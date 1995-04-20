Super Trend Pro MT4

SuperTrend Pro (Versión MT4) - El mejor sistema de seguimiento de tendencias





Libere todo el potencial del indicador SuperTrend con la versión Pro. Diseñado para traders serios que necesitan algo más que una simple línea.

SuperTrend Pro no es sólo un indicador; es un sistema de trading completo. Combina la fiabilidad probada del SuperTrend clásico con el análisisavanzado Multi-Timeframe (MTF) y el Filtrado Inteligente para ofrecerle las configuraciones de mayor probabilidad.

¿Por qué SuperTrend Pro?

Operar con un solo marco temporal puede ser engañoso. SuperTrend Pro resuelve esto dándole un tablero que monitorea la tendencia a través de 7 marcos de tiempo (M1 a D1) simultáneamente. Usted sabrá al instante si el mercado está totalmente alineado para una tendencia masiva o si es sólo una corrección entrecortada.

Además, con los filtros MA y RSIincorporados , puede filtrar automáticamente las señales débiles y las operaciones contra tendencia, manteniéndole en el lado correcto del mercado.

Características principales

📊 Tablero MTF en vivo: Monitoriza las tendencias en M1, M5, M15, M30, H1, H4 y D1 directamente en tu gráfico. ¡Sin necesidad de cambiar de gráfico!

🎯Filtros de señal inteligentes:

Filtro MA: Sólo recibe señales de Compra cuando el precio está por encima de la Media Móvil (por ejemplo, EMA 200) y señales de Venta cuando está por debajo.



Filtro RSI: Evita comprar en niveles de Sobrecompra o vender en niveles de Sobreventa.

📈 Visualización Multi-Timeframe: Muestre la línea SuperTrend de un marco de tiempo superior (por ejemplo, H4) en su gráfico de marco de tiempo inferior (por ejemplo, M15) para operar en la dirección de la tendencia principal.

🔔 Alertas completas: Nunca se pierda un movimiento con Pop-up, Notificación Push (Móvil), y alertas por correo electrónico.

🎨 Diseño Premium: Una interfaz moderna, limpia y profesional que se ve muy bien en cualquier fondo de gráfico.

✅Sin Repintado: Las señales se fijan una vez que la vela se cierra.

🛠️ Cómo Operar

Alineación de Tendencias: Mire el Tablero. Las mejores operaciones ocurren cuando múltiples marcos de tiempo (por ejemplo, H1, H4, D1) están todos verdes (ARRIBA) o rojos (ABAJO). Espere la señal: Espere a que aparezca la flecha SuperTrend. Confirme con los Filtros: Asegúrese de que la señal coincide con la MA (Tendencia) y el RSI (Momento). Entrada: Entre al cierre de la vela de señal. Salida: Utilice la línea SuperTrend como stop-loss.

⚙️ Parámetros

Nbr_Periods / Multiplicador: Ajuste la sensibilidad de la SuperTendencia (Predeterminado: 10, 3.0).

TimeFrame: Seleccione un marco temporal específico para mostrar su línea SuperTrend en el gráfico actual (Modo MTF).

MostrarPanel de Control: Alternar la visibilidad del cuadro de mandos.

Filtros (UseMAFilter / UseRSIFilter): Active o desactive los filtros inteligentes para adaptarlos a su estrategia.

Alertas: Personalice las notificaciones que desea recibir.

Lleve su trading al siguiente nivel con SuperTrend Pro. Simple, Potente y Eficaz.