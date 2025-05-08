RiskGuard Quantum Simulator

Quantum Simulator - Descubra la potencia de Quantum Dynamic Risk

Quantum Simulator es un Asesor Experto diseñado para demostrar la eficacia de la función Quantum, totalmente integrada en el sistema de gestión RiskGuard.

A través de una sencilla interfaz, puede simular una curva de renta variable partiendo de un saldo fijo de 100.000 euros, utilizando sus propias estadísticas personalizadas:

Tasa de ganancias (%)

Ratio medio de riesgo/recompensa

Número de operaciones

Reducción máxima permitida

(Opcional) Reducción mínima aceptada

El EA realiza una simulación de Monte Carlo para calcular el porcentaje de riesgo óptimo que respete las restricciones de reducción que usted establezca.

Una vez generada la curva de equidad, puede compararla visualmente:

La curva basada en el riesgo fijo tradicional

La curva generada con el riesgo dinámico Quantum





¿Cuál es el objetivo?

Quantum Simulator le permite ver cómo se comporta el riesgo adaptativo Qu antum a lo largo de una secuencia específica de operaciones.

Está diseñado para ofrecer a los operadores una visión clara y práctica del potencial de la función Quantum, que es un componente central de la gestión de RiskGuard, donde se aplica en tiempo real durante la operativa en vivo.





¿Por qué utilizarla?

Evalúe el impacto real del riesgo dinámico en su estrategia

Compare escenarios simulados con y sin Quantum

Prepárese para utilizar con confianza RiskGuard Management



