu erreich
Nova MFI Scalper
Anita Monus
Experten
Nova MFI Scalper - Momentum-Flow Präzisionssystem Nova MFI Scalper integriert fortschrittliche volumengewichtete Momentum-Analysen direkt in MT5. Durch die Interpretation des subtilen Zusammenspiels von Akkumulation und Distribution identifiziert er Zonen, in denen die Marktabsicht am stärksten ist, und filtert flüchtige, wenig überzeugende Bewegungen heraus. Im Gegensatz zu Standard-Oszillatoren oder übertechnisierten Black-Box-Systemen arbeitet der Nova MFI Scalper mit einem strukturell diszip
GoldRobotics
Patiwat Phinitsuwan
Experten
GoldRobotics EA: Automatisierter Goldhandel mit Präzision und Geschwindigkeit GoldRobotics ist ein hochentwickelter Expert Advisor für den automatisierten Handel auf dem XAUUSD (Gold) Markt. Dieser EA verwendet eine einzigartige Strategie, die auf einer präzisen Erkennung von Kerzenmustern und einer Volumenanalyse basiert und schnelle Ein- und Ausstiege für eine optimale Performance unter volatilen Marktbedingungen ermöglicht . Er legt den Schwerpunkt auf schnelle Reaktionen auf Marktschwank
TSO Loss Management MT5
Dionisis Nikolopoulos
Experten
TSO Loss Management ist ein Expert Advisor, der fortschrittliche Mechanismen zur Eliminierung von Verlusten aus Verlustgeschäften einsetzt. Passt sich an verschiedene Marktbedingungen an und verwaltet jede Position, um Verluste so schnell wie möglich und mit minimalem Risiko auszugleichen. Er nutzt alle Werkzeuge des TSO Signal Builder EA - nahezu unendliche Einstiegs- und Ausstiegsstrategien Fügen Sie jeder Strategie (manuell oder automatisiert) ein Negativmanagement hinzu, um Verlustgeschäfte
Ilan
Andrey Khatimlianskii
4.71 (7)
Experten
Ilan für MetaTrader 5 Durch die Verwendung der virtuellen Trades wird der Handel in beide Richtungen (Kauf und Verkauf) gleichzeitig möglich. Dies ermöglicht es den Benutzern, die beliebte Strategie für die Nettobuchhaltung von Positionen, die von MetaTrader 5 angewendet wird, anzupassen. Einstellungen des Expert Advisors Die Einrichtung des Expert Advisors ist einfach. Dennoch stehen alle wichtigen Einstellungen der Strategie zur Anpassung zur Verfügung. Verfügbare Werkzeuge: Eindeutige MagicN
Portfolio Evolution
Salvatore Caligiuri
Experten
PROMO - Nur für die nächsten 3 Käufer, ein kostenloser Experte - DYNAMIC PORTFOLIO expert advisor ! KEINE 5-STERNE-BEWERTUNG IST FÜR DAS GESCHENK ERFORDERLICH! LIVE ERGEBNISSE: Klicken Sie hier Portfolio EVOLUTION ist ein hochmodernes Expert Advisor-Konzept, das eine Reihe von Strategien für mehrere Währungspaare einsetzt. Er kann im MULTICURRENCIES-Modus oder im SINGLE PAIR-Modus betrieben werden, wodurch ein umfangreiches Multi-Strategie-Portfolio entsteht, mit dem sich sichere und stetig
Hamster Scalping mt5
Ramil Minniakhmetov
4.71 (235)
Experten
Hamster Scalping ist ein vollautomatischer Handelsberater, der kein Martingal verwendet. Nachtskalping-Strategie. Als Eingänge werden der RSI-Indikator und der ATR-Filter verwendet. Der Berater benötigt eine Sicherungskontoart. Di Überwachung der realen Arbeit sowie meine anderen Entwicklungen finden Sie hier: https://www.mql5.com/en/users/mechanic/seller Allgemeine Empfehlungen Mindesteinzahlung von 100 US-Dollar, ECN-Konten mit minimalem Spread verwenden, Standardeinstellungen für eurusd M5 g
Nova FRC Trader
Anita Monus
Experten
Nova FRC Trader ist eine disziplinierte Automatisierung des Fraktal-Indikators - ein klassisches Werkzeug, das lokale Hochs und Tiefs identifiziert, um potenzielle Umkehr- und Ausbruchspunkte zu lokalisieren. Dieser EA verwandelt fraktale Muster in ein strukturiertes Handelssystem, das nur dann in den Handel einsteigt, wenn der Preis eine bedeutsame Verschiebung der Marktstruktur bestätigt. Anstatt jedem Swing hinterherzujagen, konzentriert sich Nova FRC Trader auf Setups, bei denen Fraktale ein
The White Rabbit
Kevin Craig E Gittins
Experten
WHITE RABBIT - Professioneller Zeitbereich-Breakout Expert Advisor Überblick White Rabbit ist ein professioneller Breakout-Trading Expert Advisor, der aus jahrelanger manueller Handelserfahrung entwickelt wurde. Entwickelt für Trader, die Präzision und Flexibilität fordern, erfasst er hochwahrscheinliche Breakout-Gelegenheiten in jedem Markt und Zeitrahmen und bietet gleichzeitig fortschrittliche Risikomanagement-Tools, die speziell auf Einzelhandels- und Prop-Firm-Konten zugeschnitten sind. Ker
MT5 Time Based Auto Close System
Xin You Lin
Utilitys
MT5 Time-Based Auto Close System EA ist ein intelligentes, auf einem Zeitalgorithmus basierendes automatisiertes Ordermanagement-Handelswerkzeug. Unter Verwendung einer Hightech-Entscheidungsmaschine führt es automatisch präzise Schließungsoperationen aus, wenn voreingestellte Halteperioden ablaufen, um Händlern zu helfen, strenge Handelsdisziplin zu wahren und emotionale Störungen zu vermeiden. Kernschließungsmodi Die fünf von Ihnen erwähnten Kern-Schließungsmodi bilden den Eckpfeiler der str
Venom Us30 Scalp
Antoine Melhem
5 (8)
Experten
Venom US30 Scalp – Präzises US30-Scalping entwickelt von VENOM LABS DER EA, DER IHR KONTO NIEMALS ZERSTÖREN WIRD SIGNAL   :   https://www.mql5.com/en/signals/2339304 Für Broker mit einer anderen Zeitzone (wie Exness) setzen Sie den letzten Parameter bitte auf TRUE , wenn Ihr Broker nicht GMT+3 ist. Verwenden Sie ausschließlich den H1 ️ Warnung : Falsche Zeitzonen- oder Zeitrahmeneinstellungen können zu Fehlfunktionen des EAs führen. EINSTIEGSPREIS NUR FÜR 24 STUNDEN! Sichern Sie sich jetzt
Manus Pro
Itumeleng Mohlouwa Kgotso Tladi
Experten
MANUS PRO EA Die Handelsrevolution, auf die Sie gewartet haben Sind Sie es leid, anderen Händlern dabei zuzusehen, wie sie beständige Gewinne erzielen, während Ihr Konto rot blutet ? Die Finanzmärkte warten auf niemanden - und das sollten Sie auch nicht. MANUS PRO ist nicht nur ein weiterer Expert Advisor... es ist Ihr TICKET ZUR FINANZIELLEN FREIHEIT . Warum MANUS PRO anders ist (und warum jeder darüber redet) FÜR ANFÄNGER: Ihr Trading-Mentor, der niemals schläft Null Lernkurve - Install
Lunox Gold
Akpofure Bright Gageche-gold
Experten
Frühbucherpreise! Ermäßigter Preis für Oktober von $300 auf $150 nur für diesen Monat Wenn Sie sich schon immer gewünscht haben, dass Ihr Geld jeden Monat stetig wächst, anstatt still zu stehen, könnte dies für Sie interessant sein. Von August 2024 bis August 2025 haben wir Gold mit einer moderaten Losgröße gehandelt und in nur 12 Monaten eine Rendite von 66% erzielt. Das entspricht einem durchschnittlichen Wachstum von 5-6 % pro Monat - stetig, beständig und mit wenig Stress. Dieser Ansatz ist
Opposite Orders
Serhii Fertikov
Experten
Experte, der mit Hilfe von ausstehenden gegensätzlichen Stop-Orders auf Nachrichten handelt. Vor der Veröffentlichung wichtiger Nachrichten stellt der Berater ausstehende BuyStop- und SellStop-Orders ein. Im Falle der Markteröffnung schließt er die gegenläufige Position. Der Expertenberater enthält einen mql5-Kalender für ein Jahr, und Sie können die Einstellungen des Beraters für jedes Ereignis im Kalender anpassen und es auf historischen Daten testen. Funktionen: Bevor Sie mit dem Testen begin
CJ News Trading MT5
Nguyen Duc Tam
Experten
Der Handel war noch nie so einfach! Probieren wir es aus! MT4-Version: https: //www.mql5.com/en/market/product/72153 Strategie Es gibt einige Nachrichten innerhalb eines Tages, die den Kurs sehr schnell nach oben oder unten schnellen lassen können, und das ist eine gute Gelegenheit für Händler, einige Gewinne zu erzielen. Möchten Sie eine Pressemitteilung skalieren? So können Sie es tun: Eröffnen Sie 3 bis 5 Minuten vor der Veröffentlichung der Nachrichten zwei Stop-Orders (einen Kauf- und eine
Stormer RSI 2
Ricardo Rodrigues Lucca
Experten
Diese Strategie wurde von Stormer erlernt und soll auf B3 angewendet werden. Grundsätzlich, 15 Minuten vor der Schließung des Marktes, wird es RSI überprüfen und entscheiden, ob es eine Position öffnen wird. Diese Strategie definiert keinen Stop-Loss. Wenn der Take Profit den Einstiegskurs erreicht, wird die Position am Markt geschlossen. Dasselbe geschieht, wenn die maximale Anzahl von Tagen erreicht ist. Sie wurde für Brasilianer erstellt, daher sind alle Konfigurationen auf Portugiesisch.
Golden Retriever
Alexander Daneel Muller
Experten
Golden Retriever ist bis heute einer meiner besten EAs. Ich bin seit 17 Jahren Vollzeit-Trader. Meine Methoden drehen sich alle um kleine Gewinne, Short-Trades und geringes Risiko. Meine Erfahrung zeigt, dass 2-3% monatlicher Gewinn mit einer Kombination von Handelssystemen der beste Weg ist, um eine lange und effektive Karriere im Handel zu haben. Es wurde auf der Grundlage von 17 Jahren Erfahrung im Live-Handel mit der Mean-Revision-Strategie entwickelt und nur die besten Paare und Technik
Lanareud EA
Fudheni Petrus Nambambi
Experten
Lanareud EA  Parameter Recommendation Symbol GBPUSD + EURUSD + USDCHF  Timeframe M15 Minimum Balance $250 Recommended $300+ Broker Type ECN / RAW Spread Risk per Compounding 0.5–1% Prop Firm Compatible Yes (strict drawdown control) Lanareud EA:   A precision-engineered trading system. Pairs:   GBPUSD, EURUSD, USDCHF. Focus:   Smooth execution, accurate trade management, and dynamic risk control. Result:   Reliable, automated performance in all market conditions.  Purchase this EA toda
UltimateMultiStrategyAIEA
Ankurkumar J Prajapati
Experten
Für ein optimales Ergebnis verwenden Sie den Zeitrahmen 3 Minuten 1. Markt-DNA & Asset-Erkennung Der EA erkennt automatisch die Anlageklasse (Forex, Gold, Krypto oder Öl) durch Analyse des Symbolnamens. Er konfiguriert den Stop-Loss , die Trailing-Stop-Stärke und die Algorithmus-Scoring-Gewichtung dynamisch neu, um dem spezifischen Volatilitätsprofil des Assets zu entsprechen. 2. Multi-Faktor-Scoring-Engine (0-100) Trades werden nur ausgeführt, wenn der Konfidenzwert den AdaptiveMinScore überste
Softbuybot
Amos Folafoluwa Ayeni
Experten
In den gewaltigen, sich ständig verändernden Gezeiten des Marktes gibt es eine Kraft, die so sanft ist wie die Morgenbrise - Soft Edge Bot. Gebaut mit der Eleganz der Einfachheit und der Präzision eines Meisters, spürt dieser Bot Trends mit müheloser Anmut auf. Er beobachtet, er wartet, und genau im richtigen Moment bewegt er sich und schlüpft in den Aufwärtstrend wie ein Blatt im Wind. Soft Edge Bot ist mehr als nur ein Werkzeug; er ist ein Verbündeter für alle, die sich nach dem Fluss der Dyna
SmartScalp Pro MT5
Serhii Shtepa
Experten
Scalping-Bot für das Paar Gold/Dollar (XAU/USD) - eine leistungsstarke und vielseitige Lösung für Trader, die in einem dynamischen Markt maximale Effizienz bieten soll. Dieser Bot wurde speziell für das Scalping entwickelt: Er analysiert Preisänderungen und platziert Trades, noch bevor bedeutende Marktbewegungen einsetzen. So kann er sich frühzeitig vorteilhafte Positionen sichern und selbst aus kleinsten Marktschwankungen Kapital schlagen. Hauptmerkmale: Flexibilität: Passt sich allen Marktbedi
Gold Zombie XAUUSD h1
Raphael Schwietering
1 (2)
Experten
GOLD Zombie - Intelligente Präzision auf XAUUSD H1 Backtested von 2024 bis heute | Gebaut für Live-Märkte | Prop Firm Ready GOLD Zombie ist ein leistungsstarker Expert Advisor (EA), der speziell für den Handel mit XAUUSD H1 mit chirurgischer Präzision und starker Risikokontrolle entwickelt wurde. GOLD Zombie wurde entwickelt, um sich unter modernen Marktbedingungen auszuzeichnen und passt sich intelligent an die Volatilität an, während er gleichzeitig eine strenge Handelsdisziplin beibehält - id
Osmosis
Jarmin Jamike Ugorji
4.31 (13)
Experten
Osmosis ist ein fortschrittlicher datengesteuerter automatischer Handelsroboter, der einen dynamischen Preisdifferenzial-Algorithmus und das Marktvolumen nutzt, um mit Gold (XAUUSD) zu handeln. Der Preisdifferenzial-Algorithmus identifiziert verschiedene mögliche Ausführungspreise, stellt gleichzeitig Aufträge ein und ändert diese, bis er den bestmöglichen Ausführungspreis erhält. Dies macht den EA zu einem flexiblen und dynamischen Ausführungsbedingungen, die auf Preis-Aktion im Gegensatz zu an
The Wilis EA
Indra Yugi
Experten
[OFFIZIELLE VERÖFFENTLICHUNG] THE WiLis HOLYGRAIL EA MT5 - READY FOR BATTLE! Hallo Trader! Das Warten hat ein Ende... Ich stelle Ihnen meinen neuesten Expert Advisor vor - The WiLis Holygrail EA for MT5 Entwickelt, um Ihnen zu helfen, beständiger und sicherer auf dem Markt zu profitieren! Limited-Time Promo Price: Nur $500 Key Features & Vorteile: One Shoot / Single Entry System No Martingale, No Layering Auto Stop Loss und Take Profit Max 1 Buy & 1 Sell Position at a Time Optimiert für
Blue CARA MT5
Duc Anh Le
Experten
| Vollautomatische, vom Smart Money Concept (ICT) inspirierte Handelslösung mit Multi-Strategie-Fähigkeiten | Gebaut von einem Grid Trader >> für Grid Trader. This is MT5 version, click  here  for  Blue CARA MT4  (settings and logics are same in both versions) Echtes Überwachungssignal --> Cara Gold Intro Blue CARA EA ( 'CARA') - kurz für Comprehensive Algorithmic Responsive Advisor - ist ein Multi-Währungs- Multi-Timeframe EA der nächsten Generation.EA basiert auf der weithin bekannten (un
US500 Scalper
Sergey Batudayev
Experten
Der S&P 500 Scalper Advisor ist ein innovatives Tool für Trader, die erfolgreich mit dem S&P 500 Index handeln möchten. Der Index ist einer der am häufigsten verwendeten und renommiertesten Indikatoren des amerikanischen Aktienmarktes und umfasst die 500 größten Unternehmen der USA. Besonderheiten: Automatisierte Handelslösungen:       Der Berater basiert auf fortschrittlichen Algorithmen und technischen Analysen, um die Strategie automatisch an veränderte Marktbedingungen anzupassen. Vielseitig
Indicators Trader MT5
Konstantin Nikitin
Experten
Automatisierter Multicurrency Expert Advisor mit einer unbegrenzten Anzahl von Währungspaaren. In diesem Fall ist es möglich, für jedes einzelne Währungspaar anzugeben, wie der Advisor mit ihm arbeiten soll. Sie können Aufträge manuell hinzufügen. Der Experte hat keine bestimmte Strategie. Jeder wählt selbst, welche Funktionen er nutzen will. Und auf welche Indikatoren und auf welchen TF er mit ihnen arbeiten will. Reales Konto, das vollständig von einem Experten geführt wird. MACD und Hüllku
Legion MT5
Agus Santoso
Experten
MT4-Version: https://www.mql5.com/en/market/product/138049 MT5-Version: https://www.mql5.com/en/market/product/138050 „LEGION“ – Erweiterter BBMA-Handels-Expert Advisor „LEGION“ ist ein professioneller Expert Advisor basierend auf der BBMA-Strategie (Bollinger-Bänder + gleitende Durchschnitte), erweitert um Multi-Timeframe-Filter und adaptives Money Management. Er wurde für Trader entwickelt, die präzise Einstiege, kontrolliertes Layering und maximalen Risikoschutz wünschen. Hauptfunktionen
Encrypter 1 EA
Luis Enrique Ricales
Experten
==   ACCOUNT SETTINGS   == Percentage of balance lost before trading stops Small Lot Account (0.01) Percentage of account you want to trade on this pair Permitted Portion change with open basket Percent of portion for max drawdown level. Maximum allowed spread while placing trades Enable holiday shut-downs Comma-separated holiday list (format: [day]/[mth]-[day]/[mth]) Audible alerts Alert sound --- Opt. with 'Open prices only' --- Stop/Limits for entry if true, Buys/Sells if false Market condi
Käufer dieses Produkts erwarben auch
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (384)
Experten
Hallo Trader! Ich bin   Quantum Queen   , das Kronjuwel des gesamten Quantum-Ökosystems und der bestbewertete und meistverkaufte Expert Advisor in der Geschichte von MQL5. Mit einer nachweislichen Erfolgsbilanz von über 20 Monaten Live-Trading habe ich mir meinen Platz als unangefochtene Königin von XAUUSD redlich verdient. Meine Spezialität? GOLD. Meine Mission? Konstante, präzise und intelligente Handelsergebnisse liefern – immer und immer wieder. IMPORTANT! After the purchase please send me
AI Gold Sniper MT5
Ho Tuan Thang
5 (23)
Experten
LIVE-SIGNAL MIT ECHTEM HANDELSKONTO: Standard MT4 (Mehr als 7 Monate Live-Handel): https://www.mql5.com/en/signals/2329380 IC Markets MT5 (Mehr als 5 Monate Live-Handel): https://www.mql5.com/en/signals/2340132 Forex EA Trading Channel auf MQL5: Treten Sie meinem MQL5-Kanal bei, um die neuesten Nachrichten von mir zu erhalten. Meine Community mit über 14.000 Mitgliedern auf MQL5 . NUR NOCH 3 VON 10 EXEMPLARE ZUM PREIS VON 399 $ VERFÜGBAR! Danach steigt der Preis auf 499 $. Der Expert Advisor
Nova Gold X
Hicham Chergui
5 (8)
Experten
Wichtiger Hinweis: Um vollständige Transparenz zu gewährleisten, stelle ich Zugang zum echten Investorenkonto bereit, das mit diesem EA verbunden ist, sodass Sie seine Leistung live ohne Manipulation überwachen können. Innerhalb von nur 5 Tagen wurde das gesamte Anfangskapital vollständig abgehoben, und seitdem handelt der EA ausschließlich mit Gewinnmitteln, ohne jegliche Exposition zum ursprünglichen Saldo. Der aktuelle Preis von $199 ist ein limitiertes Einführungsangebot und wird nach dem V
Aot
Thi Ngoc Tram Le
4.69 (42)
Experten
AOT MT5 - KI-Multi-Währungs-System der nächsten Generation Live Signal: [Main Account] | [Minor Account] |  [Satellite Signal]  |  AOT Official Channel   WICHTIG! Senden Sie mir nach dem Kauf eine private Nachricht, um das Installationshandbuch und die Einrichtungsanweisungen zu erhalten: Ressource Beschreibung Verständnis der AOT-Handelsfrequenz Warum der Bot nicht jeden Tag handelt So richten Sie den AOT Bot ein Schritt-für-Schritt-Installationsanleitung Set files AOT MT5 ist ein fortschr
NTRon 2OOO
Konstantin Freize
4.89 (18)
Experten
Hybrid-Handelsstrategie für XAUUSD – Kombination aus News-Sentiment & Orderbuch-Imbalance Die vorgestellte Strategie kombiniert zwei selten genutzte, jedoch hochwirksame Handelsansätze zu einem hybriden System, das nur für den Handel mit XAUUSD (Gold) im 30-Minuten-Chart entwickelt wurde. Während herkömmliche Expert Advisors meist auf fest definierte Indikatoren oder einfache charttechnische Strukturen zurückgreifen, basiert dieses System auf einem intelligenten Marktzugangsmodell, das aktuelle
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
5 (92)
Experten
Quantum King EA – Intelligente Leistung, optimiert für jeden Trader IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Sondereinführungspreis Live-Signal:       KLICKEN SIE HIER MT4-Version:   HIER KLICKEN Quantum King-Kanal:       Klicken Sie hier ***Kaufen Sie Quantum King MT5 und Sie erhalten Quantum StarMan möglicherweise kostenlos!*** Fragen Sie privat nach weiteren Einzelheiten! Beherrschen Sie   Ihren Ha
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER
4.63 (19)
Experten
Jedes Mal, wenn das Live-Signal um 10 % zunimmt, wird der Preis erhöht, um die Exklusivität von Zenox zu wahren und die Strategie zu schützen. Der Endpreis beträgt 2.999 US-Dollar. Live-Signal IC Markets Konto, sehen Sie die Live-Performance selbst als Beweis! Benutzerhandbuch herunterladen (Englisch) Zenox ist ein hochmoderner KI-basierter Multi-Pair-Swing-Trading-Roboter, der Trends folgt und das Risiko über sechzehn Währungspaare diversifiziert. Jahrelange, engagierte Entwicklung hat zu eine
AI Gold Trading MT5
Ho Tuan Thang
5 (11)
Experten
LIVE-SIGNAL MIT ECHTEM HANDELSKONTO: Standardeinstellungen: https://www.mql5.com/en/signals/2344271 Forex EA Trading Channel on MQL5: Treten Sie meinem MQL5-Kanal bei, um die neuesten Nachrichten von mir zu erhalten. Meine Community mit über 14.000 Mitgliedern auf MQL5. NUR NOCH 3 VON 10 EXEMPLARE FÜR 399 $ VERFÜGBAR! Anschließend wird der Preis auf 499 $ erhöht. Der EA wird in begrenzter Stückzahl verkauft, um die Rechte aller Käufer zu gewährleisten. AI Gold Trading nutzt das fortschrittlic
X Fusion AI
Chen Jia Qi
5 (17)
Experten
X Fusion AI — Neural-Adaptives Hybrides Handelssystem Zeitlich begrenzter Rabatt. Nur noch 7 von 20 verfügbar — fast ausverkauft. Der aktuelle Angebotspreis beträgt 179 USD und wird bald wieder auf 999 USD steigen. Démonstration de fonctionnement Echtkonto-Performance Bitte denken Sie nach dem Kauf daran, uns eine private Nachricht zu senden, um die empfohlenen Parameter, Anleitungen, Hinweise, Nutzungstipps und weitere Informationen zu erhalten. Vielen Dank für Ihre Unterstützung. 1. Überblic
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.56 (75)
Experten
Symbol XAUUSD (Gold/US-Dollar) Zeitraum (Timeframe) H1-M15 (beliebig) Unterstützung für Einzelhandel JA Mindesteinzahlung 500 USD (oder entsprechender Betrag in anderer Währung) Kompatibel mit allen Brokern JA (unterstützt 2- oder 3-stellige Preise, jede Kontowährung, Symbolname und GMT-Zeit) Funktioniert ohne Voreinstellung JA Wenn Sie sich für maschinelles Lernen interessieren, abonnieren Sie den Kanal: Abonnieren! Hauptmerkmale des Mad Turtle Projekts: Echtes Maschinelles Lernen Dieser Ex
Golden Hen EA
Taner Altinsoy
5 (9)
Experten
Übersicht Golden Hen EA ist ein Expert Advisor, der speziell für XAUUSD entwickelt wurde. Er arbeitet durch die Kombination von acht unabhängigen Handelsstrategien, die jeweils durch unterschiedliche Marktbedingungen und Zeitrahmen (M5, M30, H2, H4, H6, H12) ausgelöst werden. Der EA ist so konzipiert, dass er seine Einstiege und Filter automatisch verwaltet. Die Kernlogik des EA konzentriert sich auf die Identifizierung spezifischer Signale. Golden Hen EA verwendet keine Grid-, Martingale- oder
Aura Ultimate EA
Stanislav Tomilov
4.85 (87)
Experten
Aura Ultimate – Der Höhepunkt des Handels mit neuronalen Netzwerken und der Weg zur finanziellen Freiheit. Aura Ultimate ist der nächste Evolutionsschritt in der Aura-Familie – eine Synthese aus modernster KI-Architektur, marktadaptiver Intelligenz und risikokontrollierter Präzision. Aufbauend auf der bewährten DNA von Aura Black Edition und Aura Neuron geht es noch einen Schritt weiter, indem es deren Stärken in einem einheitlichen Multi-Strategie-Ökosystem vereint und gleichzeitig eine völli
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (496)
Experten
Wir stellen vor       Quantum Emperor EA   , der bahnbrechende MQL5-Expertenberater, der die Art und Weise, wie Sie mit dem prestigeträchtigen GBPUSD-Paar handeln, verändert! Entwickelt von einem Team erfahrener Händler mit über 13 Jahren Handelserfahrung. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Kaufen Sie Quantum Emperor EA und Sie erhalten  Quantum StarMan    kostenlos! *** Fragen Sie privat nach weiteren
CryonX EA MT5
Solomon Din
5 (6)
Experten
Cryon X-9000 — Autonomes Handelssystem mit Quantengestütztem Analyse-Kern ECHTES SIGNAL:  https://www.mql5.com/en/signals/2347543 Viele Trader manipulieren heutzutage ihre Ergebnisse, indem sie Expert Advisors auf Cent-Konten oder mit sehr kleinen Guthaben laufen lassen – was in Wahrheit zeigt, dass sie ihren eigenen Systemen nicht vertrauen . Dieses Signal hingegen wird auf einem echten Live-Konto mit 20.000 USD betrieben. Es steht für eine tatsächliche Kapitalverpflichtung und bietet eine tra
ABS GoldGrid
Thi Ngoc Tram Le
4.14 (28)
Experten
S onderpreis von  $109  (regulärer Preis: $365) . Einrichtungs- und Nutzungsanleitung :  ABS Channel . Echtzeit-Überwachung:   ABS Signal .  Einrichtungsdatei vom Live-Signal Grundlegende Einrichtungsdatei Was ist ABS EA? ABS EA ist ein professioneller Handelsroboter, der speziell für XAUUSD (Gold) im H1-Zeitrahmen entwickelt wurde. Er basiert auf einem Martingale-System mit integrierten Risikokontrollen . Entwickelt für neue und erfahrene Händler, ist ABS EA einfach einzurichten, vollaut
Pivot Killer
Pablo Dominguez Sanchez
4.6 (20)
Experten
Langfristiges Wachstum. Beständigkeit. Widerstandsfähigkeit. Pivot Killer EA ist kein System für schnelle Gewinne – es ist ein professioneller Handelsalgorithmus, der darauf ausgelegt ist, Ihr Konto langfristig und nachhaltig zu vergrößern . Speziell für XAUUSD (GOLD) entwickelt, ist Pivot Killer das Ergebnis jahrelanger Forschung, Tests und disziplinierter Entwicklung. Es verkörpert eine einfache Philosophie: Beständigkeit schlägt Glück . Dieses System wurde in verschiedenen Marktzyklen, bei Sc
Aura Black Edition MT5
Stanislav Tomilov
4.36 (50)
Experten
Aura Black Edition ist ein vollautomatischer EA, der nur für den Handel mit GOLD entwickelt wurde. Expert zeigte im Zeitraum 2011-2020 stabile Ergebnisse bei XAUUSD. Keine gefährlichen Methoden des Geldmanagements verwendet, kein Martingal, kein Raster oder Scalp. Geeignet für alle Brokerbedingungen. EA, trainiert mit einem mehrschichtigen Perceptron. Das neuronale Netzwerk (MLP) ist eine Klasse von Feedforward-künstlichen neuronalen Netzwerken (KNN). Der Begriff MLP wird mehrdeutig verwendet, m
Autorithm AI
Zaha Feiz
4.5 (12)
Experten
[guide line]     Autorithm AI • SpreadAdjustment: Spread-Anpassungsfaktor (Standard: 2) • TradeIdentifier: Handelskommentar (Standard: AUTORITHM) • Wochenendschutzsystem • ActivateWeekendShield: Schutz für Positionen am Wochenende aktivieren • FridayCloseHour: Stunde zum Schließen von Positionen am Freitag (0–23) • FridayCloseMinute: Minute zum Schließen von Positionen am Freitag (0–59) • Intelligenter Nachrichtenfilter • EnableNewsProtection: Nachrichtenschutzsystem aktivieren • PreNewsStop
Syna
William Brandon Autry
5 (17)
Experten
BLACK FRIDAY - 20% RABATT Nur 24 Stunden gültig. Der Sale endet am 29. November. Dies wird der einzige Sale für dieses Produkt sein. Vorstellung von Syna Version 4 - Das erste agentische KI-Handelsökosystem der Welt Ich freue mich, Syna Version 4 vorstellen zu können, das erste echte Multi-EA-agentische Koordinationssystem der Forex-Handelsbranche . Diese bahnbrechende Innovation ermöglicht es mehreren Expert Advisors, als einheitliches Intelligenznetzwerk über verschiedene MT5-Terminals und
AI Forex Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.44 (64)
Experten
AI Forex Robot - Die Zukunft des automatisierten Handels. AI Forex Robot wird von einem System der nächsten Generation künstlicher Intelligenz angetrieben, das auf einem hybriden neuronalen LSTM-Transformer-Netz basiert und speziell für die Analyse der Preisbewegungen von Gold (XAUUSD) auf dem Devisenmarkt entwickelt wurde. Das System analysiert komplexe Marktstrukturen, passt seine Strategie in Echtzeit an und trifft datengestützte Entscheidungen mit einem hohen Maß an Präzision. AI Forex Robot
Ultimate Pulse
Clifton Creath
5 (2)
Experten
Live-Signal https://www.mql5.com/en/signals/2347626?source=Site+Signale+Mein Öffentlicher Kanal https://www.mql5.com/en/channels/ultimatepulse Ultimativer Puls ***Launch-Preis endet am 6. Januar**** Überblick Ultimate Pulse ist ein Expert Advisor, der entwickelt wurde, um Gewinne aus natürlichen Marktbewegungen zu ziehen. Er nimmt Gewinne aus jeder Position einzeln oder in Gittern je nach Bedingungen mit. Einfach, methodisch, effektiv. Optimiert für XAUUSD (Gold) auf dem 30-Minuten-Zeitrahmen.
Golden Mirage mt5
Michela Russo
4.7 (30)
Experten
Begrenzter Bestand zum aktuellen Preis! Endpreis: $1999 --> PROMO: Von $299 --> Der Preis wird alle 5 Käufe steigen, nächster Preis : $399 Golden Mirage ist ein robuster Goldhandelsroboter , der für Händler entwickelt wurde, die Zuverlässigkeit, Einfachheit und professionelle Leistung schätzen. Angetrieben von einer bewährten Kombination aus RSI, gleitendem Durchschnitt, ADX und High/Low Level Indikatoren liefert Golden Mirage qualitativ hochwertige Signale und vollautomatischen Handel auf dem
Vortex Gold EA
Stanislav Tomilov
5 (26)
Experten
Vortex - Ihre Investition in die Zukunft Der Vortex Gold EA Expert Advisor wurde speziell für den Handel mit Gold (XAU/USD) auf der Metatrader-Plattform entwickelt. Dieser EA verwendet proprietäre Indikatoren und geheime Algorithmen des Autors und wendet eine umfassende Handelsstrategie an, die darauf ausgelegt ist, profitable Bewegungen auf dem Goldmarkt zu erfassen. Zu den Schlüsselkomponenten seiner Strategie gehören klassische Indikatoren wie der CCI und der Parabolic Indicator, die zusamme
Argos Rage
Aleksandar Prutkin
4.56 (25)
Experten
Ein neuer Schritt nach vorn | KI-gesteuerte Präzision trifft Marktlogik Mit Argos Rage wird ein neues Level der Trading-Automatisierung eingeführt – angetrieben von einem integrierten DeepSeek-KI-System , das Marktverhalten in Echtzeit analysiert. Aufbauend auf den Stärken von Argos Fury verfolgt dieses EA jedoch einen anderen strategischen Ansatz: mehr Flexibilität, breitere Interpretation und stärkere Marktteilnahme. Live Signal Zeitrahmen: M30 Hebel:  min. 1:20 Kapital:  min. $100 Symbole
The Techno Deity EA MT5
Solomon Din
Experten
The Techno Deity — Digitale Dominanz auf XAUUSD Live-Signal und Monitoring: Verfolgen Sie die Performance des Systems in Echtzeit auf dem offiziellen Konto unter: https://www.mql5.com/en/signals/2349716 Promo: Sie können den Cryon X-9000 Advisor als Geschenk erhalten. Für Details und Zugang kontaktieren Sie mich bitte direkt. The Techno Deity ist ein High-Tech-Trading-Ökosystem für strukturelle Ordnung im Goldmarkt. Ein Algorithmus für digitale Intuition identifiziert institutionelles Interesse
Golden Synapse
Abdelrahman Ahmed Mahmoud Ahmed
3.69 (52)
Experten
Golden Synapse EA ist ein präzises Handelssystem, das eine fortschrittliche Strategie mit strenger technischer Analyse kombiniert, um eine konsistente und risikoarme Performance zu erzielen. Es wurde entwickelt, um diszipliniert zu handeln, vermeidet riskante Ansätze und konzentriert sich ganz auf Qualität statt Quantität. Jeder Handel wird sorgfältig ausgewählt und immer durch einen Stop-Loss geschützt. Golden Synapse verwendet niemals Grid- oder Martingale-Systeme. Es wird immer nur eine Posit
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.47 (88)
Experten
PROP-FIRMA BEREIT!   (   SETFILE herunterladen   ) WARNING : Nur noch wenige Exemplare zum aktuellen Preis verfügbar! Endpreis: 990$ Erhalten Sie 1 EA kostenlos (für 2 Handelskonten) -> kontaktieren Sie mich nach dem Kauf Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal Willkommen im Gold Reaper! Aufbauend auf dem sehr erfolgreichen Goldtrade Pro wurde dieser EA für die gleichzeitige Ausführung in mehreren Zeitrahmen konzipiert und bietet die Möglichkeit, die
Goldwave EA MT5
Shengzu Zhong
5 (5)
Experten
Live-Signal (Echtkonto) IC MARKETS： https://www.mql5.com/en/signals/2339082?source=Site+Signals+My   Dieser EA verwendet dieselbe Logik und dieselben Ausführungsregeln wie das auf MQL5 gezeigte verifizierte Live-Trading-Signal . Bei Verwendung der empfohlenen und optimierten Einstellungen sowie eines seriösen ECN-/RAW-Spread-Brokers sollte das Live-Handelsverhalten die Performance und Handelsstruktur des Live-Signals weitgehend widerspiegeln. Bitte beachten Sie, dass sich individuelle Ergebnis
XAU Master EA
Branislav Bridzik
5 (3)
Experten
XAUUSD Master ist ein Multisystem Expert Advisor, der speziell für den Goldhandel (XAUUSD) entwickelt wurde. Er kombiniert 10 unabhängige Handelssysteme, die gleichzeitig laufen, jedes mit unterschiedlichen Parametern, um verschiedene Marktbedingungen zu erfassen. Der EA verfügt über fortschrittliche Risikomanagementfunktionen, Spoofing-Funktionen für Prop-Firmen und ein einfaches Informationspanel für die Echtzeitüberwachung. After the purchase send me private message to recieve manual with i
The ORB Master
Profalgo Limited
4.88 (24)
Experten
PROP FIRM READY!  STARTAKTION: SEHR BEGRENZTE ANZAHL VON EXEMPLAREN ZUM AKTUELLEN PREIS VERFÜGBAR! Endpreis: 990 $ Ab 349 $: Wählen Sie 1 EA gratis! (für maximal 2 Handelskontonummern) Ultimatives Kombi-Angebot     ->     hier klicken ÖFFENTLICHER GRUPPE BEITRETEN:   Klicken Sie hier   LIVE RESULTS UNABHÄNGIGE ÜBERPRÜFUNG Willkommen bei „The ORB Master“   :   Ihr Vorteil beim Öffnen von Range Breakouts Entfesseln Sie die Leistungsfähigkeit der Opening Range Breakout (ORB)-Strategie mit dem
Weitere Produkte dieses Autors
Gamma Volatility Levels
Carlos Pascual Perez Maturano
Indikatoren
Gamma & Volatility Levels Pro [XAUUSD Edition] - Der Indikator, der von professionellen Goldhändlern im Jahr 2025 verwendet wird Vollautomatischer Indikator, der ausschließlich für den XAUUSD (Gold) entwickelt wurde. Zeigt in Echtzeit die stärksten institutionellen Levels an, die den Goldpreis jeden Tag bewegen: - HVL (High Volatility Level) - Orange gestrichelte Linie Dynamisches Niveau der extremen Volatilität (20-Perioden-SMA + 1 Standardabweichung). Gold prallt an diesem Niveau ab oder durch
GridAssaultBTC
Carlos Pascual Perez Maturano
Experten
GridAssaultBTC ist ein Expert Advisor für die Plattform MetaTrader 5. Dieses Programm automatisiert den Handel auf den Devisen- und Kryptowährungsmärkten. Es wurde entwickelt, um auf dem einstündigen Zeitrahmen für das BTCUSD-Paar zu arbeiten, obwohl es auch für andere Symbole verwendet werden kann. Wenn Sie diesen Advisor kaufen, erhalten Sie auch die Long Grid Remaining Candle Time GRATIS! (nur für die ersten 5 Käufe). Der Expert Advisor eröffnet Kauf- oder Verkaufspositionen auf der Grundlage
GoldSenTelegram
Carlos Pascual Perez Maturano
Experten
Dieser EA ist ein MT5-Expertenberater, der auf dem Ichimoku-Kinko-Hyo-Indikator basiert und für die Generierung von Kauf-/Verkaufssignalen für beliebige Symbole (Forex, Kryptowährungen usw.) optimiert ist. Zu den einstellbaren Parametern gehören Tenkan-sen (9), Kijun-sen (26), Senkou Span B (52) und Crossover-Schwellenwerte zur Anpassung an die Volatilität. Verwendet Tenkan/Kijun und Cloud-Crossovers für den Einstieg, mit ATR-basierten Stopps. Plus: Sendet Benachrichtigungen an Telegram (ge
IndicatorAMV
Carlos Pascual Perez Maturano
Indikatoren
Nachfolgend finden Sie die englische Übersetzung des gewünschten Abschnitts der Beschreibung des AMV-Indikators, die so gestaltet wurde, dass sie professionell, ansprechend und für den MetaTrader 5-Markt geeignet ist. Sie vermeidet es, sensible Details über die interne Logik des Indikators, Algorithmen oder spezifische Signalbedingungen zu enthüllen, während sie seine Eigenschaften, Vorteile und Gebrauchsanweisungen hervorhebt. AMV-Indikator: Intuitiver und effizienter Handel AMV (Advanced Mark
Fixed Volume Profile
Carlos Pascual Perez Maturano
Indikatoren
Dieser Indikator mit dem Titel "Fixed Volume Profile.mq5" ist ein benutzerdefiniertes Tool für MetaTrader 5 (MQL5), das zur Berechnung und Anzeige eines Volumenprofils über einen benutzerdefinierten festen Zeitraum dient. Das Volumenprofil zeigt die Verteilung des Handelsvolumens auf verschiedenen Kursniveaus während eines bestimmten Zeitraums und hilft dabei, Bereiche mit hoher Aktivität (wie z.B. Points of Control oder POCs) und volumenbasierte Unterstützungs-/Widerstandsbereiche zu identifiz
Auswahl:
Keine Bewertungen
Antwort auf eine Rezension