FRAMA Strategy Scalper

Este asesor experto (EA) implementa una estrategia de scalping usando el indicador FRAMA. Realiza compras cuando el precio cae por debajo de un nivel derivado del indicador, en el timeframe actual. Incluye gestión de riesgos con límites de posiciones, lotes fijos y stops opcionales. Valida condiciones de mercado, maneja entradas/salidas y dibuja niveles visuales en el gráfico. Diseñado para trading automatizado en MQL5, con inicialización segura y liberación de recursos.

    Advertencias de Riesgo:

    El trading automatizado conlleva riesgos significativos, incluyendo la posible pérdida total de capital. Siempre prueba en demo, usa una gestión de riesgo adecuada (por ejemplo, no arriesgues más del 1-2% por operación) y monitorea el rendimiento. No se garantizan ganancias; el mercado es impredecible. Consulta con un asesor financiero si es necesario.

    ¡Optimiza los parámetros según tu estilo de trading y únete a la comunidad de MQL5 para compartir experiencias! Si necesitas soporte, contáctame a través de los comentarios en el Mercado.


    Productos recomendados
    Channel Trigger ProfRoboTrading EA
    Irina Cherkashina
    Asesores Expertos
    This universal advisor is based on its own Algorithm, which is an incredibly effective tool due to the simultaneous operation of a trading strategy based on our  Indicator " Channel Sgnals ProfRoboTrading" and our proprietary signal filter system together with the Martingale method, which together work out a very interesting hedging system. Traders are also given the opportunity to set up their own risk management system with two filters to control deposit drawdowns . The advisor's algorithm is
    Money Magnet
    Farhad Kia
    Asesores Expertos
    es un Asesor Experto de Forex totalmente automático. El robot se puede ejecutar en cualquier instrumento, pero los resultados son mejores con EURUSD en el marco de tiempo H1. Si usted es un inversor a largo plazo en busca de beneficios anuales con alta Sharpe-ratio entonces Money magnet es una buena opción. Por favor, compruebe la parte de comentarios para compartir su configuración con los demás y disfrutar de los últimos ajustes óptimos subidos por otros usuarios. Ventajas del Asesor Experto
    Yukon Gold EA
    Pitt Petruschke
    5 (2)
    Asesores Expertos
    Yukon Gold EA – Asesor Experto Multiestrategia Yukon Gold EA es un moderno Asesor Experto multiestrategia que combina dos enfoques de trading probados: reversiones y rupturas. Ha sido desarrollado, probado y optimizado cuidadosamente durante muchos meses para lograr un equilibrio estable entre limitación de riesgos y maximización de beneficios. El EA está diseñado para limitar consistentemente las pérdidas mientras amplía dinámicamente las posiciones en fases de ganancias. Así, el riesgo perman
    Scalping Eagle System FX
    Domantas Juodenis
    Asesores Expertos
    MA Scalping Pro EA - Asesor Experto Multisímbolo Profesional para MT5 Visión general El EA EMA Scalping Pro es un sistema de trading profesional para MetaTrader 5 basado en la clásica estrategia de cruce de 10/21/50 EMA . Está diseñado para el scalping de Forex preciso y el trading a corto plazo , y se adapta automáticamente a cualquier símbolo - incluyendo Forex, Oro, Índices y Materias Primas - en cualquier marco de tiempo de M1 a D1 . Si adquiere la versión completa , recibirá actualizacione
    The GridMaster
    Van Nhan Nguyen
    Asesores Expertos
    Visión general El GridMaster es un sistema de negociación totalmente automatizado, basado en la red y desarrollado para un rendimiento consistente en diferentes condiciones de mercado . Integra: Una lógica de negociación de cuadrícula con progresión de lotes controlada Un sistema de entrada basado en el oscilador estocástico Un algoritmo interno de detección de tendencias El objetivo de estos componentes es mejorar la precisión de las entradas de operaciones y optimizar la gestión de los cic
    TradeGhost
    Stefano Padovano
    Asesores Expertos
    ¡Presentamos TradeGhost! ¡es un Ea muy potente con una estrategia que prefiero mantener oculta! ¡sin embargo voy a explicar cómo funciona en breve! ¡Este ea gracias al control de varios factores crea una operación Fantasma que obviamente no se abre ! pero queda registrada para poder ver si esa operación fue perdedora o ganadora. (Debo añadir que esto es un poco de un comercio Secreto puesto en este ea, NoN hace scalping pero cuando se abre usted tiene algún tipo de tranquilidad de que incluso si
    EURO Binder
    Sigit Hariyono
    Asesores Expertos
    EURO Binder EA es un asesor de trading totalmente automático que contiene varios sistemas de trading basados principalmente en Estocástico, Medias Móviles, Desviación Estándar, Momentum, Envolventes, Bandas de Bollinger, Oscilador Impresionante, Oscilador Acelerador, CCI, ATR, ADX, OSMA, MACD, RSI, WPR, Bulls Power, Bears Power, Soporte Resistencia y Formaciones de Velas. Cada sistema de comercio tiene su propia entrada con la pérdida de parada fija y tomar ganancias. Este robot se puede utiliz
    CCI Multi Currency EA MT5
    Biswarup Banerjee
    Asesores Expertos
    CCI Multi-Currency EA MT5  implementa sólidas estrategias del Índice de Canal de Materias Primas (CCI) que han sido ampliamente probadas en múltiples pares de divisas y marcos de tiempo. Este Asesor Experto ofrece capacidades de trading avanzadas, incluyendo recuperación mediante grid, opciones de cobertura y estrategias de martingala (configurables, pero desactivadas por defecto). Presenta métodos de entrada precisos (rupturas, retrocesos, seguimiento de tendencia) y reglas de salida flexibles
    The Cycle Seeker
    Raza Khan
    Asesores Expertos
    Este Asesor Experto es un bot especializado que opera con una estrategia única de ciclo de reversión de precios . Está diseñado para identificar y operar reversiones que ocurren dentro de ventanas de tiempo específicas, comenzando a una hora y minuto designados (por ejemplo, 9:15 AM hora de Pakistán). El EA define los ciclos de negociación por un número determinado de barras y busca que el precio se desvíe en un porcentaje determinado del máximo o mínimo de una barra de referencia antes de abrir
    GoldHunter EA
    Marwane Ishaac Taki
    Asesores Expertos
    GoldHunter EA - Precise Gold Trading con TP/SL Fijo GoldHunter EA es un Asesor Experto totalmente automatizado, especialmente diseñado para operar XAUUSD (oro). Utiliza una estrategia basada puramente en la acción del precio, sin indicadores, sin cuadrícula, sin martingala. Cada operación sigue un estricto modelo de gestión de riesgos con niveles fijos de Take Profit (TP) y Stop Loss (SL) para una máxima consistencia. GoldHunter fue creado por un joven desarrollador de 17 años sin capital inicia
    BTC Scalper AI EA MT5
    Ankitbhai Radadiya
    Asesores Expertos
    BTC Scalper AI EA MT5 es un robot de scalping de nueva generación desarrollado por un equipo altamente experimentado en trading y codificación. Está diseñado para scalping en uno de los más populares crypto par BTCUSD . Libere el poder del trading automatizado con este avanzado EA BTC Scalper diseñado específicamente para el par BTCUSD . Ya sea que esté operando en el gráfico de 1 minuto o de 4 horas, este bot se adapta a cualquier marco de tiempo, por lo que es una herramienta versátil para los
    PairTraider EA
    Kirill Voytseshchuk
    Asesores Expertos
    El trading por pares sigue siendo el tipo de trading más seguro. El Asesor Experto utiliza un indicador de información interesante, que muestra la fuerza de la tendencia en un par concreto en porcentaje. También se utilizan otros indicadores. El ejemplo está en la captura de pantalla. En EURUSD la fuerza de la tendencia alcista es del 78%. En USDCHF la fuerza de la tendencia alcista es del 70%. El Asesor Experto abre posiciones en ambos instrumentos en venta con el mismo lote. Cierra cuando los
    JPY Trend EA ProTrading
    Flora Rosa Seeholzer
    Asesores Expertos
    USDJPY Trend EA ProTrading (Optimizado para USDJPY) JPY Trend EA ProTrading es un Asesor Experto profesional de continuación de tendencia USDJPY para MetaTrader 5 y MetaTrader 4 , diseñado para capturar movimientos limpios impulsados por rupturas durante condiciones alcistas establecidas. Este EA se centra en configuraciones de continuación de tendencia de alta probabilidad con riesgo estructurado y un proceso de ejecución basado en reglas. Está optimizado para USDJPY en H1 y construido para los
    AW Heiken Ashi EA MT5
    AW Trading Software Limited
    Asesores Expertos
    Asesor automatizado multifuncional que opera con las señales del indicador de tendencia AW Heiken Ashi. Ofrece configuraciones avanzadas y flexibles para la gestión de riesgos, volúmenes, lógica de entrada y soporte de posiciones. Si es necesario, utiliza promedios, niveles ajustables de TakeProfit y StopLoss, función de superposición integrada y escalonamiento dinámico entre órdenes. Indicador AW Heiken Ashi -   AQUÍ   / Versión MT4 del asesor -   AQUÍ Funciones principales: Trabajando con el i
    Bison XAUUSD
    Sivaprasanthan Kandasamy
    Asesores Expertos
    Bison es un Asesor Experto (EA) diseñado para MetaTrader 5 (MT5), específicamente para el comercio XAUUSD (Oro) en el marco de tiempo de 15 minutos. Suena como que viene con una relación riesgo-recompensa preestablecida y ajusta el tamaño del lote de negociación en consecuencia, lo que haría que sea muy fácil de usar, especialmente para el comercio de estilo plug-and-play. ¿Tiene alguna característica particular de gestión de riesgos, como niveles de stop loss o take profit? ¿O se centra princi
    FSilverTrend
    Francisco Jesus Alonso Martin
    Asesores Expertos
    FSilverTrend - Asesor Experto para operar con USD/JPY FSilverTrend es un Asesor Experto (EA) diseñado para operar USD/JPY, aprovechando las tendencias del mercado con precisión y eficiencia. Basado en un enfoque algorítmico avanzado, este EA identifica la dirección predominante del mercado y ejecuta operaciones optimizadas para capturar movimientos sostenibles. Características principales: Estrategia basada en tendencias: Utiliza indicadores y patrones de acción del precio para identificar la
    Gold EA MT5
    Zhi Xian Hou
    3 (1)
    Asesores Expertos
    GOLD EA MT5 es un robot comercial completamente automatizado, que se desarrolla utilizando el indicador "Trend for MT5". Se basa en el sistema de red neuronal + cuadrícula, selecciona oportunidades comerciales con alta probabilidad de ganancias y bajo riesgo. El depósito inicial mínimo es de 250 USD por 0,01 lotes iniciales, cada posición tiene un stop loss oculto. EA tiene buenos resultados en XAUUSD y la reducción máxima es relativamente baja. Puede usar una prueba retrospectiva de precio abi
    USDJPY focused Breaker
    Kyo Tani
    Asesores Expertos
    El USDJPY Focused Breaker está diseñado específicamente para el marco temporal H1 (1 hora) del par de divisas USDJPY, basado en la tecnología Channel-Break FX. El canal de tendencia se identifica utilizando un modelo de IA, que emplea una red neuronal convolucional 1D (CNN) para reconocer las tendencias del mercado. Las principales características de esta versión son Optimización : Estrategias mejoradas para abrir y cerrar posiciones. Marcos temporales y pares : Utilizable en los marcos tempora
    Ma Cross T
    Husain Raja P
    Asesores Expertos
    Ma Cross T - Robot Automatizado de Seguimiento de Tendencias Ma Cross T es un robot de trading de seguimiento de tendencias totalmente automatizado desarrollado para MetaTrader 5, diseñado para identificar y operar tendencias de mercado utilizando una estrategia de cruce de medias móviles. El robot analiza continuamente los datos de precios y abre automáticamente posiciones de COMPRA o VENTA cuando se produce un cruce confirmado entre una media móvil rápida y una lenta. Este enfoque ayuda a ca
    PipFinite EA Breakout EDGE MT5
    Karlo Wilson Vendiola
    5 (3)
    Asesores Expertos
    La versión automatizada oficial del indicador fiable PipFinite Breakout EDGE EA Breakout EDGE toma la señal del indicador PipFinite Breakout EDGE y gestiona la operación por usted. Debido a los numerosos instrumentos financieros a considerar, muchos operadores quieren que las señales sean totalmente automatizadas. El EA se asegurará de que todas sus operaciones se ejecuten desde la entrada hasta la salida. Le ahorrará tiempo y esfuerzo a la vez que maximizará sus beneficios. La ventaja de la
    Gbp Rsi Buy Milker
    Jaume Sancho Serra
    Asesores Expertos
    Double RSI Buy – Asesor Experto para GBP/USD (M1) Double RSI Buy es un asesor experto diseñado para operar el par GBP/USD en el marco temporal de 1 minuto. Su lógica se basa en una combinación de dos indicadores RSI, que identifican oportunidades de entrada en condiciones de sobreventa y gestionan las salidas en zonas de sobrecompra. Características principales: Estrategia basada en lógica de doble RSI (Relative Strength Index). Temporalidad optimizada: M1 (1 minuto) . Instrumento: GBP/USD . Las
    UJ Master EA
    Matej Hofman
    Asesores Expertos
    Presentamos UJ Master EA, un sencillo pero potente Asesor Experto para operar con el par USDJPY. Desarrollado, probado y operado por un equipo de traders experimentados con más de dos décadas de experiencia. Preparado para Prop-Firms Fácil de configurar No es sensible a las condiciones del broker ¡UJ Master EA se actualiza cada 3 meses para obtener los mejores resultados! UJ Master EA utiliza una compleja estrategia de acción de precios y conceptos de dinero inteligente, siguiendo estrictas re
    MA Price Action EA MT5
    Dominik Rueffer
    Asesores Expertos
    El MA Price Action EA es un sistema de scalping de acción de precio de media móvil que utiliza el cambio de precio y patrones de velas relacionados junto con indicadores de media móvil. Las operaciones se abren al cambiar el precio y cruzar ciertos límites de medias móviles y se siguen con un trailing stop hasta que se alcanza un punto de equilibrio (trigger). Una vez alcanzado el punto de equilibrio (trigger), el trailing stop se cambia a pequeños incrementos para asegurar la operación hasta qu
    AW BW strategy based MT5
    AW Trading Software Limited
    5 (1)
    Asesores Expertos
    Las operaciones de EA basadas en la estrategia AW BW se basan en las señales de una combinación personalizada de indicadores creada por Bill M. Williams. Este robot comercial completamente automatizado tiene configuraciones flexibles y muchos escenarios de trabajo. El producto tiene muchas funciones útiles incorporadas: cálculo automático de lotes, sistema de rastreo, stop loss y mucho más. Si es necesario, se puede utilizar el promedio. ventajas: Adecuado para cualquier tipo de instrumentos y c
    BTCUsd Contrarian Scal
    Omone Bu Ryo- Uma
    Asesores Expertos
    Esta señal se opera en BTCUSD M5 en MT5. Como se trata de una operación contraria, no operamos cuando no hay mucha fluctuación de precios. Opere con una sola señal en una sola cuenta. Si tiene una posición en otra divisa, no tendrá una nueva posición por seguridad. Se seguirá operando con las posiciones que ya se tengan. Operamos en un entorno con un apalancamiento de 500 o más. Se requiere un margen de 2000 $ o más dependiendo de las condiciones del mercado. Y las fluctuaciones repentinas del
    Expert Trader Pro MT5 EA
    Allan Munene Mutiiria
    Asesores Expertos
    Expert Trader MT5 EA es un Asesor Experto de Trading TOTALMENTE Automatizado cuya lógica de control se basa en la estrategia de Recuperación de Zona . Expert Trader MT5 EA se destaca de otros asesores expertos debido a su notable enfoque en el manejo de las operaciones. Con una optimización predefinida, el EA ha demostrado tener una tasa de retorno del 75% . Básicamente, utiliza el sistema SUREFIRE para contrarrestar significativamente las operaciones con pérdidas. El EA ha añadido Break Even y
    Romux TradeBot
    Ravikumar S
    Asesores Expertos
    Romux TradeBot es una estrategia avanzada de Martingala con múltiples ajustes de parámetros. Romux TradeBot se puede personalizar cambiando los ajustes de los parámetros para cualquier símbolo bajo su propio riesgo. Los parámetros por defecto son EURUSD, Periodo M1 y Balance Mínimo 5000 USD. Tipo de cuenta: Cobertura. Apalancamiento:1:500. Antes de comprar este producto, por favor asegúrese de que entiende los riesgos que implica el trading y que el rendimiento pasado no es garantía de resultado
    EA Leggera
    Artem Titarenko
    Asesores Expertos
    EA Leggera es un asesor experto avanzado y altamente efectivo con una estrategia confiable y segura. Esta es una herramienta comercial profesional que tiene el poder sinérgico de los métodos avanzados de comercio plano y los métodos de tendencia adaptativa. Los métodos implementados nos han permitido aumentar la eficiencia y la velocidad al considerar la situación del mercado, para aprovechar cada momento del mercado a nuestro favor. El bloque analítico, junto con los datos del gráfico de precio
    KATH Neural Pulse
    Sulthan Aminy
    Asesores Expertos
    KATH Neural Pulse es un Asesor Experto (EA) basado en inteligencia artificial diseñado específicamente para detectar oportunidades de negociación con gran precisión mediante la tecnología de redes neuronales. A diferencia de los robots tradicionales que se basan únicamente en indicadores estáticos, este sistema funciona analizando dinámicamente los "pulsos" del mercado para identificar los patrones de precios más rentables en tiempo real. Mediante un algoritmo adaptativo, el KATH Neural Pulse e
    HuiAi
    Saeid Soleimani
    Asesores Expertos
    Robot de Trading HUIAI PROBADO EN VIVO - Contáctenos para ver el rendimiento en tiempo real   Próximo precio: 399$ Descripción HUIAI es un sistema de trading automatizado diseñado para analizar y operar el Nas100 en el marco temporal H1. Especificaciones Técnicas Mercado objetivo: Nas100 Marco temporal: H1 (1 hora) Balance mínimo recomendado: $100 Plataforma: MetaTrader 5 Características Principales Sistema de Gestión de Riesgos Cálculo automático del tamaño del lote Ajuste de stop loss trailin
    Los compradores de este producto también adquieren
    Quantum Queen MT5
    Bogdan Ion Puscasu
    4.98 (396)
    Asesores Expertos
    ¡Hola, traders! Soy   la Reina Cuántica   , la joya de la corona de todo el ecosistema Cuántico y el Asesor Experto mejor valorado y más vendido en la historia de MQL5. Con una trayectoria comprobada de más de 20 meses de trading en vivo, me he ganado mi lugar como la Reina indiscutible del XAUUSD. ¿Mi especialidad? ORO. ¿Mi misión? Ofrecer resultados comerciales consistentes, precisos e inteligentes, una y otra vez. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the
    AI Gold Sniper MT5
    Ho Tuan Thang
    4.85 (27)
    Asesores Expertos
    SEÑAL EN VIVO CON CUENTA DE TRADING REAL: MT4 por defecto (Más de 7 meses de trading en vivo): https://www.mql5.com/en/signals/2329380 IC Markets MT5 (Más de 5 meses de trading en vivo): https://www.mql5.com/en/signals/2340132 Canal de trading con EA de Forex en MQL5: Únete a mi canal de MQL5 para estar al día de mis últimas noticias. Mi comunidad de más de 14.000 miembros en MQL5 . ¡SOLO QUEDAN 3 COPIAS DE 10 A $399! Después de eso, el precio subirá a $499. El EA se venderá en cantidades li
    Aot
    Thi Ngoc Tram Le
    4.76 (55)
    Asesores Expertos
    AOT MT5 - Sistema Multi-Divisa de IA de Nueva Generación Live Signal: [Main Account] | [Minor Account] |  [Satellite Signal]  | AOT Official Channel   ¡IMPORTANTE! Después de la compra, envíeme un mensaje privado para recibir el manual de instalación y las instrucciones de configuración: Recurso Descripción Comprensión de la Frecuencia de Trading de AOT Por qué el bot no opera todos los días Cómo Configurar el Bot AOT Guía de instalación paso a paso Set files AOT MT5 es un Expert Advisor av
    CryonX EA MT5
    Solomon Din
    4.29 (17)
    Asesores Expertos
    Cryon X-9000 — Sistema de Trading Autónomo con Núcleo Analítico Cuántico SEÑAL REAL:  https://www.mql5.com/en/signals/2347543 Hoy en día, muchos traders manipulan los resultados ejecutando sus Expert Advisors en cuentas cent o con saldos muy pequeños , lo cual demuestra en realidad que no confían en sus propios sistemas . Este señal, en cambio, opera en una cuenta real de 20.000 USD . Refleja una inversión de capital auténtica y ofrece un rendimiento transparente , sin amplificaciones artificia
    Quantum King EA
    Bogdan Ion Puscasu
    5 (101)
    Asesores Expertos
    Quantum King EA: Poder inteligente, perfeccionado para cada trader IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Precio especial de lanzamiento Señal en vivo:       HAGA CLIC AQUÍ Versión MT4:   HAGA CLIC AQUÍ Canal de Quantum King:       Haga clic aquí ***¡Compra Quantum King MT5 y podrás obtener Quantum StarMan gratis!*** ¡Pregunta en privado para más detalles! Gobierna   tus operaciones con precisión y
    AI Gold Trading MT5
    Ho Tuan Thang
    5 (14)
    Asesores Expertos
    SEÑAL EN VIVO CON CUENTA DE TRADING REAL: Configuración predeterminada: https://www.mql5.com/en/signals/2344271 Canal de trading de Forex EA en MQL5: Únete a mi canal de MQL5 para estar al día de mis últimas noticias. Mi comunidad de más de 14 000 miembros en MQL5. ¡SOLO QUEDAN 3 COPIAS DE 10 A $399! Después de eso, el precio subirá a $499. El EA se venderá en cantidades limitadas para garantizar los derechos de todos los clientes que lo hayan adquirido. AI Gold Trading aprovecha el modelo ava
    Zenox
    PETER OMER M DESCHEPPER
    4.67 (21)
    Asesores Expertos
    Cada vez que la señal en vivo aumente un 10%, el precio se incrementará para mantener la exclusividad de Zenox y proteger la estrategia. El precio final será de $2,999. Señal en Vivo Cuenta de IC Markets, ¡vea el rendimiento en vivo por usted mismo como prueba! Descargar manual de usuario (Inglés) Zenox es un robot de trading multipar con IA de vanguardia que sigue las tendencias y diversifica el riesgo en dieciséis pares de divisas. Años de desarrollo dedicado han dado como resultado un potent
    Nova Gold X
    Hicham Chergui
    2.68 (28)
    Asesores Expertos
    Nota importante: Para garantizar total transparencia, estoy proporcionando acceso a la cuenta de inversor real vinculada a este EA, lo que le permite monitorear su rendimiento en vivo sin manipulación alguna. En solo 5 días, todo el capital inicial fue retirado por completo, y desde entonces, el EA ha estado operando exclusivamente con fondos de ganancias, sin ninguna exposición al saldo original. El precio actual de $199 es una oferta de lanzamiento limitada, y se incrementará después de vende
    X Fusion AI
    Chen Jia Qi
    4.78 (32)
    Asesores Expertos
    X Fusion AI — Sistema de Trading Híbrido con Adaptación Neural Descuento por tiempo limitado. Solo quedan 7 de 20 plazas — casi agotado. El precio pronto aumentará a 999 USD . Demostración de funcionamiento Rendimiento en cuenta real   Después de la compra, no olvides enviarnos un mensaje privado para recibir los parámetros recomendados, instrucciones, precauciones, consejos de uso y otra información. Muchas gracias por tu apoyo. 1. Descripción General X Fusion AI es un sistema de trading autom
    Quantum Emperor MT5
    Bogdan Ion Puscasu
    4.87 (497)
    Asesores Expertos
    Presentando       Quantum Emperor EA   , el innovador asesor experto en MQL5 que está transformando la forma de operar con el prestigioso par GBPUSD. Desarrollado por un equipo de comerciantes experimentados con experiencia comercial de más de 13 años. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Compra Quantum Emperor EA y podrás obtener Quantum StarMan   gratis.*** Pregunta en privado para más detalles. Señal
    Golden Hen EA
    Taner Altinsoy
    5 (15)
    Asesores Expertos
    Visión General Golden Hen EA es un Asesor Experto (Expert Advisor) diseñado específicamente para XAUUSD . Opera combinando nueve estrategias comerciales independientes, cada una activada por diferentes condiciones de mercado y marcos temporales (M5, M30, H2, H4, H6, H12, W1). El EA está diseñado para gestionar sus entradas y filtros automáticamente. La lógica central del EA se centra en identificar señales específicas. Golden Hen EA no utiliza técnicas de cuadrícula (grid), martingala o promedi
    Goldwave EA MT5
    Shengzu Zhong
    4.5 (8)
    Asesores Expertos
    Señal en vivo (cuenta real) IC MARKETS： https://www.mql5.com/en/signals/2339082?source=Site+Signals+My   Este EA utiliza la misma lógica y las mismas reglas de ejecución que la señal de trading real verificada mostrada en MQL5. Cuando se utiliza con los ajustes recomendados y optimizados , y con un broker ECN / RAW spread de buena reputación , el comportamiento en trading real debería reflejar de forma cercana el rendimiento y la estructura de la señal en vivo. Tenga en cuenta que los resultad
    Mad Turtle
    Gennady Sergienko
    4.52 (77)
    Asesores Expertos
    Símbolo XAUUSD (Oro/Dólar) Período (marco temporal) H1-M15 (cualquiera) Soporte para operación única SÍ Depósito mínimo 500 USD (o equivalente en otra moneda) Compatible con cualquier bróker SÍ (compatible con cotizaciones de 2 o 3 dígitos, cualquier moneda de cuenta, símbolo o GMT) Funciona sin configuración previa SÍ Si te interesa el tema del aprendizaje automático, suscríbete al canal: ¡Suscribirse! Características Clave del Proyecto Mad Turtle: Aprendizaje Automático Real Este Asesor Exp
    Vortex Turbo EA
    Stanislav Tomilov
    5 (5)
    Asesores Expertos
    Vortex Turbo — “Intercambia la tormenta — controla el Vórtice” Vortex Turbo representa la siguiente etapa evolutiva del trading inteligente: un desarrollo único que fusiona una arquitectura de IA de vanguardia, lógica de mercado adaptativa y un control preciso del riesgo. Basado en principios algorítmicos probados, integra múltiples estrategias en un ecosistema unificado de alta velocidad, impulsado por un nuevo nivel de inteligencia predictiva. Diseñado como un experto en scalping para el oro
    NTRon 2OOO
    Konstantin Freize
    4.16 (19)
    Asesores Expertos
    Estrategia de Trading Híbrida para XAUUSD – Combinación de Sentimiento de Noticias y Desequilibrio del Libro de Órdenes Esta estrategia combina dos enfoques de trading poco utilizados pero altamente efectivos en un sistema híbrido desarrollado exclusivamente para operar XAUUSD (Oro) en el gráfico de 30 minutos . Mientras que los Asesores Expertos convencionales suelen depender de indicadores predefinidos o patrones gráficos básicos, este sistema se basa en un modelo inteligente de acceso al merc
    Aura Ultimate EA
    Stanislav Tomilov
    4.78 (92)
    Asesores Expertos
    Aura Ultimate: la cúspide del comercio de redes neuronales y el camino hacia la libertad financiera. Aura Ultimate es el siguiente paso evolutivo en la familia Aura: una síntesis de arquitectura de IA de vanguardia, inteligencia adaptativa al mercado y precisión con control de riesgos. Basada en el ADN probado de Aura Black Edition y Aura Neuron, va más allá, fusionando sus fortalezas en un ecosistema unificado multiestrategia, a la vez que introduce una capa completamente nueva de lógica pred
    Ultimate Pulse
    Clifton Creath
    5 (5)
    Asesores Expertos
    señal en directo https://www.mql5.com/en/signals/2347626?source=Site+Señales+Mi Canal público https://www.mql5.com/en/channels/ultimatepulse Último Pulso ****5 copias restantes a este precio**** Visión General Ultimate Pulse es un Asesor Experto diseñado para extraer beneficios del movimiento natural del mercado. Toma beneficios de cada posición individualmente o en cuadrículas dependiendo de las condiciones. Simple, metódico, eficaz. Optimizado para XAUUSD (Oro) en el marco de tiempo de 30 min
    The Gold Reaper MT5
    Profalgo Limited
    4.47 (89)
    Asesores Expertos
    ¡PROP FIRME LISTO!   (   descargar SETFILE   ) WARNING : ¡Solo quedan unas pocas copias al precio actual! Precio final: 990$ Obtenga 1 EA gratis (para 2 cuentas comerciales) -> contácteme después de la compra Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal ¡Bienvenido al Segador de Oro! Basado en el exitoso Goldtrade Pro, este EA ha sido diseñado para ejecutarse en múltiples períodos de tiempo al mismo tiempo y tiene la opción de establecer la frecuencia de
    Cheat Engine
    Connor Michael Woodson
    4.17 (6)
    Asesores Expertos
    Cheat Engine es un sistema de scalping de oro de rango medio que puede tomar decisiones basadas en el sentimiento global del mercado forex mediante una API basada en la web. La señal en vivo de Cheat Engine llegará pronto. El precio actual será incrementado. Precio por tiempo limitado 199  USD Solo operaciones individuales. Nunca se utiliza grid ni martingala. Salidas con trailing stop inteligente que se adapta a la volatilidad diaria El sentimiento global del mercado forex es una medición de l
    HTTP ea
    Yury Orlov
    5 (9)
    Asesores Expertos
    How To Trade Pro (HTTP) EA — un asesor de trading profesional para operar con cualquier activo sin martingala ni redes del autor con más de 25 años de experiencia. La mayoría de los asesores top trabajan con oro en ascenso. Lucen brillantes en las pruebas... mientras el oro sube. Pero ¿qué pasa cuando el trend se agota? ¿Quién protegerá tu depósito? HTTP EA no cree en el crecimiento eterno — se adapta al mercado cambiante y está diseñado para diversificar ampliamente tu cartera de inversión y pr
    AI Forex Robot MT5
    MQL TOOLS SL
    4.52 (66)
    Asesores Expertos
    AI Forex Robot - El futuro del trading automatizado. AI Forex Robot está impulsado por un sistema de Inteligencia Artificial de última generación basado en una red neuronal híbrida LSTM Transformer, diseñada específicamente para analizar los movimientos de precios XAUUSD y EURUSD en el mercado Forex. El sistema analiza estructuras complejas de mercado, adapta su estrategia en tiempo real y toma decisiones basadas en datos con un alto nivel de precisión. AI Forex Robot es un sistema moderno, tota
    ABS GoldGrid
    Thi Ngoc Tram Le
    4.14 (28)
    Asesores Expertos
    P recio especial de  $109  (precio regular: $365) . Guía de configuración y uso :  ABS Channel . Monitoreo en tiempo real:   ABS Signal .  Archivo de configuración de señal en vivo Archivo de configuración básica ¿Qué es ABS EA? ABS EA es un robot de trading profesional desarrollado específicamente para XAUUSD (Oro) en el marco temporal H1. Se basa en un sistema Martingala con controles de riesgo integrados . Diseñado tanto para traders nuevos como experimentados, ABS EA es fácil de confi
    Aura Black Edition MT5
    Stanislav Tomilov
    4.37 (51)
    Asesores Expertos
    Aura Black Edition es un EA totalmente automatizado diseñado para operar solo con ORO. El experto mostró resultados estables en XAUUSD en el período 2011-2020. No se utilizan métodos peligrosos de gestión del dinero, ni martingala, ni cuadrícula ni scalp. Adecuado para cualquier condición de bróker. EA entrenado con un perceptrón multicapa La red neuronal (MLP) es una clase de red neuronal artificial (ANN) de retroalimentación. El término MLP se usa de manera ambigua, a veces de manera vaga para
    Pivot Killer
    BLODSALGO LIMITED
    4.63 (24)
    Asesores Expertos
    Crecimiento a Largo Plazo. Consistencia. Resiliencia. Pivot Killer EA no es un sistema de ganancias rápidas, sino un algoritmo de trading profesional diseñado para hacer crecer tu cuenta de manera sostenible a largo plazo . Desarrollado exclusivamente para XAUUSD (ORO) , Pivot Killer es el resultado de años de investigación, pruebas y desarrollo disciplinado. Su filosofía es simple: la consistencia vence a la suerte . Este sistema ha sido puesto a prueba en distintos ciclos de mercado, cambios d
    Ultimate Breakout System
    Profalgo Limited
    5 (29)
    Asesores Expertos
    IMPORTANTE   : Este paquete solo se venderá al precio actual para un número muy limitado de copias.    El precio subirá a 1499$ muy rápido.    ¡+100 estrategias incluidas   y más por venir! BONIFICACIÓN   : Por un precio de $999 o superior -> ¡elige  5     de mis otros EA gratis!  TODOS LOS ARCHIVOS CONFIGURADOS GUÍA COMPLETA DE CONFIGURACIÓN Y OPTIMIZACIÓN GUÍA DE VIDEO SEÑALES EN VIVO REVISIÓN (de terceros) ¡Bienvenido al SISTEMA DE BREAKOUT DEFINITIVO! Me complace presentar el Ultimate Bre
    The ORB Master
    Profalgo Limited
    4.88 (24)
    Asesores Expertos
    PROP FIRM READY!  PROMOCIÓN DE LANZAMIENTO: ¡NÚMERO MUY LIMITADO DE COPIAS DISPONIBLES AL PRECIO ACTUAL! Precio final: 990$ Desde $349: ¡Elige 1 EA gratis! (para un máximo de 2 cuentas comerciales) Oferta combinada definitiva     ->     haga clic aquí ÚNETE AL GRUPO PÚBLICO:   Haz clic aquí   LIVE RESULTS REVISIÓN INDEPENDIENTE Bienvenido a "The ORB Master"   :   Tu ventaja en las rupturas de rango de apertura Descubra el poder de la estrategia Opening Range Breakout (ORB) con ORB Master EA
    Gold Atlas
    Jimmy Peter Eriksson
    5 (7)
    Asesores Expertos
    ¡Empresa de utilería lista! No está diseñado para la inversión en cuentas a corto plazo ni para obtener ganancias rápidas. Sin Martingala / Sin Cuadrícula / Sin IA Diseñado para traders centrados en la consistencia a largo plazo Resultados en vivo:   Señal en vivo   |   Cartera principal   |   Resultados FTMO     |    Comunidad pública PRECIO DE LANZAMIENTO: $189, Próximo precio: $289 (Solo quedan 3 copias) ¿Qué es Gold Atlas? Gold Atlas es un sistema profesional de trading automatizado para o
    Quantum Baron
    Bogdan Ion Puscasu
    4.79 (39)
    Asesores Expertos
    EA de Quantum Baron Hay una razón por la que al petróleo se le llama oro negro, y ahora, con Quantum Baron EA, puede acceder a él con una precisión y confianza inigualables. Diseñado para dominar el mundo de alto octanaje de XTIUSD (petróleo crudo) en el gráfico M30, Quantum Baron es su arma definitiva para subir de nivel y operar con precisión de élite. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. con descuen
    XAU Master EA
    Branislav Bridzik
    5 (7)
    Asesores Expertos
    XAUUSD Master es un Asesor Experto multisistema diseñado específicamente para operar con oro (XAUUSD). Combina 10 sistemas de negociación independientes que se ejecutan simultáneamente, cada uno con diferentes parámetros para capturar las diferentes condiciones del mercado. El EA incluye funciones avanzadas de gestión de riesgos, funciones de suplantación de empresas de apoyo y un sencillo panel de información para la supervisión en tiempo real. After the purchase send me private message to re
    Vortex Gold EA
    Stanislav Tomilov
    5 (31)
    Asesores Expertos
    Vortex - su inversión en el futuro El Asesor Experto Vortex Gold EA creado específicamente para operar con oro (XAU/USD) en la plataforma Metatrader. Construido utilizando indicadores propios y algoritmos secretos del autor, este EA emplea una estrategia de trading integral diseñada para capturar movimientos rentables en el mercado del oro. Los componentes clave de su estrategia incluyen indicadores clásicos como el CCI y el Indicador Parabólico, que trabajan juntos para señalar con precisión l
    Otros productos de este autor
    Gamma Volatility Levels
    Carlos Pascual Perez Maturano
    Indicadores
    Gamma & Volatility Levels Pro [XAUUSD Edition] – El indicador que usan los traders profesionales de oro en 2025 Indicador 100 % automático diseñado exclusivamente para XAUUSD (oro). Combina en tiempo real los niveles institucionales más potentes que mueven el precio del oro todos los días: • HVL (High Volatility Level) – Línea naranja punteada Nivel dinámico de volatilidad extrema (SMA 20 + 1 desviación estándar). El oro rebota o rompe este nivel en el 87 % de las sesiones con movimientos de +$4
    Long Grid Remaining Candle Time
    Carlos Pascual Perez Maturano
    Asesores Expertos
    Un Asesor Experto (EA) avanzado para MetaTrader 5, diseñado específicamente para trading automatizado en mercados volátiles como XAUUSD (oro). Implementa una estrategia de grid de posiciones largas (solo BUY), combinada con indicadores técnicos clave como ATR (para medir volatilidad), RSI (para detectar sobrecompra) y EMA (medias móviles exponenciales rápida y lenta para confirmar tendencias alcistas). Características Principales: Estrategia de Grid : Abre posiciones BUY adicionales en niveles d
    GridAssaultBTC
    Carlos Pascual Perez Maturano
    Asesores Expertos
    GridAssaultBTC es un asesor experto para la plataforma MetaTrader 5. Este programa automatiza operaciones en el mercado de divisas y criptomonedas. Está diseñado para trabajar en el marco de tiempo de una hora en el par BTCUSD, aunque puede usarse en otros símbolos. En la compra de este asesor adquiere también  Long Grid Remaining Candle Time  GRATIS! (solamente las 5 primeras compras). El asesor experto abre posiciones de compra o venta basadas en señales de indicadores técnicos simples. Estos
    IndicatorAMV
    Carlos Pascual Perez Maturano
    Indicadores
    Indicador AMV: Trading Intuitivo y Eficiente AMV (Advanced Market Vision) es un indicador avanzado para MetaTrader 5, diseñado para ofrecer a los traders una visión clara y práctica de las tendencias del mercado, facilitando la toma de decisiones informadas. Este indicador combina un sistema visual de velas personalizado con un análisis basado en el volumen, proporcionando señales claras y niveles de precios clave para optimizar estrategias de trading. Ideal para traders intradía, swing traders
    Fixed Volume Profile
    Carlos Pascual Perez Maturano
    Indicadores
    Este indicador, titulado "Fixed Volume Profile.mq5", es una herramienta personalizada para MetaTrader 5 (MQL5) diseñada para calcular y visualizar un perfil de volumen (Volume Profile) en un rango fijo de tiempo definido por el usuario. El perfil de volumen muestra la distribución del volumen negociado en diferentes niveles de precio durante un período específico, ayudando a identificar zonas de alta actividad (como el Punto de Control o POC) y áreas de soporte/resistencia basadas en el volumen.
    Filtro:
    No hay comentarios
    Respuesta al comentario