SuperTrend Visualizer MT5

SuperTrend Visualizer - El sistema definitivo para seguir tendencias

Vea la tendencia. Opere con el color. Sin conjeturas.

Deje de adivinar la dirección del mercado.SuperTrend Visualizer transforma su gráfico MT4 en un sistema de trading claro y codificado por colores. A diferencia de los indicadores estándar que sólo dibujan una línea, esta herramienta colorea automáticamente sus velas en función de la tendencia, ayudándole a detectar entradas y salidas al instante.

¿Por qué SuperTrend Visualizer?
 Los gráficos estándar pueden ser confusos. Este indicador utilizatecnología avanzadade superposición para pintar la estructura del mercado:

  • 🔵 Velas azules: Fuerte tendencia alcista (seguro para comprar/guardar).

  • 🔴 Velas rojas: Fuerte tendencia bajista (seguro para vender/aguantar).

  • Sin Repintar: Las señales son permanentes después del cierre de la vela.

Características principales:

  1. ColoreadoInteligente de Velas: Cambia automáticamente los cuerpos de las velas a Azul o Rojo. Puede elegir entreModo Vela ( Estándar) oModo Gráfico de Barras ( Limpio).

  2. Coloración de doble control:

    • Colores de Velas: Totalmente personalizables a través de la pestaña "Entradas".

    • Flechas y Líneas: Totalmente personalizables a través de la pestaña "Colores".

  3. Sistema de Alerta Completo: Nunca se pierda un movimiento. Reciba notificaciones a través desonido emergente,notificación push móvil ycorreo electrónico al instante cuando la tendencia cambia.

  4. Multi-Timeframe Ready: Funciona perfectamente en M1 scalping hasta mensual swing trading.

Cómo operar:

  • Señal de COMPRA: Espere a que la vela se vuelvaAZUL y aparezca laflecha ARRIBA. Coloque el Stop Loss por debajo de la línea SuperTrend.

  • Señal de VENTA: Espere a que la vela se vuelvaROJA y aparezca la flecha hacia ABAJO. Coloque el Stop Loss por encima de la línea de SuperTendencia.

  • Salida: Cierre su posición cuando cambie el color de la vela.

Configuración:

  • Nbr_Periods (Por defecto: 10): Periodo ATR para el cálculo de la volatilidad.

  • Multiplicador (Predeterminado: 3.0): Sensibilidad a la tendencia. Menor = más señales, Mayor = menos ruido.

  • ChartStyle: Elija entreVelas Japonesas o Gráfico de Barras.

  • ColorCandles: Activa o desactiva la función de coloreado.
