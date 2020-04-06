GridAssaultBTC es un asesor experto para la plataforma MetaTrader 5. Este programa automatiza operaciones en el mercado de divisas y criptomonedas. Está diseñado para trabajar en el marco de tiempo de una hora en el par BTCUSD, aunque puede usarse en otros símbolos.

En la compra de este asesor adquiere también Long Grid Remaining Candle Time GRATIS! (solamente las 5 primeras compras).

El asesor experto abre posiciones de compra o venta basadas en señales de indicadores técnicos simples. Estos indicadores incluyen la fuerza de la tendencia, el cruce de medias móviles y la volatilidad del precio. Cuando se detecta una señal, el programa inicia una posición inicial.

Si se habilita el modo de cuadrícula, el programa abre posiciones adicionales a intervalos fijos de precio. Esto permite ajustar el enfoque según el movimiento del mercado. El número máximo de posiciones en la cuadrícula se puede configurar.

El programa incluye controles para manejar el riesgo. Por ejemplo, establece límites de pérdida semanal basados en un porcentaje del capital. Si se alcanza este límite, las operaciones se detienen hasta el reinicio del período. También aplica un trailing stop para proteger las posiciones abiertas y mueve el stop loss a un punto de equilibrio cuando es posible.

Otros ajustes permiten definir el tamaño de las posiciones según un porcentaje del capital, el stop loss y el take profit en pips, y un límite de drawdown máximo. El programa verifica el margen disponible antes de abrir nuevas posiciones.

Para usar este asesor experto, instálelo en MetaTrader 5 y configure los parámetros según su cuenta. Pruebe el programa en una cuenta de demostración antes de usarlo con fondos reales. Recuerde que el trading en mercados financieros implica riesgos y puede resultar en la pérdida de capital.

Configuración principal

Idioma de la interfaz : Seleccione inglés o español para los mensajes del programa.

: Seleccione inglés o español para los mensajes del programa. Modo de cuadrícula : Active o desactive la apertura de posiciones adicionales.

: Active o desactive la apertura de posiciones adicionales. Control de pérdidas semanales : Defina un porcentaje para limitar las pérdidas en una semana y configure el reinicio automático.

: Defina un porcentaje para limitar las pérdidas en una semana y configure el reinicio automático. Gestión de riesgo : Ajuste el riesgo por operación, los niveles de stop loss y take profit, y el tamaño mínimo y máximo de las posiciones.

: Ajuste el riesgo por operación, los niveles de stop loss y take profit, y el tamaño mínimo y máximo de las posiciones. Parámetros de cuadrícula: Establezca el número máximo de posiciones y el intervalo entre ellas en pips.

Requisitos

Plataforma: MetaTrader 5.

Marco de tiempo recomendado: H1.

Símbolo principal: BTCUSD (compatible con otros).

Cuenta: Cualquier tipo de cuenta en MT5.

Este asesor experto no garantiza resultados específicos. Siempre revise los ajustes y supervise las operaciones.



