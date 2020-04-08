SuperTrend Visualizer MT5
- Indicadores
- Catur Cipto Nugroho
- Versión: 1.0
- Activaciones: 10
SuperTrend Visualizer - El sistema definitivo para seguir tendencias
Deje de adivinar la dirección del mercado.SuperTrend Visualizer transforma su gráfico MT4 en un sistema de trading claro y codificado por colores. A diferencia de los indicadores estándar que sólo dibujan una línea, esta herramienta colorea automáticamente sus velas en función de la tendencia, ayudándole a detectar entradas y salidas al instante.
¿Por qué SuperTrend Visualizer?
Los gráficos estándar pueden ser confusos. Este indicador utilizatecnología avanzadade superposición para pintar la estructura del mercado:
-
🔵 Velas azules: Fuerte tendencia alcista (seguro para comprar/guardar).
-
🔴 Velas rojas: Fuerte tendencia bajista (seguro para vender/aguantar).
-
Sin Repintar: Las señales son permanentes después del cierre de la vela.
Características principales:
-
ColoreadoInteligente de Velas: Cambia automáticamente los cuerpos de las velas a Azul o Rojo. Puede elegir entreModo Vela ( Estándar) oModo Gráfico de Barras ( Limpio).
-
Coloración de doble control:
-
Colores de Velas: Totalmente personalizables a través de la pestaña "Entradas".
-
Flechas y Líneas: Totalmente personalizables a través de la pestaña "Colores".
-
Sistema de Alerta Completo: Nunca se pierda un movimiento. Reciba notificaciones a través desonido emergente,notificación push móvil ycorreo electrónico al instante cuando la tendencia cambia.
-
Multi-Timeframe Ready: Funciona perfectamente en M1 scalping hasta mensual swing trading.
Cómo operar:
-
Señal de COMPRA: Espere a que la vela se vuelvaAZUL y aparezca laflecha ARRIBA. Coloque el Stop Loss por debajo de la línea SuperTrend.
-
Señal de VENTA: Espere a que la vela se vuelvaROJA y aparezca la flecha hacia ABAJO. Coloque el Stop Loss por encima de la línea de SuperTendencia.
-
Salida: Cierre su posición cuando cambie el color de la vela.
Configuración:
-
Nbr_Periods (Por defecto: 10): Periodo ATR para el cálculo de la volatilidad.
-
Multiplicador (Predeterminado: 3.0): Sensibilidad a la tendencia. Menor = más señales, Mayor = menos ruido.
-
ChartStyle: Elija entreVelas Japonesas o Gráfico de Barras.
-
ColorCandles: Activa o desactiva la función de coloreado.