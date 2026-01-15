FRAMA Strategy Scalper

Este asesor experto (EA) implementa una estrategia de scalping usando el indicador FRAMA. Realiza compras cuando el precio cae por debajo de un nivel derivado del indicador, en el timeframe actual. Incluye gestión de riesgos con límites de posiciones, lotes fijos y stops opcionales. Valida condiciones de mercado, maneja entradas/salidas y dibuja niveles visuales en el gráfico. Diseñado para trading automatizado en MQL5, con inicialización segura y liberación de recursos.

Advertencias de Riesgo:

El trading automatizado conlleva riesgos significativos, incluyendo la posible pérdida total de capital. Siempre prueba en demo, usa una gestión de riesgo adecuada (por ejemplo, no arriesgues más del 1-2% por operación) y monitorea el rendimiento. No se garantizan ganancias; el mercado es impredecible. Consulta con un asesor financiero si es necesario.

¡Optimiza los parámetros según tu estilo de trading y únete a la comunidad de MQL5 para compartir experiencias! Si necesitas soporte, contáctame a través de los comentarios en el Mercado.